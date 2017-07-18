 СПЛАНИРОВАННЫЙ ТЕРАКТ: ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СБИЛА МАЛАЙЗИЙСКИЙ "БОИНГ"?

К началу июля 2014-го положение российских наемников на Донбассе сложилось катастрофическое. В Славянске были скованы наиболее боеспособные отряды. Полноценное снабжение из РФ наладить было нельзя, поскольку все основные магистрали были перекрыты украинскими войсками. Подвоз был возможен только окольными трассами.

Российское командование прекрасно понимало, что без постоянного подвоза оружия и боеприпасов отряды наемников ждал скорый разгром - они бы просто разбежались.



Изменить обстановку можно было только с применением российской регулярной армии.



В связи с этим российское командование ввело в бой подразделения артиллерии, разведывательные части и начало атаки на украинские войска у границы, чтобы блокировать и уничтожить нашу группировку в секторе "Д".



Для огневой поддержки наших войск украинское командование применило авиацию - штурмовики Су-25, а для снабжения войск - транспортные Ан-26.



Авиация была важным тактическим преимуществом сил АТО. И противник решил выбить этот козырь. Война была спрятанной: РФ пыталась не допустить массового применения регулярных войск. Поэтому давление на Украину осуществлялось демонстративное - чтобы показать огромное превосходство, способность наращивать свои силы, наносить внезапные удары по уязвимым точкам.



Если бы у российского командования была задача просто прикрыть свои войска, то ПВО сухопутных войск ближнего действия ("Тор", Панцирь", "Стрела-10") решили бы задачи прикрытия войск гораздо эффективней одиночного "Бука". Ведь так и произошло потом в Луганске и Иловайске - российские войска вторжения были прикрыты ЗРК ближнего действия, а не "Буками", и нанесли серьезные потери украинской авиации.



Почему же "Бук"? Противник вел диверсионную, террористическую войну ограниченными средствами, надеясь, что сопротивление Украины будет слабым, что еще один этап эскалации - и Киев пойдет на уступки. 11 июля лагерь украинских войск под Зеленопольем обстреляла российская система залпового огня. В результате погибло 35 украинских воинов. Россия показала, что будет применять свою артиллерию для ударов по украинским позициям. Кроме этого, началось массовое применение танков, минометов. Также и в воздушной войне: вначале началось применение переносных зенитно-ракетных комплексов, а затем последовало применение "Бука" по высотным целям.



В рамках концепции спрятанной войны была продумана спецоперация - перебросить один зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук". Этот "Бук" должен был применяться как диверсионное оружие - сбить один или два самолета на большой высоте, чтобы нанести урон не только военной авиации Украины, но и всему государству - вынудить Украину закрыть свое воздушное пространство над Донбассом для гражданских лайнеров. Чтобы Украина потеряла воздушный транзит в наказание за применение авиации на Донбассе. Кремль стремился применять неожиданные ассиметричные меры, чтобы парализовать волю украинского руководства к сопротивлению.



14 июля под Луганском "Бук" сбил транспортный Ан-26. Это произошло внезапно, без предупреждения, как реакция на попытку снабжения по воздуху войск прикрытия государственной границы. После этой атаки ЗРК "Бук" демонстративно проследовал через Луганск в Донецк, где находился в центре города на глазах многочисленных свидетелей. Это была акция устрашения, демонстрация силы. В соцсетях наемники начали писать: "У нас появился "Бук"!"



Но полеты украинских штурмовиков не прекратились. Несмотря на гибель Ан-26, 16 июля украинские штурмовики совершили 4 вылета в район Мариновка-Дмитровка. Они были обстреляны переносными зенитно-ракетными комплексами, два самолета были подбиты. Украинцы не вняли предупреждениям - нашлись отчаянные пилоты, которые продолжали наносить удары по отрядам наемников, несмотря на противодействие средств ПВО.



В тот же день, 16 июля, РФ официально объявляет воздушное пространство над Донбассом закрытой для полетов авиации зоной.



И одновременно, в тот же день противник перебрасывает "Бук" из Донецка в тот же уязвимый район Торез-Снежное-Дмитровка. И эта переброска уже делается без огласки, тайком. Неужели кто-то думает, что направляя "Бук" из Донецка в Торез, российские генералы тратили время на разъяснение расчету воздушной обстановки, на предупреждения, что возможно движение по таким-то коридорам гражданских лайнеров?



Нет. Им, конечно, сказали, что сбивать можно всех. После уведомления из РФ российских самолетов в небе не будет, а значит все остальные, кого бы вы ни сбили, станут проблемой "укров". Ведь это их страна, все проблемы лежат в зоне их ответственности. И если "Бук" покажет, какие высотные цели он поражает, то и "укры" будут вынуждены закрыть небо над Донбассом, и любые самолеты всех стран прекратят летать. А Москва в случае чего всегда сумеет оправдаться и переложить вину на Киев. Этим самым получится вынудить Украину полностью закрыть небо как для гражданской, так и для военной авиации.



Кремль прекрасно знал, что рекомендации Москвы по закрытию части воздушного пространства Украины не будут приняты во внимание иностранными авиакомпаниями.



Ведь иностранцы могли принять быстро новое решение, только если бы уведомление издала Украина. А Украина не могла предположить, что Россия применит зенитные ракеты для уничтожения гражданских авиалайнеров на высоте в 10 километров. Никто не мог поверить, что какая-либо угроза могла существовать для самолетов на рабочей высоте лайнеров.



Для поражения самолетов на такой высоте необходимо оружие, которое находится на вооружении только регулярной армии. Ну кто мог подумать, что вся российская армия будет вести себя как террористы?



Правильно - никто не подумал бы.



Кремль спланировал трагедию, будучи уверенным, что в условиях хаоса тех дней никто не сможет доказать и установить причастность РФ. Для проведения диверсионной акции был направлен не полнокомплектный зенитно-ракетный дивизион (с радаром наведения, с офицерами, способными оценить воздушную обстановку), а одна-единственная пусковая установка, персонал которой, подобранный наверняка не по профессиональным качествам, а по лояльности и способности держать язык за зубами, разумеется, не думал о последствиях своих действий, находясь на территории Украины. Их научили, что делать можно все что угодно, ведь "ихтамнет". Если бы "Бук" был направлен в составе своего дивизиона 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, то, конечно, офицеры управления сразу бы поняли, что гражданский лайнер идет по своему коридору. Никто бы не стрелял по такой цели - была бы целая группа свидетелей. Была бы вероятность утечки.



Вот почему нужна была одна самоходная огневая установка "Бук". Они недооценили одно: что момент пуска будет сфотографирован на качественный фотоаппарат с хорошей оптикой; что автор фото не испугается и найдет способ передать его проукраинскому предпринимателю Виталию Кропачеву, который передаст фото народному депутату Антону Геращенко; что разведка МВД добудет кадры передвижения "Бука" на Донбассе, которые можно будет привязать к местности; что Украина выступит одним фронтом, сумеет быстро организовать поиск всех улик, привлечет международных экспертов; что Киевский институт судебных экспертиз проведет уникальную работу по идентификации боевых частей ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух"; что найдут даже фрагменты корпуса зенитной ракеты "Бука", что найдут поражающие элементы зенитной ракеты; что кремлевская пропаганда уже не сможет обмануть всех; что поднимется волна негодования и будет создана международная следственная комиссия, которая добудет массу новых улик и свидетельств причастности РФ к уничтожению "Боинга" и убийству 298 людей...



Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ





