 НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ В ИЮНЕ В АТО РЕЗКО ВОЗРОСЛИ. АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ

Согласно данным источника "Цензор.НЕТ", в июне 2017 года в зоне АТО в составе всех воинских формирований 18 военнослужащих погибли, 24 получили ранения и увечья.
Для сравнения - боевые потери в июне составили 27 погибших и 1 пропавший без вести.
Из числа 18 погибших по небоевым причинам 10 смертей - это гибель в результате алкогольного опьянения либо по вине пьяного военнослужащего.
19 июня группа военнослужащих во главе с командиром взвода одной из механизированных бригад взяла с собой алкоголь и отправилась купаться на озеро близ Кураховской ТЭЦ. Только на следующий день обнаружили, что один из них на место дислокации не вернулся. 22 июня тело утонувшего обнаружили на берегу.
20 июня группа военнослужащих на взводном опорном пункте той же самой механизированной бригады отмечала с алкоголем первую зарплату одного из своих товарищей. В ходе пьяной беседы один из солдат схватился за гранату - взрыв, два солдата погибли, два получили серьезные ранения.
26 июня двое солдат другой механизированной бригады вместе выпивали на ротном опорном пункте, поссорились, один из них застрелил товарища.
Также 26 июня в мотопехотной бригаде выстрелом пьяного военнослужащего убита военнослужащая женщина - начальник электростанции. Она была беременной на 7-м месяце, ребенок также погиб.
Согласно докладу одного из руководящих сотрудников штаба АТО: "Аналіз динаміки небойових втрат залежно від термінів перебування в районі проведення АТО свідчить, що починаючи з 5-го місяця перебування в районі у військовослужбовців психологічна та фізична втомленість на тлі самовпененості, відчуття непогрішимості, що приводить до окремих випадків втрати пильності, порушення обережності та зменшення відчуття небезпеки. В цей період спостерігається тенденція збільшення випадків порушень заходів безпеки. Кількість таких випадків становить 76% від загальної кількості небойових втрат".
То есть 76% небоевых потерь приходится на части, которые более 5 месяцев в АТО. Думаю, что пора бы руководству ВСУ кроме издания грозных приказов об усилении дисциплины все-таки пересмотреть сроки пребывания на ротации в АТО. Кроме роста небоевых потерь после 5 месяцев пребывания, долгие сроки нахождения на фронте наносят ущерб морально-психологическому состоянию людей, которые надолго отрываются от семей. Это приводит к семейным конфликтам и увольнениям по семейным обстоятельствам.
Реформы начинаются с изменения отношения к людям, людям надо обеспечивать нормальные условия службы. Что толку констатировать на четвертом году войны предельную психологическую усталость после 5 месяцев службы - и оставлять части на ротацию по 10-12 месяцев? Сами все понимаем, и сами не исправляем. А вместо этого каждый месяц сотни людей подают рапорта на увольнение, а некоторые превращаются в "небоевые потери"...
"Контрактная" армия - это не значит профессиональная армия. Профессионализм - это профессиональный отбор, подготовка, организация, управление, применение. А контракт - это всего лишь форма правовых отношений. Пора прекратить хвалить себя за то, что вместо мобилизованных набирают по контракту - проблемы от этого отнюдь не исчезают.
Алкоголь - это зло, но прежде всего все эти пьяные смерти, в том числе и нормальных трезвых людей, убитых пьяными, это следствие непрофессиональной организации боевой работы. И ответственность за эти смерти несут не только те, кто погиб и не только убийцы - но и высшее военное командование. Мало утешает, но все же стоит отметить - и военное командование ГШ и АТО и Главная военная прокуратура трагические случаи и преступления не скрывают, каждый случай расследуется, войска оповещаются об этих происшествиях телеграммами, людей информируют, а не замалчивают ситуацию. Это очень важно. Потому что решение проблемы начинается с ее признания и анализа. Но пора принимать и организационные меры.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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...если чё, служил в 77 -- 79 в ЗабВо и ещё кое-где. Нач. медпункта полка разведки.
А ты где и когда воинский долг Совку отдавал -- откель про дух и боеготовность знаешь?
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Армия зеркальное отражение государства.
Насировы по 300 мил. отсчитывают, а солдаты за 7000 гр погибают.
Получается патриотизм народу, а деньги - олигархам.
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...ну, а в Афгане бойцы за 20 -- 40 рублей зеркально отражали своё родное советское государство...
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Правда, офицеры могли бухнуть, но и то редкость.
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А вот в ГСВ в Монголии!... ...йех.. ... не будем про кошмары... -- просто вспомним-вздрогнем... *)
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Но если верить тому, что сейчас в армии происходит (с официальных сводок), когда количество не боевых потерь превышает боевые - то СА вообще пионерлагарем смотрится.
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Суть в том, что мотивированные патриоты всегда идут впереди и в самое опасное место, причем иногда даже тогда, когда им запрещают туда идти. И конечно гибнут первыми.
Так было и будет на любой войне, в любой армии.
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Конечно,рисковать ежеминутно жизнью,ночевать облепленными вшами в окопах,в грязи,то в холоде,то в жаре... Трудно это все выдержать.
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Нечего заниматься очковтирательством! А то МВФ не знает чем занимается наше правительство!...
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Чего можно ожидать от людей, вынужденных постоянно находиться под обстрелами сепаров без возможности (открыто) ответить? Кто поумнее и поудачливее - уходит на гражданку, остальные деградируют в самой благоприятной для того обстановке. Не говоря уже о том, что такая ситуация привлекает отребье всех мастей.
Летом 2014 г. не было армии, но была надежда.
Сейчас армия есть, но надежды нет.
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Офицеры занимаются своими делами.
И не занимаются личным составом.
И НЕ ВРИТЕ МНЕ ЧТО ЭТО НЕ ТАК!!!
Что делать?
Почаще высшему командованию инспектировать опорные пункты.
Добиваться их образцового содержания.
Повсеместно вводить обучение военном специальностям.
И начать со Статута Збройних Сил, как раз новое издание появилось. А далее, вкл. вашу фантазию.
Не будет дана тырсячка сверху аж до самого основания (я не говорю донизу, потому что Солдат - это ОПОРА АРМИИ), будут и дальше нелепые проишествия.
То есть кратенько - НУЖНО ЗАСТАВИТЬ СОЛДАТ УЧИТЬСЯ.
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Правда в других армиях эту функцию выполняют тренировки, а в совке траву красили, шоб солдаты бОльшей херней не страдали.
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...а так, если служба налажена, типа, как у погранцов и всё по уставу, времени свободного только на привести себя в порядок и сон...
А где реальной службы нет, а просто казармы с молодыми оглоедами, там очковтир, бардак и пьянка. И так было в большинстве совковых частей...
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Хто нормальний по життю, той і в окопах збереже ясність розуму.
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Сейчас не средние века, практику "обирст"-полковник после того, как грянул колокол, ходит по лагерю и метелит ландскнехтов которые не прекратили бухать; не удастся и смысла нет внедрять. Но походу нужно признать, что солдат может в неделю поллитра водки выпить и 3л пива, вопрос как и где? Хотя эту дозу диетологи, а порядок тоже какие-то спецы должны определять. Тем которые совсем не употребляют, тоже должно какое-то поощрение быть
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Вопрос качества личного состава упирается роботодателя. Каждый будкостроитель сначало выбирает архитектора и прораба. Я не думаю, что поросёнко для строительства своей будки выбирал криворуких генералов. А в армии у нас на четвёртом году осталися совковые архитекторы и прорабы.
Вот и возникает ситуация, когда высший офицерский состав самоустранился и занят решением личных вопросов. В армию понабирали много тех, кто небыл способен заработать бабло на гражданке. Но, младший и средний начсостав де-юре лишён права решать кадровые вопросы. Поскольку, это обострит проблему комплектации подразделений. Вот и получается, что в подразделении полно лишних людей с которыми младшие и средние офицеры нифига не способны сделать. Часто они, эти офицеры и сами такие же. Вот им и остаётся либо вместе жрать водяру и поддерживать видимость дисциплины, либо заниматся снобизмом забив хер на подразделение. Здесь выбор зависит от личных качеств командира.
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1. не на линии огня и не более 5% личнонго состава
2. полная безоружность и отсутствие доступа к оружию
3. обязательно присутствие одного трезвого.
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Давно не був на цьому форумі...
Тільки недавно повернувсь з контракту...
Бачу всі на місцях, "диванні патріоти", диванні чегевари, боти всіх мастей, "милі серцю" тролі...
Дивлячись по "глупому ящику" покази "передка" тільки сміх пробирає, всі чистенькі, вибриті, вимиті, навіть зброя, ніби тільки зі складу...
Зараз ЗСУ не те , навіть офіцери (справжні, не тилові щури) свого часу раділи, армія відновлюється!!! Але, її вже ухойдохали, повилазили тилові щури, яких на передок не загониш (поїдуть на 40вий км , і вже "учасники").
Контингент, бажає кращого. Більшість пішли за довгим карбованцем, багато колишніх ЗК, або тих, що повинні були сісти, бомжі різних мастей, сепарів тьма. Аватаризм, наркота, все процвітає, і воно вигідне командуванню. Виганяти з армії не будуть, а лише позбавлять платні (адже , насправді чиста ЗП становить 700-800 грн., все інше так звані премії і надбавки), і буде "вояка" копирсатись в лайні за миску балади. Виник, такий собі, добровільний рабовласницький устрій, адже з "контракту" не сприснеш,а захочеш, так нарахують таку суму (за одяг, харч, різні "послуги"...) що зроду таких грошей не заробиш!!!
З наших (бійці 14-15 рр.) одиниці, і ті по закінченню контракту , більше в ЗСУ не підуть!!!
В секторі (АТО) реальний договорняк. Там потрібне гарматне м'ясо.
Часто, в бригадах, що дислокуються в тилу на передок відправляють невиправних аватарів, що не заважали правильним військовослужбовцям, які на передок нізащо не поїдуть, а зразу в госпіталь по якимось болячкам невиліковним!
Фронт нікуди передвигатись не буде, а верещання по каналам різних мастей, тільки відволікання публіки від проблем насущних (зріст цін, низькі ЗП,задушлива комуналка...).
Так звана війна тепер вигідна, адже неможливо виступити проти свавілля влади - "особливий період", а знач всякий виступ являється антидержавним заколот в тяжку для країни годину!!!
Армія, різні бригади, постійно кочують по території України, з полігону на полігон, тягаючи з собою купу непотреба(зовсім зіпсована техніка, яку постійно затягають на платформи тросами, причепи з різним непотребом...), а це все тонно-кілометри і вагоно-місця - читай купа коштів в чиїсь кармани!
Так, що не бойовим втратам дивуватись нічого.
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Известна история, когда во время обстрела солдат ощутил неизъяснимую тоску и потребность пойти к соседям. Сделав это, он обнаружил соседнюю землянку разбитой, а всех людей - погребенными под обломками. Пока он возвращался, его собственное укрытие постигла та же участь. Со мною это тоже произошло, правда, не под Погостьем, а позже, в 1944 году на станции Стремутка около Пскова... А когда на тебя прет танк и палит из пушки? А когда тебя атакуют, когда надо застрелить человека, и успеть это сделать до того, как он убьет тебя? Но обо всем этом уж столько писали, столько рассказывали оставшиеся в живых, что тошно повторять. Удивительно лишь, что человек так много мог вынести! И все же почти на каждом уцелевшем война оставила свою печать. Одни запили, чтобы отупеть и забыться. Так, перепив, старшина Затанайченко пошел во весь рост на немцев: «Уу, гады!»... Мы похоронили его рядом с лейтенантом Пахомовым - тихим и добрым человеком, который умер, выпив с тоски два котелка водки. На его могиле мы написали: «Погиб от руки немецко-фашистских захватчиков», то же самое сообщили домой. И это была правильная, настоящая причина гибели бедного лейтенанта.
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