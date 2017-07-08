 КОМАНДИР МІНОМЕТА ЛЄРА БУРЛАКОВА: "НА ШАХТІ "БУТІВЦІ" ЗАГИНУВ МІЙ ХЛОПЕЦЬ МОРЯЧОК, ПІСЛЯ ЙОГО СМЕРТІ В МЕНЕ ПРИТУПИЛИСЯ МАЙЖЕ ВСІ ЕМОЦІЇ"

Колись я закінчила журналістський факультет в Шевченка. Проте вже на другому курсі перевелася на заочку і пішла працювати. Починала з репортажиків для одного сайту, потім писала ще для деяких компаній, а у 2011 році пішла в “Український Тиждень". Писала там соціалку.

Під час Майдану першого грудня мене поранило на Банковій, я там була ніби як журналіст - і тому могла спокійно дозволити собі поїхати в лікарню, розуміючи, що не арештують.

Коли почалася війна, на фронт перші рази я теж їздила як кореспондент. Спочатку в Маріуполь, але зрозуміла, що там війни немає. Потім під Волноваху до 72-ої. Восени 2014 року я потрапила на вишкіл розвідників, мені дуже хотілося пройти той курс. В результаті згодом, з тієї групи, окрім мене воювати ніхто не пішов. Але на той момент і в мене склалося враження, що як солдат я не витягую, бо там була досить інтенсивна фізуха. Лише коли потрапила на фронт, стало ясно, що на війні не завжди все відбувається в такому шаленому режимі. Але після цього вишколу я вже мала якесь уявлення про зброю.

У кінці грудня 14-го року я приїхала в Піски до "Карпатської Січі". Тоді туди всі заїжджали, хто на скільки хоче. Я приїхала на тиждень. І цей добробат був, як подарунок. Бо коли комбат почав скаржитись, що всі приїжджають на тиждень, потім їдуть, а воювати нема кому, я сказала, що поїду в Київ, звільнюсь і повернуся назад. Так і сталося.

На той момент, коли я заїхала в "Січ", я вміла розбирати автомат, але ніколи в житті з нього не стріляла. Всі військові навички я набувала вже на передовій. Вперше, коли стріляла на позиції, в мене була страшна паніка. Але потім все понеслося нормально. І поступово я вивчала різну зброю. Перед самими Новим роком нам зі словами "Ось Вам гранатомет – стріляйте" дали АГС. Я до того його в житті не бачила - і почала розбиратися. Вже в 2016 році мені, наприклад, так само дістався 120 міномет.



Зараз АГС і 120-ка це точно моє - це зброя, на якій я спеціалізуюсь. На даному етапі я командир 120го міномета.



Перший час дівчині на фронті дуже складно пробитися на пост чи на завдання. В Пісках один з командирів, з яким згодом ми непогано повоювали, спитав: "А ти що, заступати збираєшся?" Я відповіла, що звісно. Зрештою він почав ставитися до мене, як до бійця. А от комбат знав, що я журналіст, і постійно тиснув на мене по типу, нащо тобі там бігати з автоматом, АГСом, якщо ти можеш бути у прес-службі. І мені перший час доводилось виконувати і функції прес-секретаря і воювати при цьому.



На війні інколи доводиться жити за правилом "Добре, я загину, але не зганьблюся". Був випадок, коли мені потрібно було вилізти на позицію "Небо" в Пісках, а я дуже боюся висоти. Там стояли правосєки, а ми з АГСом прикривали ту позицію. Те "Небо" окрім того, що було все пошматоване від снарядів, ще й постійно прострілювалося снайпером. Але насправді той снайпер дуже "допомагав" рухатися швидше і не думати про страх.



Коли "Карпатська Січ" почала оформлюватись, я теж збиралася піти в армію офіційно, проте коли дізналася про закон, що жінки не можуть займати не жіночі посади, то мені зовсім не хотілося бути радіотелефоністом, а саме на цю посаду я отримала відношення. Я взагалі не бачу сенсу перебувати в армії на якійсь другій чи третій лінії. В такому випадку можна працювати і в Києві. В моєму розумінні, якщо перебувати на війні, то лише на передку. Саме там я бачу від себе якусь користь. Тому звідти я поїхала в "Донбас-Україна", це було десь в травні 15-го року. Пробула там кілька днів, мала бути в них на АГСі, але в результаті зрозуміла, що вони на фронт підуть нескоро. Тому я вирушила до колишнього 7 бату "Правого Сектору". Коли вони зібралися вливатися в "Азов", ми виїхали в Урзуф. Там я зрозуміла, що майже ніхто не пройшов психолога, і всі мої хлопці, яких я знаю, не потрапляють в МВС. Психанула і поїхала в 93 бригаду. Багато хто з пацанів поїхав зі мною. Ми оформились всі разом. Я як санінструктор, але фактично, я цих функцій не виконувала. Ми попросили командира першої роти першого батальйону, Вітра, щоб він нас всіх забрав на шахту "Бутівка". Рота простояла там десь близько року, а ми біля 6 місяців, бо пізно оформились. У нас були калаші, підствольники, РПК, АГСи, РПГ, але нічого серйознішого не було.



Таких умов, як на "Бутівці", в мене, напевно, ніде не було. Там снувала купа мишей, підвали постійно заливало. І загалом шахта - це просто квадратик, тобто зовсім вузький простір. Біля неї фактично нічого немає. Хіба що позиція "Зеніт" – сусіди. І якщо в добробаті ти можеш кататися туди-сюди, то в армії ні. Я витримала той період, і вважаю це досить показовим для самої себе.



Коли я вперше заступила там на позицію і зрозуміла, що ворог від мене десь в ста метрах, то спочатку в мене був ступор – від того, що я дуже близько бачу людину, яка в нас стріляє. Я забігла в бліндаж на посту, заплющила очі, закрила руками вуха - і почала дихати. Подихала, а потім подумала, що все, досить, треба працювати.



Пізніше, коли мене назначили командиром 120 міномету, в мене був певний бар’єр, бо в піхоті я звикла, що бачу, куди працюю. Там з тебе дуже сильно пре адреналін, коли відпрацював мінометом, спочатку не розумієш, чи вдалося тобі кудись влучити, чи ні. Але коли заїжджаєш на базу, і командир починає приводити цифри по ворожих втратах і казати, що відпрацювали нормально, тільки тоді ти розумієш, що з мінометом і користі, і результату досить багато.



На "Бутівці" загинув мій хлопець Морячок (

). Десь, напевне, через півгодини після його загибелі, позбігалися якісь люди, хотіли мене втішити, але мені в той момент зовсім ні з ким не хотілося спілкуватися. І я просто сказала всім, щоб мене не чіпали, бо я хочу просто побути на самоті. З того моменту я робила записи щодня – це було щось по типу розмови з Морячком, або листів до нього. Можливо це був, якийсь механізм, який допомагав мені відволіктися від того, що я відчувала. Через декілька тижнів я вирішила, що писатиму такий щоденник 40 днів підряд. І дійсно, коли минув цей термін, я припинила йому писати. Хоча взагалі я постійно роблю якісь нотатки, можливо, вони у щось і виллються згодом.

(Листи Лєри до її коханого було зібрано в книгу "Життя P.S." )



У мене притупилися майже усі емоції після смерті Толіка. Мені може бути весело, але я мало через що переживаю. Наприклад, коли в Авдіївці, де я була не так давно, по нам починали працювати САУ, і хтось підіймав голову і казав, що треба в підвал, я кивала, що так, звісно, але потім розверталася на інший бік і продовжувала спати далі. Я розумію, що це якийсь нездоровий пофігізм, але так є. Нещодавно поранило одного з моїх близьких друзів, який забирав в мене калаш, щоб я не застрелилась, коли загинув Морячок. Коли я про це дізналася, то теж мало що відчула, хоча це дуже дорога мені людина. Я спілкувалася з різними психологами, навіть один психіатр був, але з них можна було хіба що поржати, бо користі я не побачила. Може, і є в нас хороші військові психологи, проте я не зустрічала. Мене дуже підтримує моя мама Наталя, а ще вона відсилає нам усіляку допомогу. Окрім того вона координує відправку волонтерської допомоги родинам загиблих бійців від української діаспори у Франції. Знає багатьох моїх побратимів. Насправді, я пишаюся нею. Вона їздила зі мною в морг, коли потрібно було забирати тіло Морячка, знайшла машину, щоб відвезти його, і поїхала на похорон. А ще вона спілкується з мамою Толіка Анною Степанівною. Вони обидві дуже переживають за мене.



Після загибелі Морячка в мене почалися доволі жорсткі контри з керівництвом. У папірцях по цій справі замполіт бригади написав, що вони самовільно пішли у розвідку. В такому випадку виходило, що мама Толіка не отримає компенсацію, а другий хлопець, якого тоді поранило, буде лікувати свою ногу за власні кошти, тому я просто почала розбиратися в тому всьому: збирати все до купи, шукати записи, писати свідчення, що на завдання їх таки відправили. Звернулася в ЗМІ. Мені тоді дуже допомогла Олена Козаченко з Громадського, зробила класний репортаж. Ще цю тему підхопили німецькі газети. І в результаті ми почали потроху виборювати правду.



Чому написали, що на завдання він пішов самовільно, я не знаю, можливо, тому що намагаються економити на компенсаціях. А можливо, тому що взводний не мав права надавати такого наказу, бо тоді взагалі стає питання, чому в нас піхота виконує функції розвідки і саперів? Хоча це дуже поширена тема, коли в розвідку йдуть ті, хто там не має бути.



В результаті ми довели, що вони пішли туди не самовільно. Але за що я "люблю" нашу армію, що, коли нам сказали, що когось покарано по цій справі, дізнатись кого саме – неможливо. А у справі Толіка за фальсифікацію розслідування не покарали взагалі нікого.



У процесі виборювання правди, я почала чіплятися до усіх армійських проблем. Наприклад, що в нас на полігоні немає ніяких тренувань, або води, щоб помитися. На фронті я ніколи ні на що не скаржилась, ніколи не намагалась передчасно виїхати звідти. Поки була на "Бутівці", взагалі не брала відпусток. А на полігонах просто починає їхати дах. Окрім всього, там повно несправедливості, навіть у таких банальних речах, як форма: чому ми маємо ходити в тій "піксільці", в якій дуже спекотно, або в берцях "Талан", тоді коли комбриг взутий в набагато якісніше взуття?

Коли 93-ю вивели на полігон, залишатися там я просто не могла, і знову почала шукати куди себе відправити: спочатку поїхала в 56 бригаду, в артдивізіон. Але коли звідти я принесла відношення в свою бригаду, вони наче і раді були мене позбутися, але тупо його провтикали. І як наслідок мені знову треба було їхати в Маріуполь - робити все наново. Зрештою, я просто повернулася в Київ, пішла в військову прокуратуру, написала заяву, де я знаходжусь зараз, чому пішла з бригади, що хочу перевестися – і почала чекати, що буде далі. Чекала-чекала, але нічого не відбувалося. І в якийсь момент в мене з’явилася можливість поїхати на Світлодарку до "ПС", що я і зробила. Подумала, чого я буду сидіти вдома, краще там почекаю. З ними я воювала, як гранатометниця, аж доки після загибелі Міфа (

), правосєків почали оформлювати в 54 бригаду. А мене і тих хлопців, що приїхали зі мною з 93-ої, теж перевели до 54. Проте коли ми поїхали в Харківську область, в Башкірівку, в якій тупо нема чого робити, я знову почала переводитися, при тому обидві мої спроби, як і в 53, так і в один з танкових батів, закінчились нічим. І щоб не сидіти в тилу, я просто взяла і в травні цього року поїхала в Авдіївку.

Повоювала там трохи, повернулась на полігон із черговим відношенням - письмовою згодою на переведення до 54 окремого розвідувального батальйону. Цей документ мені також не підписали. Зараз у штабі бригади лежить наказ на переведення мене та ще тридцяти добровольців до батальйону "Донбас-Україна", комбат якого запропонував забрати нас до себе. Побачимо, що з цього вийде, бо 12.07 у мене має відбутися суд за "самовільне залишення частини", тобто втечу з полігона на фронт.



Зараз я все більше бачу людей, щодо яких розумію, що без війни вони жити не зможуть. Думаю, що коли вона закінчиться, буде великий відсоток тих, хто поїде воювати в якісь інші країни. І, незважаючи на те, що армія з усіма її проблемами мене страшенно дістала, я так само думаю, що не зможу повернутися в мирне життя.



Від Києва відвикаєш. І коли сюди приїздиш, здається, що це місто взагалі не придатне до існування. Коли тягнешся три години в заторах, то хочеться повернутися назад в Авдіївку, бо там такого точно немає. А ще багато хто з людей взагалі не розуміють, що відбувається на сході. Ще коли я була у "СІЧі", мій знайомий поцікавився, де я стою, і коли я сказала, що в Пісках, він спитав, а чи далеко це знаходиться від передової. Але зараз мене це не дратує, що більшість не цікавиться подіями на сході, мабуть, я розчарувалася в людях і не очікую від них нічого хорошого. Мені здається, що тих, хто воюють, можна порівняти з якимись екопосиленцями, які виїхали в села і живуть своїм життям, так і в нас – поїхали на схід і воюємо, а в містах, де нема війни, все зовсім по-іншому. Тому я намагаюсь ні з ким зі знайомих тут про це не розмовляти.



Я стала набагато менше довіряти людям. Звісно є ті, в кому я впевнена на 100%, але загалом - ні. Наприклад, в 93-ій, коли я писала скарги щодо відсутності навчання і так далі, мені дуже була потрібна підтримка хлопців, але всі мовчали, хоча їх так само це не влаштовувало. Треба розуміти, що армія - це дуже рабська штука. Наприклад, ти не виконав щось, що тобі сказав командир – і не поїхав у відпустку, або отримав догану. В якийсь момент людина робить вибір, або я скажу правду, і мене покарають, або я краще промовчу і поїду відпочивати. Насправді це парадокс, бо коли стоїть питання піти на завдання і померти – хлопці будуть з тобою пліч опліч, а от коли треба підняти якісь важливі питання, то ти можеш опинитися абсолютно один. Тому я майже не вірю, що в цій армії можна дійсно щось змінити.





Текст і фото: Віка Ясинська, "Цензор.НЕТ"

