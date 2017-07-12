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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Довгий (410) Луценко (7042) Поляков (106) Лозовой Андрей (110) Дейдей (67) Розенблат (65)

 НАРДЕП НАРДЕПУ МАНДАТ НЕ ВЫКЛЮЕТ

Репортаж из Верховной Рады, где народные избранники вчера провернули изящный междусобойчик в рамках сериала "Депутатская неприкосновенность".

…Когда Верховная Рада принялась за Андрея Лозового, корреспондент "Цензор.НЕТ" спустился в буфет Верховной Рады на скорую руку перекусить. Аккурат за ним в очереди оказался флегматичный шеф Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

- Не знаете, здесь карточку принимают? – спросил он.

- Вроде да. Ну, что – каков ваш прогноз: 2 из 5?

(Речь шла о том, в скольких случаях парламент даст согласие на снятие с депутатов депутатской неприкосновенности. На тот момент счет был 1:1; "за" - по Олесю Довгому, "против" - в отношении Евгения Дейдея).

Антикоррупционный прокурор поморщился.

- Не знаю, - сказал он. – Все это…цирк!

И разочарованно махнул рукой.

Происходившее в этот вечер под куполом Верховной Рады в самом деле здорово напоминало цирк. Детали представления "Цензор" наблюдал с самого, что ни на есть, близкого расстояния.

ПАРАД-АЛЛЕ №1: КОРОЛИ ОБМАНА, КОРИФЕИ "КИДКА"

После недельной трансляции по ТВ заседаний регламентного комитета; после длительного перемывания в медиа коррупционных историй 5 депутатов – многим казалось, что парламент войдет в серьезность положения и не станет покрывать проштрафившихся коллег.

И понедельничные новости, и утренние события вторника эти ожидания вроде бы подтверждали. Бориса Розенблата исключили (пускай и временно)из фракции БПП, а сама фракция пообещала голосовать за снятие неприкосновенности по всем представлениям ГПУ.

Ровно о том же заявили в "Народном фронте": мол, дадим результативное (то есть "за") голосование по всем шести! И хотя из недр фракции доходили слухи о тяжелом пятничном заседании и внутреннем расколе по "неприкосновенному" вопросу, отчего-то думалось, что на результате это не скажется: с дисциплиной в "НФ" проблем никогда не было…

Устами Сергея Соболева четко и недвусмысленно огласила свою позицию и "Батьківщина": проголосуем "за" по всем шести! Это при том, что 2 недели назад позиция фракции тяготела, скорее, к альтернативной точке зрения. Но…

- Наша позиция изменилась, - заверил "Цензор.НЕТ" источник во фракции. – Руководство вышло с новой линией – снимать неприкосновенность по всем шести! Разве что у Игоря Луценко есть своя позиция по Дейдею – но то частности…

Если же добавить к этому четкую готовность голосовать "за" фракции "Самопомочи", теоретически намечался недурный запас голосов на радость ГПУ и НАБУ.

К тому же на площадь к Раде подтянулись сторонники снятия неприкосновенности, а некоторые из "проблемных" депутатов испытывали явный мандраж. Евгений Дейдей подходил к коллегам, брал их за руку и проникновенно спрашивал, будут ли они за него голосовать. А Борис Розенблат то истерично показывал всем желающим и нежелающим свои паспорта, то в одиночестве грустил в сессионном зале.

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 Одним словом, при всем внутреннем сопротивлении и депутатской круговой поруке, казалось, что непривычный к такому давлению депутатский корпус дрогнет, и у собравшихся на площади перед парламентом будет повод для праздника.

Ага, разбежались.

Во-первых, ни по Розенблату, ни по Полякову зал не дал согласие на задержание и арест. И тон в этом саботаже задавали именно наобещавшие с три короба БПП с "Народным фронтом". 183 голоса "за", 181, 125, 111…

- А как вы думали? – язвительно переспросил корреспондента "Цензора" один из коалициантов – А почему вы считаете, что мы должны на задних лапках приползти к Луценко с Сытником и молить о пощаде? А вот фиг им! Мы своих не сдаем!".

(Под "своими" этот человек (как, очевидно, и его единомышленники) подразумевал не избирателей, а народных депутатов).

Во-вторых, по снятию неприкосновенности с Евгения Дейдея и Андрея Лозового крупнейшие фракции недодали ровно столько голосов, чтобы те могли поздравить друг друга со счастливым избавлением от перспектив судебной нервотрепки.

- Коалиция доказала, что умеет собирать голоса…против! – веселился по окончании действа еще один народный избранник.

Нас, однако, больше интересовало мнение Генерального прокурора.

- В какой мере сбылись ваши ожидания от исхода голосования? – спросил Юрия Луценко "Цензор". - На сколько процентов реальность совпала с вашими прогнозами?

- Я ожидал, что по Дейдею представление будет поддержано. Остальные результаты для меня были ожидаемы.

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- С главами фракций БПП и "НФ" перед рассмотрением представлений имели разговор?

- Имел.

- И что они сказали?

- То же самое, что и вам. Что они будут голосовать за все представления. Не сказали лишь одного: что они не будут добавлять голосов, необходимых для этого. Еще раз: я был уверен, что по Дейдею голосование будет результативным, по остальным картина была понятной еще до начала боя. И, тем не менее, я делал все, что мог, для того, чтобы получить все решения…

Вот так легко, без особых угрызений совести, коалиция поставила на место выскочек-правоохранителей. Да, у многих депутатов бытует мнение, что с процедурной точки зрения по многим делам ГПУ и НАБУ наделали ошибок, подчас – серьезных. Но, во-первых, речь шла не о приговоре суда, а лишь о том, чтобы уравнять 5 депутатов в правах с "простыми гражданами". А во-вторых, следует ли нам верить в то, что причиной саботажа послужил не страх перед будущим, а скрупулезная вера в соблюдение закона?

Как говаривал Виктор Янукович, остальное додумайте сами.

ПАРАД-АЛЛЕ-2: ДОГОВОРНЯК. СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ

Вчерашнее заседание впечатлило ярким договорняком фракций "Народного фронта" и Радикальной партией. Эти "мы с Тамарой ходим парой" прикрывали друг у друга депутатов (Дейдей за Лозового – и наоборот), а после успешного "отмазывания", не стесняясь, ходили поздравлять друг друга.

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Игорь Мосийчук (РПЛ) тепло поздравляет Евгения Дейдея ("НФ") Фото неизвестного автора

Для двух этих фракций это – союз, заключенных на небесах: НФ прикрывает партию Ляшко от пресса БПП и правоохранительных органов, РПЛ – добавляет "фронтовикам" необходимых мускулов, дабы "качать права" во внутренних междусобойчиках с фракцией Президента.

Умилительно наблюдать, какая идиллия царит в отношениях двух политических сил и в Фейсбуке: лайки, шары, чмоки.

Впрочем, договорняком пахло буквально на всех участках сессионного зала. Радикалы тепло общались с одиозными "оппоблоковцами".

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Игорь Мосийчук и Вадим Новинский. Фото: Маряша Лек си

А выдавшего несколько минут проникновенной мелодрамы Олеся Довгого народные избранники приветствовали так, как будто с него только что не депутатскую неприкосновенность сняли, а обвинение в убийстве.

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"Порадовала" и "Батьківщина", в которой представления ГПУ и НАБУ стабильно поддерживали 9 человек из 20 наличествующих во фракции. За разъяснениями мы обратились все к тому же Сергею Соболеву.

- Как же так? Вы же обещали, что "Батькивщина" поддержит все 6 представлений на снятие неприкосновенности!

- Безусловно. Но именно столько людей сейчас физически присутствуют в зале. Можете сами проверить: у нас на сегодняшний день 3 человека – в официальной командировке в Китайскую народную республику, подписанной заранее. И 2 человека – на больничном, включая Юлию Владимировну, - на больничном. И на сегодняшний день с самого утра зарегистрировалось 12 человек. Из них, например, по Дейдею вы слышали аргументацию Игоря Луценко…

- Итак, из 20 ваших депутатов 5 пребывают на больничном или в командировке. Выходит, еще 6 не голосовали за представления Генпрокуратуры?

- Да…

ПАРАД-АЛЛЕ-3: ВСЕ - НА ВОЙНУ С НАБУ И ГПУ!

Еще один отчетливый тренд вчерашнего дня – и вообще последних дней – явное и многослойное противостояние НАБУ и ГПУ с одной стороны – и части БПП, "Народного фронта" и Радикальной партии – с другой.

Будто следуя военному принципу "Лучшая защита – нападение", обвиняемые депутаты не преминули перейти в контратаку. Максим Поляков обвинил в личной мести шефа НАБУ Артема Сытника, Евгений Дейдей – первого заместителя главы НАБУ – Гизо Углаву (а чтобы дважды не вставать – Михеила Саакашвили и "грузинскую мафию"). Ну, а Андрей Лозовой и Радикальная партия ополчились на Юрия Луценко, так что даже спикер Парубий был вынужден сделать "радикалам" замечание.

Попутно многие депутаты обвиняют Юрия Луценко в том, что за счет "охоты на парламент" тот выстраивает себе карьерный путь к премьерству и даже президентству.

…Но главным флагманом этого крестового похода стал и.о. главы регламентного комитет, давний соратник давно сдавшего мандат (и находящегося под следствием НАБУ) Николая Мартыненко Павел Пинзеник. Его вчерашняя фраза - про ликвидацию "касты неприкосновенных в НАБУ" вызвала оживление в зале. А в канун вечернего заседания "Цензор.НЕТ" задал Пинзенику несколько вопросов.

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- Вас не смущает давление: Фейсбука: "Как это так, и.о главы регламентного комитета обедает с "подследственным" нардепом Поляковым?"? На фракции "НФ" вам на этот счет не предъявляли претензий?

- Так а какие могут быть претензии? На фракции не только было принято решение о голосовании за дачу согласия на привлечение к ответственности, но и была высказана полная убежденность в абсолютной невиновности (и беспочвенности обвинений в адрес) наших коллег Дейдея и Полякова. Никаких сомнений по этому поводу у фракции нет.

И, во-вторых, было принято решение о поддержке этих депутатов абсолютно во всех аспектах. И я тут не одинок в своем мнении.

Что касается давления Фейсбука...слушайте, мне 41 год; это возраст, в котором нужно уже принимать собственные решения. И при всем уважении к Фейсбук-сообществу, при принятии мною решения его мнение по важности для меня стоит не на первом и даже не на втором месте.

- Журналисты обратили внимание на диалог между вами и Антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким относительно так называемого "списка 40". До вас доходит информация относительно того, о ком идет речь?

- Доходит, но я не хочу ее озвучивать, поскольку это могло бы навредить этим людям.

- Но это представители каких фракций?

- Это и БПП, И НФ. Это рандомный набор людей из разных фракций для демонстрации борьбы с коррупцией и независимости от политических флагов.

- Кто-либо из этих "рандомных" людей подходил к вам как главе регламентного комитета? Делился своими опасениями?

- Да, конечно. Люди уже спрашивают о процедуре: как это обычно бывает, как правильно вести себя в этой ситуации. Да, именно таковы сейчас настроения в Раде: люди ждут представлений в отношении себя.

- А что вы отвечаете этим депутатам?

- Консультирую людей относительно процедуры прохождения представлений.

- Консультируете в нейтральном ключе? Или обучаете их, как правильно противостоять нажиму НАБУ и ГПУ?

- Пытаюсь, насколько это возможно, быть нейтральным. Поскольку, в конце концов, я тоже политик и тоже человек. И я вижу, что в данном случае речь идет о политической мотивации этих представлений. Но я как любой юрист пытаюсь быть нейтральным.

- Всю минувшую неделю ваш комитет рассматривал представления ГПУ о снятии с депутатов неприкосновенности и возможных дальнейших санкций в отношении их. Как для Павла Пинзеника-человека психологически прошла эта неделя, когда все СМИ только и делали, что снимали комитет и писали о нем?

- Если я скажу, что она прошла для меня легко и просто с психологической точки зрения, я, конечно, совру. Единственное, что меня держит в этой ситуации, на фоне такого давления, - это абсолютная убежденность в собственной правоте. Которая базируется как на жизненном опыте и знании законодательства, так и на знании некоторой информации, которая как обычно не озвучивается теми, кто формирует медиа-тренды.

- Заседание регламентного комитета по нардепу Михаилу Добкину состоится в среду. Он к вам подходил, консультировался?

- Нет, с народным депутатом Добкиным я не встречался ни разу в жизни. Этот народный депутат не подходил ко мне ни разу.

ПОСТСКРИПТУМ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сразу по окончании этого действа "Цензор.НЕТ" опросил Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

- Многие зрители, оценивавшие происходящее "на глазок", возмущаются, что в отношении Розенблата Рада поступила так же, как и с Поляковым. При том, что (опять-таки "на глазок") доказательств вины и степени вовлеченности на первого было собрано несоизмеримо больше, чем по второму. Почему так?

- Потому что это одно дело, одинаковая степень ответственности. Та же статья. Размеры только разные: у одного взятка – в несколько тысяч, а у другого – в несколько сот тысяч. Но юридически то, сколько человек взял взятки – начиная с определенного размера уже не важно. Тысяча, 10 тысяч, 10 миллионов, 100 миллионов – неважно, это одна и та же ответственность, особо тяжкое преступление. Соответственно в обоих случаях человека, пойманного на взятке, нужно по решению суда немедленно задержать и арестовать. Так гласит закон. Гласит в отношении всех – кроме, как выясняется, двух народных депутатов. Поэтому, конечно, с одной стороны я этим возмущен – и как человек, и как прокурор. И политически, и юридически парламент, с моей точки зрения, пошел на самоубийство. То, что мы получили разрешение на привлечение трех депутатов, - да, это некий позитив. Но общество не успокоится, пока все народные депутаты не будут иметь такой же статус, как и другие подозреваемые.

- Вы ведь планировали показывать в зале видео. Почему передумали?

- Секретариат Верховной Рады отказал мне в праве трансляции.

- По Полякову и Розенблату?

- По всем. Кроме этого, обратите внимание: сегодня был вообще интересный регламент. Мне для представления дела давали лишь 3 минуты на ответы! И полноценно представлять дела я не мог! Большое спасибо СМИ за то, что они показывали хотя бы комитет – иначе я вообще оказался бы в очень глупой ситуации.

Эти сложности во взаимоотношениях Верховной Рады у Юрия Витальевича и его непримиримых друзей из НАБУ будут только нарастать. Сейчас Рада ушла на каникулы: весьма своевременная передышка. Можно не сомневаться: депутатский корпус почувствовал опасность и станет координировать свою защиту, изобретая все новые варианты противодействия.

Разумеется, лишенных неприкосновенности депутатов будут истово отстаивать в судах. Помимо этого, следует ожидать мощной медиа-волны как по работе ГПУ и НАБУ в целом, так и по самым активным персоналиям из этих структур. А впрочем, давайте подождем, что депутатское "движение Сопротивления" придумает за лето.

А придумывать придется, поскольку на осень трио Луценко-Сытник-Холодницкий анонсирует целую россыпь новых и повторных представлений. Во-первых, грядет повторный заход по Дейдею и Лозовому; во-вторых, звучат фамилии нардепов Новинского, Вилкула, Дзендзерского и многих других (см. выше интервью с г-ном Пинзеником).

Ну, и в-третьих, сегодня регламентный комитет рассмотрит представление на Михаила Добкина ("Оппозиционный блок"). Тот уже – в соответствии с модным ныне поветрием – обещает просить депутатов снять с себя неприкосновенность. А вчера в сессионном зале Михаил Маркович излучал победоносную уверенность в себе.

Нардеп нардепу мандат не выклюет 07

Интересно, станет ли его лицо скучным после сегодняшнего заседания?



Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"

Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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Избиратели, запомните всех мерзавцев поименно!
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Память короткая...надо всё записывать, фиксировать...Ну чтоб потом эти ублюдки опять не пролезли в других образованиях.
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Щоб не пролізли у владу покидьки потрібні відкриті списки на виборах і відміна мажоритарних округів по яким вся ця мафія обралась до ВРУ!
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Новый , честный ЦВК, а не только от порошенко. А новый избирательный Закон они все на выборах обещали и в коалиционной угоде прописалиещё в 2014 году. Но место сидения определяет точку зрения подонков типа небожителей.
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Зачем ? Был депутатом - все, несмываемое пятно на всю жизнь.
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Опубликуйте пожалуйста на Цензоре список нардепуков, как кто голосовал.
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зайдите на сайт Верховной Рады и полюбопытствуйте списками.
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Ничего ! И по нашей улице пройдет инкассатор ! Эти твари доиграются очень скоро !!!!!!!!
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или перевернется фура с пивом ,,, , , о том что доиграются , слышу лет двадцать , , угрозы тварям до лампочки . ,,,,
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Чему радуются эти идиоты?
Тому, что показательно харкнули в лицо украинцам?
Или тому, что показали тем, кто еще верил в то, что в стране можно навести порядок цивилизованными методами, насколько они (верящие) наивны?
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Нормальних там немає. Підперти двері і підпалити з чотирьох кінців.
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Паркінг затопити - хто не згорить - той потоне. Це добре - і вони повинні мати вибір )))
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Дерьмо не тонет и всегда к новым выборам всплывает! С воплями как они за народ и на фронте ваивали...только их там никто не помнит и не видел.
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Закрытые акционерные общества, группировки ворюг.....
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КАКИЕ ЕЩЁ надо Доказательства!?! Реально ВР пора уже переехать на площадь Победы в здание Цирка , там им будет привычнее и реально людям билеты можно продавать на это зрелище. Кого в зверинец, кого в клоуны, жанглёры законами ещё те, кукловоды,Ю дрессировщики. Гримёрки-комитеты имеются...опять таки Касса есть для выдачи бабла новым клиентам амбарной книги Банковой, кулуары для выжидания помощникам и журналистам.
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давайте им просто на "Титаник" сбросимся, дороговато, конечно, зато гарантия
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Ржавую баржу с Рыбальского острова....И в районе Конча Заспы притопить.....
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я - "за", только на борту все-таки масляной краской намалюем "Титаник"...
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Ублюдок, Мерзавец, Скотыняки, 3.14дорасы, Подонки....На Титанике всё таки люди были, погибли......
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андрейка, иди поучи свою маму или жену....и об стенку шарахнись.
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зря удалил, наверное... ну да ты все понял, это главное
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я твою лучше поучу, ей любой учитель при таком козлищи как ты, бобик
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Родители тебя по пьяни под боярышник сделали, лучше бы твоя мамка аборт устроила....
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после того как тебя компанией суке сделали в нее нагадив что-то приличное от тебя услышать напрасная надежда, отвали, подонок, меня чебураки твоего пошиба не интересуют совсем
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От саме через це питання про недоторканість потрібно виносити на референдум під час наступнихт парламентськтих виборів, і не доторканості небуде і передвиборних спекуляцій на цю тему теж
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на всякий случай я все-таки рискну напомнить, что по Конституции Украины депутаты, собирающиеся в Раде, не являются представителями народа Украины. Это так потому, что их усилиями Конституция Украины составлена так, что в ней нет... определения народа Украины. Таким образом Конституция Украины не может быть признана юридическим договором между народом и властью, как не может быть признан юридическим вообще любой документ, в котором стороны договора были оставлены без определения. Без этого вот "сторона А, в лице..." и "сторона Б, в лице" никакие писульки как договора юридически недееспособны, ответственность за прописанные действия или бездействие - не наступает. То, что украинский народ еще как-то обращает внимание на эту зажравшуюся Раду, которая покрывает уголовные преступления, это просто добрая воля украинцев. Просто доброта душевная, и Рада уже давным-давно испытывает терпение народа
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Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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Мне всё происходящее больше напоминает как в фигурном катании - показательные выступления. Тем же НАБУ и САП нужна картинка для Запада "запеклоi" борьби, ГПУ тоже решило не отставать. Только после того как шум уляжется всё начинает валится по кирпичикам и потом от дел камня на камене не остаётся.
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ГПУ походу решило включится в соревнования по пиару между НАБУ и САП)) Вот поэтому сейчас так активно стараются и я думаю у Луценко хорошие шансы вырваться в перед, т.к. он в политике уже давно)
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все просто - Банковая решила начать предвыборную гонку - ставку сделали на Луценко и явно будут раскручивать вокруг него крутой пиар! Такой себе борец с коррупцией номер один) вот и будут "кормить" нас сказками
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ну да , тока луцика прессуют за какую-то жилплощадь , , типа , сам далеко не белый и пушистый .,,,
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А чего антикоррупционному прокурору морщится когда они уже продемонстрировали на пару с Сытником что такое избирательность. Когда на одних подают представления, а других по - быстрому "отмазывают".
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это все сделано для пиара - это создание отличной картинки для международных партнеров, что у нас тут "типа" идут большие бои с коррупцией! Вот и все! Это все просто наигранная сцена - чтоб дальше продолжили финансирование нашей "борьбы"
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Такое ощущение, что нашим антикоррупционерам впринципе все равно. Свое дело они сделали, картинка для тв и для Запада готова. Имитация бурной борьбы с казнокрадами создана. А там уже не их забота, все равно если что стрелки переведут на суд или на Раду.
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у нас с коррупцией решили не качеством работы антикоррупционных детективов, а количеством созданных органов, ответственности от которых нельзя добиться
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Самое смешное, что вот наши антикоррупционеры кричат уже второй год, что кто-то хочет "сломать" НАБУ, только как-то никто его не ломает? Кому оно нужно, если они и так по мелочовке занимаются и всякими пешками, ведь большую рыбу с Банковой никто не трогает - она видимо неприкасаема для них. Гонтарева, Кононенко, Григоришин и так далее...
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Это всё надуманная проблема наших доблестных активистов, особенно часто об этом кричит Шабунин) Но вот действительно, за 2 года это НАБУ никто и не тронул, они сами себя дискредитируют и теряют доверие народа
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Луценко вчера в Раде был как всегда многословен и больше уделял времени перепалкам с Ляшко нежели углублению в суть дел хотя на доказательства нужно делать упор, а не в разговорном жанре пытаться показать своё преимущество.
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Так вы посмотрите кто голосовал за это все безобразие. Оппоненты тех, кому снимали неприкосновенность. А за то, чтоб со всех сняли никто не проголосует
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верховною радою все зрозуміло - там кругова порука... ви мені краще скажіть, як люди голосують за товаришів під прізвищем розенблат (!!!) в Україні, а не в Ізраїлі, у раду, а не в кнесет? під сильнодіючими наркотиками, під гіпнозом, під дулами автоматів люди в олевському районі на Житомирщині кидали бюлетені за Бориса Соломоновича? ну як з прізвищем Розенблат і з такою шулерською мордою, на якій написано великими буквами "АФЕРИСТ", можна виграти вибори в Україні??? люди, перш ніж обзивати депутатів, подивіться на себе в дзеркало.... "неча на него пенять, коли у нас рожа крива..." депутати - це віддзеркалення нашого суспільства! крапка... наш народ - корупційний по своїй суті... є народи - трудівники, є народи - завойовники, є народи - футболісти, а ми - корупціонери та злодійкуваті... генетика, блін... от за таких і голосують такі... яке їхало, таке й здибало...
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