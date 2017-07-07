ЛЫСЫЙ МАЛЬЧИК С БАЛАЛАЙКОЙ
На этой неделе вся прогрессивная мировая общественность с нетерпением готовилась к долгожданной встрече американского президента Трампа и его строгого наставника Владимира Владимировича Путина, - судьбоносному событию, после которого Трамп уже никогда не будет прежним.
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Загнивающие Штаты не случайно провожали своего президента на съедение Путину, как в последний путь, - все понимали, что у неопытного американского ягненка нет никаких шансов вырваться из цепких когтей хищной русской коалы, особенно если та полезет к нему обниматься. Путин высок ростом, ловок и силен, для него не составит труда взобраться по ноге Трампа на самый верх, как по стволу эвкалипта, раньше, чем глуповатый друг Дональд поймет, что российский кумир уже залез к нему в штаны и ловкими, уверенными движениями борется там с международным терроризмом, сохраняя на видавшем виды прокачанном лице непроницаемое выражение глубокой приветливости. Этот проверенный метод гимнастического доминирования над партнером Владимир Владимирович отработал еще на амбаловидном Януковиче,
и кончил тот Янукович пусть не сразу, но, что называется, катастрофически - выдоен досуха, ведет скромную голодную жизнь, никто ему не завидует, гражданка Полежай подсела на боярышник и спуталась с бичами, супруга Людмила ушла в бродячий балет, скупой Азаров приходит в гости в кепке, надежно завязанной под подбородком, внуки погрызли обои, страусы кидаются яйцами, больно, коллаптоидно.
Трамп в глубине души понимал, куда ветер дует, но не знал, чем дело кончится, поэтому поначалу был сам не свой от радости и предвкушения личного знакомства с кумиром всей его жизни. Трампу хотелось большой доверительной встречи с красной дорожкой, цыганами, медведями, баней и блядями в ушанках, как в старые добрые времена, однако мировая закулиса остервенело ставила ему палки в колеса, требуя ограничить контакт с православной сверхдержавой случайным рукопожатием через дверь туалетной кабинки, а еще лучше чтобы Трамп при встрече с Путиным, допустим, в кулуарах сделал вид, что не узнал его, и нарочито громко поинтересовался у Меркель, что это еще за приблудный лысый мальчик с балалайкой и хорошо ли он играет.
Страх мировой закулисы перед Путиным русским людям был совершенно понятен: согласно некоему опросу, российскому президенту доверяют аж 27 процентов населения Земли, а Трампу всего-навсего 22, и то им стыдно в этом признаться. Не будет ли Путин оскорблен тем, что к нему лезет обниматься такое непопулярное чмо? В России долгое время считали, что будет, по крайней мере, пока Лавров не сообщил, что американцев, кажется, удалось уломать хотя бы на кулуары. И тут мир облетела новая сенсация: накануне саммита G20 итальянский фермер Дарио Гамбарин нарисовал трактором на поле портрет Путина размером в два с половиной гектара, без единого гвоздя, полагаясь исключительно на собственный глазомер.
После трех дней триумфальных репортажей на всех телеканалах русские люди резонно решили, что сакральным драндулетом, вне всякого сомнения, управляли высшие силы, и из Московского патриархата к блаженнейшему фермеру немедленно отправилась делегация православных человечков с целью сокрасть трактор и выставить его для поклонения в Храме Христа Спасителя (к тому времени в мощах Николая Чудотворца на Руси уже разочаровались, зато Гамбаринская Колесница, по слухам, исцеляла от алкоголизма и проституции).
Итальянский фермер был в шоке: на самом деле картину ему заказали из Вашингтона за большие деньжищи, и это должен был быть портрет Трампа, а оно вон как само по себе вышло, ни трактора теперь, ни денег. Самому Трампу, впрочем, о чуде не рассказали: по мнению авторитетных российских аналитиков, ссылающихся на авторитетных американских аналитиков, он и без того на встрече с Путиным будет напропалую лебезить и заигрывать. С этой целью Трамп уже якобы обзавелся косовороткой, картузом и гармонью, на которой выучился довольно сносно играть песню "Ой, люли-люли-люли-люли", а также в ходе тренировки по распитию водки разучил матросский танец "Яблочко", однако наутро проспался и все забыл, картуз подарил Иванке, а гармошку выбросил в окно, в общем, подошел к вопросу беззаботно, а зря, потому что Путин, наоборот, подготовился к встрече очень тщательно.
"Трамп кажется восприимчивым к похвале и лести, а Путин, похоже, очень хорошо понимает психологию нашего президента", - цитирует мировую закулису телеканал "Звезда". Закулиса, как всегда, жестоко ошибается: конечно же, Владимир Путин ни за что не опустится так низко, чтобы льстить Трампу, и если он, к примеру, берет с собой в Гамбург специальную пахучую тряпочку, чтобы в случае необходимости протереть американскому коллеге туфли, то только потому, что он на них только что украдкой плюнул. Что же касается слухов, будто бы накануне саммита Владимир Владимирович нарастил себе теплый язык повышенной шершавости, то это всего лишь простая вежливость, как, впрочем, и рулон чертовски мягкой бумаги в заднем кармане на тот случай, если встреча действительно состоится в туалете, - будет удобный повод познакомиться и навязать светскую беседу. Сотрудникам гамбургской резидентуры ГРУ уже дано задание каждый раз перед приходом Трампа в сортир похищать туалетную бумагу из всех кабинок, так что американскому президенту, наконец, представится случай лично убедиться в том, что без помощи российского коллеги он не справится не только с международным терроризмом, но и вообще.
Известно также, что Трамп на выезде пугается большого количества людей, которых нельзя послать, и подчас ведет себя несколько вызывающе - то грубо толкнет какого-нибудь премьер-министра, то руку кому-нибудь отдавит, и где, собственно, гарантия, что на встрече в Гамбурге американский президент не решит самоутвердиться за счет своего самого сильного соперника - Путина В. В.? К примеру, поняв, что проигрывает Владимиру Владимировичу по всем статьям, стукнет его кулаком по голове или отвесит, допустим, поджопник? Владимир Владимирович, конечно, мастер дзюдо, но редко какое дзюдо помогает против поджопника, который отвешивает такой лось, как Трамп. Надо было подготовиться и к такому повороту событий. Самое очевидное решение проблемы - прийти на саммит Большой двадцатки в хоккейном костюме третьей степени защиты и с клюшкой, чтобы в случае чего отмахаться, однако ездить на коньках по паркету было бы слишком неудобно. Поэтому кремлевские товарищи нашли более элегантный выход из положения - выписали для Владимира Владимировича опытного двойника из Китая,
которого Трамп может бить, пока не запыхается, а потом из-за табуретки выйдет настоящий Путин, и все поймут, что настоящий Путин их опять переиграл.
Таким образом, на переговорах с тщательно подготовленным российским президентом у беззаботного Трампа нет никаких шансов. Остро ощущая свою уязвимость, Трамп решил перехитрить соперника, заскочив по дороге в Польшу, где объявил о готовности США окончательно обломать "Газпром" и потребовал от России прекратить дестабилизацию Украины и поддержку враждебных режимов. Очевидно, таким образом Трамп рассчитывал, что в упругих чреслах Владимира Владимировича взыграет всегдашняя обидчивость, и он откажется от поездки. Однако Путина было уже не остановить, разве что друг Дональд обозвал бы его мелким лысым дрыщом, и то не факт, что помогло бы. Слишком уж долго Владимир Владимирович готовился. Гораздо дольше, чем сам Трамп мог себе представить.
Василий Рыбников. "Цензор.НЕТ"
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Путин высок ростом, ловок и силен, для него не составит труда взобраться по ноге Трампа на самый верх, как по стволу эвкалипта, раньше, чем глуповатый друг Дональд поймет, что российский кумир уже залез к нему в штаны и ловкими, уверенными движениями борется там с международным терроризмом, сохраняя на видавшем виды прокачанном лице непроницаемое выражение глубокой приветливости. Этот проверенный метод гимнастического доминирования над партнером Владимир Владимирович отработал еще на амбаловидном Януковиче, и кончил тот Янукович пусть не сразу, но, что называется, катастрофически - выдоен досуха, ведет скромную голодную жизнь, никто ему не завидует, гражданка Полежай подсела на боярышник и спуталась с бичами, супруга Людмила ушла в бродячий балет, скупой Азаров приходит в гости в кепке, надежно завязанной под подбородком, внуки погрызли обои, страусы кидаются яйцами, больно, коллаптоидно.
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У меня истерика :D
Источник:https://censor.net.ua/r446858
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Владимир Владимирович, конечно, мастер дзюдо, но редко какое дзюдо помогает против поджопника, который отвешивает такой лось, как Трамп.
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Хорошо известно и задокуметировано стремление раннего Путина ввести Россию в европейские и евроатлантические структуры. Россиянам следует знать, что на заре своего президентства, Путин просился в НАТО и был готов встать в очередь за странами Балтии, выполняя требования старших партнеров. То же самое и с ЕС. Возможно, в этом направлении даже был бы прогресс, если бы не позиция США. Уговоры европейских союзников Вашингтона не помогли, ибо уже в момент вступления в должность президента РФ, на Путина было такое досье, что любые засосы с этим персонажем, вполне могли стоить карьеры и пожизненного позора. Поэтому, Штаты задали дистанцию, а Путин очень хотел ее сократить.
Поздний Путин мало чем изменился от раннего, который еще в 2001 году набивался в союзники по антитеррористической коалиции. Он просто из кожи вон вылазил, пытаясь продать свои антитеррористические возможности, ибо ничего иного он просто не мог предложить. Но ситуация стала развиваться по другому сценарию и очень быстро стало понятно, что Хуссейна ждет показательная порка за базы боевиков, на его территории и за очень опасные публичные заявления.
Тогда ситуация закрутилась довольно быстро, но перебросить и развернуть войска в Заливе - хлопотное дело, занимающее определенное время. В это время Хуссейн вел переговоры с Путиным о военно-технической помощи, в случая начала боевых действий на территории Ирака. С учетом того, что большая часть вооружений ВС Ирака совкового и российского производства, то обещание Путина оказывать эту помощь - было чрезвычайно важным. Достаточно вспомнить речь пьяного в лоскуты Жириновского, которую он адресовал Бушу из Багдада, где обещал неминуемый разгром американского экспедиционного корпуса. Но дело в том, что в этот самый момент, Путин послал сигнал в Вашингтон о том, что Москва не станет вмешиваться в события и Штаты могут разбираться с Хуссейном на свой вкус. Это была демонстрация лояльности, для достижения вожделенного сближения. В то же время, Хусейн подзуживался Путиным на войну. Грубо говоря, это была классическая провокация.
Далее -- http://andreistp.livejournal.com/9407362.html
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А в общем всех с недавней третьей годовщиной Дня Распятого Мальчика
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В графике президента США Дональда Трампа встреча с президентом РФ Владимиром Путиным занимает меньше времени, чем заложил на встречу с Трампом сам Путин, отметил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.
Президент России Владимир Путин побоялся "шутить" с президентом США Дональдом Трампом, поэтому прибыл на встречу с ним вовремя, отметил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в Facebook.
"Путин труханул - впервые прибыл на встречу с Трампом вовремя. С паханом не шутят. В графике президента Путина на нее заложено чуть более одного часа. В графике президента Трампа - полчаса", - обратил внимание он.
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Януковощ взял Вовочку на ручки, шоб обниматься слаще было
Янукович 193см
Путин - ок 170см
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Иванка Трамп - 180
Меланья Трамп - 180
Джастин Трюдо - 188
то ли дело Меркель 165 - приятно общаться
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Насколько я понимаю, российский лидер все-таки выстоял длинную очередь на прием к Трампу....
Вате теперь еды будет на пол года.....
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И моськовитый белокрЫсый шнЫрь!..
Надеюсь,что теперь уж ханЫжные хамы
Не заборзеют так,как при Обаме,
А начнут продвигаться к Бениной маме.
Не исключаю также,что АМЕРИКА РОССИИ(С),
Дабы последня не корчила себя Мессией,
Уже подарит аж такой пароход,
Который прочистит ей задний проход.
И будут счастливы монголки и бурятки
Теперь уже со стороны Камчатки.
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Я никогда уже не буду прежним.
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https://www.youtube.com/watch?v=9n9E28Fawtw&list=RD9n9E28Fawtw
osobenno 3. i 4. pesnja, no dalshe ese lutshe budet!
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Вы галовой сваей дружите? Или так сибе
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"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого,
жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым"
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