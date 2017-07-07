 НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ В ИЮНЕ В АТО РЕЗКО ВОЗРОСЛИ. АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ

По сравнению с маем 2017-го количество небоевых потерь возросло в 2 раза.

Согласно данным источника "Цензор.НЕТ", в июне 2017 года в зоне АТО в составе всех воинских формирований 18 военнослужащих погибли, 24 получили ранения и увечья.



Для сравнения - боевые потери в июне составили 27 погибших и 1 пропавший без вести.



Из числа 18 погибших по небоевым причинам 10 смертей - это гибель в результате алкогольного опьянения либо по вине пьяного военнослужащего.



19 июня группа военнослужащих во главе с командиром взвода одной из механизированных бригад взяла с собой алкоголь и отправилась купаться на озеро близ Кураховской ТЭЦ. Только на следующий день обнаружили, что один из них на место дислокации не вернулся. 22 июня тело утонувшего обнаружили на берегу.



20 июня группа военнослужащих на взводном опорном пункте той же самой механизированной бригады отмечала с алкоголем первую зарплату одного из своих товарищей. В ходе пьяной беседы один из солдат схватился за гранату - взрыв, два солдата погибли, два получили серьезные ранения.



26 июня двое солдат другой механизированной бригады вместе выпивали на ротном опорном пункте, поссорились, один из них застрелил товарища.



Также 26 июня в мотопехотной бригаде выстрелом пьяного военнослужащего убита военнослужащая женщина - начальник электростанции. Она была беременной на 7-м месяце, ребенок также погиб.



Согласно докладу одного из руководящих сотрудников штаба АТО: "Аналіз динаміки небойових втрат залежно від термінів перебування в районі проведення АТО свідчить, що починаючи з 5-го місяця перебування в районі у військовослужбовців психологічна та фізична втомленість на тлі самовпененості, відчуття непогрішимості, що приводить до окремих випадків втрати пильності, порушення обережності та зменшення відчуття небезпеки. В цей період спостерігається тенденція збільшення випадків порушень заходів безпеки. Кількість таких випадків становить 76% від загальної кількості небойових втрат".



То есть 76% небоевых потерь приходится на части, которые более 5 месяцев в АТО. Думаю, что пора бы руководству ВСУ кроме издания грозных приказов об усилении дисциплины все-таки пересмотреть сроки пребывания на ротации в АТО. Кроме роста небоевых потерь после 5 месяцев пребывания, долгие сроки нахождения на фронте наносят ущерб морально-психологическому состоянию людей, которые надолго отрываются от семей. Это приводит к семейным конфликтам и увольнениям по семейным обстоятельствам.



Реформы начинаются с изменения отношения к людям, людям надо обеспечивать нормальные условия службы. Что толку констатировать на четвертом году войны предельную психологическую усталость после 5 месяцев службы - и оставлять части на ротацию по 10-12 месяцев? Сами все понимаем, и сами не исправляем. А вместо этого каждый месяц сотни людей подают рапорта на увольнение, а некоторые превращаются в "небоевые потери"...



"Контрактная" армия - это не значит профессиональная армия. Профессионализм - это профессиональный отбор, подготовка, организация, управление, применение. А контракт - это всего лишь форма правовых отношений. Пора прекратить хвалить себя за то, что вместо мобилизованных набирают по контракту - проблемы от этого отнюдь не исчезают.



Алкоголь - это зло, но прежде всего все эти пьяные смерти, в том числе и нормальных трезвых людей, убитых пьяными, это следствие непрофессиональной организации боевой работы. И ответственность за эти смерти несут не только те, кто погиб и не только убийцы - но и высшее военное командование. Мало утешает, но все же стоит отметить - и военное командование ГШ и АТО и Главная военная прокуратура трагические случаи и преступления не скрывают, каждый случай расследуется, войска оповещаются об этих происшествиях телеграммами, людей информируют, а не замалчивают ситуацию. Это очень важно. Потому что решение проблемы начинается с ее признания и анализа. Но пора принимать и организационные меры.



Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

