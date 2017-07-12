 НАРДЕП НАРДЕПУ МАНДАТ НЕ ВЫКЛЮЕТ

…Когда Верховная Рада принялась за Андрея Лозового, корреспондент "Цензор.НЕТ" спустился в буфет Верховной Рады на скорую руку перекусить. Аккурат за ним в очереди оказался флегматичный шеф Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
- Не знаете, здесь карточку принимают? – спросил он.
- Вроде да. Ну, что – каков ваш прогноз: 2 из 5?
(Речь шла о том, в скольких случаях парламент даст согласие на снятие с депутатов депутатской неприкосновенности. На тот момент счет был 1:1; "за" - по Олесю Довгому, "против" - в отношении Евгения Дейдея).
Антикоррупционный прокурор поморщился.
- Не знаю, - сказал он. – Все это…цирк!
И разочарованно махнул рукой.
Происходившее в этот вечер под куполом Верховной Рады в самом деле здорово напоминало цирк. Детали представления "Цензор" наблюдал с самого, что ни на есть, близкого расстояния.
ПАРАД-АЛЛЕ №1: КОРОЛИ ОБМАНА, КОРИФЕИ "КИДКА"
После недельной трансляции по ТВ заседаний регламентного комитета; после длительного перемывания в медиа коррупционных историй 5 депутатов – многим казалось, что парламент войдет в серьезность положения и не станет покрывать проштрафившихся коллег.
И понедельничные новости, и утренние события вторника эти ожидания вроде бы подтверждали. Бориса Розенблата исключили (пускай и временно)из фракции БПП, а сама фракция пообещала голосовать за снятие неприкосновенности по всем представлениям ГПУ.
Ровно о том же заявили в "Народном фронте": мол, дадим результативное (то есть "за") голосование по всем шести! И хотя из недр фракции доходили слухи о тяжелом пятничном заседании и внутреннем расколе по "неприкосновенному" вопросу, отчего-то думалось, что на результате это не скажется: с дисциплиной в "НФ" проблем никогда не было…
Устами Сергея Соболева четко и недвусмысленно огласила свою позицию и "Батьківщина": проголосуем "за" по всем шести! Это при том, что 2 недели назад позиция фракции тяготела, скорее, к альтернативной точке зрения. Но…
- Наша позиция изменилась, - заверил "Цензор.НЕТ" источник во фракции. – Руководство вышло с новой линией – снимать неприкосновенность по всем шести! Разве что у Игоря Луценко есть своя позиция по Дейдею – но то частности…
Если же добавить к этому четкую готовность голосовать "за" фракции "Самопомочи", теоретически намечался недурный запас голосов на радость ГПУ и НАБУ.
К тому же на площадь к Раде подтянулись сторонники снятия неприкосновенности, а некоторые из "проблемных" депутатов испытывали явный мандраж. Евгений Дейдей подходил к коллегам, брал их за руку и проникновенно спрашивал, будут ли они за него голосовать. А Борис Розенблат то истерично показывал всем желающим и нежелающим свои паспорта, то в одиночестве грустил в сессионном зале.
Одним словом, при всем внутреннем сопротивлении и депутатской круговой поруке, казалось, что непривычный к такому давлению депутатский корпус дрогнет, и у собравшихся на площади перед парламентом будет повод для праздника.
Ага, разбежались.
Во-первых, ни по Розенблату, ни по Полякову зал не дал согласие на задержание и арест. И тон в этом саботаже задавали именно наобещавшие с три короба БПП с "Народным фронтом". 183 голоса "за", 181, 125, 111…
- А как вы думали? – язвительно переспросил корреспондента "Цензора" один из коалициантов – А почему вы считаете, что мы должны на задних лапках приползти к Луценко с Сытником и молить о пощаде? А вот фиг им! Мы своих не сдаем!".
(Под "своими" этот человек (как, очевидно, и его единомышленники) подразумевал не избирателей, а народных депутатов).
Во-вторых, по снятию неприкосновенности с Евгения Дейдея и Андрея Лозового крупнейшие фракции недодали ровно столько голосов, чтобы те могли поздравить друг друга со счастливым избавлением от перспектив судебной нервотрепки.
- Коалиция доказала, что умеет собирать голоса…против! – веселился по окончании действа еще один народный избранник.
Нас, однако, больше интересовало мнение Генерального прокурора.
- В какой мере сбылись ваши ожидания от исхода голосования? – спросил Юрия Луценко "Цензор". - На сколько процентов реальность совпала с вашими прогнозами?
- Я ожидал, что по Дейдею представление будет поддержано. Остальные результаты для меня были ожидаемы.
- С главами фракций БПП и "НФ" перед рассмотрением представлений имели разговор?
- Имел.
- И что они сказали?
- То же самое, что и вам. Что они будут голосовать за все представления. Не сказали лишь одного: что они не будут добавлять голосов, необходимых для этого. Еще раз: я был уверен, что по Дейдею голосование будет результативным, по остальным картина была понятной еще до начала боя. И, тем не менее, я делал все, что мог, для того, чтобы получить все решения…
Вот так легко, без особых угрызений совести, коалиция поставила на место выскочек-правоохранителей. Да, у многих депутатов бытует мнение, что с процедурной точки зрения по многим делам ГПУ и НАБУ наделали ошибок, подчас – серьезных. Но, во-первых, речь шла не о приговоре суда, а лишь о том, чтобы уравнять 5 депутатов в правах с "простыми гражданами". А во-вторых, следует ли нам верить в то, что причиной саботажа послужил не страх перед будущим, а скрупулезная вера в соблюдение закона?
Как говаривал Виктор Янукович, остальное додумайте сами.
ПАРАД-АЛЛЕ-2: ДОГОВОРНЯК. СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ
Вчерашнее заседание впечатлило ярким договорняком фракций "Народного фронта" и Радикальной партией. Эти "мы с Тамарой ходим парой" прикрывали друг у друга депутатов (Дейдей за Лозового – и наоборот), а после успешного "отмазывания", не стесняясь, ходили поздравлять друг друга.
Игорь Мосийчук (РПЛ) тепло поздравляет Евгения Дейдея ("НФ") Фото неизвестного автора
Для двух этих фракций это – союз, заключенных на небесах: НФ прикрывает партию Ляшко от пресса БПП и правоохранительных органов, РПЛ – добавляет "фронтовикам" необходимых мускулов, дабы "качать права" во внутренних междусобойчиках с фракцией Президента.
Умилительно наблюдать, какая идиллия царит в отношениях двух политических сил и в Фейсбуке: лайки, шары, чмоки.
Впрочем, договорняком пахло буквально на всех участках сессионного зала. Радикалы тепло общались с одиозными "оппоблоковцами".
Игорь Мосийчук и Вадим Новинский. Фото: Маряша Лек си
А выдавшего несколько минут проникновенной мелодрамы Олеся Довгого народные избранники приветствовали так, как будто с него только что не депутатскую неприкосновенность сняли, а обвинение в убийстве.
"Порадовала" и "Батьківщина", в которой представления ГПУ и НАБУ стабильно поддерживали 9 человек из 20 наличествующих во фракции. За разъяснениями мы обратились все к тому же Сергею Соболеву.
- Как же так? Вы же обещали, что "Батькивщина" поддержит все 6 представлений на снятие неприкосновенности!
- Безусловно. Но именно столько людей сейчас физически присутствуют в зале. Можете сами проверить: у нас на сегодняшний день 3 человека – в официальной командировке в Китайскую народную республику, подписанной заранее. И 2 человека – на больничном, включая Юлию Владимировну, - на больничном. И на сегодняшний день с самого утра зарегистрировалось 12 человек. Из них, например, по Дейдею вы слышали аргументацию Игоря Луценко…
- Итак, из 20 ваших депутатов 5 пребывают на больничном или в командировке. Выходит, еще 6 не голосовали за представления Генпрокуратуры?
- Да…
ПАРАД-АЛЛЕ-3: ВСЕ - НА ВОЙНУ С НАБУ И ГПУ!
Еще один отчетливый тренд вчерашнего дня – и вообще последних дней – явное и многослойное противостояние НАБУ и ГПУ с одной стороны – и части БПП, "Народного фронта" и Радикальной партии – с другой.
Будто следуя военному принципу "Лучшая защита – нападение", обвиняемые депутаты не преминули перейти в контратаку. Максим Поляков обвинил в личной мести шефа НАБУ Артема Сытника, Евгений Дейдей – первого заместителя главы НАБУ – Гизо Углаву (а чтобы дважды не вставать – Михеила Саакашвили и "грузинскую мафию"). Ну, а Андрей Лозовой и Радикальная партия ополчились на Юрия Луценко, так что даже спикер Парубий был вынужден сделать "радикалам" замечание.
Попутно многие депутаты обвиняют Юрия Луценко в том, что за счет "охоты на парламент" тот выстраивает себе карьерный путь к премьерству и даже президентству.
…Но главным флагманом этого крестового похода стал и.о. главы регламентного комитет, давний соратник давно сдавшего мандат (и находящегося под следствием НАБУ) Николая Мартыненко Павел Пинзеник. Его вчерашняя фраза - про ликвидацию "касты неприкосновенных в НАБУ" вызвала оживление в зале. А в канун вечернего заседания "Цензор.НЕТ" задал Пинзенику несколько вопросов.
- Вас не смущает давление: Фейсбука: "Как это так, и.о главы регламентного комитета обедает с "подследственным" нардепом Поляковым?"? На фракции "НФ" вам на этот счет не предъявляли претензий?
- Так а какие могут быть претензии? На фракции не только было принято решение о голосовании за дачу согласия на привлечение к ответственности, но и была высказана полная убежденность в абсолютной невиновности (и беспочвенности обвинений в адрес) наших коллег Дейдея и Полякова. Никаких сомнений по этому поводу у фракции нет.
И, во-вторых, было принято решение о поддержке этих депутатов абсолютно во всех аспектах. И я тут не одинок в своем мнении.
Что касается давления Фейсбука...слушайте, мне 41 год; это возраст, в котором нужно уже принимать собственные решения. И при всем уважении к Фейсбук-сообществу, при принятии мною решения его мнение по важности для меня стоит не на первом и даже не на втором месте.
- Журналисты обратили внимание на диалог между вами и Антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким относительно так называемого "списка 40". До вас доходит информация относительно того, о ком идет речь?
- Доходит, но я не хочу ее озвучивать, поскольку это могло бы навредить этим людям.
- Но это представители каких фракций?
- Это и БПП, И НФ. Это рандомный набор людей из разных фракций для демонстрации борьбы с коррупцией и независимости от политических флагов.
- Кто-либо из этих "рандомных" людей подходил к вам как главе регламентного комитета? Делился своими опасениями?
- Да, конечно. Люди уже спрашивают о процедуре: как это обычно бывает, как правильно вести себя в этой ситуации. Да, именно таковы сейчас настроения в Раде: люди ждут представлений в отношении себя.
- А что вы отвечаете этим депутатам?
- Консультирую людей относительно процедуры прохождения представлений.
- Консультируете в нейтральном ключе? Или обучаете их, как правильно противостоять нажиму НАБУ и ГПУ?
- Пытаюсь, насколько это возможно, быть нейтральным. Поскольку, в конце концов, я тоже политик и тоже человек. И я вижу, что в данном случае речь идет о политической мотивации этих представлений. Но я как любой юрист пытаюсь быть нейтральным.
- Всю минувшую неделю ваш комитет рассматривал представления ГПУ о снятии с депутатов неприкосновенности и возможных дальнейших санкций в отношении их. Как для Павла Пинзеника-человека психологически прошла эта неделя, когда все СМИ только и делали, что снимали комитет и писали о нем?
- Если я скажу, что она прошла для меня легко и просто с психологической точки зрения, я, конечно, совру. Единственное, что меня держит в этой ситуации, на фоне такого давления, - это абсолютная убежденность в собственной правоте. Которая базируется как на жизненном опыте и знании законодательства, так и на знании некоторой информации, которая как обычно не озвучивается теми, кто формирует медиа-тренды.
- Заседание регламентного комитета по нардепу Михаилу Добкину состоится в среду. Он к вам подходил, консультировался?
- Нет, с народным депутатом Добкиным я не встречался ни разу в жизни. Этот народный депутат не подходил ко мне ни разу.
ПОСТСКРИПТУМ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Сразу по окончании этого действа "Цензор.НЕТ" опросил Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
- Многие зрители, оценивавшие происходящее "на глазок", возмущаются, что в отношении Розенблата Рада поступила так же, как и с Поляковым. При том, что (опять-таки "на глазок") доказательств вины и степени вовлеченности на первого было собрано несоизмеримо больше, чем по второму. Почему так?
- Потому что это одно дело, одинаковая степень ответственности. Та же статья. Размеры только разные: у одного взятка – в несколько тысяч, а у другого – в несколько сот тысяч. Но юридически то, сколько человек взял взятки – начиная с определенного размера уже не важно. Тысяча, 10 тысяч, 10 миллионов, 100 миллионов – неважно, это одна и та же ответственность, особо тяжкое преступление. Соответственно в обоих случаях человека, пойманного на взятке, нужно по решению суда немедленно задержать и арестовать. Так гласит закон. Гласит в отношении всех – кроме, как выясняется, двух народных депутатов. Поэтому, конечно, с одной стороны я этим возмущен – и как человек, и как прокурор. И политически, и юридически парламент, с моей точки зрения, пошел на самоубийство. То, что мы получили разрешение на привлечение трех депутатов, - да, это некий позитив. Но общество не успокоится, пока все народные депутаты не будут иметь такой же статус, как и другие подозреваемые.
- Вы ведь планировали показывать в зале видео. Почему передумали?
- Секретариат Верховной Рады отказал мне в праве трансляции.
- По Полякову и Розенблату?
- По всем. Кроме этого, обратите внимание: сегодня был вообще интересный регламент. Мне для представления дела давали лишь 3 минуты на ответы! И полноценно представлять дела я не мог! Большое спасибо СМИ за то, что они показывали хотя бы комитет – иначе я вообще оказался бы в очень глупой ситуации.
Эти сложности во взаимоотношениях Верховной Рады у Юрия Витальевича и его непримиримых друзей из НАБУ будут только нарастать. Сейчас Рада ушла на каникулы: весьма своевременная передышка. Можно не сомневаться: депутатский корпус почувствовал опасность и станет координировать свою защиту, изобретая все новые варианты противодействия.
Разумеется, лишенных неприкосновенности депутатов будут истово отстаивать в судах. Помимо этого, следует ожидать мощной медиа-волны как по работе ГПУ и НАБУ в целом, так и по самым активным персоналиям из этих структур. А впрочем, давайте подождем, что депутатское "движение Сопротивления" придумает за лето.
А придумывать придется, поскольку на осень трио Луценко-Сытник-Холодницкий анонсирует целую россыпь новых и повторных представлений. Во-первых, грядет повторный заход по Дейдею и Лозовому; во-вторых, звучат фамилии нардепов Новинского, Вилкула, Дзендзерского и многих других (см. выше интервью с г-ном Пинзеником).
Ну, и в-третьих, сегодня регламентный комитет рассмотрит представление на Михаила Добкина ("Оппозиционный блок"). Тот уже – в соответствии с модным ныне поветрием – обещает просить депутатов снять с себя неприкосновенность. А вчера в сессионном зале Михаил Маркович излучал победоносную уверенность в себе.
Интересно, станет ли его лицо скучным после сегодняшнего заседания?
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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Тому, что показательно харкнули в лицо украинцам?
Или тому, что показали тем, кто еще верил в то, что в стране можно навести порядок цивилизованными методами, насколько они (верящие) наивны?
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