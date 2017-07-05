 ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯНСКА И КРАМАТОРСКА И УСПЕШНОЕ БЕГСТВО ГИРКИНА 5 ИЮЛЯ - ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?

Идет дискуссия на третью годовщину: что такое 5 июля для истории войны? Это день победы и освобождения Славянска и Краматорска? Или это день поражения, потому что главные силы отряда Гиркина открыто и безнаказанно выехали в Донецк и направились для нанесения ударов по окруженным войскам сектора "Д" у границы?

Мое мнение. На войне как и в жизни, есть решения, которые в разных сферах имеют разный результат и разный знак восприятия, где бывают допустимы неоднозначные оценки.



С точки зрения военно-политической стратегии, освобождение Славянска и Краматорска - безусловный стратегический успех Украины. С оперативной точки зрения, выход главных сил Гиркина из Славянска - тактическое поражение. Оба этих тезиса обоснованы и уживаются друг с другом. На самом деле, мы говорим о двух различных операциях. Освобождение Славянска и Краматорска и операцию по разгрому Гиркина на выходе следует рассматривать как два различных, хотя и взаимосвязанных, результата, а не одно целое.



Почему Славянск - стратегическая победа:



1. Славянск имел важнейшее морально-психологическое значение для российской пропаганды и вербовки новых отрядов боевиков, засылки диверсантов, легитимизировал большую войну. Надо было разрушить миф о "славянском Сталинграде" и показать, что Украина имеет силу, чтобы справиться с отрядом российского полковника ФСБ Гиркина, который позиционировал себя как авангард армии вторжения. Славянск превращен российской пропагандой в символ скорого захвата Украины по крымскому сценарию. Любые потери противника в Славянске только усиливали мотивацию и служили мобилизационным инструментом. Сам факт удержания Славянска показывал силу боевиков и слабость Украины, что имело ключевое значение в период мобилизации и развертывания государства. Ввод российской армии состоялся примерно с 10 августа, если бы Славянск продержался еще месяц, последствия для сил АТО были бы крайне тяжелыми, и оперативная обстановка была бы радикально иной.



2. Славянско-краматорский узел - стратегически важный район Донбасса, точка связности (шверпункт) для проведения любых операций, ключевой узел коммуникаций. Без контроля за этим узлом любые операции украинских войск на Донбассе ограничивались. И наоборот - контроль этого узла давал российскому командованию стратегическое преимущество - за 10 часов колонны "миротворцев" могли выйти к границе с Харьковской областью, и таким образом полностью парализовать фронт сопротивления на Донбассе. Пока этот узел находился в руках противника, угроза российского вторжения была крайне опасной реальностью, потому что беспрепятственный выход российских войск на Славянск привел бы к фактическому параличу всех операций ВСУ и НГУ, наши главные силы были бы сосредоточены на обороне центральной Украины. Освобождение города открывало коммуникации и развязывало руки для маневра.



3. На самом деле, Гиркин в Славянске мог держаться еще очень долго. Уличные бои по политическим соображениям украинское руководство вести запретило, давление на боевиков было плотное, но бои велись только в пригородах. Даже окружение Славянска и Краматорска не было полным, и подкрепления и снабжение Гиркину продолжали поступать. Самым опасным сценарием для дальнейшей стратегии войны стало бы дальнейшее удержание Гиркиным Славянска и Краматорска. Осада Славянска велась нерешительно, обложенный блокадой город не подвергался штурму. Это была заноза, которую надо было вырвать любой ценой, но категорически нельзя было допустить картинки разрушений на российском ТВ, как это они смастерили в Цхинвали в 2008-м для оправдания открытой агрессии. После освобождения украинскими силами Семеновки и Николаевки Гиркин мог продолжать удерживать центральные районы города.



Поэтому Славянск можно и нужно считать важнейшей стратегической победой. Однако при этом с оперативной точки зрения, безнаказанный выход главных сил Гиркина из Славянска является тактическим поражением украинских сил.



А вот другая сторона. Почему выход Гиркина из Славянска - тактическое поражение:



1. Моральный дух в первой фазе войны, когда с обеих сторон действовали небольшие импровизированные боевые группы, имел ключевое значение. После успешного выхода главных сил Гиркина, эти отряды стали ядром формирования новых подразделений в Донецке. Несмотря на катастрофическое падение боевого духа наемников, отряды противника получали все большие подкрепления из России, вооружение, и все большую поддержку регулярной российской армии. Если бы главные силы Гиркина были разгромлены и понесли бы большие потери на маршруте выхода из Донецка, эффективность дальнейшего сопротивления была бы подорвана. Российская армия воевала под прикрытием завесы наемных отрядов, отсутствие таких отрядов сковало бы действия российского командования, и не позволило бы удержать многие ключевые пункты, а исход многих тактических операций был бы совсем иным, Украина смогла бы освободить гораздо большее количество городов донецко-луганской агломерации.



2. В Славянске были сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российских наемников. Получив свободу маневра, российское командование направило диверсионные отряды Гиркина для атак на украинские войска в приграничном секторе "Д", усилив их российскими регулярными подразделениями сухопутных войск, что привело к резкой эскалации боев на границе, и затем вынужденному прорыву нашей окруженной группировки 7 августа 2014-го. Российские войска взяли под контроль магистрали снабжения наемной армии.

Также отряды Гиркина применялись для атаки на украинские войска в районе Шахтерска, 27 июля-1 августа, что позволило противнику деблокировать единственную магистраль снабжения Донецка. Ядром отрядов наемников в Иловайске также были подразделения наемников, вышедшие из Славянска.



Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место. Примерно так - быстро сдавайте города без разрушений, и вас не будут трогать на отходе. Виктор Муженко только 3 июля был назначен начальником Генерального штаба, и он вместе с новым министром обороны Валерием Гелетеем хотели продемонстрировать быстрый успех. Моральный и психологический фактор на первом этапе войны имел огромное значение, и украинское руководство склонялось к мирным демонстративным акциям, пытаясь минимизировать разрушения и потери от войны, надеясь на деморализацию боевиков путем не прямых боевых действий, а психологического воздействия. Отсюда и кампания по поднятию флагов над исполкомами вместо ударов на окружение и уничтожение противника. Это нельзя оправдать, но на том этапе войны это можно было понять. Война велась не только на военном, но и на внешнеполитическом фронте, и высшее руководство страны все-таки воспринимало свои действия исходя из своего понимания внешнеполитического баланса на тот или иной момент. Такой подход приводил к инерции и отсутствию гибкости военного командования, которое не проявляло инициативу и не получало задачи проводить более активные операции. Однако обеспечивало хорошие отношения с западными союзниками, и демонстрировало миру российские провокации и прямую вовлеченность РФ в войну. Партию играли на разных досках. И Украина выстояла, хотя множество раз все висело на волоске.



Однако такой подход на тот период, когда обстановка менялась от недели к неделе, после применения наемниками танков и артиллерии, был уже устаревшим и не отвечающим обстановке. Лучшим средством морального воздействия стало бы полное уничтожение отряда Гиркина. К сожалению, этой возможности не использовали, и это значительно усилило силу сопротивления российской наемной армии, повлекло за собой многие потери для Украины.



Применение тяжелых вооружений ВСУ осуществлялось ограниченно, удары авиации и артиллерии не были массированными, а скорее применялись как разовые акции. Многие надеялись избежать разрушительной для Донбасса войны. В результате на радостях от докладов разведки, что Гиркин бежит, решили не добивать врага на маршруте выхода. Поэтому кроме нескольких артналетов без точной корректировки единственным боем при прорыве колонн Гиркина стала атака его бронегруппы на 5-й блокпост, в результате которой бронегруппу уничтожили украинские воины. Отсутствие других атак по выходящим колоннам - страшная и грубая ошибка. Ошибка, из которой не сделали выводов, и украинское командование вместо проведения операций на уничтожение продолжало в июле-августе воевать рейдами и блокпостами, что было на руку мобильным и легковооруженным отрядам боевиков.



Парадоксально, но аналогичные нашим трениям, ожесточенное обсуждение славянского бегства Гиркина идет и на стороне противника. Многие российские наемники, например Безлер, обвиняют Гиркина в сдаче Славянска и Краматорска, в том, что это стало стратегической победой украинских сил, и началом широкомасштабного наступления на Донбассе. Сторонники Гиркина говорят, что то победа, потому что он спас свой отряд и продолжил войну.



Война - сложное дело. Выход Гиркина с его отрядом имел трагические для нас и успешные для противника результаты в целом ряде боевых операций, которые боевики сумели при активной российской поддержке переломить на свою сторону. Об этом все знают. Однако любой, кто сейчас ездит в АТО, знает, что все дороги идут через Славянск-Краматорск. Летнее стратегическое наступление Украины было бы невозможно в принципе в таком масштабе, если бы не успех в Славянске. Большая часть Донбасса все-таки была взята под украинский контроль. Да, был шанс освободить гораздо больше, даже полностью освободить, но чудес не бывает - нам противостоял грамотный и имеющий большой опыт локальных войн противник..



С другой стороны, даже после выхода отрядов Гиркина, силы АТО численно, качественно и организационно превосходили силы наемников. Все-таки следует отметить, что поражения наших войск были связаны не столько с наличием боевиков Гиркина, сколько с грубыми ошибками командования, проблемами в организации боевых действий, разрушением довоенной структуры управления, подменой существующей структуры управления временными оперативными штабами секторов, перемешанными боевыми группами без тылов и управления, отсутствием тактики, направленной на поиск и уничтожение ударных групп противника, отсутствием концентрации сил и средств на избранных направлениях, попытками наступать везде и занимать территорию просто выдавливая противника.



Мне кажется, для самой армии было бы важно провести хотя бы на уровне военного руководства анализ действий штаба АТО, причин, почему отход Гиркина прошел с минимальными препятствиями.



Исходя из всего, считаю, что при том уровне военно-политического руководства, которое не имело опыта и доверия к своим подчиненным, находилось в условиях постреволюционного хаоса и развала государства при Януковиче, не имея дееспособной структуры управления, Славянск по факту все-таки считаю прежде всего украинским успехом. Гиркин ушел не потому, что его окружили, а потому что украинская армия возродилась из пепла, наносила наемникам серьезный урон, и в отличие от крымской прогулки, эта армия готова уничтожить российских наемников. Украинский Донбасс дал бой агрессорам - вот что доказал Славянск. Бегство наемников из Славянска - это показатель, что кровь и гибель многих украинских воинов не была напрасна - это наши воины заставили врага бежать, это наши воины освободили город, который был символом оккупации. Освобождение Славянска стало действительно одним из поворотных пунктов войны. Слава тем, кто внес свою лепту, свой труд и свою кровь в один из первых успехов свободной Украины.







Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"