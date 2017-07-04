 ПЕРВЫЙ БЛИН – ДЕЙДЕЕМ

Регламентный комитет Верховной Рады на этой неделе похож на крупный драматический театр. Каждый день он рассматривает по одному представлению Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с того или иного депутата. Рассматриваются факты, изучаются доказательства, задаются вопросы. И все это – при большом скоплении прессы и в режиме прямой трансляции общенациональных телеканалов!
А, поскольку и депутаты, и их кейсы – разные, то и спектакли выходят разножанровые. И зрители вправе выбрать то, что им больше по душе. Хотите, к примеру, вкусить разухабистого балагана? Тогда включайте трансляцию в среду: там станут разбирать Андрея Лозового из фракции Радикальной партии; поддержать соратника придет Олег Ляшко, будет весело! А вот, к примеру, в пятницу покажут "дело Розенблата": напряженный, в духе Джона Гришэма, триллер о коррупции с участием ФБР и публичным оглашением собранных доказательств. Увлекательный "разбор полетов" гарантирован!
Ну, а начали этот марафон – в понедельник, с рассмотрения кейса нардепа Евгения Дейдея ("Народный фронт"). Где и побывал корреспондент "Цензор.НЕТ". Но, поскольку каждый читатель может самостоятельно ознакомиться с ходом заседания и сделать собственные выводы, позвольте не пересказывать его ход, а лишь остановиться на самых знаковых моментах и основных тенденциях. (Напомнив сперва суть обвинений со стороны НАБУ).
Тенденция №1. С самого начала заседания стало ясно, что большинство членов комитета вступятся за Евгения Дейдея, как за родного. Почему так? У каждой из сторон была на этот счет своя трактовка. Сам Евгений уверен в том, что у ГПУ с НАБУ просто нет доказательств его вины (см. интервью в конце этого материала). Схожую точку зрения высказал "Цензору" член комитета Сергей Шахов (фракция "Наш край"):
- Вы сегодня присутствовали в комитете, поэтому видели, как все происходило. Действительно, был и заемщик, и человек, занимавший деньги. У которого есть декларация и который не побоялся приехать в комитет. Поэтому моя точка зрения такова: на сегодня недостаточно доказательств в отношении Евгения Дейдея. Как юрист я вижу, что Генпрокурора Луценко вводят в заблуждение. Ему дали непонятные документы, доказательств вины Дейдея пока нет.
А вот в лагере сторонников НАБУ считают по-иному. Там уверены, что налицо, во-первых, союз фракций "Народного фронта" и Радикальной партии по защите своих депутатов от интереса правоохранительных органов.
- А во-вторых, - сообщил нам источник на стороне обвинения – наметилась круговая порука: фракции будут покрывать чужих депутатов в обмен на такую же услугу в отношении своих. И как в таком случае прикажете с ними бороться?
В ходе всего заседания (а более всего – ближе к его завершению) было видно, что и Юрий Луценко, и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в курсе этой, неблагоприятной для себя политической конъюнктуры – и на позитивное сотрудничество не очень-то рассчитывают.
Знаковый момент №1. Нынешний состав регламентного комитета – та еще бригада "неподкупных сторонников закона" (почитайте, к примеру, как они в свое время разбирали Сергея Клюева). Но даже на этом фоне стала откровением нынешняя разухабистая манера поведения первого заместителя главы комитета (а также и.о. его председателя) Павла Пинзеника. Вот, к примеру, как он высказался по итогам вчерашнего заседания:
- Генеральный прокурор четко и недвусмысленно сказал, что ему обидно, что он не может садить нардепов так, как он вчера садил на даче цветы. В нормальной политической системе это ставит крест на любых отношениях между высшим законодательным органом и Генпрокуратурой. У них нет никакого интереса в каких-либо расследованиях. У них есть желание "нагнуть" Верховную Раду …
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Справедливости ради следует отметить, что фирменное остроумие Генерального прокурора также подливало масла в огонь. Взять хотя бы ту самую фразу о посадке цветов на клумбе…
Тенденция №2. Судя по всему, большинство заседаний этой недели пройдет под знаком "Регламентный комитет против Генпрокуратуры". С упором на слово "против". Такой вывод можно сделать по направленности и тональности вопросов членов комитета. Как показалось, выступавшие Олег Куприенко, Светлана Войцеховская, Павел Кишкарь, Сергей Шахов и другие не имели особого желания разобраться в нюансах дела и вопросов самому Евгению Дейдею не задавали. Зато дружно критиковали подход ГПУ и НАБУ к делу и торпедировали вопросами Луценко и Холодницкого.
С одной стороны, это понятно: корпорация отстаивает других. С другой стороны, о чем должны были думать телезрители, наблюдавшие за этим действом?
Знаковый момент №2. Внезапное явление на комитете заимодателя Игоря Линчевского как нельзя лучше характеризовало расклад сил на этом (и, скорее всего, не только) заседании. Напрасно возмущались Луценко с Холодницким, говоря о недопустимости такого публичного согласования позиций между Линчевским и Дейдеем. Нардеп Куприенко продемонстрировал статью 220 Регламента Верховной Рады – и означенный Линчевский вскоре появился в кабинете. Вел он себя истерично, чем добавил нерва и без того неспокойному заседанию. Разбор полетов продолжился и после вынесения "оправдательного" вердикта: Юрий Луценко и Павел Пинзеник имели зажигательный спор в коридоре среди телевизионных камер (см. 10-ю минуту 37-минутного ролика вверху).
Тенденция №3. На фоне громких имен других фигурантов (Довгий, Добкин, Розенблат) кейс Дейдея, возможно, и не выглядел внушительным и для Луценко с Холодницким не являлся ключевым. Но он ярко спроектировал возможные повороты в сценариях:
а) предъявление ГПУ и НАБУ материалов прослушки и пр. (см. начиная с 23-й минуты видео)
б) политической демагогии и мотивов личной обиды в защите (обвинения Дейдеем первого замглавы НАБУ Гизо Углавы);
в) слаженная, с заранее разобранными "партиями", защита коллеги членами комитета (см. вторую часть заседания).
Есть мнение (его корреспонденту "Цензор.НЕТ довелось услышать от разных сторон и с разными доводами), что депутатский корпус согласится на снятие неприкосновенности лишь с господина Розенблата (по причине обилия доказательств и вовлеченности в это дело ФБР). По остальным фигурантам ГПУ и НАБУ уйдут несолоно хлебавши.
Сбудется ли этот прогноз? Дождемся окончания недели.
…И ПРЯМАЯ РЕЧЬ: ХОЛОДНИЦКИЙ, ЛУЦЕНКО, ДЕЙДЕЙ
Со всеми тремя "Цензор.НЕТ" беседовал не после окончания заседания, когда заявления сторон носили продуманно-показушный характер, а в перерыве, объявленном для проведения консультаций. Тем не менее, исход будущего голосования был уже ясен, так что недомолвки в разговоре носили разве только тактический характер.
Юрия Луценко и Назара Холодницкого корреспондент "Цензора" застал прогуливающимися во внутреннем дворике. И первые вопросы задал руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Нардеп от Радикальной партии Куприенко подверг сомнению в этом деле законность прослушивания телефонов нардепа Дейдея и бизнесмена Линчевского…
- Брать "негласку" запрещается в отношении народных депутатов, в данном случае – Евгения Дейдея. К примеру, приду я в суд и скажу: дайте разрешение по Дейдею. Ответ будет таким: нельзя, поскольку он – депутат.
Но если мы берем разрешение на Линчевского, а там попадает Дейдей, Луценко, Холодницкий, кто угодно – это не запрещено. И то, что Дейдей оказался фигурантом разговоров человека, которого слушали, - это его проблемы. Это не нарушает закона и, согласно Конституции, не ограничивает его депутатские права.
- А как вы отнеслись к тому, что на заседании Регламентного комитета внезапно появился г-н Линчевский?
- Да никак не отнеслись. Лучше бы он так появлялся на следствии. А то, как показала "негласка", он 3 дня договаривался, что и кому говорить, - и только потом пришел в НАБУ. А тут он запросто явился. И его сегодняшний допрос я считаю неправомерным, поскольку это комитет, а не следствие. Но раз он дал публичное согласие быть допрошенным на полиграфе, будем допрашивать его на полиграфе. Отказ будет свидетельствовать не в его пользу.
- Из того, что я вижу, комитет не проголосует за вынесение в зал вопроса о снятии неприкосновенности…
- Давайте будем оптимистами! Я всегда оптимист, хотя иногда нужно быть реалистом.
- Но "план Б" у вас должен быть?
- В этой ситуации "плана Б" нет. "План Б" - это упразднение неприкосновенности.
В разговор вступает Генпрокурор Украины.
- План "Б" очень прост, - говорит он. – Если комитет Верховной Рады проголосует "за" - молодцы. Против – их право. Но единственный способ, который (как мне кажется) задумал комитет, - это вернуть материалы назад. ОК, пускай: я их тут же внесу в Верховную Раду. Но я абсолютно убежден в том, что на этом этапе для снятия неприкосновенности и продолжение досудебного следствия у нас собрано достаточно доказательств. Собрать другие без снятия депутатской неприкосновенности – невозможно. Поэтому если комитет захочет вернуть нам материалы – они достаточно быстро будут возвращены на площадку Верховной Рады.
- Почему, по-вашему, Регламентный комитет демонстрирует столь слаженную поддержку г-на Дейдея?
- А вот это уже дело политиков – отвечает Луценко. Холодницкий смеется.
- А поконкретнее сказать можете?
- Пока что не можем. Я хочу посмотреть на результат всех 6 представлений.
- Скажут, что мы давим – добавляет Холодницкий, - поэтому мы ничего не скажем.
- Тогда сформулирую я. Скажите, здесь больше сговора политических сил? Либо так называемая внутрицеховая солидарность: мы не голосуем за снятие неприкосновенности с вашего, а вы – с нашего…
Луценко слегка улыбается, давая понять, что дальше его не "расколоть".
- Все должны анализировать и комментировать политики, - говорит он.
С Евгением Дейдеем мы говорили уже у входа в кабинет, где проходило совещание.
- Не покидает ощущения, что четкого ответа на то, "сверху" откуда появились почти 4 миллиона, вы не даете. Хотя та сторона непрестанно этим интересуется. И, надо сказать, доводы ваших оппонентов для аудитории телевизионной прямой трансляции выглядят вполне достоверно. Так почему вы не в состоянии дать своим обвинителям исчерпывающий ответ?
- Так они сами не могут понять, понимаете? Сначала указывают на эту цифру – 6,4 млн. Потом оказывается, что эту машину я уже не купил, а поменял. То есть уже какая-то несостыковочка идет по квартирам, по всему. Они сами не могут разобраться во всей бухгалтерии! Да и я только знаю, что и как покупала моя жена. Но мы же не подводили какую-то калькуляцию; ты же не считаешь в таких случаях, грубо говоря, каждую копейку…
Я готов за каждый пункт своей декларации ответить. Но то, что они сейчас пытаются "повесить" на меня непонятно какие деньги…Мы имеем дело с выборочным правосудием: почему, скажем, по Лещенко нет такого же дела? У него на 5,5 миллионов займ!
- Лещенко – отдельный случай. Согласитесь, что если все, на кого заведены дела, будут ссылаться на подобные случаи, добраться до истины будет очень сложно.
- Так это выборочное правосудие! Есть 2 прецедента, но по одному представление есть, а по другому – нет! Объясните, это как называется?
- У ваших оппонентов есть мнение, что практически единодушная позиция Регламентного комитета в вашу поддержку – следствие: а) союза "Народного фронта" и Радикальной партии Ляшко; б) круговой поруки: мы поможем вам с вашим депутатом, а вы нам – с нашим.
- Так фактажа ж недостаточно! За что? Мало, что ли, других прецедентов? Где миллиарды разворованы? (С иронией) Кого нашли – самого злого коррупционера? Это же фу, позор вообще в самом деле!
Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"
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Следуя Вашей логике, нужно согласиться с тем, что государство Украина прекратило свое существование в 2014 году. С тем, что в течении последних трех лет идет создание нового государственного образования в котором институты государственности до конца не сформированы и соответственно пока на настоящее время творить правосудие банально некому и принцип "грабь награбленное" имеет право на жизнь.
Или все-таки какой-никакой, но Суд есть?
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Но я с вами согласен - не нужно цацкаться с ними, как и с антикоррупицонерами, которые решили что им можно за год-два заработать на крутые домики и отдых заграницей! Чем тогда они от старых деятелей отличаются? Ни чем, просто если хотим порядка - нужно с себя начинать и требовать это от других!
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Вот и все. Были бы депутаты и судьи равны перед законом,их легко бы брали на горячем и без всякого согласия таких же продажных и мерзких депутатов,садили бы за решетку.
Глядишь и не было бы со стороны судей круговой поруки. И с Майданом бы уже вопрос был закрыт.
Но он это не понимает. Ему надо от липецких выродков внимание отвлечь.
Мне этот Дедей по барабану. Занимал он или нет. Все это отмазки и все вы это прекрасно знаете.
Мне он омерзителен еще и тем,что нападки на НАБУ он начал с проклятых грузин,которые ему,украинцу (это он о себе так-хотя он не украинец,он подлый ХОХОЛ!),жить не дают.
Для меня украинец,это не национальность. Это прежде всего,готовность умереть за страну Украина-Русь,какой бы национальности ты не был.
Вот как российский пограничник Илья Богданов,который воюет за свободу Украины и с гордостью говорит,что он украинец.
А этот?! Напялил камуфляж,а по сути своей гнилой и хохляцкой,он барыга.
И кореша у него такие же.
Или вот чеченцы,которых ФСБ уничтожить пытаются. Для этого Дедея,они не украинцы,как и грузины,которым спасибо сказать надо,а не упрекать тем,что они мол родились не украинцами и нечего нам тут указывать. Особенно если нам воровать и наживаться мешают.
Дермо! Самое настоящее дерьмо,а не люди,все вот такие Дедеи,на крови погибших прорвавшихся к власти и первым делом за распилы бабла.
Не начал бы Дедей вопить о грузинах,которые не украинцы,я бы может еще и сомневался. Но вот как только обвиняемый перешел на национальность.........Он же не грузин опозорил своими заявами. Он Украину унизил.
Доказать? Да по его словам получается,что если бы не грузины,то украинцы бы ему,за его делишки претензий не предьявили. Получается,что украинцы воры? Такие же как он? С его слов разумеется.
Так вот,повторюсь,тот же Михо или Сакварелидзе,Богданов Илья,чеченец со своей Аминой,которая грудью его защищала от убийцы,десятки и сотни белорусов,мои племянники внучатые которые два года провели в АТО,и тысячи (не побоюсь этого слова)русскоязычных граждан Украины,совместно с настоящими по рождению украинцами,вот они все и есть НАСТОЯЩИЕ украинцы.
А этот Дедей...мусор. Дерьмо. Испытание властью не прошел. Скурвился.
Точнее.....ссучился.
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Представляете,в той же Австралии,этот Дедей,начал бы упрекать кого-то,что он не истинный канадец?
Представили?
Так почему такое возможно в Украине?
Я тут зашел на сайт Линия Обороны,так меня начали попрекать,что я не украинец.
Мол не хрен украинцам указывать. Без вас пришлых разберемся.
Так ехидное и напрашивается: Ну и как? Разобрались? Полстраны за сына фашистского полицая и племянника карателя из Зондер-команды СС (дядя Януковича,предатель Родины,с оружием в руках,как и его отец,перешли на сторону Гитлера. Дядя служил в зондер-команде СС,деревни палил. каратель-был по приговору ВК ВС БССР в 1949 году приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение),шапкокрада и вора,голосовали!
Так еще и главным антифашистом его сделали.
И ничего. Для шоколадного отребья,это нормально. Подумаешь,вчера за Овоща и в его команде были. А сегодня? КСУ,ЦИК,ВСЮ,да таже Лутковская-все они ( ВСЕ ПОГОЛОВНО!!!),сидят на тех же местах. Не воюют за Украину. И дети их награбленное по европам проматывают.
А украинцы погибают. Каждый день!! Пока эта сволочь,их убийц кормит,поит,пенсии и пособия за счет матерей и жен с детьми убитых,выплачивает.
Ну и кто тут лодку раскачивает?
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Выборочное правосудие, как инструмент раправы над неугодными и защиты своих.
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В ночь на 3 февраля возле дома № 3 по улице Островского преступники совершили третье нападение на группу граждан - С. Б. Сивоплясова, Д. В. Шевчука и В. В. Рудковскую. После отказа отдать материальные ценности Дейдей и Ляховольский стали избивать мужчин. Во время избиения потерявшего сознание Сивоплясова их заметили сотрудники милиции. Ляховольский был задержан при попытке скрыться с места преступления. 11 февраля, после возбуждения уголовного дела, также был задержан и Дейдей. Подсудимые Дейдей и Ляховольский свою вину в совершении преступлений полностью признали. 23 марта 2012 года Суворовский районный суд города Одессы приговорил Евгения Дейдея и Алексея Ляховольского к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение без конфискации имущества (с отсрочкой на три года). Осуждённые должны были являться в органы уголовно-исполнительной системы в течение испытательного срока и, согласно постановлению Любашевского районного суда Одесской области от 6 апреля 2015 года, Ляховольский был освобождён от назначенного наказания. Дейдей с конца 2013 года стал скрываться от органов, однако не был объявлен в розыск. После начала акций протестов на Украине Евгений Дейдей стал сотником 7-й сотни «Самоообороны Майдана". А это что? "Злочинна влада" предвидела путь в дупутаты и заранее фабриковала дела?
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Не зря Бернард Шоу говорил: Патриотизм,последнее прибежище негодяя.
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Сами ведь этот механизм запустили)
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Просто в Испанию он улетел отдыхать всмето работы в комитете по продиводействуб коррупции, где он еще и председатель)
Подумал, что никуда эта коррупция не денеться, а ему нужно срочно позагорать)
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а матами можна???? ***ть "х.... собі в нього "копійки"...
це не то що якась паралельна реальність...це якось взагалі поза межами часу й простору...
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Прикольно, одалживать незнакомой женщине почти 3,5 миллиона гривен)
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плюс - ми бачимо те, що може стати основою створення нормальної держави. Такого не було раніше і вже не вдасться привчити нас мовчати знов.
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Бридко дивитись на депутатів ВР які обілюють бандитів.
Але чому дивуватися коли більшість членів цього комітету самі нечисті перед законом.
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