ФІЛЬМ НАБУ І САП ПРО СПРАВУ РОЗЕНБЛАТА - ПОЛЯКОВА. ПОВНА РОЗШИФРОВКА
Цензор.НЕТ публікує повну текстову розшифровку фільму "Як НАБУ та САП розслідували "бурштинову" схему".
Навесні 2016 року для забезпечення виконання завдань, визначених у ст.1 Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", Національне бюро здійснило аналіз соціально-економічних та нормативно-регулюючих процесів у державі, найбільш уражених корупційним впливом з боку вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що становлять загрозу національній безпеці України. За результатами такого аналізу було встановлено, що однією з таких сфер є видобуток та реалізація бурштину на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які носять суто протиправний характер та забезпечуються корупційною злочинною діяльністю представників органів державної влади.
Однією з основних причин такого рівня корумпованості є блокування нормативного врегулювання цієї діяльності, у тому числі за участю деяких представників Верховної Ради України. У відповідності до законодавчих актів, що регулюють повноваження НАБУ, детективами були розпочаті заходи, спрямовані на отримання інформації про групи та окремих осіб, причетних до протиправного видобутку та обігу бурштину, які можуть користуватися незаконною підтримкою корумпованих високопосадовців. Унаслідок узагальнення даних, отриманих від надійних конфіденційних джерел, з відповідних електронних баз та відкритих джерел інформації Національним бюро було прийнято рішення про можливість і необхідність агентурного проникнення до середовища осіб, які підтримують контакти з групами, причетними до незаконного видобутку бурштину на підставі заведеної оперативно-розшукової справи.
У зв’язку з підвищеним ступенем конспіративності у зазначеному середовищі, а також ураховуючи можливу причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів оперативним підрозділом Національного бюро відповідно до ст.8 Закону "Про оперативну-розшукову діяльність" розпочато виконання спеціального завдання для розкриття злочинної діяльності учасників організованої групи.
У цих умовах детективом Національного бюро Катериною під легендою особи, що співробітничає з іноземною будівельною компанією, зацікавленою в інвестуванні грошових коштів для організації легального видобутку та законного експорту бурштину, були встановлені та розвинуті довірливі відносини з можливими учасниками протиправних операції із зазначеною сировиною. У їхньому колі Катериною було аргументовано внесення окремих змін до чинного законодавства як умови вкладання компанією коштів у добування та експорт бурштину.
Унаслідок цього з Катериною зв’язалася помічник-консультант народного депутата Полякова Максима Анатолійовича Любонько Тетяна Володимирівна, яка повідомила Катерині про готовність Полякова надати допомогу у прийнятті змін до законодавства.
17 листопада 2016р. відбулася зустріч Катерини з Любонько, під час якою остання розповіла про механізм погодження законодавчих ініціатив та повідомила, що умовою сприяння у просуванні законопроектів Катерини є передача 15 тис. дол США, які будуть розподілені між Поляковим, народним депутатом Розенблатом та керівником "Державнадр" Бояркіним.
Зустріч Любонько з Катериною 17 листопада 2016р.
Катерина: Ладно. Еще вопрос. Танюш, скажи мне, пожалуйста, как мы вообще… Что сказал шеф касательно вот этого вопроса?
Любонько: Что он его закроет. Подпишет Розенблат и он.
Катерина: А потом дальше как?
Любонько: А потом зарегистрируются эти правки, тебе Руденко предоставит ссылку, что эти правки зарегистрированы, и потом Розенблат будет совместно уже эти правки двигать по своим всем законам. Это, пойми, Кать, если мы обойдем Розенблата и просто зарегистрируем от Полякова, - это мертвое дело. Есть закон, есть разработчик закона, в его интересах, чтобы этот закон… тем более, он прошел первое чтение. В его интересах, чтобы его в целом приняли. Он просто, ну, это все добавит к своему. Ну, это выход. Это единственный выход из того всего, что мы с ним проговаривали, продумывали. Потому что я могла бы вот сейчас, мне не стоит труда подписать, отнести в депконтроль, они б тебе отчитались, что они сделали работу.
Катерина: Ну вот смотри, я просто хочу знать как бы систему. Я вообще этого не понимаю в целом. Вот они есть, да? Следующий шаг какой? Они их регистрируют где?
Любонько: В Верховной Раде.
Катерина: В Верховной Раде, да? А они должны там проходить какие-то комитеты, вот?..
Любонько: Это потом, когда зарегистрируются, будет назначен, ну, повторный комитет, так как комитета уже сроки прошли…
Катерина: Да…
Любонько: Они же вот это готовили письма от ГОшек о том, что это типа жизненно необходимо для бизнеса, для страны в целом. Они должны следующий шаг сделать в комитет. Т.е. комитет должен этим правкам дать заключение.
Катерина: О том, что они О'кей?
Любонько: Да. И дальше они включены будут в закон и будут вместе с законом выноситься…
Катерина: А кто нам прогарантирует, что комитет скажет?
Любонько: Розенблат.
Катерина: Розенблат, да?
Любонько: Конечно.
Катерина: А в чем его интерес?
Любонько: В чем его интерес? Вот об этом мы сейчас и поговорим.
Катерина: Хорошо.
Любонько: Вот это выход из того, что было. Смотри, что они мне озвучили вчера. Говорила с помощниками до тебя, а шеф мой с ним вчера встречался. Они мне озвучили вот так вот: 5 – это аванс ему, ну, т.е. Розенблату…
Катерина: Розенблату…
Любонько: 5 - это мой шеф, и 5 – это Борякин. Вот эти три человека между собой будут сейчас сотрудничать. Будут правки – будет Геокадастр. Все. Ну… Экологический комитет, он подчиняется Розенблату…
Увечері того ж дня під час організованої Любонько зустрічі Катерини з Поляковим останній підтвердив свою готовність скористатися правом законодавчої ініціативи в інтересах Катерини та підкреслив необхідність участі у цьому Розенблата
Зустріч Полякова, Любонько та Катерини 17 листопада 2016р.
Поляков: Смотрите, пока… Ну, то, что я с Розенблатом беремся, и мы можем вставить то, что вставит он, потом правки, когда отзовет… Ну, это ты, Таня, проговоришь с его помощницей, как он это сделает, вот… В любом случае, чтобы вы понимали: любой, кто зарегистрирует, и это будет не Розенблат - это все вообще просто выброшенные деньги… Никакой перспективы не будет, ну, просто…
Любонько: Я это Кате говорила…
Поляков: Т.е. это можно взять, но… это вот… Как минимум, нечестно. Но если вам куда-то нужно выбросить – можно, конечно… Это если у вас есть такая задача - как можно потратить – это хорошо. Вот, приветствуется. Но, по большому счету, основной соавтор и весь этот… аферу разработал Розенблат. Т.е., соответственно, как бы он ходил другим, он сегодня монополист в этом, потому что он – основной соавтор. Да, есть и другие соавторы, могут внести, но он – основной лоббист этой идеи. Понятное дело, если оно будет с ним не согласовано, т.е. оно перспективы не будет иметь никакой…. Розенблат, слава богу, он коррупционер. Вот. Ну, шутка. На самом деле, то есть, он нормальный парень… И понимает, что такое бизнес. Поэтому я так говорю… Он говорит: "Ну, в принципе, да, вопросов нет, я готов подключиться". Но тут нужно и сверху, и снизу.
21 листопада відбулася зустріч Катерини з Любонько, під час якої остання зателефонувала Полякову та повідомила про згоду Катерини на його умови. Поляков доручає Любонько отримати у Катерини гроші, поділити їх навпіл, половину віддати Розенблату, а з частки Полякова взяти гроші на придбання мобільних телефонів.
Телефонна розмова Любонько та Полякова перед зустріччю Любонько з Катериною 21 листопада 2016р.
Поляков: Вот, и сегодня ж по своей подруге, она тебе ответ пусть даст.
Любонько: Она в 11, встреча со мной.
Поляков. Да, и узнаешь, Боря должен был подписать за выходные все эти правки.
Любонько: Боря?
Поляков: Ну, Боря. Борислав Розенблат.
Любонько: Ага, все поняла.
Телефонна розмова Любонько та Полякова під час зустрічі Любонько з Катериною 21 листопада 2016р.
Любонько: Алло, Максим Анатольевич, ну, прошла встреча с Катей, все Ок.
Поляков: Ага, смотри, значит, я сейчас Борю предупрежу, подели пополам и помощнице отдай.
Любонько: Ну, по этому я вам на WhatsApp позвоню, хорошо?
Поляков: Да, давай на WhatsApp набери меня тогда.
Любонько: И скажите, по телефонам вы ничего не оставили, да, Антону?
Поляков: Так вот же сейчас мы с этих и…(неразборчиво)
Любонько: Все, я поняла, да.
Поляков: Да, давай.
Розмова Любонько та Катерини після телефонної розмови Любонько з Поляковим 21 листопада 2016р.
Любонько (розмовляє по телефону): Ну, по этому я вам на WhatsApp позвоню, хорошо?
…
Любонько: И скажите, по телефонам вы ничего не оставили, да, Антону?
…
Любонько: Все, я поняла, да.
Любонько (Катерине): Видишь, они хотят уже денег.
Катерина: Ну, так. Кто они?
Любонько: Он сказал мне уже брать подписи и относить ему его часть. Только что.
Катерина: Розенблату?
Любонько: Да, я говорю: давайте не по телефону, на WhatsApp я вас наберу. Это чтоб ты…
Катерина: Ну, хорошо.
Наступного дня, 22 листопада Катерина передала Любонько 5 тис. дол. США, про що Любонько під час зустрічі з Катериною телефоном повідомила Полякову.
Зустріч Любонько з Катериною 22 листопада 2016р.
Катерина: Лучше не это…
Любонько: Давай это… не в большой понимаю? Надо постараться, чтобы…
Катерина: Не, ну держи. Да, господи! Что тут такого? Может, ты посчитаешь, зая? Потому что я не считала.
Любонько: Я? Не.
Катерина: Не? Может, надо? Я ехала, не это…
Любонько: Я, знаешь, привыкла людям доверять.
Катерина: Я просто их не считала, понимаешь. Я их забрала и все.
Любонько: Не переживай. Я тебе, если что, напишу.
Катерина: Ну, их там 5.
Любонько: Ну, да, да.
Любонько ( телефонує): Але, Максим Антольевич, хотела сказать, что 5 получила.
Поляков: Не знаю, что такое 5. Набери меня на Whatsapp.
Любонько: Угу.
Поляков: Угу.
Любонько (Катерині): Не любит, когда я по телефону говорю…
Любонько ( телефонує): 5 килограмм. (неразборчиво) Хорошо… Угу… Мне Маргарита звонила… Угу тысяча восемьсот с копейками.
Того ж дня. Любонько з отриманих від Катерини 5 тисяч доларів США за вказівкою Полякова використала 1800 дол. на придбання в магазині Royal Service двох мобільних телефонів iPhone 7 для Полякова та його дружини Маргарити.
19 червня 2017р. під час проведення обшуку в магазині Royal Service детективами Національного бюро були вилучені зазначені 1800 дол., а також отримані ідентифікуючі дані придбаних Любонько телефонів. Того ж дня один з цих телефонів було вилучено у Маргарити Полякової.
22 листопада 2016р. законопроекти, внесені Розенблатом і Поляковим, були зареєстровані у Верховній Раді України.
24 листопада відбулася зустріч Катерини з народним депутатом Розенблатом, під час якої останній підтвердив, що готовий на прохання Полякова сприяти просуванню необхідних для Катерини законопроектів та обізнаний про домовленість щодо розміру його частки від загальної суми неправомірної вигоди. При цьому він звернув увагу Катерини на те, що таку суму він отримає лише за початковий етап співпраці. Після цього Розенблат вказав Катерині віддати 7, 5 тис.дол. США його охоронцю, який і надалі отримуватиме всі призначені Розенблату грошові кошти.
Зустріч Розенблата з Катериною 24 листопада 2016р.
Розенблат: Т.е. комитет полностью подконтрольный нам. Он у нас, под нашим контролем.
Катерина: Что от нас требуется?
Розенблат: Да, в принципе там мне говорил этот, что там надо было "заохочення", там говорили, передали уже, но это уже такое. Ну, то есть, я комитету уже раздам, этим, депутатам, и путь вносят уже.
Катерина: Мы еще не передавали.
Розенблат: А, не передавали?
Катерина: Мы ждем вашей… Вам как будет удобно: сегодня, завтра? Как это правильно сделать?
Розенблат: Катя, я… поймите правильно, то есть,..я просто думал, что Поляков мне это сделает, потому что он мне говорил об этом, потому что вы с ним встретились, да?
Катерина: Я… Говорите, как вам удобно. Могу завтра ему передать.
Розенблат: Не надо уже ему передавать. Передадите мне, но…
Катерина: Может быть, что-то…
Розенблат: Вы мне только можете объяснить? Смотрите, я, как бы, ну, помню, он мне просто назвал цифр у, грубо говоря, я как бы, ее озвучил ребятам, за это и все остальное. Речь идет о какой сумме?
Катерина: Семь с половиной.
Розенблат: Семь с половиной, пополам, да? То есть вы давали 15, там пополам, да? Хорошо.
Катерина: Но у него ее нет. Ему отдана была часть, а часть как бы вам. Я никому ее не… Это верно или что-то может быть?...
Розенблат: Нет, все правильно, я так сказал. Кать, мне ясно, я хотел бы однозначно, смотрите, два сегодня мы внесли уже…
Катерина: Да, да. Мне предоставляли фотографию.
Розенблат: А по двум поправкам я сказал, что мы принимаем, то есть, мы, чтобы не было потом нюансов. Мы повертаєм на друге читання, я их на комитете вношу от себя – от себя их вношу, как автор законопроекта – и на втором чтении мы это можем. Если я буду вносить их с голоса, для того, чтобы перед вами просто поставить галочку, Рада не проголосует за него.
Катерина: Ничего не будет, да?
Розенблат: Ну, я, чего я буду вас обманывать, понимаете? Это вот для меня просто принципиально, чтобы его повернули на друге читання, тогда мы его проголосуем уже как положено.
Катерина: Ой, сложно у вас, конечно, с этим всем.
Розенблат: Это не сложно. Это просто закон. Просто такая, ну…
Катерина: Ну да, там должны были быть какие-то сроки, да? Которые уже прошли…
Розенблат: Конечно, декабрь-месяц. Но, послушайте, это ж не те деньги, за которые мы сейчас говорим. Это просто ребятам я дал для заохочення, чтоб они на комитете не бузили.
Катерина: Скажите мне, Борислав, мне сейчас возвращаться к вам или уже?..
Розенблат: Я, если вы мне хотите передать, там есть мой охранник.
Катерина: Да?
Розенблат: Он без вопросов все это сделает, без вопросов.
Катерина: Хорошо.
Розенблат: Да. Но это за правки.
Катерина: А?
Розенблат: Это за правки.
Катерина: Конечно.
Розенблат: Моджахед. Похож на вашего какого-то арабского террориста?
Катерина: Ну, как-то так… террористов у нас нет…
Розенблат: В Об’ єднаних Арабських Еміратах нет террористов?
Катерина: Нет. У нас все очень интеллигентные.
Розенблат (охоронцю): Рассчитался? Уже рассчитался, молодец… Он нам нужен? Да? Потом подойдет к тебе эта красивая девушка, хорошо?
Ярощук: Что-что?
Розенблат: Девушка к тебе эта подойдет.
Ярощук: Хорошо.
Розенблат: Да.
Розенблат (Катерине): Скучающий моджахед сидит.
Катерина: Скучающий моджахед?
Розенблат: Ну, он у меня из спецподразделения Израиля. Всего хорошего.
Катерина: Всего хорошего. Спасибо.
Катерина (Ярощуку): Спасибо.
У ході подальшого виконання спеціального завдання зазначений охоронець Розенблата був ідентифікований як Ярощук Богуслав Валерійович.
28 листопада Поляков поцікавився у Любонько, чи отримала вона від Катерини залишок призначених йому коштів, та отримав відповідь, що до кінця дня це питання буде вирішене.
Телефонна розмова Любонько та Полякова 28 листопада 2016р.
Поляков: Второе. Сегодня ж ты встречаешься со своей арабской подругой, да? Она там…
Любонько: Да, она сказала, часа в два, после как раз этой встречи с Денисом.
Поляков: А, она ж его…Ну, чтоб она там сегодня с тобой все закрыла.
Любонько: Да-да-да, я ж вам говорю: в два часа.
Поляков: Это второе.
Того ж дня Любонько отримала від Катерини 2,5 тис. дол.США.
Любонько (по телефону): Окей, сейчас сбрасываю
Катерина: Ну-ну…
Любонько: Вот… а ну-ка.
Катерина: Держи.
Любонько: Так, спасибо.
Катерина: Это все получается, да?
Любонько: Все, по-моему.
Катерина: Мы ж больше ничего не это..
Любонько: Нет.
Продовжуючи зустрічатися з Катериною, Розенблат повідомив їй, що подальша організація видобутку бурштину та подальше експортування можливі лише за умови його особистої участі в цьому проекті.
Зустріч Розенблата з Катериною 1 грудня 2016р.
Розенблат: Скажите, что вы готовы? Я просто реально хочу понимать своим коллегам, которые принимают решения. Потому что все, что мы пройдем, - да, это такой путь сложный. Где-то понимаете, Кать, как система построена в Украине, противовес.
Катерина: Угу…
Розенблат: Мы один без одного ничего не сможем. То есть Поляков не сможет ничего там без меня, а я ничего не смогу без Полякова. То же самое, допустим, Госгеонадра не сможет ничего без облсовета. Облсовет ничего не сделает, пока мы не поймем, для чего это нам нужно. Для чего НАМ это нужно. Поэтому мы тоже упремся в эту ситуацию, т.е. сказать вам, что, вот, смотрите, у нас, если земля…
Катерина: Угу…
Розенблат: У… нас есть свои ресурсы, запасы, у нас есть свои все остальное и мы готовы с вами разговаривать. Только я должен понимать реально, что с этого нам будет.
Катерина: У нас не будет в области проблем? Меня вот это очень сильно беспокоит. Начиная даже вот просто от…
Розенблат: Без нас – будут.
Катерина: … областного совета.
Розенблат: Без нас - будут. Повторяю: без нас – будут.
14 грудня 2016р. під час чергової зустрічі з Катериною Розенблат послався на тривалість та ускладненість процесу ухвалення законодавства, необхідного для початку легальної роботи з видобутку бурштину. Водночас він пояснив, що добувати бурштин буде можливо на інших підставах. Розенблат повідомив, що для цього ним та групою інших високопосадовців лобіюється прийняття урядової постанови, яка надає можливість під виглядом рекультивації пошкоджених земель займатися видобутком бурштину. Розенблат повідомив, що для введення в цей процес компанії, інтереси якої представляє Катерина, їй необхідно приготувати від 100 до 150 тис. дол. США.
Зустріч Розенблата з Катериною 14 грудня 2016р.
Розенблат: Значит, конфиденциальная информация, для нас с вами. Значит, сейчас, сегодня будет подписана постанова по рекультивации земли. Значит, я, как народный депутат, который отвечает за Житомирскую область… Вы знакомы с Костей Лесничим? Помните, вам, наверное, говорил, ну, наш общий знакомый, Максим. Он, такое есть предприятие, Полимерметаллы. Укрбурштын.
Катерина: Да, вот это мне знакомое название.
Розенблат: Да. Есть второе предприятие - Бурштын Украины. Одно под Минэкологии, второе – под Минэкономики. И там янтарь, и там янтарь. Оба предприятия под контролем. Я просто предупреждаю (неразб. ) это земли Держлиса. Держлиса, только Держлиса. Не АПК леса, не военного, а именно Держлиса. Минус земли запасов там, "пошкоджені" там, вот здесь есть уже нарытые участки. Вот, стрелочки по всем областям. Мы не берем опять же, ни Ровенскую, ни Волынскую, ни Киевскую. Я беру только Житомирскую, потому что я за нее отвечаю. Соответственно, вот эти все участкия сейчас сделаю экспертизу. Мне сегодня працівник Держлису, ну там есть представители других угрупувань, показывают, где есть "пошкоджені" земли. Наша какая задача - до конца обнести забором эти участки, добыть камень и после этого сделать рекультивацию. Если у вас есть желание уже, не дожидаясь закона, начинать работать, у меня предложение с вами обсудить этот вопрос. Потому что, ну, как бы, участников процесса объединяю я. Вы суть поняли?
Катерина: Да.
Розенблат: Еще раз проговариваем. Земли "пошкодженные" Держлиса, есть определенные участки, я выделяю вам эти участки. Мы делаем там геологоразведку, делаем все эти, получаем лицензию, с вами заключается договор на 5 лет о том, что вы в течении 5 лет работаете здесь, в течение 5 лет. Есть добытый камень через Укрбурштын, вы пропускаете его там на себя, на кого угодно.
Катерина: Процесс получения лицензии?
Розенблат: Это не ваш процесс. Это процесс. Лицензию получает предприятие на это месторождение, а с вами заключается контракт на, ну, как бы там, на добычу камня и рекультивацию земли.
Катерина: Угу. Мы заключаем…
Розенблат: Да, рекультивацию вы должны сделать за деньги, которые вам должны заплатить. Вы добываете, после готовите почву к рекультивации, потом уже вы это будете делать, не вы – это уже вопрос второй. Но с вами будет заключен контракт на это месторождение.
Катерина: И с каким из предприятий мы уже поймем когда?
Розенблат: С этим, с Укрбурштыном.
Катерина: С Укрбурштыном, я поняла.
Розенблат: Потому что Бурштын Украины - это наше, это господина Полякова, ну, их партии ответственность, ну и я отвечаю за свое.
Катерина: Я поняла, да
Розенблат: Мне это более понятно будет.
Катерина: Ближе.
Розенблат: Более понятно. Ближе, оно может, обои ближе, но это… там нет у меня влияния, а здесь у меня есть. Здесь директор наш, здесь все наше.
Катерина: Я поняла. От нас надо что? Компания?
Розенблат: С вас – компания, контроль и желание.
Катерина: Контроль и желание. Я поняла.
Розенблат: Ну, и финансы на начало работы.
Катерина: А какие финансы нужно будет для начала работы?
Розенблат: Ну, вы поймите правильно, то есть запустить помповиков, сделать срез какой-то, это небольшие затраты на самом деле. В пределах, может, 100-150 тыс.долл. Это не такие деньги, которые…
20 грудня 2016 р. Розенблат роз’яснив Катерині, що її компанія під приводом рекультивації, яку вона фактично проводити не буде, отримає можливість добувати бурштин.
Зустріч Розенблата і Катерини 20 грудня 2016 р.
Розенблат: Ну, будете знать, какие, мы дадим вам месторождение, вы будете его осваивать, там будем уже реально понимать, что вы там накопали.
Катерина: Угу. Я поняла. Ну, фактически получается, мы заключаем договор, они проводят рекультивацию.
Розенблат: Конечно, они. Вы будете делать только добычу.
Катерина: Но под эгидой рекультивации?
Розенблат: Рекультивации, подготовки к рекультивации.
Протягом наступних декількох місяців Розенблат систематично повідомляв Катерині про необхідність передачі йому грошових коштів для прискорення прийняття рішень, які дозволять розпочати видобуток бурштину під виглядом рекультивації пошкоджених земель. 21 та 23 лютого 2017р. Розенблат повідомляв Катерині про необхідність завжди мати в своєму розпорядженні 100 тис. дол. США, частка яких буде використана ним для впливу на службових осіб Держлісагенства.
Зустріч Розенблата і Катерини 21 лютого 2017 р.
Розенблат: На операционные расходы должна быть у тебя сумма, я тебе говорил, помнишь, должна быть около 100 тыс. долл…. всегда лежала под руками. Это все: это лесники, козлы, блядь, ой, извини, там завез, чтобы быстрее получить это решение, там, записывай… Ну, чтобы оно лежало. Там…
Катерина: Так я вот поэтому и спрашиваю. Я все это великолепно понимаю.
Розенблат: Надо хотя бы, чтобы тысяч 100 лежало, просто на операционные расходы, под заначку. А с нашей стороны – гарантия. Но все равно, понимаешь, твой объем, то, что ты потребляешь – там этих 10 тонн, это 3 млн.долл, это ничто…
Зустріч Розенблата і Катерини 23 лютого 2017 р.
Розенблат: Хорошо. Другой вопрос: сколько у тебя есть возможностей давать на расходную часть для того, чтобы это все быстрее двигалось?
Катерина: Ну, мне главное понимать, что такое расходная часть и…
Розенблат: Кать, вот, ну, я слышал, помнишь, тебе говорил: есть какая-то определенная сумма денег.
Катерина: Есть.
Розенблат: Там все идет с теми ресурсами. Но, для того, чтобы не бодались эти дебилы, особенно эти лесники, пидорасы конченные, блядь. Сверху идет команда, блядь, а они ж…
Катерина: Ну, конечно.
Розенблат: Мне нужно "сядь за столи подписывай документы", - за это деньги надо. Мне нужна какая-то операционная финансовая составляющая.
На виконання цих вимог 24 лютого Катерина під час зустрічі з Розенблатом передала йому 10 тис. дол.США для забезпечення сприяння з боку Держлісагенства.
Зустріч Розенблата з Катериною 24 лютого 2017р.
Розенблат: Смотри-ка…
Катерина: Что там с этим, с Гослесом?
Розенблат: Мне нужно… надо хотя бы тысяч 10. Для того, чтобы просто разбить на такие определенные небольшие суммы. Это просто по каждому процессу, это не такие большие деньги. 100, 200, тысяча – чтобы клерки просто подняли свои жопы и пошли работать. Потому что у них на все есть стандартный ответ: у нас есть 10 дней для ответа.
Катерина: Да, это есть такое у вас.
Розенблат: А мне нужно сколько? (показує пальцями) Вот единственная суть вопроса. Т.е. есть возможность?
Катерина: Сейчас я наберу тогда своего этого, чтобы он все привез, да?
Розенблат: Да.
Катерина: Хорошо … Мне главное понимать как бы, что нам это упрощает.
Розенблат: Упрощает скорость.
Катерина: Ну, вот.
Розенблат: Я гарантирую скорость. Ну, подожди. Это ж не вся сумма, то есть эти…
Катерина: Ну да, ну да.
Розенблат: Это ж я сейчас пойду, зайду по разным кабинетам, которые… Смотри: областное лесничество, районное лесничество, к каждому леснику зайти. Вот я… Солнце, у меня другого варианта нет. Мне надо, чтобы они подписали документы.
Катерина: Конечно, конечно.
Розенблат: В конечном результате, мне нужно каждому дать по единичке.
За вказівкою Розенблата Катерина передала гроші його охоронцю Адобашу Віктору Вікторовичу.
Адобаш: Давайте…
14 березня 2017 р. Катериною на вимогу Розенблата було передано 20 тис. дол. США, призначені, за словами Розенблата, на забезпечення сприяння з боку посадових осіб Держгеокадастру.
Зустріч Розенблата з Катериною 14 березня 2017р.
Розенблат: Так, по деньгам. Что у нас по деньгам? Что у вас есть?
Катерина: Есть.
Розенблат: Мне надо сегодня отдать 16,5 и 85 тыс. грн, это около двадцатки, так? Это за получение, сейчас. Ты думаешь, это все так просто? У меня все ходы записаны. Все. То есть все ходы записаны.
Катерина: Так, ок. То есть, ну и что нам, получается, это ускорит сейчас?
Розенблат: Вот честно, это все. Ну, это весь наш процесс пошел.
Катерина: Не-не-не. Ну, допустим вот эта волшебная двадцатка? Что она нам ускорит, получается? Это у нас будет уже, мы пройдем что?
Розенблат: Это первые только стадии, эти все лесники… то, что мог, то оплатили, это наши вопросы. Сейчас уже останется бумажное… но это уже работа юридически с Геонадрами Украины.
Катерина: Ага, Госгеонадра, я поняла.
Розенблат: Мы дадим вот эти запасы. Они нам дают ДГЕ, ДГЕ. Вот это самое главное. Мы теперь эти ДГЕ подаем на облрады и облрады должны защитить, дать нам погодження. Александр будет тоже давать добро, надо будет подмазать. То есть, когда я тебе говорил про 200 тысяч - это облрада, это ДГЕ, это самые большие платежи.
Катерина: Мы сейчас, получается, пытаемся пройти Геонадра, да?
Розенблат: Мы сейчас пытаемся… Геонадра мы получили уже. Мы сейчас получили лесников. У нас там упрощенная схема. Мы ж зайдем на земельщиков, которые должны нам дать координаты. Наши координаты наших точек.
Катерина: Угу.
Розенблат: Эти точки не должны налаживаться на другие точки.
Катерина: Да, это я поняла.
Розенблат: Эти люди, которые там положили лицензии, они как бы закрепили за собой территорию. Мы параллельно их убираем, но параллельно накладываем свои. Но это там, где мы с ними боремся.
Катерина: На абстрактные земли.
Розенблат: А вот там, где мы с ними не боремся, там идет параллельная работа.
Катерина: Угу.
Розенблат: Поэтому сейчас мы работаем с земельщиками. Знаешь, самое главное, Геокадастр, то, что я тебе говорил.
За вказівкою Розенблата гроші передано в руки Адобаша.
Передача грошей 14 березня 2017р.
Розенблат: Надо, да, Витю. Куда ему надо?
Катерина: Тут есть где-то уборная какая-то, не знаю?.. А я туда выйду сейчас с ним.
Розенблат: С ним, да? (официанту) Вы знаете, где здесь есть комната свободная? Свободная эта ваша? Свободная, да, по-моему?
Официант: Там резерв сидит.
Катерина: Ничего страшного. Боже мой, какая прекрасная… Меня уже напугали тут какими-то страшными делами, волшебными.
Адобаш: Спасибо. Как всегда, шикарно выглядите, Катя.
Катерина: Спасибо. Загнали меня в краску.
За декілька днів Розенблат висунув вимогу та 20 березня отримав від Катерини 25 тис. дол. США, необхідних, за його словами, для стимулювання посадових осіб органів прокуратури та суду щодо прийняття рішень про скасування дозволів на видобуток бурштину, виданих Держгеонадра іншим підприємствам, які в подальшому можуть стати конкурентами його спільному з Катериною проекті.
Зуст річ Розенблата з Катериною 20 березня 2017р.
Розенблат: Кейт, ты деньги приготовила? Надо будет этому Богуславу отдать.
Катерина: Хорошо, я ему сейчас тогда передам. Так что нам это дает? Получается, сейчас какой мы вопрос закроем?
Розенблат: Это мы закроем Олевский район.
Катерина: Олевский район?
Розенблат: Да, выбьем полностью лицензии. Ведем переговорный процесс, чтобы они часть лицензий уже отдали нам.
Катерина: То есть, это в принципе…
Розенблат: Это мы выходим сразу на работу, если нам это удастся сделать, и они нам отпишут эти лицензии, мы имеем право на работу.
Катерина: То есть, они лишат эти лицензии… эти 2 фирмы лицензии?
Розенблат: Они скажут: слушайте, заберите себе одну. Мы скажем: ок, одну заберем себе (неразб. ). Поменяем юридическое лицо или войдем в него.
Катерина: Госгеонадра пойдет на это?
Розенблат: Понимаешь, в этой стране все идут под нажимом. Когда сегодня идет, когда сегодня идет у нас нажим, когда идут у них обыски, - они пойдут на все, что угодно. Такая структура. Мы никуда от этого не денемся.
Катерина: Они скасовуются через суд?
Розенблат: Через суд. Только через суд.
Катерина: Облсовет не…
Розенблат: Какое? Облсовет может подать просто на прокуратуру прошение процессуально. Все. На облсвет. Но облсовет может только на прокуратуру подать. Но, правильно, одно дело, когда областная прокуратура будет подавать в суд, другое дело, когда Генеральная прокуратура подает в суд. Моя задача была - Генеральная прокуратура, потому что в этом деле я уже пошел в статусе народного депутата. Я вместо облрады обращаюсь на Генпрокуратуру за скасуванням. И облсовет не выступает истцом, а прокуратура в интересах облсовета выступает истцом, понимаешь? Для того, чтобы это был…
Катерина: Сторона государственного обвинения.
Розенблат: И обеспечение. В обеспечение своих прав приостановить действие лицензии, чтобы у них не было возможности куда пойти. Потому что, если просто пойти отсуживать там у них, да, они будут 3 года со мной судиться, там юристы будут башлять. А если сразу же решение – приостановить действие лицензии, то у них это выбивает полностью почву из-под ног, и они говорят: стоп, а что нам делать?
За вказівкою Розенблата гроші передано в руки його охоронця Ярощука.
Передача грошей 20 березня 2017р.
Катерина: Я, наверное, пока отойду. Поговорите, я, наверное, заберу.
Розенблат: Нет. Ты с этим, с Богуславом. Да, выйди пока.
Катерина: Я выйду пока с ним.
Розенблат: Хорошо. Ты телефон оставляешь? А, ну хорошо…
Катерина: Мы же вер… вы здесь. (Ярощуку) Мы можем здесь спрятаться? Нет, там люди сидят. Оп! Так. Просто тут надо провести некоторые нюансы, заходите. Так, закройте, пожалуйста, дверь. Тут есть некоторые моменты. Так, это что? Это двадцать. 49, 50… 5 же, правильно? Может быть, туда лучше, к тем, потому что у меня один, можно? Давай, угу. (неразб. ). Спасибо.
4 квітня Розенблат повідомив Катерині, що за допомогою отриманих від неї грошей він забезпечив прийняття необхідних йому судових рішень.
Зустріч Розенблата з Катериною 4 квітня 2017р.
Розенблат: Кать, смори, когда мы начинали этот путь, я сказал, что у нас все плохо. У нас где-то что-то есть. Закон, в который мы сейчас внесли правки. У нас есть где-то постанова. У нас где-то что-то есть. И там мы дошли до какого-то результата. И у нас оказалось, что у нас вообще полная жопа,.. жесть. Я начал пробивать. С помощью тебя, с помощью твоих денег я начал платить за все: прокурорам, судам. Сегодня документы все поданы в суд. И от прокуратуры, и от нас, общественной организации Житомира есть соответствующие звернення Олевськой облрады. И еще шестого числа в Житомире будет облрада, и облрада даст подачу в суд. Мы их зажмем за горло. Твои деньги сделали чудо, потому что мы загнали их в угол и по судам, и по прокуратурам.
21 квітня на зустрічі Катерини з Розенблатом був присутній його консультант Крюков Тимур Умарович, який забезпечував юридичні послуги для Розенблата. На вимогу останнього Крюков підтвердив Катерині сплату грошових коштів за прийняття суддями потрібних рішень.
Зустріч Розенблата з Катериною 21 квітня 2017р.
Крюков: Я знал, что вы так сделаете.
Розенблат: Расскажи Кате, как мы выиграли первую инстанцию.
Крюков: Как? Занесли...
Розенблат: Скажи, что мы первую инстанцию взяли на…
Крбков: Ну, выиграли, да, в одно заседание отменили спецразрешения.
Катерина: Это по этим трем, да, фирмам?
Крюков: Шесть. Шесть всего спецразрешений у трех фирм. И одно вот вчера в одно заседание отменили.
Катерина: Это… я просто уточнить. Инстанция там что будут, еще какие-то суды, да?
Розенблат: Там вторая еще будет обязательно.
Крюков: Скорее всего, будет. Но первую в одно заседание сразу отменили.
Розенблат: Крайне редко такое бывает.
Крюков: Так обычно не делается. Обычно подготовительное, а потом по сути.
Катерина: Угу. Это ваш какой-то областной суд?
Розенблат: Угу.
Крюков: Какой-то окружной административный.
Катерина: Ага, я просто… ну…
Розенблат: Скажи, просто… ну, правильные действия делаем.
Крюков: Величина подхода впечатляет. Правильно я сказал?
Розенблат: Правильно. Теперь можешь идти.
Крюков: Теперь могу идти?
Розенблат: До свиданья.
Варто зазначити, що на попередніх зустрічах Розенблат запропонував Катерині заснувати офшорну компанію, яка б використовувалась надалі в операціях із бурштином.
Розенблат: Сделай, пожалуйста, сейчас срочным образом компанию в Арабских Эмиратах. Я дам тебе фамилии людей, которые ты должна будешь сделать. Делай компанию там 50 на 50.
Катерина: Чтобы они вошли к нам?
Розенблат: Чтобы мы вошли к вам.
Катерина: Я имею в виду…
Розенблат: В долю.
Катерина: Они к нам, может быть?
Розенблат: Они к вам, они к вам, да.
Катерина: Хорошо.
Розенблат: Я дам тебе на следующей неделе обязательно фамилии людей, которые должны быть там зарегистрированы. Могут ли быть там граждане?... По-моему, могут быть там, да, Арабские Эмираты принимают всех.
Катерина: Они могут быть, там просто, да, другое будет налогообложение, если будут не поданные страны, но это другой вопрос.
Розенблат: Слушай, но это ж будет все равно офшорка. Вы ж там сейчас делаете практически все офшорки.
Катерина: Да. Это будет офшорка… офшоркой. Нам же…
Розенблат: Послушай, ну, будет налогообложение, какая нам разница? Нам главное, чтобы это были живые реальные деньги, живая реальная потом ответственность.
Під час зустрічі 21 квітня Розенблат повідомив Катерині, що засновником цієї офшорної компанії повинна виступити його сестра, Розенблат Олена Соломонівна.
Зустріч Розенблата з Катериною 21 квітня 2017р.
Катерина: Борислав. Это я так понимаю, ваша сестра, да?
Розенблат: Да.
Катерина: И она будет распорядителем счетов и всего, правильно? От вашего лица?
Розенблат: Да.
Катерина: Хорошо.
Для розвитку своєї пропозиції Розенблат через Крюкова передав Катерині пакет копій документів своєї сестри, необхідних для реєстрації на її ім’я офшорної компанії.
Зустріч Крюкова з Катериною 21 квітня 2017р.
Крюков: Сейчас я вам расскажу. Вот нотариальная копия, вот цветная. Нотариус на цветной не удостоверяет.
Катерина: Не удостоверяет, ага.
Крюков: Потому что вводит в заблуждение. Ну, вот, видите, как настоящая, а надо, чтобы было видно, что это копия. Поэтому я сделал одну копию нотариальную, другую – цветную.
Катерина: Как у вас прекрасно все. Ага.
Крюков: Вот справка, которая подтверждает место жительства. Цветная и нотариальная. Оба этих документа (оригинал справки о месте жительства и копия загранпаспорта) будут постилем удостоверены. Но это займет 5 рабочих дней, т.е. с понедельника по пятницу. Так что пока забирайте то, что есть.
Наприкінці цієї зустрічі Розенблат повідомив Катерині, що йому необхідно отримати зараз від неї 30 тис. дол., але у зв’язку із відсутністю у неї такої суми, отримав лише 6 тис. дол.
Розенблат: У вас есть что-нибудь мне дать или нету пока?
Катерина: Что нам надо?
Розенблат: Ну, мне хотя бы было б 30. Хотя бы.
Катерина: 30?
Розенблат: Закрыть, да.
Катерина: У меня сейчас есть с собой 6.
Розенблат: Всего 6?
Катерина: Ну, мы ж не обсуждали просто этот вопрос.
Розенблат: Солнце, нет. Я просто очень ждал, потому что я как бы…
Катерина: Так надо же было меня предупредить. Что же вы?
За вказівкою Розенблата Катерина передала гроші в руки Ярощуку.
Передача грошей 21 квітня 2017р.
Катерина: Так, хорошо.
Розенблат: Там парень сидит.
Катерина: Ваш парень? А…
Розенблат: Других нету. Мне проще, конечно, с девушками было. Но приходится с парнями.
Катерина: Нет, ну каждый должен заниматься своим делом. Так.
Розенблат: Хорошо. Катюшенька, я вас жду. Все, спасибо большое.
Катерина: Я уже. Видите, откормили меня на Украине.
Розенблат: Ну и слава богу. Все, всех благ.
Катерина: Все, спасибо большое. До встречи. (Ярощуку) Спасибо.
Водночас Розенблат повідомив Катерині, що вже розпочато нелегальний видобуток бурштину, який буде легалізуватися через договори рекультивації. Крім того, Розенблат повідомив, що в цілому можливість добувати бурштин під приводом договорів рекультивації обійдеться Катерині у 200 тис. дол., з яких 65 тич. він вже отримав та використав для впливу на органи суду і прокуратури.
Зустріч Розенблата з Катериною 21 квітня 2017р.
Розенблат: Сейчас уже пошла нелегальная добыча. Сейчас уже – сегодня -завтра – уже начнется.
Катерина: Угу.
Розенблат: У нас есть уже фирмы. Мы позже будем делать фирмы, уже каким-то образом мы будем подпрыгивать в эту ситуацию. Нам нужно начинать уже рынок бить, уже практически с мая месяца вот мы должны запустить эти фирмы. Кать, ну я тебя очень прошу, я вам говорю, что нам это все обойдется где-то порядка 200 тыс.долл. Вы сейчас дали 65? Правильно я говорю?
Катерина: Нуууу, я не считаю.
Розенблат: Извините, но я считаю. Потому что я знаю, за что я должен отвечать. Мне очень важно, чтобы у вас всегда лежало 30-50…
16 травня Розенблат висунув Катерині вимогу передати йому 30 тис. дол. США для впливу на прийняття необхідних судових рішень. Слід зауважити, що позивачем у цих судових процесах виступають регіональні органи прокуратури.
Зустріч Розенблата з Катериною 16 травня 2017р.
Розенблат: Скажи мне это.
Катерина: По счетам?
Розенблат: По моим вопросам. Финансирование моих процессов.
Катерина: Все… нормально.
Розенблат: Но мне нужны деньги срочно.
Катерина: Хорошо. Сколько?
Розенблат: Мне нужно 30 тыс, как я просил.
Катерина: 30?
Розенблат: Да.
Катерина: Хорошо. Ну, 24 у меня есть точно. Сегодня я могу на встречу их в принципе привезти. И чем они нас спасут, отца русской демократии?
Розенблат: Мне надо в суды занести там… Кать, ну я тебя прошу…
Катерина: Суды? Поэтому?
Розенблат: Конечно, будут решения. Это ж наше судилище.
Наступного дня Катерина передала йому 24 тис. дол. США.
Розенблат: Так, мне ехать надо сегодня. Ты мне взяла?
Катерина: Угу. Слушайте, а что у нас опять за суды? Мы ж вроде выиграли вот этот суд, который вы же мне присылали все эти, что у них скасували.
Розенблат: 6.
Катерина: Скасували. Правильно я сказала?
Розенблат: Скасували один суд. Все остальное. Да, первый суд.
Катерина: А что у нас сейчас будет?
Розенблат: Шесть. Шесть судов.
Катерина: А это суд у нас какой получается?
Розенблат: Я же сказал, какой суд. Это был первый суд. А всего у меня 6 судов. 6. А всего их будет 12.
За вказівкою Розенблата гроші передані Адобашу.
Передача грошей 17 травня 2016р.
Катерина: Ой… ну, дайте мне…
Розенблат: Вить!
Катерина (Адобашу): У нас здесь есть ранее намеченная комната…
Адобаш: Ранее намеченная?
Катерина: Ага. Так. Это, это, это, это вот это. Держите. Это раз. А это,.. ага понятно.
Адобаш: Спасибо.
Катерина: Пожалуйста. Спасибо.
Продовжуючи виконувати спеціальне завдання, на наступній зустрічі Катерина звернула увагу Розенблата на те, що досі не створені усі умови для видобутку бурштину під прикриттям договорів на рекультивацію пошкоджених земель, незважаючи на вже передані йому кошти. У зв’язку з цим вона висловила бажання отримати спеціальний дозвіл на видобуток бурштину відповідно до постанови Кабінету міністрів України №615 від 30 травня 2011р.
8 та 9 червня 2017р. відбулися зустрічі Катерини з Розенблатом, під час якої останній повідомив, що для отримання можливості видобутку бурштину на земельній ділянці площею 30 га Катерина повинна передати йому 200-250 тис. дол. США, з яких 20 тис. призначені для прийняття позитивного рішення обласною радою, а 50 тис. – для посадових осіб Держгеонадр за видачу спеціального дозволу.
Зустріч Розенблата з Катериною 8 червня 2017р.
Розенблат: Значит, есть такое предложение: значит, есть, допустим, порядка 10-15 ваучеров. Это по 2,2 га, где-то порядка до 30 га., которые мы должны с вами выкупить, потом под эти земли мы пишем получение разрешения на геологическую розвідку …
Катерина: Угу…
Розенблат: По цій геологической розвідкє мы получаем с вами разрешение изначально, после этого мы делаем защиту запасов, грубо говоря, после защиты запасов получаем разрешение территориальных органов, от облрады мы заявляемся. После облрады мы заявляемся в ДГС на получение лицензии. Там комиссия, прохождение, лицензия. И после этого мы можем начинать уже работать… Значит, мои, мои посчитали, мои посчитали, что в принципе, эти 30 га со всеми делами, с разрешениями, ну, бюджет они мне вечером скинут, будет где-то примерно в пределах, в пределах где-то, ну, так, чтобы не соврать, это порядка 150-200 тыс.долл. будет стоить полностью эта компания под ключ.
Катерина: Это получение всего-всего-всего?
Розенблат: Это ключ, это под ключ. Это ООО на добычу бурштына.
Катерина: То есть, мы, получается, грубо говоря, платим там 150 тыс. долл., да?
Розенблат: Ну, 150 – это я так просто говорю, мы не влезем…
Катерина: Ага.
Розенблат: Да. Где-то 200, 200, ну, грубо говоря, до 250 тыс.долл. Все в зависимости от того, сколько мы гектаров купим….
Зустріч Розенблата з Катериною 9 червня 2017р.
Розенблат: Облрада – это будет тысяч 20. Это там купим пару голосов. Это разрешение Геонадра, ну, где-то, 50 тыс., не больше.
Погодившись на цю пропозицію Розенблата, 19 червня 2017 року в ресторані "3 вилки" Катерина передала йому 200 тис. дол. США через його охоронця Ярощука, якому він жестом руки надав вказівку отримати у Катерини кошти, як це відбувалося і минулих разів.
Передача грошей 19 червня 2017р.
Катерина: Ой! М амочки… Поможете мне?
Ярощук: Да.
Катерина: У меня для вас есть маленький кулечек. Держите, пожалуйста. Только так, чтобы не было видно… Угу. Все.
Затримання Ярощука 19 червня 2017р.
У ході проведення подальших слідчих дій охоронець Ярощук пояснив, що отримав від Катерини гроші за вказівкою Розенблата, яку він надав йому жестом руки.
Слідчий експеримент 24 червня 2017р.
Ярощук: Они сидели, общались. Потом встала… Шеф повернулся… Вот так он сидел, потом повернулся ко мне, показал…
Детектив: Вот тут сидя, да, получается?
Ярощук: Да. Да. Левой рукой дал команду, чтобы я шел за ней. Она встала…
Варто зазначити, що під час слідчих дій охоронці Розенблата - Ярощук та Адобаш - підтвердили усі вище перелічені факти отримання у Катерини грошових коштів та пояснили, що у всіх випадках робили це за вказівкою Розенблата, якому віддавали їх після отримання. Також в ході виконання Катериною спеціального завдання детективами Національного бюро були отримані докази безпосередньої причетності Розенблата до організації незаконного видобутку та реалізації бурштину, у тому числі шляхом вживання заходів впливу на виборчі процеси в територіальних громадах на бурштиноносних землях.
Зустріч Розенблата з Катериною 20 грудня 2016 р.
Розенблат: Я сделал кое-что. Я выиграл выборы в том регионе, где добывают бурштын. Это Олевский район. Я поставил туда своего голову. Сейчас там идет полнота власти… все передается от райдержадминистрации. Там губернатор переходит на децентрализацию, на голову об’ єднаної громади. Он подписывает все документы, он выделяет земли, он все это производит. Это человек полностью наш. Сейчас я дам команду, чтобы ему выдали ресурс последний. Потому что я обещал выборы, за них рассчитаться.
Під час зустрічі, яка відбулася 6 березня 2016р., Розенблат запропонував Катерині придбати бурштин з числа незаконно добутого, з оформленням його походження нібито з Польщі за рахунок фіктивних документів. Як безпосередній виконавець цієї поставки Розенблат представив свого компаньйона Романа Руденка, який систематично займається реалізацією бурштину, незаконно добутого старателями на території Рівненської та Житомирської областей.
Зустріч 6 березня 2017р.
Катерина: Это будет проходить через опять же нашу компанию или вы сможете обеспечить полную, ну… прямую поставку отсюда туда?
Розенблат: Прямую поставку отсюда туда.
Руденко: Да… Значит, мы заключаем контракт так. Покупатель – это Арабские Эмираты. А продавцом будет являться, скорее всего, шотландская компания. У нас есть несколько компаний. Это офшорная шотландская компания. Она будет являться продавцом. Т.е. заключается официальный контракт между покупателем и продавцом, и наша компания абсолютно на всех официальных условиях поставляет – шотландская наша компания – поставляет товар.
Катерина: Ну, отсюда?
Розенблат: Отсюда, да.
Руденко: Из Европы.
Розенблат: Из Польши.
Катерина: А, из Польши?
Розенблат: Из Польши.
Катерина: Ага.
Розенблат: Если мы сегодня поднимаем бокалы, мы начинаем собирать товар. Мы сегодня начинаем собирать, правильно говорю?
Руденко: Да. Значит, я сейчас выйду, сяду в машину и начну всем звонить. Мы начнем работать прямо сейчас, я выйду и...
Розенблат: Если мы пожимаем руки – мне достаточно пожать руки.
Руденко: Я просто, ну…
Роман Руденко передав Катерині зразки незаконно видобутого бурштину, продаж якого за підробленими документами іноземної компанії вони з Розенблатом запропонували Катерині. Далі Роман Руденко розповів Катерині про деякі обставини існуючої за його участі системи торгівлі протиправно видобутим бурштином з використанням фіктивних документів щодо його походження.
Руденко: Ну, такая ситуация. Это исключено. Потому что украинская таможня официально никак не пропустит, т.е. я не знаю, если бы требовалось, чтобы я объяснял, как это происходит, как бы может быть и они бы… как бы вы им может объясните. Я вам в двух словах сейчас скажу. То есть товар покидает территорию Украины абсолютно в черную. То есть в случае даже если его каким-то макаром задерживают на таможне, то, ну это просто товар и просто контрабандисты, которые его перевозят. Никакого документального отношения к какой-либо компании этот товар не имеет. Он там, нет прикрепленных к нему бумаг, и он покидает территорию Украины на основании каких-то документов, он покидает только вчерную. То есть вывозится, и даже, если, например, нас задерживают на таможне, хотя это исключено, но теоретически это возможно. Потому что мы со всеми обо всем договариваемся. Если нас задерживают на таможне, то ну, это просто товар. Чей он? Ну, наш товар. Да? А почему везете? Ну, потому что мы контрабандисты. И все. При этом наш заказчик никоим образом не всплывает. Я понимаю, о чем они беспокоятся. Но после того, как он покинул территорию Украины, он кладется на баланс нашего предприятия. У нас есть офшор шотландский зарегистрирован.
Катерина: То, что вы нам рассказывали, да, да.
Руденко: Он там белая, правильная хорошая компания. И этот товар кладется на баланс. Каким образом, где эта компания взяла – она покупает у какой-о другой компании (польской, у литовской), то есть это уже фиктивные документы. Сделает – а давай присоединим их фактически. И все в белую: товар вбелую, документы наша компания сделала, что якобы где-то купила этот камень. И потом мы вам официально это все продаем.
Катерина: Не, ну, это я понимаю, конечно.
Руденко: Поэтому говорить о каком-то скандале – ну очень маловероятно, потому что юридически, казалось бы, украинскую границу покидает камень - он вообще никак. И даже если его конфисковывают, например, хотя это исключено, потому что мы со всеми договариваемся, и даже если его конфисковывают, то его просто конфисковали у нас. И все. Вот такие дела.
У день проведення операції в ресторані "3 вилки" 19 червня 2017р. детективами Національного бюро було вилучено понад 100 кг незаконно видобутого бурштину, який Роман Руденко надав Катерині для огляду з метою погодження закупівлі однієї тони бурштину, пообіцявши його доставку до Києва за 2 дні, 21 червня 2017р.
Чинне законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за провокацію підкупу, яка встановлена ст.370 Кримінального кодексу. Але диспозиція зазначеної статті як провокації підкупу визначає тільки такі дії службової особи, які полягають у підбуренні на одержання неправомірної вигоди. Ст.27 Кримінального кодексу як підбурювання визначає тільки різноманітні форми схиляння особи до вчинення злочину: умовляння, підкуп, погроза, примус, або схиляння іншим чином. Таке трактування поняття провокації злочину повністю співпадає з думкою Європейського суду з прав людини, викладеною у відповідних рішеннях. Протягом виконання спеціального завдання Катерина жодним чином не підбурювала вищезгаданих осіб на одержання неправомірної вигоди. В жодному випадку будь-яких форм схиляння цих осіб до отримання неправомірної вигоди не здійснювалося. Ініціатива щодо передачі неправомірної вигоди завжди належала особам, які її отримували.
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Неладно что-то в нашем государстве. Государстве?
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Зустріч Любонько з Катериною 22 листопада 2016р.
Того ж дня. Любонько з отриманих від Катерини 5 тисяч доларів США за вказівкою Полякова використала 1800 дол. на придбання в магазині Royal Service двох мобільних телефонів iPhone 7 для Полякова та його дружини Маргарити.
19 червня 2017р. під час проведення обшуку в магазині Royal Service детективами Національного бюро були вилучені зазначені 1800 дол., а також отримані ідентифікуючі дані придбаних Любонько телефонів. Того ж дня один з цих телефонів було вилучено у Маргарити Полякової.
Это что получается? Полгода доллары лежали в конторе без движения, в тумбочке? Как сувенир? Как фетиш?
Кто врет?
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