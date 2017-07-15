 "ВНЕСЛИ В ДОМ ПОГИБШЕГО, А ДОЧКА УПАЛА: "ПАПОЧКА, ПАПОЧКА, ЧТО ОНИ С ТОБОЙ СДЕЛАЛИ? ВСТАВАЙ, ЧЕГО ТЫ ЛЕЖИШЬ?", - А ДЕВОЧКЕ ЛЕТ 8-9", - МИССИЯ "ЭВАКУАЦИЯ 200" О СВОЕЙ РАБОТЕ

"Саур-Могила. Вначале подъема на курган стоит боевая машина пехоты. Чуть выше, метрах в ста от нее, вторая. Две белые параллельные полосы от носа к корме и по бортам - это тактический знак техники ВСУ. Идем сначала к ближней, различаем, что это БМП-1. Передние и задние крылья у нее выкрашены в ярко-желтый цвет. Все люки и дверки распахнуты, вокруг валяются вещи: одежда, бумаги, матрас, неподалеку аккуратно сложены выстрелы ОГ-9 - 19 штук и….нога. Правая нога в черном ботинке и черной штанине комбинезона. Сильно обгоревшая в том месте, где должно быть ее продолжение торчат обугленные обломки костей. В голове почему-то возникают мысли "потерял ногу" - вот как это выглядит на самом деле. Подходим ближе… Запах горелого мяса - человек. Укладываем в пакет, забираем, осматриваем "броню" внутри и двигаемся к следующей БМП." Это маленький отрывок из дневника одного из участников гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200" Павла Нетесова.Фото: Павел Нетесов

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МЫ ГРАЖДАНСКИЕ, К НАМ ВСЕ РАВНО ОТНОСИЛИСЬ, КАК «ААА, УКРОПЫ, А ЧТО ВЫ ТУТ ВООБЩЕ ДЕЛАЕТЕ?»

Слева на фото Михаил Котелевский

Леонид Бондарь. Фото: Павел Нетесов



