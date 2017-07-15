 СУДНИЙ ДЕНЬ ДОБКІНА

П’ять днів має Михайло Маркович, щоб знайти та внести на спецрахунок 50 млн грн застави. Якщо грошей не буде, народний депутат переїде до СІЗО. Цей запобіжний захід йому загрожує мінімум на два місяці, бо майже не буває, щоб розслідування закінчувалось за такий термін.На суд прибув десант від "Опозиційного блоку". При зустрічі нардепи тиснуть руки й вітаються з Добкіним, обмінюються новинами, в тому числі приємними."У Вилкула у дочки 9 лет", - сказав колишній "регіонал" Дмитро Святаш. "И у брата моего сегодня именинник", - відповів Добкін.Троє нардепів написали заяви, що візьмуть Михайла Марковича на поруки. Це два представники "Опоблоку" - Нестор Шуфрич і Дмитро Добкін (брат підозрюваного), а також Дмитро Святаш із групи "Відродження".Морально підтримати колегу також прийшли Юрій Бойко та Юрій Павленко.Присутній у залі Вадим Новинський сказав, що на поруки Добкіна готова взяти вся фракція.Генпрокуратура підозрює Добкіна у зловживаннях на посаді мера Харкова, що призвело у 2008 році до незаконної передачі у приватні руки 78 га землі ціною 227 млн грн. Земля була передана безкоштовно житлово-будівельним кооперативам. Робилося це з благою метою - поліпшення житлових умов людей. Але на практиці було інакше. Землю виділяли з численними порушеннями кооперативам із підставних осіб. У підсумку нардепу загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.На суді Добкін виправдовувався, казав, що рішення про виділення землі надсилав на перевірку в прокуратуру, що були позитивні висновки управління Держземресурсів та інших держструктур, на які він не впливав. Зокрема, згадав і тодішнього губернатора Арсена Авакова, з яким у нього були "не самые дружественные, мягко говоря, отношения".Зрештою, Добкін визнав, що у 2008 році просто не існувало умов, щоб забудовники могли отримувати землю в законний спосіб."Если будет создан прецедент, не останется ни одного руководителя, хотя бы в областном центре, который не будет притянут к уголовной ответственности. Как прошлых годов, так и нынешних. Потому что и сегодня из-за сложного и запутанного законодательства земельного у нас в стране очень мало возможностей проводить нормальные, открытые, прозрачные аукционы. Потому что до сегодняшнего дня не созданы условия, которые бы убрали всю коррупционную составляющую в сфере земельных отношений", - заявив Добкін.Адвокати передали суду 7 томів матеріалів, серед яких експертиза вартості землі. У Добкіна кажуть, що земля коштувала у 4-5 разів дешевше, аніж каже ГПУ. У прокуратурі зауважили, що не побачили документів про кваліфікацію цих експертів, і зазначили, шо також проводить експертизи - і не одну.Поки виступає прокурор, Добкін робить селфі. Каже: якщо його арештують і відберуть телефон, то хоч фото на пам’ять залишиться."Нужно внести в Конституцию отдельной строкой такую статью, по которой нельзя бы было человека без высшего юридического образования назначать на должность Генерального прокурора. От отсутствия у него юридического образования страдает квалификация его подчиненных", - не стримався Добкін від традиційного закиду на адресу Луценка.У перерві депутат пропонує журналістам подивитися "місце злочину" – каталог із забудовами земель, які вибули з держвласності по кооперативній схемі.Прокуратура вимагала заставу – 150 мільйонів. Зазвичай сум у визначають з огляду на розмір збитків і розподіляють між усіма підозрюваними. Як відомо, Добкін у кооперативній справі не єдиний фігурант. У травні заставу в 30 млн грн сплатила ще одна підозрювана – Тетяна Овіннікова, екс-заступниця Добкіна на посаді мера.На початку засідання Добкін навіть іронізував, що його оцінили у 1,5 рази дорожче за Насірова. З іншого боку, депутат переконує, що не має грошей, щоб платити такі застави.Чомусь для зручності Добкін перераховує 150 мільйонну заставу в долари по курсу 2008 року: "Где такие залоги, в какой стране мира, предъявляются за деяния, которые не связаны с особо тяжкими преступлениями? Это абсолютно хозяйственно-правовые отношения… Это Генеральная прокуратура сюда привела криминальную составляющую. Где это видано, чтобы хозяйственный спор требовал с одного из руководителей 1,5-миллионного города за события 9-летней давности залог в сумме 18,75 млн долларов. Я считаю, что это не залог. Это ключ от замка на моей камере!"Після судового засідання Добкін каже, що засмучений рішенням суду. Мовляв, не чекав такої суворості. Наполягає, що 50 млн грн для нього все одно непосильна сума. Хоча депутат Вадим Новинський, який стоїть поряд, устиг заявити журналістам, що фракція може скинутися."Я был уверен: или поручительство, или личное обязательство… Они пошли на поводу. Я ни разу не дал сомневаться суду в моей личной истории, которая не требует доказательств… Я таким решением расстроен, но не обескуражен. Будем дальше бороться", - сказав Добкін.Михайло Добкін навіть впадає у ностальгію, згадує президентську кампанію 2014 року, яку він провів як підозрюваний із особистим зобов’язанням. Так що досвід є!Михайло Маркович зі свитою покидає суд. Депутати рухаються дворами. Добкін, озираючись, просить журналістів не йти за ним і не знімати: "Я живу здесь рядом. Но не хочу гостей. Не то настроение". Коли його просять про ще одне інтерв’ю, то пропонує перенести - каже, що все одно не планує нікуди їхати в найближчі дні. Один із супутників Добкіна обережно його поправляє: йому тепер навряд чи взагалі вдасться кудись поїхати…