 ПОЗЫВНОЙ ДЕТРОЙТ. БЛАГОДАРЯ ЕМУ Я НЕ СТАЛ ГРУЗОМ 200

Батальон ночевал в Кутейниково. Есть там хлебоприемный пункт с громадным зданием мельницы. После ужина я взял тепловизор и решил подняться на крышу мельницы и понаблюдать в округе. Поднялся на крышу, а там уже полно наших. Сектора распределили и ведут наблюдение.Кроме тепловизора у меня с собой в набедренной кобуре нож Глок и пистолет Марголина с глушителем. Конечно же больше игрушка, чем серьезная машинка, но времена были такие, что достал с тем и воюешь.Прилег я у края крыши рядом со снайперской двойкой. Один рослый, крепкий, чернявый. Второй совсем уже дедушка, но жилистый хоть и в очках. Разговорились. Позывной снайпера Детройт. Он кратко, но содержательно рассказал мне окружающую обстановку. Слева дорога на Многополье и Иловайск. Позиция артиллерии, ж/д переезд и блокпост армейцев, перед которым остов сгоревшего автомобиля.Впереди посадка, за которой железная дорога, а за ней село Металлист. Там справа тоже железнодорожный переезд, который никем не контролируется. Это и есть главный сектор наблюдения снайперской пары. Обнаружить, доложить и при наличии приказа подавить огнем возможное нападение с той стороны.Детройт заинтересовался сначала моим ножом, а потом пистолетом. Не поверил в почти полную бесшумность выстрела из него. Пришлось произвести несколько выстрелов. Причем находящиеся в пяти метрах другие наблюдатели даже не поняли, что это были выстрелы. Он взял пистолет, долго и внимательно его рассматривал, отстегнул магазин, произвел разборку, открутил глушитель. Не знаю, кем он был до войны, но с оружием он обращался профессионально, бережно и как то по-нежному, что ли. Было видно, что оружие он любит и пользоваться им умеет, но не как мажор-позер, которому папа подарил дорогую стреляющую игрушку, а как солдат, для которого хороший ствол – суровая необходимость и средство выживания, но не как не убийства.Еще чуть-чуть полежали, понаблюдали, поболтали и я ушел вниз к своим и больше Детройта я не видел.Потом был Иловайск. В один из дней мы получили задачу выйти в с. Кобзари и обеспечить проход колонны батальона Миротворец. Выдвинулись в село, рассредоточились, заняли позиции и ждем. Со стороны Иловайска появилась пыль от идущей машины. Примерно в районе последних домов с. Придорожное машина остановилась. Я вижу что это наша батальонная тачанка (пикап с КП, АГСом или СПГ) решил выйти на дорогу и обозначить себя. Вышел, помахал и снова залег в укрытии. Прошли автобусы с нашими бойцами и мы вернулись а Иловайск.Наверное на следующий день я пришел в школу, где находилось большинство личного состава батальона и увидел Детройта. Он подошел и протянул мне патрон. Обычный ЛПС 7,62 х 54.- Что это? Зачем он мне? У меня нет такого оружия, - сказал я Детройту.- Бери, это твой, - и рассказал мне следующее. Выдвинулись они на тачанке в с. Придорожное. Тачанку загнали во двор крайнего дома, а сами начали занимать позиции для наблюдения и обороны. Детройт в прицел начал наблюдать в сторону Кобзарей. Вдруг видит из кустов выходит тело в камуфляже и с оружием. Он докладывает старшему, что видит вооруженного мужчину. Ему вопрос: "Работать можешь?"- Могу. Но уточните в Кобзарях нет наших, - запрашивает снайпер.- Наших там нет, - отвечают ему. - Вали его!Уже будучи готовым к выстрелу Детройт обратил внимание на набедренную кобуру, в которой был нож, в ножнах из светлого пластика и пистолет, глушитель которого был почти на уровне колена.- Это наш. Я его знаю. Вместе сидели на крыше мельницы в Кутейниково, - говорит в рацию снайпер.- Не морочь яйца. Там наших нет. Вали его – это сепар.- Я не буду стрелять. Это свой!Вот так внимательность и хладнокровие снайпера остановили его от рокового выстрела, а я не стал грузом 200.Детройт погиб 29 августа 2014 г. в "зеленом коридоре" при выходе батальона из окруженного Иловайска. А у меня остался пока еще не оплаченный должок.