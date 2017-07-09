 СУБСИДИИ. ЗА ШАГ ДО ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ

Наряду с принципиальным политическим вопросом о снятии депутатской неприкосновенности с шести народных депутатов в последнюю неделю летней сессии Верховная Рада должна принять в целом проект закона об изменениях в госбюджет на 2017 год. Документ предусматривает 26 млрд грн новых расходов, среди которых наиболее важным является обеспечение дополнительного финансирования для субсидий на жилищно-коммунальные услуги в объеме 14 млрд грн.

Операция "субсидизация"

Правительство пожинает не самые приятные плоды европейской интеграции и традиционного социалистического подхода к обеспечению прав граждан. Повысив цены на энергоносители до мирового уровня, а также объявив всеобщую "субсидизацию" и максимально упростив процесс получения госпомощи, Кабмин сам себя загнал в угол. Оказалось, что Минфин и Минрегионстрой просчитались с объемом денег, необходимых для обеспечения всех субсидиями при таких тарифах. Ведь госпомощью охвачено около половины домохозяйств страны.

"В Польше жилищные субсидии получают до 2% населения, в Эстонии и Латвии - до 5%. В цивилизованных странах эта цифра не бывает большой. Но если субсидиями решено "купить" больше половины населения (сейчас в Украине ими "покрыто" 55%, 7,5 млн семей), это нонсенс. Есть города, в которых 70-80% на субсидиях. Налогоплательщик не может обслужить эту модель", - говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

При этом все заложенные в бюджете средства (около 47 млрд грн) за минувшие полгода расписаны и на 80% потрачены. По данным Кучеренко, задолженность даже по плановой цифре составляет около 30 млрд грн. "Это де-факто полное признание краха тарифной политики правительства. Не может государство собрать столько налогов, чтобы покрыть бешеные аппетиты монополистов", - отметил эксперт.



Долги пошли по кругу

Проблема стала очевидной, когда в нескольких районах Киева внепланово отключили горячую воду. Компания "Укртрансгаз" отключила ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 "Киевэнерго" за долги по газоснабжению. В свою очередь, значительная часть долгов "Киевэнерго" накопилась от государства - как раз из-за недостатка средств на покрытие субсидий: в столице годовой лимит был исчерпан еще в мае.

По оценкам члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, на начало июня долги государства перед поставщиками электроэнергии, воды и газа превышали 20 млрд грн.



"Это "первая ласточка". Если правительство не найдет способ решить проблему с долгами поставщикам, то в городах страны начнутся глобальные отключения. Речь идет о водоснабжении, газоснабжении, электроэнергии, вывозе мусора. Государство у нас сегодня - самый большой должник. Если население задолжало поставщикам 30%, то государство - 60%", - отмечает аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.



По словам Корольчука, компании-поставщики на первом этапе могут начать сокращать персонал, уменьшать количество рабочих дней и часов для сотрудников, экономить на определенных статьях расходов. Также поставщики могут задерживать оплату счетов за ресурсы, топливо, работы подрядчиков.



Кое-где коммунальщикам подставили плечо муниципалитеты. Однако и для них это серьезная нагрузка. "Чтобы сократить задолженность, мы вынуждены выделять предприятиям средства из местного бюджета. Нам нужно выполнять инфраструктурные проекты (освещение города, ремонт дорог), а приходится передавать средства на погашение государственных долгов перед поставщиками коммунальных услуг. Фактически мы таким образом "съедаем" бюджет на развитие города", - говорит заместитель городского головы Луцка Григорий Недопад.



Сколько нужно миллиардов?

Единственное решение проблемы - дополнительное выделение средств в законе о госбюджете.

По словам члена комитета ВР по вопросам ЖКХ Алены Бабак, согласно расчетам Института демографии, реальная потребность в субсидиях на 2017 год составляет около 100 млрд грн. Такая цифра позволит полностью покрыть себестоимость услуг и вернуть долги предыдущих периодов. Однако она очевидно неподъемна для правительства сегодня.



Эксперты и участники рынка более сдержанны в оценках и говорят о цифре в 77 млрд грн, то есть о дополнительных 30 млрд грн к существующему лимиту. Эту цифру, в частности, озвучивал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.



Впрочем, в правительстве решили не слишком разгоняться и заложили в проект изменений в бюджет увеличение расходов на субсидии всего на 14 млрд грн. Внятного обоснования этой суммы так и не прозвучало. При этом тот же Зубко не исключил, что осенью Кабмин и парламент будут вынуждены вернуться к вопросу пересмотра суммы, поскольку выделенных средств едва ли хватит на подготовку к отопительному сезону. На его прохождение, говорят коммунальщики, ресурсов будет маловато.



Задолго до правительства, которое разродилось законопроектом только в июне, а потом еще и долго согласовывало его с Международным валютным фондом, ряд народных депутатов, а также экспертные группы разрабатывали различные варианты, при которых расходы на субсидии можно было бы увеличить. В частности, предлагалось перераспределить существующую сумму (47 млрд грн) среди тех регионов, где лимит практически исчерпан. Кроме того, предлагалось сократить расходы на административный аппарат и правоохранительные органы. Кабмин в результате пошел третьим путем, сославшись на пересмотр макропоказателей и якобы ожидаемый рост доходов на 26 млрд грн за счет импортного НДС, налога на доходы физлиц и ряда более мелких поступлений.



Именно сомнения в реалистичности доходной части стали одним из камней преткновения при рассмотрении изменений в бюджет в сессионном зале в предпоследнюю сессионную неделю и одной из причин того, почему депутаты не приняли документ сразу в целом, а только в первом чтении и за основу. Тем самым поставив под удар отопительный сезон и предоставление коммунальных услуг по всей стране уже осенью.



"Летом проводятся профилактические работы. Межотопительный сезон нужен для ремонтов теплотрасс. Это необходимо, чтобы выяснить, в каком состоянии трубы, как они выдерживают давление. В дальнейшем проводится ремонт и замена, чтобы избежать аварий теплотрасс в осенне-зимний период", - объясняет Корольчук.



Поправка на "хотелки"

В экспертном поле звучало мнение, что если бы премьер-министр Владимир Гройсман изначально инициировал рассмотрение вопроса о субсидиях в виде отдельного законопроекта, напряженной ситуации удалось бы избежать. Сегодня же фактически все граждане - и получатели субсидий, и те, кто оплачивает коммунальные услуги в полном объеме, - оказались заложниками торгов и "хотелок" четырех сотен народных избранников.

Единственное объяснение, почему правительство сквозь пальцы посмотрело на пролонгирование рассмотрения изменений в бюджет еще на две недели, состоит в том, что депутатам дают возможность оценить стоимость своих голосов перед голосованием за другие реформы - пенсионную, медицинскую и земельную.



Пессимистический сценарий - если сумма на субсидии существенно уменьшится или вопрос вовсе будет перенесен на осень - чреват беспрецедентной ситуацией в истории Украины, когда именно государство будет виновником неготовности страны к отопительному сезону. Недофинансирование может обернуться коллапсом для экономики, веерными отключениями уже в начале сентября, проблемами водоканалов и распространением "львовского опыта" обращения с мусором на территорию всей страны.



Впрочем, в том виде, в котором законопроект предложил Кабмин, это лишь полумеры, ведь осенью к пересмотру снова придется возвращаться. Только вот за окном будет уже не +27.

