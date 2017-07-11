 ...И ДВАЖДЫ СИЛЬНО НАДАВИЛ

Дональд Трамп, президент США, Твиттер:
"Я дважды сильно надавил на Путина по поводу вмешательства России в наши выборы. Он решительно отрицал это".
"На моей встрече с президентом Путиным санкции не обсуждались. Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии".
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, "Россия 1":
"Я еще раз повторяю, там было только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось и кто когда повысил голос, повысил ли вообще. То есть это всё просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают всё возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть".
Более того, откуда сам Трамп мог знать, что он "дважды сильно надавил на Путина", если в комнате переговоров находились "только два человека"? И еще вопрос: а кто такие, собственно, были эти двое? Очевидно, что один из них был сам Путин, а второй - глава российского МИДа Сергей Лавров, ну и еще Мелания Трамп, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, заглянула в кабинет, вежливо спросила: "Здрасьте, а не знаете, где мой Трамп? О боже, лошадь в очках, и почему она курит?!" - и убежала в кулуары с раскрасневшимся лицом, потому что сидевший на курящей лошади голый Путин заговорщически подмигнул ей, давая понять, что Дональд, пользуясь случаем, смылся через черный ход к проституткам и отсутствовал ровно два часа шестнадцать минут, после чего вышел из переговорной вместе с новым другом Володья и как ни в чем не бывало пошел чесать о том, какая потрясающая получилась встреча: он тогда еще не знал, что Володья записал все на видео.
Все это, конечно, не более чем сказки для поддержания волны русофобской, однако даже из них несложно сделать вывод, что нашумевшая статья New York Times о том, как Трамп во время переговоров целых сорок минут орал на Володью по поводу вмешательства в американские выборы, а Володья потом еще сорок минут орал на Трампа, требуя доказательств, после чего Трамп плюнул и предложил поговорить лучше про баб, являются бесстыдной выдумкой заокеанской пропаганды, и это не говоря уже о смехотворном заявлении Трампа, что он якобы "дважды сильно надавил"
Вот что, в частности, рассказывает об этой ситуации авторитетный российский канал НТВ: "Все любят вспоминать, как глава Белого дома в течение 17 секунд крепко жал руку японскому премьеру, а Ангелу Меркель в Вашингтоне проигнорировал, сделав вид, что не заметил протянутую ему руку. С Путиным, мастером спорта по дзюдо, Трамп искушать судьбу не решился". Попробовал бы он только искусить судьбу и пожать Владимиру Владимировичу руку 17 секунд, так на восемнадцатой Владимир Владимирович, будучи мастером спорта по дзюдо, так дал бы ему головой по яйцам, что тот бы сразу сдох, а уж если бы не заметил протянутую Путиным руку, то Путин бы ту руку резко поднял и те яйца вообще бы ему оторвал. Поэтому "рукопожатие было нормальным", что указывает на явное доминирование российского президента и слабость западных демократий.
О том же говорят нам и многочисленные парапсихологи, привлеченные российским телевидением к анализу телесных контактов Трампа и величайшего президента современности. Так, русский народный физиогномист Светлана Филатова заметила, что Трамп щупал Путина за локоть и спину, потому что очень интересовался своим новым другом Володья в соответствии с модой Древнего Рима: ему было интересно, правда ли, что все русские носят в рукаве бутылку водки, а на спине под ватником - карликового медведя, обученного простейшим алкоголическим трюкам; уверенный в своем росте Володья, в свою очередь, Трампом не интересовался. Геополитический психолог Владимир Васильев обратил внимание, что рука Трампа во время рукопожатия была ниже, а Путина выше: не исключено, что российский президент использовал для доминирования над американским коллегой специальный ручной каблук. Американский эксперт-невербал Даррен Стентон заметил, что Трамп пытался казаться главным, сложив руки шпилем, но Путин легко победил его, широко раздвинув ноги в особых резиновых штанах, в которые для верности засунул алюминиевый баклажан.
Последнее обстоятельство окончательно сразило Трампа: таща Путина за локоть в комнату переговоров, он выглядел очень неуверенно, и страшно даже подумать, как сильно Владимир Владимирович довлел над ним все эти два с лишним часа. Особым ударом для американского горе-президента стала непреодолимая сексуальная симпатия, с которой к Путину отнеслась его жена Мелания: было заметно, что стоит Путину только щелкнуть пальцами, и Мелания сразу начнет ржать. Но Владимир Владимирович как человек высоких моральных качеств не стал раздувать пламя страсти, шкворчащее в грудях супруги своего американского партнера, и сколько бы потом эта горячая бабенка ни заглядывала в переговорную, подавая Путину недвусмысленные знаки, тот лишь пошире расставлял ноги, загораживая Трампу спасительную дверь. Лавров развлекал Тиллерсона, скача по кругу и прыгая в обруч, русский переводчик танцевал вприсядку под балалайку карликового медведя. В воздухе повисла позитивная химия, время пролетело незаметно, диалог между высокими сторонами был налажен раз и навсегда, потому что второго раза у Путина и Трампа не предвидится, во всяком случае, в обозримом будущем, так что о нем даже не договаривались, возможно, потому, что уже через сорок минут переговоров оба охрипли.
Не следует думать, что многочасовые переговоры президента США и величайшего президента современности на этом и закончились: на протяжении всего саммита Путин и Трамп постоянно искали возможности оказаться поближе друг к другу, постоянно перемигивались, переглядывались и шутливо перекидывались колбасными обрезками во время обеда, у них пошел процесс. Опоздав после Трампа на встречу с японским премьером, Путин с намеком пожал ему руку 18 секунд и сказал: "И я, и от его, Трампа, имени - мы приносим извинения", тем самым дав понять, что теперь они с Трампом как два брата-акробата, которые с первого класса вместе, все делают вместе и отвечают за это тоже вместе. С Украиной и вовсе все было ясно - интересы украинского народа совпадают с интересами российского народа, а поскольку весь интерес российского народа состоит в любви к Путину, то о чем тут еще можно говорить, кроме того, что руководство Украины успешно торгует русофобией за соль, которой украинцы расплачиваются в маршрутках и солят снегирей, кстати, нового оперуполномоченного США по принуждению Украины к миру с государствами Донбасса уже ждут с отчетом в Москве, а это, несомненно, что-то да значит.
На пике геополитического триумфа Путина над несчастливым соперником Трамп вернулся домой, залез в Твиттер, и внезапно выяснилось не только кто кого на самом деле сорок минут в Гамбурге дрючил, но и что хрен Вове, а не снятие санкций, и даже более того. Богомерзкие твиты Трампа выглядели настолько нелепо и русофобно, что Владимир Владимирович Путин их, конечно, не заметил, - как, впрочем, и недвусмысленных заявлений американского президента накануне саммита в Польше. Лично у них с Трампом химия в закрытом помещении, а все остальное не имеет значения. Во всяком случае, пока Трамп форточку не откроет.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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ги прикольна стаття.
А по суті, два дядьки поговорили собі, про що? а підійдіть до любої пісочниці і послухайте малих дітей які знайомляться між собо - ну типу "а в мене є ..." - "а в мене дома є ..." - "мій тато ..." - а Мій тато..." - "а давай я буду... а ти будеш..." - "ні я не хочу, а давай..." і т.д. і т.п.
Чи ви надієтесь що два дядьки такого рангу вирішать всі проблеми? , ви вдумайтесь тільки, 8 мліардів людей (у кожного свої таракани в голові) + тріліони бактерій 10% з яких смертельні...
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Живо представил себе Лаврова, прыгающего в обруч.
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Например.
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что он якобы "дважды сильно надавил"
и там три раза провернул.
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Помню учили мы в школе "Мцыри". Нужно было выучить отрывок наизусть. Наша покойная учительница вызвала одного красавца. И тот начал, запинаясь, слегка импровизировать. Получилось просто замечательно.
И я сумел ему воткнуть...
И там два раза повернуть....
Свое... ружье!
Учительница, отсмеявшись, подошла к мальчонке, и сказала.
-За 30 лет, впервые...
Дальше она говорить не могла.
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Царем усія московії він став, а от президентом........немає нічого щоби йому завадило.
Ось чому концепція?:" ВП усіх переграв", є ключовою у співідносинах з "позаРуським міром".
Напевно ніколи не "взойдет она -звезда пленительного счастья", і Московія не "вспрянет ото сна", і "самовластье" буде переслідувати московітів, як страшний сон освітлюючий дорогу - назад у майбутнє.
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%)))))))))))))) Василий, меня умиляет ваша особенная любовь к лаврову ))
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Лавров развлекал Тиллерсона, скача по кругу и прыгая в обруч
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моргал глазами а там металл
куда уж гнуться, скажи на милость,
раз утоптался, каблук достал
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Хотя хватило бы и одного поджопника...
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В эти дни исполнилась очередная годовщина вступления в должность президента РФ Бориса Ельцина. Свою первую речь, в новом качестве, Ельцин произнес перед парламентом и торжественно пообещал, что отныне Россия не станет бороться за особый статус, мировой господство или захват соседних территорий.
Он отметил, что уроки истории были извлечены и возврата к прошлому не будет. Он особо подчеркнул, что Россия не желает никаких преференций перед остальными бывшими республиками совка.
Но как это часто бывает в России, благие слова испаряются как роса на солнце и очень быстро обнажается суть, которая никуда не делась и даже не собиралась деваться. Российская военная сила не ушла из зоны Карабахского конфликта и почти сразу сдетонировала в Молдавском Приднестровье и Грузинской Абхазии. Эти конфликты просто не могли стать настолько кровавыми и затяжные, без активного участия России.
Что характерно, после развала совка, ни одна бывшая республика ни явно, ни скрыто, не претендовала на территорию РФ. Никто не готовил планов по смене режима в Москве и вообще, не выказывал никаких враждебных действий. В частности, это было обусловлено повсеместным экономическим кризисом, ибо старые связи были разорваны, а новые надо было создавать с нуля.
Примерно то же самое происходило и в России, но тем не менее, даже во времена, когда РФ стояла на пороге голода, там находилось время и средства для того, чтобы влезть с войной к самым слабым соседям.
Как известно, Россия провозгласила себя правонаследницей совка. Это обусловило и ядерный статус, и постоянное представительство в Совбезе ООН и многое другое. Но мало кто помнит, что все это было получено не безусловно, а по согласию остальных бывших республик совка.
Россия получала все эти вещи, обязуясь уважать суверенитет своих партнеров, которые и дали ей нынешнее международное положение. В Москве об этом уже забыли, но соответствующие документы вполне доступны для изучения и россияне вполне могут найти источник их нынешнего «величия».
То, с чем они носятся как дурак с писаной торбой, и что они понимают под термином «великая держава», в частности, подарила им Украина, Грузия и Молдова, против которых РФ вела или ведет войны.
Это указывает на один из основных родовых признаков России, искусство кусать руку кормящую и неукротимую страсть плевать в колодец. Это было недавно и это было давно, это было в малом и крупном. Так, в 1721 году, указом Петра 1 была учреждена Россия как империя. При этом, старательно и основательно была заплевана, загажена переломана и переделана предыдущая история.
Причем, это делалось не потому, что было что-то утеряно или забыто, но намеренно, чтобы обрубить настоящие корни народов, населяющих эту землю. 250 лет, во власть пришли большевики, которые еще раз переписали историю и заплевали все, что было до них.
Они оказались более продвинутыми учениками старой империи, а потому, спустя четверть века, совершили еще один акт, который проявляет их основные качества.
Летом 1941 года Сталин метался в полуобмороке и с мокрыми, аж до сапог штанами, в надежде достичь перемирия с Гитлером. Он отдавал за это всю Украину, которая была захвачена только на четверть, Белоруссию и три балтийские республики. Положение было отчаянное, оборонная промышленность наполовину уничтожена и утеряны месторождения ключевых видов стратегического сырья.
Осенью Штаты согласились возместить все эти потери и восстановить ими же построенную военную промышленность. Любые трезвые выкладки показывают, что без этого шага Америки, совок ушел бы до Урала, как и было предусмотрено планами германского командования.
Причем, такая же ситуация сложилась и с Великобританией, но англичане с благодарностью вспоминают надежное плечо партнера, на которое они оперлись в трудную годину и выстояли. Совок же заплевал все это и постарался вымарать из памяти людей, которые были свидетелями и участниками этих событий. Никакого совка давно бы не было, если бы не вмешались Штаты.
Все повторилось позже, в 1991 году, когда в самый разгар путча, Ельцина укрыли в американском посольстве, а потом - несколько лет кормили голодную и нищую Россию, в частности, через морской порт Санкт Петербурга и этими процессами занимался серый чиновник с фамилией Путин. И вот теперь - снова все заплевано, переломано, перекроено и поставлено с ног на голову. Это Россия делает регулярно и это происходило чаще, чем мы тут изложили.
Отсюда напрашивается простой вывод. Московия допетровского разлива, безусловно была азиатской страной, населенной соответствующим населением. В этом нет ничего плохого, Азия так Азия, но эта Азия, по воле Петра, решила прикинуться Европой.
Это стало самой большой трагедией, ибо как она не рядится в Европу, азиатчина торчит из всех мест. В итоге, это непотребство выглядит недоазией и недоевропой одновременно. Эта смесь бульдога с носорогом демонстрирует самое отвратительное, что можно сделать с европейской или азиатской страной.
И тут важно понимать, то само это убогое создание назвало себя Россией. Не важно, почему оно так решило. Важно, что это - собственный выбор, в котором скрыт весь этот подлый смысл.
Именно поэтому, мы считаем, что усилия некоторых наших коллег снова называть эту территорию Московией, ошибочны.
Московия там так же убита, как и многое остальное. Это - Россия, клеймо и проклятие. Смывать его бесполезно и не разумно.
Пускай оно так называется да самого последнего дня, пока последний обломок двуглавого петуха не утонет в мокшанском болоте
http://censoru.net/20074-rossiya-kak-tavro.html
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Каков бы ни был день - "терапия" смехом от Рыбникова творит чудо
(одна проблема - и как теперь заснуть?))))))))))))))))))))))))))))))))))
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http://echo.msk.ru/blog/nemirovskaya_p/2016904-echo/
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Да сказал: "Слышь ты,грьобаная вошь,
Я догнал(2 р.),ЧЬО ТЕ НАДО(2 р.)
НО НЕ ДАМ(2 р.),ЧЬО ТЫ ХОШЬ"(С).
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