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Все про:армия (7953) пьянство (782) Бутусов Юрий (1300)

 НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ В ИЮНЕ В АТО РЕЗКО ВОЗРОСЛИ. АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ

НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ В ИЮНЕ В АТО РЕЗКО ВОЗРОСЛИ. АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ

По сравнению с маем 2017-го количество небоевых потерь возросло в 2 раза.

Согласно данным источника "Цензор.НЕТ", в июне 2017 года в зоне АТО в составе всех воинских формирований 18 военнослужащих погибли, 24 получили ранения и увечья.

Для сравнения - боевые потери в июне составили 27 погибших и 1 пропавший без вести.

Из числа 18 погибших по небоевым причинам 10 смертей - это гибель в результате алкогольного опьянения либо по вине пьяного военнослужащего.

19 июня группа военнослужащих во главе с командиром взвода одной из механизированных бригад взяла с собой алкоголь и отправилась купаться на озеро близ Кураховской ТЭЦ. Только на следующий день обнаружили, что один из них на место дислокации не вернулся. 22 июня тело утонувшего обнаружили на берегу.

20 июня группа военнослужащих на взводном опорном пункте той же самой механизированной бригады отмечала с алкоголем первую зарплату одного из своих товарищей. В ходе пьяной беседы один из солдат схватился за гранату - взрыв, два солдата погибли, два получили серьезные ранения.

26 июня двое солдат другой механизированной бригады вместе выпивали на ротном опорном пункте, поссорились, один из них застрелил товарища.

Также 26 июня в мотопехотной бригаде выстрелом пьяного военнослужащего убита военнослужащая женщина - начальник электростанции. Она была беременной на 7-м месяце, ребенок также погиб.

Согласно докладу одного из руководящих сотрудников штаба АТО: "Аналіз динаміки небойових втрат залежно від термінів перебування в районі проведення АТО свідчить, що починаючи з 5-го місяця перебування в районі у військовослужбовців психологічна та фізична втомленість на тлі самовпененості, відчуття непогрішимості, що приводить до окремих випадків втрати пильності, порушення обережності та зменшення відчуття небезпеки. В цей період спостерігається тенденція збільшення випадків порушень заходів безпеки. Кількість таких випадків становить 76% від загальної кількості небойових втрат".

То есть 76% небоевых потерь приходится на части, которые более 5 месяцев в АТО. Думаю, что пора бы руководству ВСУ кроме издания грозных приказов об усилении дисциплины все-таки пересмотреть сроки пребывания на ротации в АТО. Кроме роста небоевых потерь после 5 месяцев пребывания, долгие сроки нахождения на фронте наносят ущерб морально-психологическому состоянию людей, которые надолго отрываются от семей. Это приводит к семейным конфликтам и увольнениям по семейным обстоятельствам.

Реформы начинаются с изменения отношения к людям, людям надо обеспечивать нормальные условия службы. Что толку констатировать на четвертом году войны предельную психологическую усталость после 5 месяцев службы - и оставлять части на ротацию по 10-12 месяцев? Сами все понимаем, и сами не исправляем. А вместо этого каждый месяц сотни людей подают рапорта на увольнение, а некоторые превращаются в "небоевые потери"...

"Контрактная" армия - это не значит профессиональная армия. Профессионализм - это профессиональный отбор, подготовка, организация, управление, применение. А контракт - это всего лишь форма правовых отношений. Пора прекратить хвалить себя за то, что вместо мобилизованных набирают по контракту - проблемы от этого отнюдь не исчезают.

Алкоголь - это зло, но прежде всего все эти пьяные смерти, в том числе и нормальных трезвых людей, убитых пьяными, это следствие непрофессиональной организации боевой работы. И ответственность за эти смерти несут не только те, кто погиб и не только убийцы - но и высшее военное командование. Мало утешает, но все же стоит отметить - и военное командование ГШ и АТО и Главная военная прокуратура трагические случаи и преступления не скрывают, каждый случай расследуется, войска оповещаются об этих происшествиях телеграммами, людей информируют, а не замалчивают ситуацию. Это очень важно. Потому что решение проблемы начинается с ее признания и анализа. Но пора принимать и организационные меры.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
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И даже не дочитав Бутусова, я уже это хотел предложить. Это закон физики, человека и состояния. А еще - безликости. Типа "аля СА". Хотя это сравнительно. Там? Умели поддержать дух и боеготовность. А если правильно?. Разница между нищим передком и сытой жизнью вокруг. Так? Смотрит каждый солдат на мир - из окопа.
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-- та шо там в той хвалёной СА могли поддержать? -- глобальная пьянка, наркота, самоходы, залёты... ...воровство, дедовщина, побеги, сокрытие фактов нарушений и преступлений...
...если чё, служил в 77 -- 79 в ЗабВо и ещё кое-где. Нач. медпункта полка разведки.
А ты где и когда воинский долг Совку отдавал -- откель про дух и боеготовность знаешь?
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где и когда воинский долг Совку отдавал

Армия зеркальное отражение государства.
Насировы по 300 мил. отсчитывают, а солдаты за 7000 гр погибают.
Получается патриотизм народу, а деньги - олигархам.
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Ну ващето это не он придумал, что бездействующая армия разлагается. Это еще в SPQR прекрасно знали. Поэтому их армия, если не воевала, то строила, если не строила и не воевала, то время от времени проводили децимации (выпиливали часть личного состава).
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Шо ж ты передёргиваешь? -- ты ж про непобедимую и легендарную вещал -- как образец.
...ну, а в Афгане бойцы за 20 -- 40 рублей зеркально отражали своё родное советское государство...
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Неплохо служил в ЗабВо. А вот у нас в ЗГВ 81-83 про наркоту вообще не слыхали, а пьянки - бутылка вина после года службы раз в месяц на пятерых за счастье раздобыть. Так что всё от командиров зависело. Я, кстати, там в двух частях по году отслужил - примерно одинаково.
Правда, офицеры могли бухнуть, но и то редкость.
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ЗГВ -- да ты барчуком был... -- это ж образцово-показательная зона -- в логове врага...
А вот в ГСВ в Монголии!... ...йех.. ... не будем про кошмары... -- просто вспомним-вздрогнем... *)
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Про зону - это верно. Ни одной увольнительной.
Но если верить тому, что сейчас в армии происходит (с официальных сводок), когда количество не боевых потерь превышает боевые - то СА вообще пионерлагарем смотрится.
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Вы уважаемый в какой СА служили. И пьянки, и драки и военных и не военных преступлений там было, мама не горюй. Эт я на основе опыта и документов вам вполне ответственно говорю. Потому что документы через меня проходили. Как из особого отдела, так и по политчасти. Так что не надо сравнивать.
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Пока офицеры в дневное время были еще на службе, то еще кое какая видимость порядка соблюдалась, а после развода -все "слоны" сваливали домой и тогда начинались ночи беспредела. Дежурнные по части ,боялись даже нос сунуть в казарму ,что-бы табуретом случайно непереепали...
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Сначала уничтожают наиболее мотивированных патриотов - добровольцев, а потом удивляются почему пофигисты идущие служить в всу "из под палки" так плохо себя ведут?
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если ты не в курсе, в армии пили всегда, а уж когда начались боевые действия, пили регулярно, в 2014 друг служил - рассказывал. Патриотов мотивированных никто не уничтожает, ты что их за лохов считаешь? Не надо, могут дать в бороду.
Суть в том, что мотивированные патриоты всегда идут впереди и в самое опасное место, причем иногда даже тогда, когда им запрещают туда идти. И конечно гибнут первыми.
Так было и будет на любой войне, в любой армии.
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Это кто ж это в ВСУ из-под палки контракты подписывает?
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Почти половина всех погибших в АТО это не боевые потери
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Снимают стресс...
Конечно,рисковать ежеминутно жизнью,ночевать облепленными вшами в окопах,в грязи,то в холоде,то в жаре... Трудно это все выдержать.
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Посади любую армию надолго в окопы - будет тот же результат. Это результат состояния "Ни войны , ни мира " , о котором в свое время предупреждали бывшие генералы ВСУ и СБУ ( см.статью в газете "Бульвар").Всем известно , что армия разлагается в окопах.
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Израильская армия всю жизнь в окопах сидит. А рядом Палестина. Никто не кричит Зрада, никто не призывает идти в атаку, и почти никто не пьет почему-то.
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Израиль по территории как пол ДНР. так что не надо. там солдаты на выходные идут по домам. и в окопах ( в прямо смысле ) никто не сидит. да и патриотизм на другом уровне , а не как у нас . потому что у них служат все поголовно и бабы и мажоры в том числе
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Алкоголь повышает стресс. Потому убийства, драки и прочая дурь по пьяни в основном и случаются.
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Уже вижу эту "статью" Бутусова в "разведсводках" Басурина, Комсомольской правде и, что еще хуже, в газетах Италии где как раз собираются судить нашего солдата или других стран Запада у которых мы просим оружие. И вообще очень своевременно накануне саммита Украина - НАТО. Спасибо.
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И вообще очень своевременно накануне саммита Украина - НАТО.

Нечего заниматься очковтирательством! А то МВФ не знает чем занимается наше правительство!...
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от того,что этой статьи не было бы - пьянство бы не исчезло. Тут или надо замполитов каких(не похоже,что они вообще имеются), или перестать набирать ходоков за заработками из депрессивных областей. Для них 10 тыщ - это сказочная сумма. И как правило,3-4 они жене отправляют ,а остальные идут на блядки и пьянки.
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а вы реально думаете, что НАТО не в курсе и без публикаций в украинской прессе никто нифига не узнает?
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Естественно, НАТО в курсе этой и многих других проблем ВСУ. Но не трубит о них, очевидно обращает на это внимание в рабочем порядке, а для прессы раздает комплименты высокомотивированным профессионалам с боевым опытом. Это пример правильной информационной составляющей во время войны. А вот наши враги с удовольствием преподносят бутусовские и тому подобные выкладки западному обывателю-налогоплательщику-избирателю. Сегодня, когда речь в основном о политической поддержке Украины и в будущем, когда встанет вопрос более плотной интеграции Украины и НАТО и нужно будет проголосовать и/или раскошелиться. Нидерландский референдум нас не научил?
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Самое большое зло - не алкоголь, а безделье. Недаром было сказано столетия назад, праздность есть мать всех пороков. В настоящем случае - позиционная война.

Чего можно ожидать от людей, вынужденных постоянно находиться под обстрелами сепаров без возможности (открыто) ответить? Кто поумнее и поудачливее - уходит на гражданку, остальные деградируют в самой благоприятной для того обстановке. Не говоря уже о том, что такая ситуация привлекает отребье всех мастей.

Летом 2014 г. не было армии, но была надежда.

Сейчас армия есть, но надежды нет.
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Это отмазки алкашей. Кто не пьёт, тот найдёт, чем заняться. У алкашей же постоянно это самое "безделье". Сам баловался по молодость - знаю.
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У тебя может, и была такая отмазка. Но это не значит, что про всех можно судить по себе.
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Думаю, люди устали от "денежной" войны. Я сказал. Баньте, коль так надо.
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Там, де русскій язик, там русскій дух...а там, де русскій дух, то там самі знаєте що...
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Всё очень просто.
Офицеры занимаются своими делами.
И не занимаются личным составом.
И НЕ ВРИТЕ МНЕ ЧТО ЭТО НЕ ТАК!!!
Что делать?
Почаще высшему командованию инспектировать опорные пункты.
Добиваться их образцового содержания.
Повсеместно вводить обучение военном специальностям.
И начать со Статута Збройних Сил, как раз новое издание появилось. А далее, вкл. вашу фантазию.
Не будет дана тырсячка сверху аж до самого основания (я не говорю донизу, потому что Солдат - это ОПОРА АРМИИ), будут и дальше нелепые проишествия.
То есть кратенько - НУЖНО ЗАСТАВИТЬ СОЛДАТ УЧИТЬСЯ.
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Полностью согласен! Вы написали то, чем я лично занимался на передке.Мою роту даже назвали монашеской.Не пил сам и не давал пить бойцам, плюс постоянные занятия и совершенствование оборудования позиций.И не нужно знатокам диванным рассказывать, что постоянно в окопах под обстрелами.Есть позиции, а есть базовые лагеря, где есть возможность и отдохнуть и провести занятия.ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ КОМАНДИРОВ.Точка.Если командир взвода, роты сам синяк или покуист, то что говорить о простых бойцах.
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Ну Юра, просто Лев Толстой, а чем ещё армия может заниматься? Коллективно читать библию или вышивать крестиком? Если солдат не занят делом - он пьёт!
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Вот поэтому в совковой армии была доктрина, что солдат должен быть за##бан.
Правда в других армиях эту функцию выполняют тренировки, а в совке траву красили, шоб солдаты бОльшей херней не страдали.
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Советского солдата можно было в усмерть за@бать только дембельским аккордом -- рогом упирались реально -- сделал и домой.
...а так, если служба налажена, типа, как у погранцов и всё по уставу, времени свободного только на привести себя в порядок и сон...
А где реальной службы нет, а просто казармы с молодыми оглоедами, там очковтир, бардак и пьянка. И так было в большинстве совковых частей...
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Чрезвычайное происшествие в результате пьянки - все причастные должны пулей вылетать со службы. В том числе и отцы-командиры, которые не уследили за подчиненными. Оправдание в одном случае: предотвратить не смог по объективным причинам, но выявил и скрывать не стал. Пьянка без тяжких последствий - бить по карману/кошельку. Бить крепко, в том числе командиров-пофигистов.
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Служить некому будит. А если серьёзно то лично я считаю что проблема не в алкоголе, а в не адекватах. Один может выпить, но знает меру и может себя контролировать. А другой слетает с катушек и начинает чудить после первой рюмки. Вот из за таких "орангутанов" и возникают все проблемы. Они их создают себе и другим.
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Сложно сохранить адекватность, если сидеть 5 месяцев под обстрелами
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Мій син просидів в окопах 18 місяців.... усе нормально, зараз курсант НАСВ ім. Сгайдачного.
Хто нормальний по життю, той і в окопах збереже ясність розуму.
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Есть такая восточная пословица "Для каждой бибизянки, ее детеныш - газель" В смысле для каждого родителя его ребенок самый лучший, охотно вам верю что ваш сын идеален, но здесь разговор о средней величине из массива - о среднем солдате, у которого из-за избыточных нагрузок происходит психологическая компенсация не с помощью йоги, медитации ...
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Хорошо, мой сын может не самый лучший пример, возьмём меня..... за плечами Афган. Выпивал, не отрицаю. Но свои эмоции срывать на своих - же братьях-сослуживцах, или куролесить без мозгов... И потом, после дембеля я ни разу не видел причины в петлю лезть или бухать до посинения.
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Разница с алкоголизмом тогда (при совдепии) и сейчас - имхо тогда были деньги, а пойло достать все равно проблема (куда было бежать вечером как допили что заранее купили? - редко кто начинает пьянку из расчета по 2л водяры "на нос", а с по пол-литры 5 здоровых лбов не ужрутся так чтобы из "калашей" шмалять куда попало, морды поразбивать друг другу могут, конечно), а сейчас можно по 70 грн./поллитра бегать хоть всю неделю, пока по 70 грн. в бумажнике не закончаться, уже не говоря про достать в ближайшем селе за 200-250 грн. самогона 3л. Тут если абсолютные запреты не срабатывают, нужно значить решать вопрос ограничениями.
Сейчас не средние века, практику "обирст"-полковник после того, как грянул колокол, ходит по лагерю и метелит ландскнехтов которые не прекратили бухать; не удастся и смысла нет внедрять. Но походу нужно признать, что солдат может в неделю поллитра водки выпить и 3л пива, вопрос как и где? Хотя эту дозу диетологи, а порядок тоже какие-то спецы должны определять. Тем которые совсем не употребляют, тоже должно какое-то поощрение быть
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При совке в армию призывали 18-20 летних парней, а сейчас в основном тех кому за 30, чуть ли не до 60 лет, там уже хватает вредных привычек, и еще уже в таком возрасте меньше не ведутся на "плох тот солдат, который не мечтает стать генералом".
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А теперь прикиньте сколько на гражданке пьют,напомню,мы в чильной пятёрке в мире,и дай дозвил иметь оружие....чем это закончится?
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Проблема кадрового состава стара как мир. Утверждая, что контрактная армия не значит профессиональная армия, автор ошибается. И одно и другое подразумевает под собою группу людей собравшихся с целью получения материальных благ.

Вопрос качества личного состава упирается роботодателя. Каждый будкостроитель сначало выбирает архитектора и прораба. Я не думаю, что поросёнко для строительства своей будки выбирал криворуких генералов. А в армии у нас на четвёртом году осталися совковые архитекторы и прорабы.
Вот и возникает ситуация, когда высший офицерский состав самоустранился и занят решением личных вопросов. В армию понабирали много тех, кто небыл способен заработать бабло на гражданке. Но, младший и средний начсостав де-юре лишён права решать кадровые вопросы. Поскольку, это обострит проблему комплектации подразделений. Вот и получается, что в подразделении полно лишних людей с которыми младшие и средние офицеры нифига не способны сделать. Часто они, эти офицеры и сами такие же. Вот им и остаётся либо вместе жрать водяру и поддерживать видимость дисциплины, либо заниматся снобизмом забив хер на подразделение. Здесь выбор зависит от личных качеств командира.
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Кроме "не способен заработать на гражданке", нужно еще определенный градус отваги в душе иметь, кто-то будет на шее у родителей пенсионеров сидеть, или бычком-производителем при молодой жене, а в ато не пойдет,
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Помнится Надя тоже пошла за самогоном и стала "героем", но тогда была анархия, а сейчас что, после реформирования армии и освоения такого количества бюджетных денег и спонсорской помощи? Пьяные особи не нужны ни на фронте ни в тылу. Бутусову, респект , после описания подвигов героев трудно было написать статью про "пьяные потери".
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когда это была анархия? Со времён Нестора Ивановича её небыло. Или вы имеете чтото относительно дисциплины в армии анархистов-махновцев?
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Потому что на передовой надо заниматься боевой подготовкой и для этого должны быть программы и специалисты, а не по мирному плану просто сидеть в окопах и ждать пока накроют "трактористы" российских партнеров главноторгующего.
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"По сравнению с маем 2017-го количество небоевых потерь возросло в 2 раза.В июне 2017 года в зоне АТО в составе всех воинских формирований 18 военнослужащих погибли, 24 получили ранения и увечья. Для сравнения - боевые потери в июне составили 27 погибших и 1 пропавший без вести. Из числа 18 погибших по небоевым причинам 10 смертей - это гибель в результате алкогольного опьянения либо по вине пьяного военнослужащего". На любой работе, трудовая дісціпліна - это основа результата і безопасності. А в сіловых структурах - ОСОБЕННО! В Украінской арміі дісціпліны НЕТ. А значіт, НЕТ І САМОЙ УКРАІНСКОЙ АРМІІ! Королевство небесное умершим. Дай Боже здоровья и сил их родным и близким.
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Кацапня в полном восторге от статьи Бутусова...
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Вот все вперлись в пьянку... А ведь в самой статье вообще-то о другом. Там написано. что пьянка - только следствие. Бороться нужно с причиной. А причина указана в общем верно - переутомление, отрыв от семьи, отсюда стресс в кубе. У нас в дивизионе было оч адекватное командование (правда и штат был укомплектован процентов на 90, а не на 35-40, как сейчас). Нас на 5-7 дней домой старались отпускать каждые 2-3 месяца. Кстати, и для аватаров это был стимул держать себя в руках, ибо если залетишь - домой не поедешь. Поэтому в моей батарее не было ни одного случая небоевых потерь.
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Вся проблема в том, что численость личного состава диктует возможность ротации и отпусков. А контрактные армии всегда небольшие.
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Ну-ну , інопланетяни вони такі , прилетіли побачили пянки на передовій , і відразу статтю накрапали. Вони ж не в курсі що , армією керують ті , хто її планомірно знищував . А що вже казати про самого головного, того в кого більш ніж 130 офшорних компаній , який ну абсолютно немає ніякого відношення до армії , бо побарабану , дати б раду потокам , які пішли безліку. Чи може має . 54 % вважає що має . Війна закінчиться за тиждень . Чи то за день.
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ТО, что нельзя побороть - нужно упорядочить. Разработать методичку про проведение мероприятий с употреблением спиртных напитков. Три простых правил
1. не на линии огня и не более 5% личнонго состава
2. полная безоружность и отсутствие доступа к оружию
3. обязательно присутствие одного трезвого.
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За 4 года движуют одни и те же лица,контрачи набраны с числа мобилизированых,добробатов,патриотов зсу которые не покидают передок,остальные- массовка приходят и уходят
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Якби звичайний солдат "на передку" отримував щомісячну платню 100 - 120 тисяч гривень, мав страховку на 25 мільйонів, та знав що за єдиний випадок прийому алкоголю - геть з армії без вислуги та пенсії...
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Что означает прием алкоголя? В кефире и то есть 2-3% алкоголя. И кроме того, если по всей Украине алкоголь продается с минимальніми ограничениями, то почему кто-то надеется что именно солдаты (у которых нервы на пределе по объективным,очевидным причинам) будут совсем не употребялять алкоголь?
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Як би в 14-15 роках хтось погане сказав про ЗСУ, горло перегриз би, а тепер, фу...
Давно не був на цьому форумі...
Тільки недавно повернувсь з контракту...
Бачу всі на місцях, "диванні патріоти", диванні чегевари, боти всіх мастей, "милі серцю" тролі...
Дивлячись по "глупому ящику" покази "передка" тільки сміх пробирає, всі чистенькі, вибриті, вимиті, навіть зброя, ніби тільки зі складу...
Зараз ЗСУ не те , навіть офіцери (справжні, не тилові щури) свого часу раділи, армія відновлюється!!! Але, її вже ухойдохали, повилазили тилові щури, яких на передок не загониш (поїдуть на 40вий км , і вже "учасники").
Контингент, бажає кращого. Більшість пішли за довгим карбованцем, багато колишніх ЗК, або тих, що повинні були сісти, бомжі різних мастей, сепарів тьма. Аватаризм, наркота, все процвітає, і воно вигідне командуванню. Виганяти з армії не будуть, а лише позбавлять платні (адже , насправді чиста ЗП становить 700-800 грн., все інше так звані премії і надбавки), і буде "вояка" копирсатись в лайні за миску балади. Виник, такий собі, добровільний рабовласницький устрій, адже з "контракту" не сприснеш,а захочеш, так нарахують таку суму (за одяг, харч, різні "послуги"...) що зроду таких грошей не заробиш!!!
З наших (бійці 14-15 рр.) одиниці, і ті по закінченню контракту , більше в ЗСУ не підуть!!!
В секторі (АТО) реальний договорняк. Там потрібне гарматне м'ясо.
Часто, в бригадах, що дислокуються в тилу на передок відправляють невиправних аватарів, що не заважали правильним військовослужбовцям, які на передок нізащо не поїдуть, а зразу в госпіталь по якимось болячкам невиліковним!
Фронт нікуди передвигатись не буде, а верещання по каналам різних мастей, тільки відволікання публіки від проблем насущних (зріст цін, низькі ЗП,задушлива комуналка...).
Так звана війна тепер вигідна, адже неможливо виступити проти свавілля влади - "особливий період", а знач всякий виступ являється антидержавним заколот в тяжку для країни годину!!!
Армія, різні бригади, постійно кочують по території України, з полігону на полігон, тягаючи з собою купу непотреба(зовсім зіпсована техніка, яку постійно затягають на платформи тросами, причепи з різним непотребом...), а це все тонно-кілометри і вагоно-місця - читай купа коштів в чиїсь кармани!
Так, що не бойовим втратам дивуватись нічого.
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Як ти вже замахала! Кацапів і путьку запитай, чи був їм потрібен Крим і лугандонія. Це що, ми напали на кацапстан? В тебе методичка 2015 року, візьми свіжішу, шльондра мацковська.
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не шоб убить алкоголь .покупают водяру в магазинах без проблем почему в прифронтовой зоне запретить продажу алкоголя .мусора могли бы этим вопросом занятся но кто то упорно этого нехочет а затариваются там не нашутку .литрами
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Потрясающая книга. Прочитал и понял, почему родители никогда не любили рассказывать о войне...
Известна история, когда во время обстрела солдат ощутил неизъяснимую тоску и потребность пойти к соседям. Сделав это, он обнаружил соседнюю землянку разбитой, а всех людей - погребенными под обломками. Пока он возвращался, его собственное укрытие постигла та же участь. Со мною это тоже произошло, правда, не под Погостьем, а позже, в 1944 году на станции Стремутка около Пскова... А когда на тебя прет танк и палит из пушки? А когда тебя атакуют, когда надо застрелить человека, и успеть это сделать до того, как он убьет тебя? Но обо всем этом уж столько писали, столько рассказывали оставшиеся в живых, что тошно повторять. Удивительно лишь, что человек так много мог вынести! И все же почти на каждом уцелевшем война оставила свою печать. Одни запили, чтобы отупеть и забыться. Так, перепив, старшина Затанайченко пошел во весь рост на немцев: «Уу, гады!»... Мы похоронили его рядом с лейтенантом Пахомовым - тихим и добрым человеком, который умер, выпив с тоски два котелка водки. На его могиле мы написали: «Погиб от руки немецко-фашистских захватчиков», то же самое сообщили домой. И это была правильная, настоящая причина гибели бедного лейтенанта.
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Мое уважение Юрию Бутусову. Наконец-то на этом сайте появляются обьективные статьи о реальных причинах потерь украинской армии, а не только хвалебные оды - мол каждый из них погиб геройски, прикрыв товарищей и забрал с собой на тот свет еще десяток сепаров. Одни рембо и команндос. П.С. Для меня все Ато-шники в любом случае герои - даже те кто загнулись от водяры в окопе, они все равно не побоялись залезть в этот окоп, быть под пулями врага это уже подвиг. Честь и слава нашим воинам, и уважение Юрию Бутусову, хочется верить что сайт станет более терпимым к разным мнениям.
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Хлопці згадайте, перед тим як попасти в армію треба пройти медичну комісію. А це сволочівський орган. Вони здорових переробляють на хворих. На їх місце ставлять хворих і алкашів, тикаючи в морду якийсь устав неіснуючої держави. Роботи для юри бaгато. Я служив в цгв.
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Цензор.НЕТРезонансОбществоНЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ В ИЮНЕ В АТО РЕЗКО ВОЗРОСЛИ. АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ
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