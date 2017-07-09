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Все про:субсидия (319) финансирование (1246) отопительный сезон (73)

 СУБСИДИИ. ЗА ШАГ ДО ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ

СУБСИДИИ. ЗА ШАГ ДО ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ

В последнюю сессионную неделю парламент должен обеспечить страну деньгами для отопительного сезона.

Наряду с принципиальным политическим вопросом о снятии депутатской неприкосновенности с шести народных депутатов в последнюю неделю летней сессии Верховная Рада должна принять в целом проект закона об изменениях в госбюджет на 2017 год. Документ предусматривает 26 млрд грн новых расходов, среди которых наиболее важным является обеспечение дополнительного финансирования для субсидий на жилищно-коммунальные услуги в объеме 14 млрд грн. 

Операция "субсидизация"

Правительство пожинает не самые приятные плоды европейской интеграции и традиционного социалистического подхода к обеспечению прав граждан. Повысив цены на энергоносители до мирового уровня, а также объявив всеобщую "субсидизацию" и максимально упростив процесс получения госпомощи, Кабмин сам себя загнал в угол. Оказалось, что Минфин и Минрегионстрой просчитались с объемом денег, необходимых для обеспечения всех субсидиями при таких тарифах. Ведь госпомощью охвачено около половины домохозяйств страны. 

"В Польше жилищные субсидии получают до 2% населения, в Эстонии и Латвии - до 5%. В цивилизованных странах эта цифра не бывает большой. Но если субсидиями решено "купить" больше половины населения (сейчас в Украине ими "покрыто" 55%, 7,5 млн семей), это нонсенс. Есть города, в которых 70-80% на субсидиях. Налогоплательщик не может обслужить эту модель", - говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. 

При этом все заложенные в бюджете средства (около 47 млрд грн) за минувшие полгода расписаны и на 80% потрачены. По данным Кучеренко, задолженность даже по плановой цифре составляет около 30 млрд грн. "Это де-факто полное признание краха тарифной политики правительства. Не может государство собрать столько налогов, чтобы покрыть бешеные аппетиты монополистов", - отметил эксперт.

Долги пошли по кругу 

Проблема стала очевидной, когда в нескольких районах Киева внепланово отключили горячую воду. Компания "Укртрансгаз" отключила ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 "Киевэнерго" за долги по газоснабжению. В свою очередь, значительная часть долгов "Киевэнерго" накопилась от государства - как раз из-за недостатка средств на покрытие субсидий: в столице годовой лимит был исчерпан еще в мае. 

По оценкам члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, на начало июня долги государства перед поставщиками электроэнергии, воды и газа превышали 20 млрд грн.

"Это "первая ласточка". Если правительство не найдет способ решить проблему с долгами поставщикам, то в городах страны начнутся глобальные отключения. Речь идет о водоснабжении, газоснабжении, электроэнергии, вывозе мусора. Государство у нас сегодня - самый большой должник. Если население задолжало поставщикам 30%, то государство - 60%", - отмечает аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

По словам Корольчука, компании-поставщики на первом этапе могут начать сокращать персонал, уменьшать количество рабочих дней и часов для сотрудников, экономить на определенных статьях расходов. Также поставщики могут задерживать оплату счетов за ресурсы, топливо, работы подрядчиков.

Кое-где коммунальщикам подставили плечо муниципалитеты. Однако и для них это серьезная нагрузка. "Чтобы сократить задолженность, мы вынуждены выделять предприятиям средства из местного бюджета. Нам нужно выполнять инфраструктурные проекты (освещение города, ремонт дорог), а приходится передавать средства на погашение государственных долгов перед поставщиками коммунальных услуг. Фактически мы таким образом "съедаем" бюджет на развитие города", - говорит заместитель городского головы Луцка Григорий Недопад.

Сколько нужно миллиардов? 

Единственное решение проблемы - дополнительное выделение средств в законе о госбюджете. 

По словам члена комитета ВР по вопросам ЖКХ Алены Бабак, согласно расчетам Института демографии, реальная потребность в субсидиях на 2017 год составляет около 100 млрд грн. Такая цифра позволит полностью покрыть себестоимость услуг и вернуть долги предыдущих периодов. Однако она очевидно неподъемна для правительства сегодня.

Эксперты и участники рынка более сдержанны в оценках и говорят о цифре в 77 млрд грн, то есть о дополнительных 30 млрд грн к существующему лимиту. Эту цифру, в частности, озвучивал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Впрочем, в правительстве решили не слишком разгоняться и заложили в проект изменений в бюджет увеличение расходов на субсидии всего на 14 млрд грн. Внятного обоснования этой суммы так и не прозвучало. При этом тот же Зубко не исключил, что осенью Кабмин и парламент будут вынуждены вернуться к вопросу пересмотра суммы, поскольку выделенных средств едва ли хватит на подготовку к отопительному сезону. На его прохождение, говорят коммунальщики, ресурсов будет маловато.

Задолго до правительства, которое разродилось законопроектом только в июне, а потом еще и долго согласовывало его с Международным валютным фондом, ряд народных депутатов, а также экспертные группы разрабатывали различные варианты, при которых расходы на субсидии можно было бы увеличить. В частности, предлагалось перераспределить существующую сумму (47 млрд грн) среди тех регионов, где лимит практически исчерпан. Кроме того, предлагалось сократить расходы на административный аппарат и правоохранительные органы. Кабмин в результате пошел третьим путем, сославшись на пересмотр макропоказателей и якобы ожидаемый рост доходов на 26 млрд грн за счет импортного НДС, налога на доходы физлиц и ряда более мелких поступлений.

Именно сомнения в реалистичности доходной части стали одним из камней преткновения при рассмотрении изменений в бюджет в сессионном зале в предпоследнюю сессионную неделю и одной из причин того, почему депутаты не приняли документ сразу в целом, а только в первом чтении и за основу. Тем самым поставив под удар отопительный сезон и предоставление коммунальных услуг по всей стране уже осенью.

"Летом проводятся профилактические работы. Межотопительный сезон нужен для ремонтов теплотрасс. Это необходимо, чтобы выяснить, в каком состоянии трубы, как они выдерживают давление. В дальнейшем проводится ремонт и замена, чтобы избежать аварий теплотрасс в осенне-зимний период", - объясняет Корольчук.

Поправка на "хотелки"

В экспертном поле звучало мнение, что если бы премьер-министр Владимир Гройсман изначально инициировал рассмотрение вопроса о субсидиях в виде отдельного законопроекта, напряженной ситуации удалось бы избежать. Сегодня же фактически все граждане - и получатели субсидий, и те, кто оплачивает коммунальные услуги в полном объеме, - оказались заложниками торгов и "хотелок" четырех сотен народных избранников. 

Единственное объяснение, почему правительство сквозь пальцы посмотрело на пролонгирование рассмотрения изменений в бюджет еще на две недели, состоит в том, что депутатам дают возможность оценить стоимость своих голосов перед голосованием за другие реформы - пенсионную, медицинскую и земельную.

Пессимистический сценарий - если сумма на субсидии существенно уменьшится или вопрос вовсе будет перенесен на осень - чреват беспрецедентной ситуацией в истории Украины, когда именно государство будет виновником неготовности страны к отопительному сезону. Недофинансирование может обернуться коллапсом для экономики, веерными отключениями уже в начале сентября, проблемами водоканалов и распространением "львовского опыта" обращения с мусором на территорию всей страны.

Впрочем, в том виде, в котором законопроект предложил Кабмин, это лишь полумеры, ведь осенью к пересмотру снова придется возвращаться. Только вот за окном будет уже не +27. 

Иван Кравцов, для Цензор.НЕТ

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СУБСИДИИ. ЗА ШАГ ДО ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ
"В Польше жилищные субсидии получают до 2% населения, в Эстонии и Латвии - до 5%. В цивилизованных странах эта цифра не бывает большой. Но если субсидиями решено "купить" больше половины населения (сейчас в Украине ими "покрыто" 55%, 7,5 млн семей), это нонсенс. Есть города, в которых 70-80% на субсидиях. Налогоплательщик не может обслужить эту модель", - говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
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ВЫ, сволоты, ЗАДАВИЛИ СРЕДНИЙ И МЕЛКИЙ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЛСЯ ОСНОВНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ БЮДЖЕТА, В УГОДУ МОНОПОЛИЯМ, А ТЕПЕРЬ ВЯКАЕТЕ ПРО 2% И 5% В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ????
ТАК ЖИВИТЕ САМИ ПО ЗАКОНАМ ЭТИХ СТРАН И СТРОЕМ ПИСТУЙТЕ ПИСАТЬ ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЕ ПРИЗНАНИЯ О ПОДЛОГАХ... ОФШОРАХ... ОТКАТАХ... ВЗЯТКАХ...
патлы !!!!!!!!!!!!!!!





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Источник:https://censor.net.ua/r447065
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Царек страны, 69% граждан которой считают
Украину главным врагом, после США, рассказывает о русофобии украинцев? Да нет, это не
русофобия. Это гораздо серьезнее и уже навсегда. Это понимание, кто враг и
убийца, мародер и грабитель, захватчик и оккупант, подлый сосед, который
ненавидит Украину, и при этом требует украинцев любить березы, балалайки и
русский мир, российские танки и зеленых человечков без шевронов. Желание держаться подальше от безумного соседа
является не страхом, а констатацией факта и прагматизмом. "Прощай, немытая
Россия" - это наша цель, оторваться от тебя навсегда, ради выживания
Украины.
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Про 69% я с Вами не согласен, ибо им :-
https://www.youtube.com/watch?v=uv8dUOn3-f4

Украина безразлична что бы её не любить... да и Америка тоже по причине понимания собственного ничтожества и апатии.
Особенно безразлично, как это не парадоксально, тем, кто нанимается на войну в Украину потому, что эти наёмники представляют из себя люмпен из забитой российской глухомани с испитыми мозгами и убитой логикой и отрофированной нравственностью.
Эти 69% - ложь кремлёвских прихлебателей-политологов у угоду своему кормильцу. Мы воюем не с Русским народом, а с отбросами его. )))
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Про бизнес недавно прочитал первые попавшиеся статьи. В 2015 году доля ВВП малого и среднего бизнеса у нас 15%, в Польше 70%. Вывод: Украина работает на монополии олигархов.
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Путь субсидий - это попытка проворовавшихся чинуш, купить благосклонность населения.
Путь один - это внедрение программы энергоэффективности, замена убыточных теплоенерго на

квартирные котлы или котлы на дом.
При одинаковой площади, централизованное отопление обходится в ~3-4 раза дороже(за отопительный сезон) чем квартира с индивидуальным отоплением. То есть ,

1 раз это услуги отопления
2 раз это включены потери
3 раз это воруют.
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дай 100 миллиардов гривен на энергоэффективность, сегодня и сейчас, без процентов и на 15 - 20 лет. У тебя нет ? ты нищий. Так сиди и не физди, даун
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Что делать миллионам бездомных которые снимают жилье, в их числе военные, а квартиросдатчикам насрать на сумму квартплаты?????????????? Или идти с оружием выбивать жилье? Так это утопия круче субсидий.
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Снимающим жильё по договору оформляются субсидии.Оформляют на квартиранта.
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При нашей налоговой системе много желающих найдется по договору сдавать квартиру? Ноги пожалуй сотрешь покуда найдешь. Ну или платить за нее будет квартиросъемщик больше.
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Правильно, путь один. Гнать этих горе реформаторов сраной метлой. Ведь для чего нужны по большому счету субсидии? Правильно, что бы платить разным молокососам коболевым по пять миллионов гривен в месяц зарплаты. Все, ничего другого субсидии для нас не несут.
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знаю у Хельсінкі конкретний випадок, коли працюючу котельню для котеджного містечка відключили і підєдналися до центрального (не пам'ятаю джерело). бо іноді(?) таки дешевше центральне.
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Чтобы покрыть дефицит они могут получив от МВФ валюту и сделать курс 1 к 45 Это же профессионалы
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баранов начали стричь, не вырастив шерсть...
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Надо вообще отменять субсидии.......может тогда бараны выйдут на улицы...АТО....нищая страна......безработица......давится мелкий бизнес......бешенные акцизы и растаможка......мясо в 2 раза дороже чем в Англии.....и это население все это терпит.....
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Субсидии надо отменить! Хватит олигархам с люмпенами разворовывать страну!
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Это будет конец власти, миллионы бездомных среди которых много силовиков пойдут на Киев власть это знает.
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силовикам платят льготы, а не субсидии, и по суме льгот их платежка по жкх составляет около 30 проц от общей стоимости тарифа, а по тарифам на будынки и територии, если учасники БД, = О грн или 20-30 проц если был в зоне АТО, так что никто никуда идти не будет
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С чего бы это вата, у которой пол страны топят печи кизяками, так обеспокоилась субсидиями украинцев? Ах, да ведь так они на улицы не выйдут. Не выйдем, не надейтесь, что позовем проклятый руССкий мир. Даунбасс вами сыт по горло, хватит.
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Анатолий, Вьі тоже обратили внимание на засилье ватного ресурса? Да идут они лесом!
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А ты чего радуешься? У нас тоже пол-страны сидят в холоде, потому что какой-то ... "что бы не было коррупции" решил уравнять по стоимости украинский газ с покупным, предварительно с помощью других ... уронив доллар в 3 с лишним раза.
И где связь между "выйти на улицу" и "позвать руЦький мир"? Не нужно манипуляций!
Правда, сдается мне, что "выйти на улицу" уже не получится: сразу на месте дислокации митинга будет введен "режим АТО", потому что и ПОП и Пастор считают, что любые демонстрации навязаны рАссеянами. А как выжить при текущих пенсиях и з/платах, с учетом коммуналки - их это не ..ет!
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Ну чего ж, "не раскачивайте, а то Путин..." - наше все... Других отмазок не знают
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Это что,не ясно было,что рост тарифов и цен опережает рост доходов работающих людей? А уж говорить за бюджетников и пенсионеров и вовсе не приходиться! Для того,чтоб это подсчитать достаточно окончить среднюю школу на тройки! Мысли,как всегда,как-нибудь да будет! Вот оно и получилось!
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тарифы тут не причем...с ними как раз все впорядке. Просто власть как всегда все сделала через жопу в угоду олигархам. Заместь того чтобы давать субсидии напрямую людям в виде реальных денег, стимулируя енергосбережение...все деньги перечисляються в обленерго. Как результат имеем то же что и раньше...населению насрать на экономию, ведь субсидия все покрывает, а обленерго заинтересованно потратить как можно больше, ведь государство оплачивает все расходы.
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С тарифами все в полном порядке? Ты откуда прилетел? Или минстець ушел, а клоуны остались?

У меня только электроэнергия выходит под 800 грн (бойлер, машинка стиральная, глажка и энергосберегающие лампы). Или мне и детям не мыться? Вещи не стирать? За кондиционер вообще молчу - он есть, но не включаю, т.к. - дорого. А отопление за сезон - больше 15 тыс?
Субсидия - это жалкая подачка. Даже пенсионеры спокойно все оплачивали при "злочинній владі". Да о чем говорить.
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Я вас "примирю"
Херня и с тарифами(для этой страны с ее ЗП и с ее коррупцией- необоснованно высокие), и с субсидиями в карманы олигархов, но не с целью стимулировать энергосбережение.
Тем более, что такой обьем субсидий страна не тянет, и эта пирамида субсидий либо завалится, либо будет правдами-неправдами сокращена, и многие останутся один-на-один с неподьемными платежами
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Думаю что скорее второе. Ждем когда перед следующим отопительным сезоном многие будут неприятно удивлены, когда им не дадут субсидий.
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Нужен срочный безвиз с Африкой и всей страной зимой переезжаем в Сахару. Надувные лодки, стиральные машины и электрочайники не брать!
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а че это идея...на зиму будем уезжать в теплые края...заодно и халявный отпуск.
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Ага только возвращаться будет некуда, Рашисты бытро освоят брошенную территорию, для них Украина и таком виде уже Европа.
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Почему брошенную? Территорию будет охранять и защищать власть без народа.))
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Іван Кравцов, Ви мені вибачте, але я повинен Вам вказати на неточності вашого аналізу. По-перше, складається враження, що Ви видали критичну статтю не для покращення стану, а затуманити самий стан із комунальними платежами і субсидіями. По-друге, багато ВИДУМАНИХ показників (7,5 млн сімей - немає такого, в грудні-січні було біля 6.5 млн ДОМОГОСПОДАРСТВ або 40,5-43,5 % від учіх 15 млн, тобто, ніколи і не було 55 %).
Далі, ПРОБЛЕМА полягає не в тому, що не вистачає в бюджеті коштів для надання субсидій НАСЕЛЕННЮ. За 2016 р. за компослуги населенню при нарахованих 72 млрд грн заплатили вони 60 млрд грн, в т.ч. субсидії - 5,7 млрд грн.
Коротко говорячи, проблема полягає не в наданні субсидій населенню, а в НЕСПРОМОЖНОСТІ БЮДЖЕТІВ оплатити комунальні послуги за бюджетні установи. Тому, що ТІ "РИНКОВІ" тарифи лягли не тільки на населення, але і на усі комунальні і державні установи. А це заклади освіти, охорони здоров'я, адмінбудівлі і т. д. І коли в Україні є біля 18 млн квартир на 15 млн домогосподарств, то не всі вони користуються газом, централізованим теплопостачанням, водою, каналізацією. Але адіміністрації по вертикалі та школи із лікарнями потребують послуг. Тому і має влада на кінець квітня розрахунків із ком.службами в 32 млрд грн, але боргів - 35 млрд грн. При НАДАННІ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ тільки 2,4 млрд грн. Вже за травень показники ЗМІНЮЮТЬ невдало і оплата вже становить 34 млрд грн, а борг залишається в 31 млрд грн. Тобто, вже за 4-5 міс. бюджети повинні виплатити біля 65-70 млрд грн ком.службам. А це ж повинно бути кошти ДЕРЖАВНОГО бюджету, а він ВСЬОГО має доходів на місяць біля 50-60 илрд грн.
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Процедура субсидій - грандіозний "розводняк" нашого народу !
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Неужели?
Сам Ваня Кравцов, видать нобелевский лауреат по иканомике, смело разоблачает министров-идиотов!
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Этот иксперд ссылается на рыга Кучеренко, ворюгу времён хряка и кучмы , подонка , добившего ЖКХ. Почему вы , твари комунячьи, не занимались энергоэффективностью, утеплением домов, заменой труб и т.д. и т.п. А потому, что имели доход от огромного импорта рашистского газа в Украину. чем меньше украинцы экономят, тем больше мацковия продаст нам газа своего по бешеной цене.Субсидия - единственный и правильный на 100% вариант для Украины. Деньги на субсидии выделяются в ручном режиме, это плохо , это болезни роста. переживём.
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До слова субсидия согласен, а далее нет. Субсидия зло. Это прямое воровство денег из бюджета, через теплоенерго, обленерго, горгазы, ЖЭКи .
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ты просто малообразованный и не в теме , субсидия - единственный путь
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А каких ты еще знаешь рыгов и ворюг времен Кучмы и хряка, порохобот? Может ты попутал кучерявого мародера с Кучеренко?
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Субсидии надо отменить! субсидия - единственный путь в никуда.
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Тоді як вижити тим 70% пенсіонерів у яких мінімальна пенсія?
Китайську систему виживання пенсіонерів не пропонувать.
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Не нойте! Реально в нас большая половина получает субсидии это те кто реально может оплачивать при чем спокойно, коммунальные услуги. Скажем так, тот кто имеет автомобиль по любому может оплачивать коммунальные услуги. Не нужно быть хитро сделанным, а на самом деле выкачивать деньги с бюджета и передавать их на прямую олигархам думая что ты самый умный, а потом сами с лихвой будете за это расплачиваться и дети ваши.
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Потрібно змінити олігархічну систему державного управління на народно-демократичну.
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яким чином? через майдан? так це вже було, результати "зміни" влади чітко прописані в платіжках. чи хтось думає що в нинішній політеліті (банді) є хтось кращий?
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А хіба Майдан щось змінив відносно влади? Тоді чому один з батьків Партії Регіонів Петро Олексійович Порошенко, який сам є дійсним олігархом, зараз очолює нашу країну?
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Ждём Гройсмана с заявлением, что всё что было вчера правильно, сегодня уже неправильно, кроме растущей прибыли Нвфтогаза.
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Пан - жулик Гройсман, стесняюсь вам напомнить о математическом парадоксе, который заключается в том, что при объединении двух или нескольких групп положительных данных, на выходе мы можем легко получить результат прямо противоположный .Объединив группу нищих и группу бедных в сумме мы будем иметь группу нищих, а не бедных. Объединив нищих и богатых, в наших условиях, мы опять будем иметь только нищих. Объединив нищих , бедных и богатых одной ценой на газ, вы получили общую группу нищих, всё так же не способных платить.Денег новых не появится.Уж кто-то, а вы, как заслуженный базарник Украины должны знать, что если смешать бочку мёда с ведром дерьма, то получится бочка дерьма! Прикинь, мужик, вот так и экономика твоя работает)
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Між іншим, ложка меду в бочку ґовна не перетворить, ґовно в мед. Це аксіома.
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Цирк. Конферансье объявляет:
- Смертельный номер! Иван Повидлов будет есть гавно!
Выходит мужик в черном плаще, сапогах и т. д. Свет меркнет. Барабаны. Из-за кулис выносят накрытый крышкой горшок. Актер снимает крышку, заглядывает внутрь, морщится, закрывает крышку, отдает горшок и уходит за кулисы.
Конферансье:
- Иван Повидлов есть дерьмо не будет! там волос!
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Главный вывод из статьи в том что ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ПЛАТИТЬ СУБСИДИИ а следовательно переложило это либо на бизнес либо не местные власти, как результат Киев 2 месяца без горячей воды (да да знаю можно поставить котел но именно потому резко подняли стоимость электричества чтобы котлы не ставили).
Я уже не говорю про такую фигню что типа субсидии поставщикам перечисляет государство а скоко именно и кому перечислили и за какие откаты кто же тебе скажет!!
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якщо ви користувач субсидії, і вам за борги держави перед постачальниками, газ, світло та воду відрізали, вихід один - піти заплатити за державу. а коли в неї будуть гроші ( через років десять ) то вона вам поверне (може).
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"Не может государство собрать столько налогов, чтобы покрыть бешеные аппетиты монополистов"
***
А ніколи і не покриє злодійський уряд. Справа в тому, що там сидять одні ідіоти, погчинаючи з Гросіка. Потрібно було вчити філософію - бажання завжди більші можливостей. Це і є основою руху еволюційного розвитку.

Так от, бажання теж можнв поділити - народу субсидії, а монополістам- блага.

В Державі, де Гарант Конституції - злодій, надіятися на кращі зміни не варто.
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Всё бы в Украине давно было отлично..Но народ мешает..Куда бы его отправить?... Вжик..и нет народа..и власть довольна и никто житипоновому не мешает
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Вся справа в тому, що злодії ніколи не будуть ділитися з бідними. Згадайте лозунг Помаранчевого Майдану - "Злодіям тюрми!", "Багаті поділяться з ідними!". Де ті, що виголошували лозунги.

Питання можна вирішити просто. Зробимо маленький екскурс в теорію економіки.
Чому не зростає економіка України? Питання на яке може дати відповідь кожен громадянин України - КРАДУТЬ. Чомусь народи Скандинавії, та і більшість держав Європи навчилися жити нормально. Правда у них теж є свої проблеми, але в порівнянні з бідністю переважної більшості населення України ті проблеми в Європі для нас виглядають просто смішними. Попробуйте назвати ТРИ мультимільярдери з Європи. Гадаю, що 95% українців їх не назве, а наших це зразу - Ахметов, Коломойський, зять Кучми.

Вся справа в тому, що європейці зуміли створити більш-менш справедливий розподіл знову створеної додаткової вартості в суспільстві. Все це проходить через податки - Чим більше заробляєш тим вищий відносний податок з доходу. У нас все навпаки - чим більший дохід, тим нижчий податок з 1 грн. Про оптимізацію податків і офшорів поки мовчимо.

Звідси споконвічне питання - "Що робити?"

Є показники бідності населення. Один з них це вартість матеріальних благ 10% самого багатого населення держави і вартість матеріальних благ 50% самого бідного населення держав. Співвідношення між першим і другим показником показує рівень бідності населення. Даний показник можна порівнювати з середнім європейським показником і відповідно збільшувати податки на багатих. Правда зростання таких податків повинно повинно бути не "скаженне", а стимулювало дальший розвиток економіки.
Економіка не працює чому? Все дуже просто. Народ бідний і покупає товар лише першої необхідності. Тому економіка орієнтована на експорт. Експортується в основному сировина, а не готовий товар у якому більша додаткова вартість. Щоб демпінгувати на ринку відбувається пониження собівартості товару за рахунок низької заробітної плати.

Отакі от пироги - малята. Читайте Карла Маркса - "Капітал".
А те що ляпає Гросік, то тут правильно кажуть - Базарний менталітет премєра нічого позитивного не дасть для народу України.
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продажные СМИ уже затрахали своими говноновостями про "холодные зимы", субсидии, стонущих бабушках и т.д.
ну сколько можно юзать одну и ту же тему?
ни хера не будет - ни сильных морозов, ни массовых отключений тепла, ни массовых лишений субсидий
а вот то, что за последний год население на 30%(!) увеличило покупку продуктов - прямое следствие введения субсидий! - писать как-то не хочется нашим "ньюсмейкерам"
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"...за последний год население на 30%(!) увеличило покупку продуктов..."
***
Джерело в студію. А то сам розумієш - "Сам дурак!"
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Цены выросли минимум на 50%, а покупать стали на 30% больше ("забыв" добавить - в гривнах). То есть народ стал есть меньше. Надо просто следить за руками соевых - они высмикивают одну цифру и манипулируют. Напрыклад, они могут радостно похвастаться, что киевляне с 15 июля будут больше ездить на общественном транспорте - на 20-25%. В денежном измерении ессесно
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про цены на 50% минимум - джерело в студию!
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Третий год орда пугает "украинцы вымерзнут".

И что толку?
Не о чем беспокоиться.
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Субсидии - ВЕЛИЧАЙШАЯ АФЁРА всех времен и народов! Спасибо, однотуровые, за Ваш выбор...
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на здоровье, кацапствующий
мы и Вакарчука в один тур выберем москалям на зависть
помним: "...языком и талантами.."
(с) М.Нострадамус, Центурии
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Цензор.НЕТРезонансОбществоСУБСИДИИ. ЗА ШАГ ДО ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ
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