 КОНФЛИКТ НА КИРОВОГРАДЩИНЕ: БИЗНЕС-РАЗБОРКИ ИЛИ "ВРАДИЕВКА-2"?

Я интересовался об избитых. Оказалось, по состоянию на 30 июня поступили только два заявления от жителей Бережинки. Остальные - из Киева, Торецка, Новомиргорода, Бородянки.

27 июня, в селе Бережинка произошло столкновение селян и добробатов с одной стороны с Нацгвардией и полицией с другой. Причина – якобы попытка рейдерского захвата фермерского хозяйства "Нива 2010", которое принадлежало Николаю Трибиненко. Для операции неизвестные от его имени вроде как оформили дарственную на 65 процентов активов (остальные 35 принадлежат его сыновьям). Было две экспертизы почерка – результаты противоречат друг другу. Кто именно хочет "отжать" агрофирму – непонятно.- Это какая-то американская офшорная компания, - комментирует "Цензор.НЕТ" сын– Кто за ней стоит – без понятия.- Нет, еще не знаем. Якобы существует какой-то документ – договор дарения доли. То есть, по их показаниям, Николай Павлович даже не продал, а подарил свою часть. Он сказал: "Уважаемые, в таком случае, мне надо проходить непочерковедческую экспертизу, а психиатрическую. Как я могу подарить свою долю, непонятно, кому, если у меня есть два сына и пять внуков?! Где логика?!"- Он такие деньги не одалживал. Есть результаты экспертизы, что подписи подделаны.Я так понимаю, это придумали, чтобы исполнительная служба могла прийти и помочь рейдерам.- Это пол-областного центра - 2,5 тысячи гектаров земли и много новой техники.- Потому что есть такая процедура, придуманная Минюстом: у них там работает комиссия, которая рассматривает такие спорные вопросы. Условие такое: если мы туда обращаемся, чтобы нам вернули право собственности Николая Павловича, нельзя, чтобы в судах были дела по этому поводу. Зная эту процедуру, рейдеры сами на себя подают в суд. Это уже стало основанием отказать Николаю Павловичу. Теперь мы с братом написали такие жалобы. Пока тишина.- Мы создали такой союз - самооборона Кировоградщины. С ее помощью вышли на этих людей. Их заинтересовало то, что у нас в области происходит, потому что мы не одни такие – подобные ситуации возникают по всей стране. Нас пригласили в Киев. На встрече были Егор Соболев, Иван Мирошниченко (народные депутаты из "Самопомочи". – О.М.). С нами поговорили, посмотрели документы, проверили всю информацию, а потом предложили помощь. Семен Семенченко нам предоставляет не силовую, а юридическую поддержку – ходит по кабинетам, добивается правды. А договор на охрану мы заключили не с "Донбассом", а с другой охранной фирмой (сейчас не вспомню название).- Будем разбираться в судебном порядке. Я думаю, ситуацию можно разрешить полюбовно.Одним из пострадавших во время стычки с правоохранителями 27 июня оказался представитель ОО "Внутренний корпус батальона "Донбасс"(позывной Гал).После этих событий он сорвал с себя крест "За доблесть", которым его ранее наградили за службу в Нацгвардии, и выбросил его.- Почему вы так поступили? – спрашиваю.- Я не хочу иметь ничего общего с Нацгвардией Украины, - говорит. – Даже трудно сказать, во что она сейчас превращается. Это подразделение, которое работает против Украины.- Жители села. В воскресенье 25 июня к нам обратились люди с просьбой приехать, чтобы морально и психологически поддержать их в борьбе с рейдерами.- Никто с нами нормально не разговаривал. Человек в форме подполковника полиции дал нам команду садиться в какой-то автобус с зелеными номерами и белыми цифрами (которые в свое время выдавали волонтерам). На мой вопрос, на каком основании, и что нам инкриминируют, ответа не последовало. Когда я попросил разрешение пообщаться с адвокатом, поступила команда нас силой сажать в это транспортное средство.- Это приказ. Причем была команда: "Ломать "Донбасс". Я общался с прокурором Кировоградской области. Он мне сказал, что никаких следственных действий полиция в селе Бережинка не проводила. Поэтому не было никаких оснований для силового задержания.Скажу больше: после того, как людей погрузили в этот непонятный автобус, нас вывезли за пределы города Кропивницкого (а не в райотдел, как они пишут). Там уже его заблокировали "АТОшники" - ветераны третьего полка спецназа. Только тогда нас выпустили. Но по сегодняшний день – ни извинений не было, ни обвинения нам не предъявлены.- Да. Нас били. Причем сначала сопротивления им никто не оказывал. Знаете, мне кажется, что в киевский "Корд" набрали просто садистов.- Написали 22 заявления. Восемь человек были на судебно-медицинской экспертизе. У двоих – черепно-мозговые травмы.- Нет. На сегодняшний день - более трех тысяч рейдерских захватов фермерских хозяйств по Украине. Селянам никто не помогает, а полиция становится на сторону рейдеров. Поэтому мы боремся с так называемыми "титушками". Мы это делали, делаем и будем делать.Мы не даем оценок тому, что произошло с фермерами в Бережинке. Мы говорим о том, что если полиция будет выполнять свои обязанности, как прописано в законе, если не будут привлекать "титушек", то в нашем присутствии там тоже не будет необходимости. Но сегодня люди там беззащитны. Идет сбор урожая, поэтому наши ребята защищают поля. Наше присутствие отбивает у "титуханов" охоту приезжать туда, где находится наш батальон.30 июня люди вышли защищать свои права под облгосадминистрацию в Кропивницком. Хотели зайти в средину, но полиция их не пропускала. По договоренности на переговоры разрешили зайти шестерым представителям общественности. Среди правоохранителей, которые находились возле входа в здание, был и советник министра внутренних дел по делам волонтеров и бойцов АТО. Мы также расспросили его о происходящем.- Я был там, чтобы не повторились события 27 июня, чтобы сохранялся мир и порядок. И с одной, и с другой стороны были "АТОшники". Я лоялен был как к одним, так и к другим – как говорится, посередине "между двух огней". Существовала возможность все утихомирить и разрешить. В результате – столкновения не было. Имели место провокации, крики, маты, но до противостояния не дошло.Смотрите, у нас на страже порядка стоят ребята, которые тоже многое видели в зоне АТО, и тоже хотят что-то изменить в этой стране. Но у них есть приказ. По закону, они были правы в бОльшей мере, потому что выполняли требования закона. Если у нас кому угодно можно заходить в любое здание и выкидывать оттуда представителей власти, например, прокуроров, то у нас нет страны. Не будет законов – не будет порядка. Не будет порядка – получим беспредел, хаос и гражданскую войну.- Давайте говорить о том, как может приехать полицейский, который не имеет авторитета среди тех, кто прошел войну, и говорить с ними? У меня, какой-никакой авторитет, но есть. Да, я в деталях не знаю всего о том, что происходило 27 июня. Но я видел видео и слышал, что говорят некоторые депутаты. Я имею право высказывать свое мнение, вплоть до выражения недоверия определенным политикам, потому что я вижу, как обращаются с людьми. Я понимаю, что они в какой-то мере пытаются на этой ситуации сделать себе пиар-кампанию. Я против такого. Как ни крути, но речь идет о людском горе. Хотя я и понимаю, что они ищут поддержки у нардепов, так как без "ксивы" решить вопрос в Украине очень сложно.- Как я сказал, 27 июня я не был на месте. По семейным обстоятельствам. Узнал о тех событиях постфактум из интернета. Была ли такая необходимость, о которой вы спрашиваете, я не могу судить. На месте были старшие. Со мной никто не советовался, как вы понимаете.Когда мы были возле ОГА, спрашивал людей, почему они не написали. Отвечали: "Один пошел подавать, а доктор сказал: У тебя тут ничего нет". Я предложил им все-таки пойти снять побои и подать заявления.Я не защищаю ни одну из сторон. Свое мнение озвучу министру. Считаю, что, действительно, нужно провести служебное расследование. Но при этом, поймите, люди должны оставаться людьми, а не провоцировать на те действия, о которых мы говорили. Когда в интернете выставляют фотографии с оружием, не задумываются, что делают. А вы представьте реакцию нацгвардийцев, когда они все это видят. Им в такой ситуации надо быть без оружия, просто стоять и смотреть, чтобы повторилась ситуация, как под Верховной Радой 31 августа 2015 года, когда в безоружных ребят бросили гранату?! Когда напоминаешь эту историю, не реагируют – им все равно. Но зачем заниматься провокациями?! Обратите внимание, как за границей решают подобные ситуации – травят газом (который выедает глаза), заливают водометами, которые отбрасывают человека на 20 метров.Лично я против жестокости. Уверен, что неразрешимых вопросов нет. Просто есть люди, которые не хотят их решать. Что-то не устраивает – подайте в суд, сидите там по двое-трое суток. Это правильно. А не устраивать провокации и стычки. Я понимаю, что у нас есть продажные судьи. Но тогда нужно не кошмарить и бить полицию, а приходить под суды и там добиваться правды.- Масштабной нет. Разве что желание попиариться некоторых депутатов, о котором я говорил. Но в целом - все за объективное и правильное разрешение этой ситуации.- (Перебивает. – О.М.) Когда требовали пропустить местного депутата в Кропивницком, этот человек, о котором вы говорите, подходил к нам. Нормально попросил впустить того человека. Я ответил: "Не вопрос, только ты тогда отодвигаешь людей на шесть шагов назад, чтоб не было давления и провокаций". Он согласился и сдержал слово. Мы впустили этого депутата. Вот вам адекватное решение.- Мне Николай Колесник (куратор батальона "Кривбасс". – О.М.) показывал видео с "бойцами" полковника Александра Голякова (их пригнали с Кривого Рога), который с 2014 года работал на Вилкула. Я эту информацию перебросил министру. В среду буду у него на совещании, еще раз ее озвучу. Потому что как раз вот такие "полковники голяковы", по большому счету, позорят полицию.Знаете, если один полицейский – гандон, то это не означает, что все такие. Я не спорю, что "в семье не без урода". И, конечно, ряды надо чистить. Но, поймите, сегодня легко критиковать полицию (то, что люди и любят делать) и кричать на все: "Зрада!" Тяжело прийти в полицию, посмотреть изнутри и что-то сделать – изменить в лучшую сторону. Да, один в поле – не воин. Но когда многие задумаются об этом и начнут действовать, тогда есть реальный шанс стать лучше.