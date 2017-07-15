 В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЕТ НАБУ ДИРЕКТОРА ЛЬВОВСКОГО БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДА РОМАНА ТЫМКИВА И НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЮРИЯ МЕЛЬНИКА

Цены бросовые: 3 тысячи долларов за новенький двигатель. Это казалась нормальным государственным "деятелям" (двигатель 1-й категории - тот, который сразу после выпуска направляют на консервацию для длительного хранения). Но не продали эти двигатели, остались они на складе почему-то. В конце 2015 года зашли на бронетанковую службу ВСУ средства, и надо было срочно оснастить двигателями Т-72. И вот Минобороны приняло решение закупить 40 двигателей. Двигатели В-46 производятся сейчас только в России. Было несколько предложений, выбрали самое дешевое - по 680 тысяч гривен (27 тысяч долларов). Те самые двигатели предложил "Укринмаш" через частную фирму. Но за время хранения двигатели из 1-й категории перешли автоматически во 2-ю.

По данным НАБУ, двигатели 2-й категории были выданы за двигатели 1-й категории, что обусловило завышение стоимости и нанесло ущерб государству. При этом деньги, перечисленные по сделке, разошлись по счетам ряда небольших частных предприятий, а большую часть средств - 31,9 миллиона гривен - на свой ФОП получил некий гражданин Цьовка.Определенный на данный момент ущерб государству, по данным следствия, составляет 28,5 миллионов гривен.