 СТАВКА НА ФЕМИДУ: КАК СУДЫ ЗАЩИЩАЮТ ОРГАНИЗАТОРОВ ИГОРНОГО БИЗНЕСА



Правоохранители утверждают, что победили игровые автоматы и рулетки. И если такие залы появляются, то не живут больше месяца. Но теперь игровой бизнес перетек в сферу онлайн-казино. Такие казино наши предприниматели создают за границей, в основном в офшорных зонах. Там получают лицензию и физически размещают сервер. Начинают вести рекламную кампанию и создают интерактивные клубы. Уже здесь, на территории Украины, снимают помещение, нанимают персонал (охрану, администратора), закупают от 5 до 30 компьютеров. То есть, онлайн-казино технически находится за границей, а физически игрок получает с помощью компьютера доступ на этот сервер.











Найти такой зал – элементарно. А вот закрыть, как оказалось, крайне проблематично.



"Мы отошли от практики проведения рейдов и обысков в таких залах, - рассказывает спикер Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская. - Оборудование изымается, а на следующий день зал запускается заново. Потому что экономический ущерб от обыска, когда сотрудники зашли и забрали технику, 3-4 тысячи гривен. Туда специально покупают не новые компьютеры. На них минимальный набор. Нет видеокарты, самая дешевая клавиатура, самый дешевый жесткий диск. Были такие организаторы, кто говорил, что даже, если технику выносить три раза в сутки и ставить вместо нее другую, все окупается с лихвой".



По словам Натальи Калиновской, основной аспект работы оперативников направлен на то, чтобы остановить организаторов. А сделать это в случаях с онлайн-казино достаточно проблематично. По объективным причинам. К примеру, прежний Уголовно-процессуальный кодекс позволял любому человеку, который увидел игровой зал, позвонить по "102" и вызвать оперативно-следственную группу. Приехали, изъяли оборудование, разбираются.





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Нынешняя редакция кодекса этот путь борьбы с нелегальным бизнесом нивелировала. Сейчас полиции надо открыть уголовное производство, собрать материалы на собственника, провести первоначальные следственные действия, а затем обратиться в прокуратуру с ходатайством разрешить обыск, прокуратура должна согласовать, а дальше необходимо обратиться в суд за разрешением на его проведение. Как говорят оперативники, с которыми удалось пообщаться, на практике такая процедура занимает от двух недель и больше. В половине случаев суды отказывают или отправляют на доработку ходатайства о проведении обысков. Мол, не доказано, что там игровой бизнес, экспертизы же не было.Аргументы у судов своеобразные. Якобы боятся нарушать права предпринимателей, оказывать давление на бизнес."Распространены случаи, когда следователь зашел с активистами в зал, изъяли оборудование, а суд принимает решение его вернуть. Причем такие решения принимаются массово. Невыполнение решения суда уже следователем тянет за собой уголовную ответственность, - объясняет Наталья Калиновская. – К примеру, в Деснянском районе столицы в отношении следователя открыто уголовное производство о том, что он не исполняет решение суда о возвращении оборудования игорщикам".По словам Калиновской, изъятое во время обысков оборудование свозится в Киев, передается на ответственное хранение. Чтобы его вернуть, следователь, находясь в регионе, пишет письмо в центральный аппарат. А пока он ждет ответ, предприниматель обращается с заявлением о невыполнении решения суда и открывается уголовное производство. По совокупности статей: невыполнение решения суда и злоупотребление служебным положением.Кстати, возвращают не только компьютеры, но и рулетки, автоматы. Предприниматели, обращаясь к суду с ходатайствами, аргументируют это тем, что оборудование якобы не использовалось. Просто хранилось. И суды очень внимательно к этому прислушиваются.Оперативники рассказывают, что любое казино или зал с автоматами имеет бронедвери. Защита, как в бункере. Пока сотрудники полиции ломают двери, внутри помещения все выключают, игроков сгоняют в туалет или к бару, имитируя, что друзья компанией просто пришли выпить. Женщины прячут деньги себе в белье, в обувь.Бывает, что установлено несколько дверей и сделаны специальные тамбуры. Приходится это все ломать. А когда заходят, представители этого заведения говорят, у них никакой деятельности не было. Хранить оборудование можно, продавать тоже, его нельзя использовать по закону для азартных игр. Какие могут быть в этом случае претензии?







"Работаем комплексно. Сначала находим организатора, потом путем следственных действий устанавливаем, сколько и каких у него залов, как он их инкассирует, где нанимает людей, где находится офис, как работает обеспечение, технический персонал", - говорит Калиновская. - На документирование может уйти до трех месяцев, но только когда полностью понятны роли всех и есть доказательства, идем на обыски. Общественные активисты, которые со своей стороны ведут борьбу с таким незаконным бизнесом, не хотят вникать в эти нюансы. Они видят зал и сразу предпринимают действия, чтобы его закрыть. Это нормальная реакция. Но тем самым они часто портят оперативные разработки".



По словам Калиновской, в этом году предъявлено 74 подозрения организаторам игрового бизнеса, 39 из которых в составе ОПГ. 50 уголовных производств уже направлены в суд.



Всего открыто 286 уголовных производств в этом году. Изъято около 9739 единиц игрового оборудования на сумму 25,4 млн. грн. и 2,5 млн. грн. Проведено 435 обысков в игровых заведениях. В отношении 159 игроков составлены и направлены в суды административные протоколы по ст.181 КУоАП за участие в азартных играх.







"Собственники недвижимости, у которых организаторы арендуют помещения под игровые залы, так же, привлекаются к ответственности, как соучастники в составе ОПГ. Подписывая договор, они прекрасно понимают, каким видом деятельности будут заниматься арендаторы. С учетом всех рисков цена такого договора увеличивается в десятки раз, тем более что на недвижимость могут наложить арест. Получают своего рода неустойку за возможные неудобства. Хотим заранее предупредить всех собственников, что вы наравне с организаторами будете нести ответственность за соучастие в организации игорного бизнеса, соответственно со всеми вытекающими последствиями, - говорит Калиновская. - Многие дела уже находятся в суде, в которых владельцы недвижимости проходят как пособники и участники организованной преступной группы. К тому же, есть и решение судов".



Кроме онлайн – казино, есть и традиционные. В полиции говорят, что таких закрывают по два-три в месяц. Там есть рулетки, игровые автоматы, покер. Если заведение серьезное, с большими оборотами, то представляет собой некий законспирированный объект. Круг лиц, которые туда вхожи, лимитирован. Посторонних туда не пускают, идет тщательнейшая проверка человека, который хочет поиграть.



Причем такое казино может работать один или два дня в месяц. Оповещение игроков происходит, как правило, через смс-сообщения.



"Документировали случаи, что игроки не знали, куда они едут, - рассказывает Наталья Калиновская. - Подъезжал микроавтобус к игроку домой, он садился в автобус, полностью зашторенный. Охрана казино забирала у пассажиров мобильные телефоны, смотрела чтобы не было никаких записывающих устройств и везли их в непонятном направлении. Завозили в неосвещенное место, в темноте проводили в казино, закрывали там на время игры. Там полный комплекс: наркотики, проституция. Игроки там могли находится полдня, день. Потом их садили в тот же микроавтобус и развозили по домам. Сами игроки могли не знать, где это казино находится территориально. Например, это может быть загородный дом".





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Отдельное место на рынке азарта занимают – лотереи. Для неискушенного человека разницы между залом с игровыми автоматами и заведениями, где разыгрываются мгновенные лотереи, никакой. Но правоохранители утверждают, что последние работают вполне законно."У них есть экспертизы на оборудование, обосновывающие, что на нем невозможно производить азартные игры. Они официально платят налоги", - подчеркнула Калиновская.На этом рынке есть три компании: "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), "Патриот" и "М.С.Л.". Две последние попали под санкции СНБО. Но продолжают отстаивать право на ведение деятельности.

Ставка на Кабмин



Напомним, что игорный бизнес в Украине был запрещен после того, как 7 мая 2009 года в одном из залов игровых автоматов Днепропетровска произошел пожар, во время которого погибли девять молодых людей. Кабинет Министров в тот же день издал постановление о приостановлении действия всех лицензий на организацию деятельности игорных заведений и их закрытия сроком на один месяц. Неделю спустя парламент принял закон о запрете игорного бизнеса в Украине, который 25 июня того же года, преодолев президентское вето, вступил в законную силу.



Сначала запрет планировали как временный - до момента, пока не будет разработан и принят закон, способный регулировать деятельность этой отрасли.



Попытки легализовать азартные игры предпринимались неоднократно. Пару лет назад Минфин даже предлагал создать Национальную службу в сфере азартных игр, которую будет координировать Кабмин через Минфин. Законопроект, предложенный ведомством, должен был урегулировать и рынок лотерей. Он предусматривал разрешить в Украине выпуск таких лотерей: мгновенная лотерея, тиражная лотерея, комбинированная лотерея и аудио-телелотерея. А заодно документом прописывались и условия работы букмекерских контор.



В прошлом году Минфин предпринял еще ряд попыток легализовать азартные игры, но в Верховной Раде законопроект ведомства назвали коррупционным и выступили категорически против. Но, когда очень нужно, можно ведь поискать варианты. Что и было сделано. В этом году, в мае, Минфин опубликовал проект лицензионных условий для лотерей, вызвав волну резкой критики ряда экспертов отрасли и народных депутатов, которые считают, что подзаконным актом чиновники пытаются обойти Верховную Раду и полномочиями правительства установить новые правила для лотерейного рынка Украины.



К тому же этот документ может открыть путь для легализации азартных игр, в частности, игорных залов с лотерейными терминалами самообслуживания, которые без сертификации ПО (требования отсутствуют в лицензионных условиях) могут быть использованы, как обычные игровые автоматы.







Ну, и еще один серьезный аргумент – это возможная монополизация рынка лотерей. Антимонопольный комитет Украины не согласовал постановление, признав, что новые лицензионные условия Минфина для лотерей негативно повлияют на конкуренцию на рынке, поскольку критерии к лицензиатам выписаны необъективно.



При этом в АМКУ отмечают, что к ним поступают многочисленные обращения относительно возможной монополизации лотерейного рынка уже сейчас. Как указано в сообщении ведомства, АМКУ будет собирать информацию субъектов хозяйствования для проведения исследования состояния конкуренции на лотерейном рынке до 17 июля.



Со своей стороны Генпрокурор Юрий Луценко считает, что лотерейные операторы должны быть лицензированы в кратчайшие сроки.



"По моему мнению, ключ к решению проблемы лежит в законодательном поле - точно так же как с янтарем, лесом - можно наказывать, но надо дать возможность для легального функционирования. Кабинет министров Украины, по моему мнению, должен в ближайшее время выдать официальные лицензии одной, двум, трем – скольким они сочтут необходимым – лотереям, после чего это будет иметь законные основания и все остальные должны быть устранены с улиц наших городов", - прокомментировал Юрий Луценко во время недавней поездки в Житомир, где проводил совещание.



Он также напомнил, что игровой бизнес во многих случаях "крышуют" сами же правоохранители, поэтому с ним так сложно бороться.



Сторонники легализации игорного бизнеса, настаивают: бюджет получит дополнительно миллиарды. Просто нужно предусмотреть определенные ограничители, чтобы снова не окунуть население в омут азарта. К примеру, создать "черный список", как в некоторых странах Европы. Было предложение, чтобы родственники вписывали сколько человек может потратить, а медики включали пациентов, страдающих лудоманией.



Очевидно, что к вопросу легализации Минфин вернется и будет настаивать, поскольку правительство взяло на себя обязательства перед МВФ отменить запрет на азартные игры до конца 2018 года.



Татьяна Бодня, для "Цензор.НЕТ"

