 В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЕТ НАБУ ДИРЕКТОРА ЛЬВОВСКОГО БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДА РОМАНА ТЫМКИВА И НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЮРИЯ МЕЛЬНИКА

Цены бросовые: 3 тысячи долларов за новенький двигатель. Это казалась нормальным государственным "деятелям" (двигатель 1-й категории - тот, который сразу после выпуска направляют на консервацию для длительного хранения). Но не продали эти двигатели, остались они на складе почему-то. В конце 2015 года зашли на бронетанковую службу ВСУ средства, и надо было срочно оснастить двигателями Т-72. И вот Минобороны приняло решение закупить 40 двигателей. Двигатели В-46 производятся сейчас только в России. Было несколько предложений, выбрали самое дешевое - по 680 тысяч гривен (27 тысяч долларов). Те самые двигатели предложил "Укринмаш" через частную фирму. Но за время хранения двигатели из 1-й категории перешли автоматически во 2-ю.
По данным НАБУ, двигатели 2-й категории были выданы за двигатели 1-й категории, что обусловило завышение стоимости и нанесло ущерб государству. При этом деньги, перечисленные по сделке, разошлись по счетам ряда небольших частных предприятий, а большую часть средств - 31,9 миллиона гривен - на свой ФОП получил некий гражданин Цьовка.
Определенный на данный момент ущерб государству, по данным следствия, составляет 28,5 миллионов гривен.
Это подозрения, и вину каждого надо еще определить. И определить, были ли допущены нарушения при определении категории двигателей. Была ли вина Минобороны в определении качества поставки и условий закупки? Каков состав преступления в действиях должностных лиц "Укроборонпрома", чем объясняются такие их действия? И надо расследовать, есть ли состав преступления в действиях должностных лиц госпредприятия "Укринмаш", входящего в концерн "Укроборонпром".
Расследование по данному делу и представление интересов государства в суде осуществляет первый заместитель специального антикоррупционного прокурора, участник АТО в составе 81-й десантно-штурмовой бригады Максим Грищук.
Дело резонансное, которое затрагивает сам принцип осуществления закупок вооружения, поскольку подобные ситуации при закупках вооружений имеют место. Вооружение гуляет по документам с одного ведомственного склада на другой, не попадая в войска. И перепродается при этом за реальные деньги.
Были случаи, когда волонтеры покупали за свои деньги на черном рынке запасные детали танков для обеспечения боеспособности. Об одном из таких шокирующих случаев рассказал в свое время командир танковой роты 17-й танковой бригады Сергей Федосенко. Причем иногда это вполне оправданно: закупить некоторые виды вооружений через черный рынок в России - иногда единственный путь.
По Львовскому заводу уже было уголовное дело Военной прокуратуры, когда предыдущий директор закупил партию российских двигателей УТД-20 для БМП. Не менее резонансное расследование осуществляется НАБУ сейчас по Харьковскому танковому заводу.
Но в данном случае закупка осуществлена не в России. Двигатели еще советские. Насколько их техническое состояние соответствует условиям поставки - вот это вопрос.
Офицеры управления бронетанкового вооружения Генштаба считают подозрения в отношении генерал-майора Мельника совершенно необоснованными. А действия генерала - оправданными. Сотрудники Генштаба утверждают, что сами выявили несоответствие категорий при поставке двигателей и выдвинули 30 марта 2016-го иск к поставщику в хозяйственный суд.
Юрий Мельник, надо отметить, пользуется авторитетом в войсках. В качестве начальника бронетанкового вооружения в 2014-м он был офицером штаба генерала Хомчака под Иловайском и прорывался в колонне со всеми бойцами. Генеральское звание Мельник получил во время войны заслуженно - как настоящий профессионал своего дела.
Обвинения достаточно серьезны и требуют прозрачного полноценного расследования, но и спешить с выводами пока не стоит. Ситуация достаточно понятна и хорошо задокументирована. В этом деле, учитывая высокий статус подозреваемых, будет ясность.
Цензор.НЕТ будет внимательно наблюдать за данным процессом.
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
почему он получив 32 млн. на свободе
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Тобто поки законсервований двигун зберігався на складі МОУ - він був першої категорії, а як тільки його перевезли на інший склад - одразу перейшов в 2-гу? Чому?
Яка різниця де зберігається двигун в заводській консервації, якщо він не експлуатувався?
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http://kris-reid.livejournal.com/532790.html
при сталине умудрялись воровать, а сейчас и подавно
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