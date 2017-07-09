 СУБСИДИИ. ЗА ШАГ ДО ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ

Наряду с принципиальным политическим вопросом о снятии депутатской неприкосновенности с шести народных депутатов в последнюю неделю летней сессии Верховная Рада должна принять в целом проект закона об изменениях в госбюджет на 2017 год. Документ предусматривает 26 млрд грн новых расходов, среди которых наиболее важным является обеспечение дополнительного финансирования для субсидий на жилищно-коммунальные услуги в объеме 14 млрд грн.
Операция "субсидизация"
Правительство пожинает не самые приятные плоды европейской интеграции и традиционного социалистического подхода к обеспечению прав граждан. Повысив цены на энергоносители до мирового уровня, а также объявив всеобщую "субсидизацию" и максимально упростив процесс получения госпомощи, Кабмин сам себя загнал в угол. Оказалось, что Минфин и Минрегионстрой просчитались с объемом денег, необходимых для обеспечения всех субсидиями при таких тарифах. Ведь госпомощью охвачено около половины домохозяйств страны.
"В Польше жилищные субсидии получают до 2% населения, в Эстонии и Латвии - до 5%. В цивилизованных странах эта цифра не бывает большой. Но если субсидиями решено "купить" больше половины населения (сейчас в Украине ими "покрыто" 55%, 7,5 млн семей), это нонсенс. Есть города, в которых 70-80% на субсидиях. Налогоплательщик не может обслужить эту модель", - говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
При этом все заложенные в бюджете средства (около 47 млрд грн) за минувшие полгода расписаны и на 80% потрачены. По данным Кучеренко, задолженность даже по плановой цифре составляет около 30 млрд грн. "Это де-факто полное признание краха тарифной политики правительства. Не может государство собрать столько налогов, чтобы покрыть бешеные аппетиты монополистов", - отметил эксперт.
Долги пошли по кругу
Проблема стала очевидной, когда в нескольких районах Киева внепланово отключили горячую воду. Компания "Укртрансгаз" отключила ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 "Киевэнерго" за долги по газоснабжению. В свою очередь, значительная часть долгов "Киевэнерго" накопилась от государства - как раз из-за недостатка средств на покрытие субсидий: в столице годовой лимит был исчерпан еще в мае.
По оценкам члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, на начало июня долги государства перед поставщиками электроэнергии, воды и газа превышали 20 млрд грн.
"Это "первая ласточка". Если правительство не найдет способ решить проблему с долгами поставщикам, то в городах страны начнутся глобальные отключения. Речь идет о водоснабжении, газоснабжении, электроэнергии, вывозе мусора. Государство у нас сегодня - самый большой должник. Если население задолжало поставщикам 30%, то государство - 60%", - отмечает аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
По словам Корольчука, компании-поставщики на первом этапе могут начать сокращать персонал, уменьшать количество рабочих дней и часов для сотрудников, экономить на определенных статьях расходов. Также поставщики могут задерживать оплату счетов за ресурсы, топливо, работы подрядчиков.
Кое-где коммунальщикам подставили плечо муниципалитеты. Однако и для них это серьезная нагрузка. "Чтобы сократить задолженность, мы вынуждены выделять предприятиям средства из местного бюджета. Нам нужно выполнять инфраструктурные проекты (освещение города, ремонт дорог), а приходится передавать средства на погашение государственных долгов перед поставщиками коммунальных услуг. Фактически мы таким образом "съедаем" бюджет на развитие города", - говорит заместитель городского головы Луцка Григорий Недопад.
Сколько нужно миллиардов?
Единственное решение проблемы - дополнительное выделение средств в законе о госбюджете.
По словам члена комитета ВР по вопросам ЖКХ Алены Бабак, согласно расчетам Института демографии, реальная потребность в субсидиях на 2017 год составляет около 100 млрд грн. Такая цифра позволит полностью покрыть себестоимость услуг и вернуть долги предыдущих периодов. Однако она очевидно неподъемна для правительства сегодня.
Эксперты и участники рынка более сдержанны в оценках и говорят о цифре в 77 млрд грн, то есть о дополнительных 30 млрд грн к существующему лимиту. Эту цифру, в частности, озвучивал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Впрочем, в правительстве решили не слишком разгоняться и заложили в проект изменений в бюджет увеличение расходов на субсидии всего на 14 млрд грн. Внятного обоснования этой суммы так и не прозвучало. При этом тот же Зубко не исключил, что осенью Кабмин и парламент будут вынуждены вернуться к вопросу пересмотра суммы, поскольку выделенных средств едва ли хватит на подготовку к отопительному сезону. На его прохождение, говорят коммунальщики, ресурсов будет маловато.
Задолго до правительства, которое разродилось законопроектом только в июне, а потом еще и долго согласовывало его с Международным валютным фондом, ряд народных депутатов, а также экспертные группы разрабатывали различные варианты, при которых расходы на субсидии можно было бы увеличить. В частности, предлагалось перераспределить существующую сумму (47 млрд грн) среди тех регионов, где лимит практически исчерпан. Кроме того, предлагалось сократить расходы на административный аппарат и правоохранительные органы. Кабмин в результате пошел третьим путем, сославшись на пересмотр макропоказателей и якобы ожидаемый рост доходов на 26 млрд грн за счет импортного НДС, налога на доходы физлиц и ряда более мелких поступлений.
Именно сомнения в реалистичности доходной части стали одним из камней преткновения при рассмотрении изменений в бюджет в сессионном зале в предпоследнюю сессионную неделю и одной из причин того, почему депутаты не приняли документ сразу в целом, а только в первом чтении и за основу. Тем самым поставив под удар отопительный сезон и предоставление коммунальных услуг по всей стране уже осенью.
"Летом проводятся профилактические работы. Межотопительный сезон нужен для ремонтов теплотрасс. Это необходимо, чтобы выяснить, в каком состоянии трубы, как они выдерживают давление. В дальнейшем проводится ремонт и замена, чтобы избежать аварий теплотрасс в осенне-зимний период", - объясняет Корольчук.
Поправка на "хотелки"
В экспертном поле звучало мнение, что если бы премьер-министр Владимир Гройсман изначально инициировал рассмотрение вопроса о субсидиях в виде отдельного законопроекта, напряженной ситуации удалось бы избежать. Сегодня же фактически все граждане - и получатели субсидий, и те, кто оплачивает коммунальные услуги в полном объеме, - оказались заложниками торгов и "хотелок" четырех сотен народных избранников.
Единственное объяснение, почему правительство сквозь пальцы посмотрело на пролонгирование рассмотрения изменений в бюджет еще на две недели, состоит в том, что депутатам дают возможность оценить стоимость своих голосов перед голосованием за другие реформы - пенсионную, медицинскую и земельную.
Пессимистический сценарий - если сумма на субсидии существенно уменьшится или вопрос вовсе будет перенесен на осень - чреват беспрецедентной ситуацией в истории Украины, когда именно государство будет виновником неготовности страны к отопительному сезону. Недофинансирование может обернуться коллапсом для экономики, веерными отключениями уже в начале сентября, проблемами водоканалов и распространением "львовского опыта" обращения с мусором на территорию всей страны.
Впрочем, в том виде, в котором законопроект предложил Кабмин, это лишь полумеры, ведь осенью к пересмотру снова придется возвращаться. Только вот за окном будет уже не +27.
"В Польше жилищные субсидии получают до 2% населения, в Эстонии и Латвии - до 5%. В цивилизованных странах эта цифра не бывает большой. Но если субсидиями решено "купить" больше половины населения (сейчас в Украине ими "покрыто" 55%, 7,5 млн семей), это нонсенс. Есть города, в которых 70-80% на субсидиях. Налогоплательщик не может обслужить эту модель", - говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
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ВЫ, сволоты, ЗАДАВИЛИ СРЕДНИЙ И МЕЛКИЙ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЛСЯ ОСНОВНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ БЮДЖЕТА, В УГОДУ МОНОПОЛИЯМ, А ТЕПЕРЬ ВЯКАЕТЕ ПРО 2% И 5% В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ????
ТАК ЖИВИТЕ САМИ ПО ЗАКОНАМ ЭТИХ СТРАН И СТРОЕМ ПИСТУЙТЕ ПИСАТЬ ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЕ ПРИЗНАНИЯ О ПОДЛОГАХ... ОФШОРАХ... ОТКАТАХ... ВЗЯТКАХ...
патлы !!!!!!!!!!!!!!!
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Источник:https://censor.net.ua/r447065
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Украину главным врагом, после США, рассказывает о русофобии украинцев? Да нет, это не
русофобия. Это гораздо серьезнее и уже навсегда. Это понимание, кто враг и
убийца, мародер и грабитель, захватчик и оккупант, подлый сосед, который
ненавидит Украину, и при этом требует украинцев любить березы, балалайки и
русский мир, российские танки и зеленых человечков без шевронов. Желание держаться подальше от безумного соседа
является не страхом, а констатацией факта и прагматизмом. "Прощай, немытая
Россия" - это наша цель, оторваться от тебя навсегда, ради выживания
Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=uv8dUOn3-f4
Украина безразлична что бы её не любить... да и Америка тоже по причине понимания собственного ничтожества и апатии.
Особенно безразлично, как это не парадоксально, тем, кто нанимается на войну в Украину потому, что эти наёмники представляют из себя люмпен из забитой российской глухомани с испитыми мозгами и убитой логикой и отрофированной нравственностью.
Эти 69% - ложь кремлёвских прихлебателей-политологов у угоду своему кормильцу. Мы воюем не с Русским народом, а с отбросами его. )))
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Путь один - это внедрение программы энергоэффективности, замена убыточных теплоенерго на
квартирные котлы или котлы на дом.
При одинаковой площади, централизованное отопление обходится в ~3-4 раза дороже(за отопительный сезон) чем квартира с индивидуальным отоплением. То есть ,
1 раз это услуги отопления
2 раз это включены потери
3 раз это воруют.
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И где связь между "выйти на улицу" и "позвать руЦький мир"? Не нужно манипуляций!
Правда, сдается мне, что "выйти на улицу" уже не получится: сразу на месте дислокации митинга будет введен "режим АТО", потому что и ПОП и Пастор считают, что любые демонстрации навязаны рАссеянами. А как выжить при текущих пенсиях и з/платах, с учетом коммуналки - их это не ..ет!
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У меня только электроэнергия выходит под 800 грн (бойлер, машинка стиральная, глажка и энергосберегающие лампы). Или мне и детям не мыться? Вещи не стирать? За кондиционер вообще молчу - он есть, но не включаю, т.к. - дорого. А отопление за сезон - больше 15 тыс?
Субсидия - это жалкая подачка. Даже пенсионеры спокойно все оплачивали при "злочинній владі". Да о чем говорить.
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Херня и с тарифами(для этой страны с ее ЗП и с ее коррупцией- необоснованно высокие), и с субсидиями в карманы олигархов, но не с целью стимулировать энергосбережение.
Тем более, что такой обьем субсидий страна не тянет, и эта пирамида субсидий либо завалится, либо будет правдами-неправдами сокращена, и многие останутся один-на-один с неподьемными платежами
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Далі, ПРОБЛЕМА полягає не в тому, що не вистачає в бюджеті коштів для надання субсидій НАСЕЛЕННЮ. За 2016 р. за компослуги населенню при нарахованих 72 млрд грн заплатили вони 60 млрд грн, в т.ч. субсидії - 5,7 млрд грн.
Коротко говорячи, проблема полягає не в наданні субсидій населенню, а в НЕСПРОМОЖНОСТІ БЮДЖЕТІВ оплатити комунальні послуги за бюджетні установи. Тому, що ТІ "РИНКОВІ" тарифи лягли не тільки на населення, але і на усі комунальні і державні установи. А це заклади освіти, охорони здоров'я, адмінбудівлі і т. д. І коли в Україні є біля 18 млн квартир на 15 млн домогосподарств, то не всі вони користуються газом, централізованим теплопостачанням, водою, каналізацією. Але адіміністрації по вертикалі та школи із лікарнями потребують послуг. Тому і має влада на кінець квітня розрахунків із ком.службами в 32 млрд грн, але боргів - 35 млрд грн. При НАДАННІ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ тільки 2,4 млрд грн. Вже за травень показники ЗМІНЮЮТЬ невдало і оплата вже становить 34 млрд грн, а борг залишається в 31 млрд грн. Тобто, вже за 4-5 міс. бюджети повинні виплатити біля 65-70 млрд грн ком.службам. А це ж повинно бути кошти ДЕРЖАВНОГО бюджету, а він ВСЬОГО має доходів на місяць біля 50-60 илрд грн.
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Сам Ваня Кравцов, видать нобелевский лауреат по иканомике, смело разоблачает министров-идиотов!
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Китайську систему виживання пенсіонерів не пропонувать.
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- Смертельный номер! Иван Повидлов будет есть гавно!
Выходит мужик в черном плаще, сапогах и т. д. Свет меркнет. Барабаны. Из-за кулис выносят накрытый крышкой горшок. Актер снимает крышку, заглядывает внутрь, морщится, закрывает крышку, отдает горшок и уходит за кулисы.
Конферансье:
- Иван Повидлов есть дерьмо не будет! там волос!
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Я уже не говорю про такую фигню что типа субсидии поставщикам перечисляет государство а скоко именно и кому перечислили и за какие откаты кто же тебе скажет!!
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А ніколи і не покриє злодійський уряд. Справа в тому, що там сидять одні ідіоти, погчинаючи з Гросіка. Потрібно було вчити філософію - бажання завжди більші можливостей. Це і є основою руху еволюційного розвитку.
Так от, бажання теж можнв поділити - народу субсидії, а монополістам- блага.
В Державі, де Гарант Конституції - злодій, надіятися на кращі зміни не варто.
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Питання можна вирішити просто. Зробимо маленький екскурс в теорію економіки.
Чому не зростає економіка України? Питання на яке може дати відповідь кожен громадянин України - КРАДУТЬ. Чомусь народи Скандинавії, та і більшість держав Європи навчилися жити нормально. Правда у них теж є свої проблеми, але в порівнянні з бідністю переважної більшості населення України ті проблеми в Європі для нас виглядають просто смішними. Попробуйте назвати ТРИ мультимільярдери з Європи. Гадаю, що 95% українців їх не назве, а наших це зразу - Ахметов, Коломойський, зять Кучми.
Вся справа в тому, що європейці зуміли створити більш-менш справедливий розподіл знову створеної додаткової вартості в суспільстві. Все це проходить через податки - Чим більше заробляєш тим вищий відносний податок з доходу. У нас все навпаки - чим більший дохід, тим нижчий податок з 1 грн. Про оптимізацію податків і офшорів поки мовчимо.
Звідси споконвічне питання - "Що робити?"
Є показники бідності населення. Один з них це вартість матеріальних благ 10% самого багатого населення держави і вартість матеріальних благ 50% самого бідного населення держав. Співвідношення між першим і другим показником показує рівень бідності населення. Даний показник можна порівнювати з середнім європейським показником і відповідно збільшувати податки на багатих. Правда зростання таких податків повинно повинно бути не "скаженне", а стимулювало дальший розвиток економіки.
Економіка не працює чому? Все дуже просто. Народ бідний і покупає товар лише першої необхідності. Тому економіка орієнтована на експорт. Експортується в основному сировина, а не готовий товар у якому більша додаткова вартість. Щоб демпінгувати на ринку відбувається пониження собівартості товару за рахунок низької заробітної плати.
Отакі от пироги - малята. Читайте Карла Маркса - "Капітал".
А те що ляпає Гросік, то тут правильно кажуть - Базарний менталітет премєра нічого позитивного не дасть для народу України.
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ну сколько можно юзать одну и ту же тему?
ни хера не будет - ни сильных морозов, ни массовых отключений тепла, ни массовых лишений субсидий
а вот то, что за последний год население на 30%(!) увеличило покупку продуктов - прямое следствие введения субсидий! - писать как-то не хочется нашим "ньюсмейкерам"
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***
Джерело в студію. А то сам розумієш - "Сам дурак!"
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И что толку?
Не о чем беспокоиться.
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мы и Вакарчука в один тур выберем москалям на зависть
помним: "...языком и талантами.."
(с) М.Нострадамус, Центурии
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