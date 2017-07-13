 СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ: "МЫ СОЗДАЕМ ТАКТИЧЕСКУЮ ПОЛИЦИЮ. ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ НИХ – БОРЬБА С УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ"

"МЫ ПРИШЛИ К ФОРМУЛЕ – ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕВЕНТИВНО ЗАДЕРЖАН"



- Как только я так подумаю, сразу уйду на пенсию. Выслуги достаточно для этого. Но пока пенсионером себя не вижу.- Моя задача, как главы полиции, раскрыть не какой-то конкретный разбой или грабеж. Моя задача сделать так, чтобы патрульные работали. И не только они. А для этого очень важно изменить уровень их подготовки.Я собрал руководителей кафедр оперативно-розыскной деятельности и всех университетов полиции и сказал: "Вы мне даете продукт, который мне не нужен. Только очень богатая страна может позволить выпускать продукт, где 60-70% - брак. В небогатой стране он допустим лишь в пределах 10-15 %". Конечно, я несколько утрирую. Но мы действительно не можем позволить себе неподготовленных, неэффективных полицейских. Патрульную полицию красиво прорекламировали на старте, осуществили набор, но отсутствовала система донабора в патрульную полицию. Ее создали и "заморозили".При этом, мы взяли 70% личного состава в патрульную полицию с высшим образованием. Люди закончили университеты, чтобы быть на самой рядовой полицейской должности, ходить по дворам и получать, извините, по зубам?- Нет, они шли на волне патриотических чувств. Спасаем страну, идем бороться с бандитизмом!Сейчас мы создаем тактическую полицию – это специально обученные правоохранители, одна из основных задач для них – борьба с уличной преступностью. Там будут физически подготовленные, мотивированные, готовые ситуационно победить. Потому что улица-это ситуация.Кстати, несколько цифр о результатах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений Нацполиции за первое полугодие 2017 года. Количество совершенных уголовных преступлений уменьшилось на 17% (с 356 тыс. до 297 тыс.). В частности: умышленных убийств - на 16% (с 955 до 801), ТТУ - на 18% (с 1131 до 932), разбоев - на 26% (с 2070 до 1526), грабежей - на 32% (с 13,3 тыс. до 9 тыс.), краж - на 19% (с 193 тыс. до 157 тыс.).Улучшена эффективность работы по выявлению уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия. Из незаконного оборота изъято более 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия (в 2016 году - 733), в том числе 35 гранатометов (реактивных систем).- Тактическая полиция в Европе – это подразделение, которое обеспечивает порядок во время массовых мероприятий, протестных акций. Это полицейские, которые общаются с людьми, а не спецназ, который стоит с резиновыми палками, отгородившись щитами. Мы создаем абсолютно новую структуру, которая будет эффективно осуществлять охрану общественного порядка и работать над деэскалацией конфликтов во время мероприятий. Нам помогают европейцы, американцы. Проводятся тренинги для инспекторов. Пока у нас есть тактическое подразделение только в Киеве. Но двигаемся дальше.Мы сейчас одновременно начали набор в тактическую полицию, дорожную и донабор в патрульную. Планируем взять на службу 5,5 тысяч сотрудников по всей стране и обучить их. Чтобы они вышли на улицу, показали хорошую работу. Например, на дороге вы увидите полицейского в современной машине. Он не будет останавливать, чтобы спросить, как ваше здоровье, а потом искать – за что бы оштрафовать.- Да, европейский. Тогда у нас что-то изменится. Вот сегодня я набирал начальника подразделения краж города Киева. Знаете, сколько групп всего в Киеве выходит на отработку карманников на протяжении суток? Не больше 10. Вот вам и все противодействие. Это с метро, с вокзалами, маршрутками, трамваями, электричками.- Нет хватает людей. Надо же их где-то найти. А это не то подразделение, куда просто назначил любого. Карманник – это высшая квалификация в преступном мире. Противостоять таким тоже должны профи.Понимаю, что ожидания общества высокие. Но не все зависит только от полицейских. Давайте посмотрим, что происходит. Ограбил, через сто метров сдал в ломбард, через десять метров в разливайке все пропил. Замкнутый цикл. Словили, привели в райотдел, взяли объяснение, отпустили. Дальше он идет нанимать адвоката. А чтобы добыть на него деньги, ему надо пойти еще раз пять ограбить. Надо это системно поломать.Мы пришли к формуле – преступник должен быть превентивно задержан. За пять месяцев этого года количество задержанных, которые содержались в камерах ИТТ, больше, чем за весь прошлый год. Помещаем хоть на три дня, до решения суда. Но дальше он все равно выходит под залог, потому что такое право ему дает закон. А вскоре возвращается к своему преступному промыслу.- Около 400 машин стали участниками ДТП. Но мы должны понимать, что любое ДТП – это две стороны. Мы запустили переподготовку водителей, дополнительно обучаем их контраварийной езде. И с начала года количество ДТП с участием патрульных машин значительно снизилось.- Финансирование есть. Если не центрального уровня, то на местном уровне средства точно выделяются, в том числе и на эти цели. Но перед нами сейчас стоит другая задача – научить патрульных претензионной работе, чтобы были потом у них законные основания ремонтировать автомобили.Чтобы начать тот же ремонт, нужно для начала пройти через судебное разбирательство. В судах такие дела висят по девять-десять месяцев, страховщики не заинтересованы, специально затягивают.- Докладываю: мы уже 40% машин отремонтировали, и они выехали на линию. Теперь другая история. Патрульные бросают службу, уходят. Говорят, мол, закончили университет, одна дочь у папы или один сын, и не очень бедные родители, а их тут третий год тягают по подворотням, рвут погоны, и никто же спасибо не скажет. Просят перевести их на другую работу, хотят профессионально расти, но руководители не могут этого сделать потому что заменить их некому. Было принято решение разблокировать этот процесс и объявить донабор. Но оказалось, что полицейских комиссий на патрульную полицию всей страны было лишь несколько. Когда такой патрульный доедет до другого региона?Мы создали сейчас в каждой области комиссию. Наберем, научим, выпустим на линию. Если и после этого ничего не изменится, вот тогда можно будет сказать: "А Князев все-таки ничего не сделал". Но не надо ждать, что через сто дней бананы вырастут на елках. Ничего не вырастет. Надо работать. Каждый день.- Ухожу с работы после 23.00, а первое совещание утром начинается в 7.40.У меня дочь в Ужгороде сейчас живет, крайне редко получается уделить ей время. Позвонила как-то и говорит: "Папа, ты можешь срочно приехать? А то воспитательница думает, что у меня нет папы".- Вырвался на день. Забрал ее из садика и спрашиваю: "Теперь знает, что папа у тебя есть? Я поеду, мне на работу нужно". А дочь в ответ: "Останься до завтра, утром другая воспитательница будет".Наши международные партнеры предложили нам сделать 20 полицейских участков по европейскому образцу. От нас - предоставить такую категорию сотрудников, которую ожидает общество, а они обучат этих сотрудников и помогут технически.- Модель отделений милиции была универсальной для всей правоохранительной системы Советского Союза. Какие они были, Вы знаете.По мнению европейцев, даже служебное помещение влияет на трудоспособность сотрудника. Поэтому сейчас мы совместно планируем создать отделения полиции, которые будут оснащены современными компьютерными системами, в них будет проведена полная реконструкция. Каждое отделение в рамках проекта также получит дополнительные автомобили.Проект "Поддержка реформы полиции в Украине" также предусматривает проведение специализированных тренингов по взаимодействию полиции с обществом и внедрение скандинавской модели охраны общественного порядка, направленной на предотвращение насилия во время массовых мероприятий.- Киевская, Харьковская и Львовская области.- Пока нет. Эти 20 отделов были выбраны по результатам социологических исследований, которые проводились в регионах. Это регионы с наиболее напряженной оперативной обстановкой.- Было первичное домашнее задание. Нужно было отобрать подразделения, посчитать смету, посмотреть штатное расписание, для себя принять решение, где набирать дополнительно людей, а где напротив нужно пересмотреть функционал и сократить. Мы свое домашнее задание выполнили. Сейчас ждем техническое согласование. Надеемся осенью начать.

«КРИМИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К ИЗМЕНЕНИЮ СТАРОЙ, ЗАКОСТЕНЕВШЕЙ СИСТЕМЫ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ»

В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ БЫТЬ ДЕРЕВЯННЫМ"

- Система уголовных производств разделена на три категории. Особо тяжкие и тяжкие преступления. Ими занимаются наиболее опытные сотрудники. Вторая категория – это общекриминальные правонарушения. Их основной вал, к ним относятся квартирные кражи, угоны и т.д. Третья категория – нетяжкие преступления. Их очень много, они буквально захлестывают страну. Именно это люди и видят, об этом говорят: "Мы обращаемся в полицию, а оно все там тонет в куче бумаг".Проект полицейских детективов позволяет сейчас частично снять нагрузку со следствия. Да, подход оперативного сотрудника немного отличается от подхода следователя. Но базовое образование они получили одинаковое. Для нас важно посмотреть, смогут ли оперативники заканчивать расследование, выдавать, так сказать готовый продукт. А если не смогут, то по какой причине. Подумаем, как эту причину устранить.В ближайшее время продвинемся дальше в этом проекте. Хотим запустить работу детективов в специализированных подразделениях борьбы с наркотиками, киберпреступностью, торговлей людьми.- Возможно, несколько человек попробуем экспериментально. И еще один анонс сделаю, отвечая на Ваш вопрос об этапах реформирования. Сейчас также реформируем службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как шутят коллеги, в 212 раз. Но мы не трогаем всю вертикаль БНОНа. Ее только восстанавливаем в регионах. Мы хотим создать офис, который будут слышать европейцы, американцы. Юго-Восточная Азия, восточная и южная часть Евразии - это места природного изготовления и выращивания наркотиков. Европа не видит крепкого партнера в лице специализированного подразделения полиции в Украине по предотвращению контрабанды и внутреннего наркотрафика. Пересекая границу, наркотик частично оседает и на территории нашей страны, а не только идет транзитом.- Наши коллеги европейцы не всегда понимали, чем мы руководствуемся, постоянно видоизменяя эту службу. В процессе предыдущих реформ утеряны интеграционные связи. Мы сейчас пытаемся их восстановить. Активно сотрудничаем с грузинской, турецкой, польской, венгерской специализированной полицией, стучимся к немцам. Они все говорят: "Наконец-то, давайте, мы готовы". И идет обмен информацией. Например, мы передали информацию, благодаря которой турецкие правоохранители задержали крупную партию наркотиков. Груз шел из Южной Америки.В этой международной операции приняли участие наравне с коллегами из других стран украинские пограничники и полицейские. Для нас такая синергия очень важна.Кроме того, сейчас заканчиваем формирование нового международного департамента. У нас есть такая структура, как Интерпол, создали Европол. В структуре Нацполиции международное управление, которое реформировалось после того, как МВД и полиция стали разными ведомствами. Предусмотрена и отдельная институция офицеров, которые занимаются международным протоколом. Нам нужно сейчас активно заключать договора о сотрудничестве с полициями других стран. После нескольких рабочих поездок в Европу, по согласованию с министром, приняли решение создать единый департамент, который возьмет на себя все вопросы, связанные с международным сотрудничеством. Не увеличивая штатное расписание, а просто объединяя структурно то, что должно быть вместе.Также реорганизовываем Департамент ДИП КП "102" (Департамент информационной поддержки и координации полиции "102" Национальной полиции Украины).И название сложное, и функционал собран был разносторонний. В этом реформировании мы видим новый важный для нас инструмент - криминальный анализ. Он в разных формах присутствует у нас в практических подразделениях. А вот централизованного сегмента нам создать не удалось.Возможно, людям непонятны все эти "высокие материи". У них украли что-то во дворе или квартире, они хотят, чтобы нашли вора, а не рассказывали о методах и подходах. Но поверьте это очень важно. Объем информации увеличивается в арифметической прогрессии ежесекундно. Нам нужен инструмент, который позволит собирать, систематизировать весь объем информации, быстро находить и эффективно анализировать. Криминальный анализ - это первый шаг к изменению старой, закостеневшей системы агентурно-оперативной работы, которая даст возможность изменить и следственную работу. Это первый шаг и к электронному документообороту.Посмотрите, как работают наши коллеги в Европе. Они не бегают к прокурору, в суды, не ждут там по полдня, чтобы согласовать санкции. Отправили по электронной почте, прокурор согласовал или внес свои коррективы, отправили судье, он рассмотрел и прислал электронным сообщением решение.- За подробностями – в Генпрокуратуру. Расследование еще не закончено.- Планируют. Уже видел расписание судебных заседаний. По результатам служебного расследования было уволено 8 человек. Кстати, ко мне приходили с предложением снять дисциплинарное взыскание с одного из сотрудников.- Неважно.- Отказал.- Да. Закон есть закон.- Давайте дождемся решения. А то гадаем тут на кофейной гуще. Да, есть закон, который нужно выполнять, нравится мне или нет. Но в любых ситуациях есть возможность не быть деревянным. Например, когда я был руководителем областного главка в Ривненской области, восстановилось 86 сотрудников милиции, которых не пропустили аттестационные комиссии. Тогда одной рукой я исполнил закон. Второй – собрал всех активистов и журналистов, которые "резали" и выгоняли этих коррупционеров. Сказал им прямо: "Я обязан был выполнить решение суда, я всех восстановил, но никого не сделал начальниками. Они все пошли на рядовые должности, и никто не вернулся в свой город, уехали не менее, чем за 150 километров".- Приехали рейдеры, сказали, что они охранная фирма, у них якобы есть документы. Полиция всех этих людей задержала и поместила в изолятор временно задержания. Они сидят в ИВС, мы начинаем с ними работать, появляется другой коллектив людей, которые защищают противоположную сторону. Мы и тех хотели забрать, но они оказались хитрее. Ошибки предыдущей группы не повторяли. Были поддержаны народными массами и впереди себя, как "настоящие патриоты" выставили женщин и детей. Вот такие молодцы! Никто из них не захотел прислушаться к законному требованию сесть в автобус, чтобы проследовать в отделение полиции. А к тем, кто не выполняет законные требования, есть законное разрешение на применение силы. Мы задержали и первую группу, и вторую. То, что эти требования были законны, никто не обжалует по сегодняшний день. Вместо этого начали рассказывать про синяки какие-то, оплеухи и ссадины.- Фиксация и лечение – это разные вещи. Кстати, избитые полицейские у нас были, но они не обратились в больницу.- Согласно данным полиции, они не госпитализированы. Лидеры, представлявшие группу граждан в военной форме, были у меня. До часу ночи сидели тут со мной за этим столом, мы разговаривали и нашли понимание. Я объяснил, где заканчивается норма закона, где вступает сила. Вопрос был исчерпан. Дальше – это уже пиар-акция.На сегодняшний день полиция обеспечивает законное право фермера. Это право не юридическое, оно, наверное, на уровне человеческих отношений.У нас нет миллиардов тонн стали, тысяч километров труб, космических аппаратов. У нас есть сельское хозяйство. Сейчас это объект не только рейдеров, но и других форм преступного сообщества. А полиция в этих ситуациях всегда крайняя. Потому что находятся юридические лазейки и сама подоплека земельных отношений специфична настолько, что в итоге выясняется – обе стороны не правы. Селянин получает за свой пай два мешка зерна, ему все равно, кто их даст. А латифундисты между собой всеми возможными способами пытаются выяснять отношения. Не мной придуман реестр, в котором обычный реестратор может без всяких оснований внести изменения, и вы за один день из собственника становитесь никем.- Вы же понимаете, что это эмоции. Тоже им поддались?- Если я вам покажу фотографию задержанного, вы точно подумаете, что нашли крайнего. Ему 16 лет, а на вид намного меньше. Это же Тернопольщина. Там краж не бывает, а тут такое преступление. Сами полицейские в шоке.Что касается подробностей, они озвучены местной полицией в рамках того, что можно было сказать, дабы не навредить следствию. Вопрос не только в полиции. Прокурор посмотрит на законность всех действий полиции, суд - на важность собранных доказательств. Рано делать выводы.- По материалам Департамента внутренней безопасности за половину текущего года открыто 597 уголовных производств. Больше всего производств начато по фактам противоправных действий работников НПУ в Харьковской обл. - 57, Днепропетровской обл. - 55, Донецкой обл. - 40, г. Киеве - 36 и Львовской обл. - 32.В настоящее время уполномоченными органами по результатам предварительного расследования 182 правоохранителям сообщено о подозрении.Сотрудниками внутренней безопасности задокументированы: заместитель начальника отдела уголовного розыска Днепровского отдела полиции Днепропетровской области, 2 начальника сектора, старший оперуполномоченный и оперуполномоченный. В начале апреля все они были задержаны. В результате обысков были изъяты 107 499 грн, 38 496 долларов США, 11 865 евро, золотые изделия, охотничье оружие и 2 автомобиля.- Нет, это отдельное учебное заведение. Будет располагаться в Киеве, на улице Народного ополчения. Создание Полицейской академии Национальной полиции Украины – это следующий шаг реформ.Для начала наберем 500 человек, а в дальнейшем планируем принять более 1000 курсантов. Основной посыл: хочешь стать офицером полиции - послужи патрульным, прояви себя, пойми, что это твоя профессия. Это должен быть выбор по зову сердца, а не по уговорам родственников или друзей. Таким образом, со временем, граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме.Убийство Павла Шеремета - это очень сложное и тщательно подготовленное группой лиц преступление. Очень много спекуляций на этой волне. Мало того, замечаем умышленное создание ажиотажа в интересах разных политических групп. Скажу одно - убийцы и заказчики пока на воле, никому подозрение не объявлено. Недавно у Президента собирались в очередной раз члены следственной группы, мать убитого. Расследование продолжается. Давайте разбирать по винтикам мой ответ. Спецы поймут, а гражданам, к сожалению, доложить нечего. Будут аресты - сразу доложим. Дай Бог, чтобы были. Я - реалист.