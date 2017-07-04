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Материалы по теме:
Все про:ВР (22860) неприкосновенность (846) Кузьменко Евгений (258) Дейдей (67)

 ПЕРВЫЙ БЛИН – ДЕЙДЕЕМ

Регламентный комитет Верховной Рады вступился за депутата из коалиции, снятия неприкосновенности с которого требовали НАБУ и Генпрокуратура. Станет ли этот сценарий типовым для текущей недели? Смогут ли вздохнуть с облегчением Довгий, Добкин, Розенблат и другие?


Регламентный комитет Верховной Рады на этой неделе похож на крупный драматический театр. Каждый день он рассматривает по одному представлению Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с того или иного депутата. Рассматриваются факты, изучаются доказательства, задаются вопросы. И все это – при большом скоплении прессы и в режиме прямой трансляции общенациональных телеканалов!

А, поскольку и депутаты, и их кейсы – разные, то и спектакли выходят разножанровые. И зрители вправе выбрать то, что им больше по душе. Хотите, к примеру, вкусить разухабистого балагана? Тогда включайте трансляцию в среду: там станут разбирать Андрея Лозового из фракции Радикальной партии; поддержать соратника придет Олег Ляшко, будет весело! А вот, к примеру, в пятницу покажут "дело Розенблата": напряженный, в духе Джона Гришэма, триллер о коррупции с участием ФБР и публичным оглашением собранных доказательств. Увлекательный "разбор полетов" гарантирован!

Ну, а начали этот марафон – в понедельник, с рассмотрения кейса нардепа Евгения Дейдея ("Народный фронт"). Где и побывал корреспондент "Цензор.НЕТ". Но, поскольку каждый читатель может самостоятельно ознакомиться с ходом заседания и сделать собственные выводы, позвольте не пересказывать его ход, а лишь остановиться на самых знаковых моментах и основных тенденциях. (Напомнив сперва суть обвинений со стороны НАБУ).





Тенденция №1. С самого начала заседания стало ясно, что большинство членов комитета вступятся за Евгения Дейдея, как за родного. Почему так? У каждой из сторон была на этот счет своя трактовка. Сам Евгений уверен в том, что у ГПУ с НАБУ просто нет доказательств его вины (см. интервью в конце этого материала). Схожую точку зрения высказал "Цензору" член комитета Сергей Шахов (фракция "Наш край"):

Первый блин – Дейдеем 01

- Вы сегодня присутствовали в комитете, поэтому видели, как все происходило. Действительно, был и заемщик, и человек, занимавший деньги. У которого есть декларация и который не побоялся приехать в комитет. Поэтому моя точка зрения такова: на сегодня недостаточно доказательств в отношении Евгения Дейдея. Как юрист я вижу, что Генпрокурора Луценко вводят в заблуждение. Ему дали непонятные документы, доказательств вины Дейдея пока нет.

А вот в лагере сторонников НАБУ считают по-иному. Там уверены, что налицо, во-первых, союз фракций "Народного фронта" и Радикальной партии по защите своих депутатов от интереса правоохранительных органов.

- А во-вторых, - сообщил нам источник на стороне обвинения – наметилась круговая порука: фракции будут покрывать чужих депутатов в обмен на такую же услугу в отношении своих. И как в таком случае прикажете с ними бороться?

В ходе всего заседания (а более всего – ближе к его завершению) было видно, что и Юрий Луценко, и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в курсе этой, неблагоприятной для себя политической конъюнктуры – и на позитивное сотрудничество не очень-то рассчитывают.

Знаковый момент №1. Нынешний состав регламентного комитета – та еще бригада "неподкупных сторонников закона" (почитайте, к примеру, как они в свое время разбирали Сергея Клюева). Но даже на этом фоне стала откровением нынешняя разухабистая манера поведения первого заместителя главы комитета (а также и.о. его председателя) Павла Пинзеника. Вот, к примеру, как он высказался по итогам вчерашнего заседания:

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- Генеральный прокурор четко и недвусмысленно сказал, что ему обидно, что он не может садить нардепов так, как он вчера садил на даче цветы. В нормальной политической системе это ставит крест на любых отношениях между высшим законодательным органом и Генпрокуратурой. У них нет никакого интереса в каких-либо расследованиях. У них есть желание "нагнуть" Верховную Раду …

Справедливости ради следует отметить, что фирменное остроумие Генерального прокурора также подливало масла в огонь. Взять хотя бы ту самую фразу о посадке цветов на клумбе…

Тенденция №2. Судя по всему, большинство заседаний этой недели пройдет под знаком "Регламентный комитет против Генпрокуратуры". С упором на слово "против". Такой вывод можно сделать по направленности и тональности вопросов членов комитета. Как показалось, выступавшие Олег Куприенко, Светлана Войцеховская, Павел Кишкарь, Сергей Шахов и другие не имели особого желания разобраться в нюансах дела и вопросов самому Евгению Дейдею не задавали. Зато дружно критиковали подход ГПУ и НАБУ к делу и торпедировали вопросами Луценко и Холодницкого.

С одной стороны, это понятно: корпорация отстаивает других. С другой стороны, о чем должны были думать телезрители, наблюдавшие за этим действом?

Знаковый момент №2. Внезапное явление на комитете заимодателя Игоря Линчевского как нельзя лучше характеризовало расклад сил на этом (и, скорее всего, не только) заседании. Напрасно возмущались Луценко с Холодницким, говоря о недопустимости такого публичного согласования позиций между Линчевским и Дейдеем. Нардеп Куприенко продемонстрировал статью 220 Регламента Верховной Рады – и означенный Линчевский вскоре появился в кабинете. Вел он себя истерично, чем добавил нерва и без того неспокойному заседанию. Разбор полетов продолжился и после вынесения "оправдательного" вердикта: Юрий Луценко и Павел Пинзеник имели зажигательный спор в коридоре среди телевизионных камер (см. 10-ю минуту 37-минутного ролика вверху).

Тенденция №3. На фоне громких имен других фигурантов (Довгий, Добкин, Розенблат) кейс Дейдея, возможно, и не выглядел внушительным и для Луценко с Холодницким не являлся ключевым. Но он ярко спроектировал возможные повороты в сценариях:

а) предъявление ГПУ и НАБУ материалов прослушки и пр. (см. начиная с 23-й минуты видео)

б) политической демагогии и мотивов личной обиды в защите (обвинения Дейдеем первого замглавы НАБУ Гизо Углавы);

в) слаженная, с заранее разобранными "партиями", защита коллеги членами комитета (см. вторую часть заседания).

Есть мнение (его корреспонденту "Цензор.НЕТ довелось услышать от разных сторон и с разными доводами), что депутатский корпус согласится на снятие неприкосновенности лишь с господина Розенблата (по причине обилия доказательств и вовлеченности в это дело ФБР). По остальным фигурантам ГПУ и НАБУ уйдут несолоно хлебавши.

Сбудется ли этот прогноз? Дождемся окончания недели.

…И ПРЯМАЯ РЕЧЬ: ХОЛОДНИЦКИЙ, ЛУЦЕНКО, ДЕЙДЕЙ

Со всеми тремя "Цензор.НЕТ" беседовал не после окончания заседания, когда заявления сторон носили продуманно-показушный характер, а в перерыве, объявленном для проведения консультаций. Тем не менее, исход будущего голосования был уже ясен, так что недомолвки в разговоре носили разве только тактический характер.

Юрия Луценко и Назара Холодницкого корреспондент "Цензора" застал прогуливающимися во внутреннем дворике. И первые вопросы задал руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

- Нардеп от Радикальной партии Куприенко подверг сомнению в этом деле законность прослушивания телефонов нардепа Дейдея и бизнесмена Линчевского…

- Брать "негласку" запрещается в отношении народных депутатов, в данном случае – Евгения Дейдея. К примеру, приду я в суд и скажу: дайте разрешение по Дейдею. Ответ будет таким: нельзя, поскольку он – депутат.

Но если мы берем разрешение на Линчевского, а там попадает Дейдей, Луценко, Холодницкий, кто угодно – это не запрещено. И то, что Дейдей оказался фигурантом разговоров человека, которого слушали, - это его проблемы. Это не нарушает закона и, согласно Конституции, не ограничивает его депутатские права.

- А как вы отнеслись к тому, что на заседании Регламентного комитета внезапно появился г-н Линчевский?

- Да никак не отнеслись. Лучше бы он так появлялся на следствии. А то, как показала "негласка", он 3 дня договаривался, что и кому говорить, - и только потом пришел в НАБУ. А тут он запросто явился. И его сегодняшний допрос я считаю неправомерным, поскольку это комитет, а не следствие. Но раз он дал публичное согласие быть допрошенным на полиграфе, будем допрашивать его на полиграфе. Отказ будет свидетельствовать не в его пользу.

- Из того, что я вижу, комитет не проголосует за вынесение в зал вопроса о снятии неприкосновенности…

- Давайте будем оптимистами! Я всегда оптимист, хотя иногда нужно быть реалистом.

- Но "план Б" у вас должен быть?

- В этой ситуации "плана Б" нет. "План Б" - это упразднение неприкосновенности.

В разговор вступает Генпрокурор Украины.

- План "Б" очень прост, - говорит он. – Если комитет Верховной Рады проголосует "за" - молодцы. Против – их право. Но единственный способ, который (как мне кажется) задумал комитет, - это вернуть материалы назад. ОК, пускай: я их тут же внесу в Верховную Раду. Но я абсолютно убежден в том, что на этом этапе для снятия неприкосновенности и продолжение досудебного следствия у нас собрано достаточно доказательств. Собрать другие без снятия депутатской неприкосновенности – невозможно. Поэтому если комитет захочет вернуть нам материалы – они достаточно быстро будут возвращены на площадку Верховной Рады.

- Почему, по-вашему, Регламентный комитет демонстрирует столь слаженную поддержку г-на Дейдея?

- А вот это уже дело политиков – отвечает Луценко. Холодницкий смеется.

- А поконкретнее сказать можете?

- Пока что не можем. Я хочу посмотреть на результат всех 6 представлений.

- Скажут, что мы давим – добавляет Холодницкий, - поэтому мы ничего не скажем.

- Тогда сформулирую я. Скажите, здесь больше сговора политических сил? Либо так называемая внутрицеховая солидарность: мы не голосуем за снятие неприкосновенности с вашего, а вы – с нашего…

Луценко слегка улыбается, давая понять, что дальше его не "расколоть".

- Все должны анализировать и комментировать политики, - говорит он.

С Евгением Дейдеем мы говорили уже у входа в кабинет, где проходило совещание.

- Не покидает ощущения, что четкого ответа на то, "сверху" откуда появились почти 4 миллиона, вы не даете. Хотя та сторона непрестанно этим интересуется. И, надо сказать, доводы ваших оппонентов для аудитории телевизионной прямой трансляции выглядят вполне достоверно. Так почему вы не в состоянии дать своим обвинителям исчерпывающий ответ?

- Так они сами не могут понять, понимаете? Сначала указывают на эту цифру – 6,4 млн. Потом оказывается, что эту машину я уже не купил, а поменял. То есть уже какая-то несостыковочка идет по квартирам, по всему. Они сами не могут разобраться во всей бухгалтерии! Да и я только знаю, что и как покупала моя жена. Но мы же не подводили какую-то калькуляцию; ты же не считаешь в таких случаях, грубо говоря, каждую копейку…

Я готов за каждый пункт своей декларации ответить. Но то, что они сейчас пытаются "повесить" на меня непонятно какие деньги…Мы имеем дело с выборочным правосудием: почему, скажем, по Лещенко нет такого же дела? У него на 5,5 миллионов займ!

- Лещенко – отдельный случай. Согласитесь, что если все, на кого заведены дела, будут ссылаться на подобные случаи, добраться до истины будет очень сложно.

- Так это выборочное правосудие! Есть 2 прецедента, но по одному представление есть, а по другому – нет! Объясните, это как называется?

- У ваших оппонентов есть мнение, что практически единодушная позиция Регламентного комитета в вашу поддержку – следствие: а) союза "Народного фронта" и Радикальной партии Ляшко; б) круговой поруки: мы поможем вам с вашим депутатом, а вы нам – с нашим.

- Так фактажа ж недостаточно! За что? Мало, что ли, других прецедентов? Где миллиарды разворованы? (С иронией) Кого нашли – самого злого коррупционера? Это же фу, позор вообще в самом деле!


Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"


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Нашли злостного "вора", который даже не украл деньги. А вот рыгобанда прекрасно себя чувствует в Раде - цельная Оккупационная фракция плюс "Воля народу", "Видроджэння" и половина в фракции БПП в вышиванках сидят. И хоть бы хны (к примеру, те же "вышки бойка" с наваром в две сотни лямов баксов). Выводы сделать не сложно.
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Йоханый бабй, ярчайший пример зарабатывания на войне (предположительно мародерство) нужно считать нормальным и недоказуемым, потому, что с его слов он взял кредит?
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А доказательства есть? Или такое же бла-бла-бла, как у НАеБУ?
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На данный момент есть все основания обосновано подозревать. Доказательства могут быть добыты только в результате проведения следственных действий, согласие на которые, как по мне, обязаны дать депутаты ВР. А виновен или невиновен этот тип определит Суд.
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Суд? Какой? Который всех рыгов и убийц Майдана с сепарами отпускал и отпускает? Ню-ню.
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Если по Вашей логике Суда в Украине нет, соответственно нет правосудия, то у нас нет государства.
Следуя Вашей логике, нужно согласиться с тем, что государство Украина прекратило свое существование в 2014 году. С тем, что в течении последних трех лет идет создание нового государственного образования в котором институты государственности до конца не сформированы и соответственно пока на настоящее время творить правосудие банально некому и принцип "грабь награбленное" имеет право на жизнь.
Или все-таки какой-никакой, но Суд есть?
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Государства Украина еще не было и пока нет. Но есть паростки, подающие надежду. Суда не было и нет вообще - есть судилище продажное.
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Спасибо. За ответ. Ваша позиция предельно ясна. Но для меня, как гражданина, украинца такая позиция неприемлема абсолютно.
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Кстати, если государства нет, то зачем мы цацкаемся с неугодными нам депутатами. По факту они для нас никто и звать их никак. Пусть авторитетные люди соберутся, примут решение, поставят к стенке ... И все проблемы.)
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так это уже анархия, так нельзя!
Но я с вами согласен - не нужно цацкаться с ними, как и с антикоррупицонерами, которые решили что им можно за год-два заработать на крутые домики и отдых заграницей! Чем тогда они от старых деятелей отличаются? Ни чем, просто если хотим порядка - нужно с себя начинать и требовать это от других!
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Вот зачем ты с порохоботом споришь? Он тебе десятки причин придумает,но главной,НИКОГДА не скажет. А она проста. Перед законом все равны и не должно быть НИКАКОЙ недоторканности.
Вот и все. Были бы депутаты и судьи равны перед законом,их легко бы брали на горячем и без всякого согласия таких же продажных и мерзких депутатов,садили бы за решетку.
Глядишь и не было бы со стороны судей круговой поруки. И с Майданом бы уже вопрос был закрыт.
Но он это не понимает. Ему надо от липецких выродков внимание отвлечь.
Мне этот Дедей по барабану. Занимал он или нет. Все это отмазки и все вы это прекрасно знаете.
Мне он омерзителен еще и тем,что нападки на НАБУ он начал с проклятых грузин,которые ему,украинцу (это он о себе так-хотя он не украинец,он подлый ХОХОЛ!),жить не дают.
Для меня украинец,это не национальность. Это прежде всего,готовность умереть за страну Украина-Русь,какой бы национальности ты не был.
Вот как российский пограничник Илья Богданов,который воюет за свободу Украины и с гордостью говорит,что он украинец.
А этот?! Напялил камуфляж,а по сути своей гнилой и хохляцкой,он барыга.
И кореша у него такие же.
Или вот чеченцы,которых ФСБ уничтожить пытаются. Для этого Дедея,они не украинцы,как и грузины,которым спасибо сказать надо,а не упрекать тем,что они мол родились не украинцами и нечего нам тут указывать. Особенно если нам воровать и наживаться мешают.
Дермо! Самое настоящее дерьмо,а не люди,все вот такие Дедеи,на крови погибших прорвавшихся к власти и первым делом за распилы бабла.
Не начал бы Дедей вопить о грузинах,которые не украинцы,я бы может еще и сомневался. Но вот как только обвиняемый перешел на национальность.........Он же не грузин опозорил своими заявами. Он Украину унизил.
Доказать? Да по его словам получается,что если бы не грузины,то украинцы бы ему,за его делишки претензий не предьявили. Получается,что украинцы воры? Такие же как он? С его слов разумеется.
Так вот,повторюсь,тот же Михо или Сакварелидзе,Богданов Илья,чеченец со своей Аминой,которая грудью его защищала от убийцы,десятки и сотни белорусов,мои племянники внучатые которые два года провели в АТО,и тысячи (не побоюсь этого слова)русскоязычных граждан Украины,совместно с настоящими по рождению украинцами,вот они все и есть НАСТОЯЩИЕ украинцы.
А этот Дедей...мусор. Дерьмо. Испытание властью не прошел. Скурвился.
Точнее.....ссучился.
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Простите,забыл прекрасного украинца Негояна,который чудесно читал стихи Шевченко.
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Американец,канадец,австралиец,новозеландец,сингапурец-это нация?
Представляете,в той же Австралии,этот Дедей,начал бы упрекать кого-то,что он не истинный канадец?
Представили?
Так почему такое возможно в Украине?
Я тут зашел на сайт Линия Обороны,так меня начали попрекать,что я не украинец.
Мол не хрен украинцам указывать. Без вас пришлых разберемся.
Так ехидное и напрашивается: Ну и как? Разобрались? Полстраны за сына фашистского полицая и племянника карателя из Зондер-команды СС (дядя Януковича,предатель Родины,с оружием в руках,как и его отец,перешли на сторону Гитлера. Дядя служил в зондер-команде СС,деревни палил. каратель-был по приговору ВК ВС БССР в 1949 году приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение),шапкокрада и вора,голосовали!
Так еще и главным антифашистом его сделали.
И ничего. Для шоколадного отребья,это нормально. Подумаешь,вчера за Овоща и в его команде были. А сегодня? КСУ,ЦИК,ВСЮ,да таже Лутковская-все они ( ВСЕ ПОГОЛОВНО!!!),сидят на тех же местах. Не воюют за Украину. И дети их награбленное по европам проматывают.
А украинцы погибают. Каждый день!! Пока эта сволочь,их убийц кормит,поит,пенсии и пособия за счет матерей и жен с детьми убитых,выплачивает.
Ну и кто тут лодку раскачивает?
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Перечитал,напомнило. Дедей сказал про истинных украинцах. А мне это так напомнило ИСТИННОГО АРИЙЦА.
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Похоже, я с Вами одной крови. Одинаково смотрим на многое. Что касается дейдея, то за ним тянется такой шлейф художеств, что только диву даёшься, как такая личность ещё до сих пор не нарах. Имея непогашенную, за разбой, судимость, он сначала попадает в киевскую милицию, и далее его биография - пунктир. Личность настолько неприятная, что даже обсуждать его противно.
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А кто нашему народу доктор,что такое дерьмо навыбирали , как народный фронт Яценюка и БПП Порошенка ,там же сплошь голодные барыги,опьяненные от свалившейся на них халявы на крови,у нас очень плохая память,мы насмехаемся над россиянами,что они полностью доверяют соловьёвукиселевщину, а сами,такие же,верим всяким продажным политологам,что войну можно закончить через 2 недели,большинство просто лениться включать мозги и анализировать.
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Детские манипуляции в стиле Дейдея. Типа вы меня, а вот он.... Это в игра в школярство какая-то. Каждый отвечает за себя и нечего пальцами по сторонам тыкать. Придет всемя до всех доберутся. Так вот, пусть отвечает. Выяснят, что не виноват, ну и хорошо. А виноват - пусть ответит.
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с одной стороны оно конечно логично - отвечать должен каждый за себя, но ведь и есть логика в претензиях Дейдея - ведь когда по такому же вопросу "взял в долг у Жены/тещи/девушки" проходил Лещенко - то никто ему вопросов не задал, а суть претензий аналогична!
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У него нет своих людей в САП и НАБУ, как у Лещенко и спонсора в лице Григоришина)
Выборочное правосудие, как инструмент раправы над неугодными и защиты своих.
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Это не детские манипуляции, это манипуляции зарвавшегося мажора-негодяя, уверенного в том, что и это ему сойдёт с рук. Лязгать языком оно научилось, а ответить за содеянное - кишка тонка. Истерящее трусливое хамло.
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"2 февраля 2011 года Евгений Дейдей и Алексей Ляховольский совершили первое разбойное нападение на прохожих A.M. и С. В. Трандасир на 1-м Студенческом переулке в Одессе. Угрожая обрезом охотничьего ружья и пистолетом, злоумышленники стали избивать граждан, после чего забрали у них мобильный телефон и деньги. Вечером того же дня Дейдей и Ляховольский повторили разбойное нападение на двух мужчин - А. А. Хмурого и И. А. Сакала - на углу улицы Краснослободской и Яши Гордиенко. Последний сумел убежать, Хмурый же отдал свой мобильный телефон. После этого Ляховольский ударил пистолетом гражданина, от чего тот потерял сознание, а нападавшие скрылись с места преступления.
В ночь на 3 февраля возле дома № 3 по улице Островского преступники совершили третье нападение на группу граждан - С. Б. Сивоплясова, Д. В. Шевчука и В. В. Рудковскую. После отказа отдать материальные ценности Дейдей и Ляховольский стали избивать мужчин. Во время избиения потерявшего сознание Сивоплясова их заметили сотрудники милиции. Ляховольский был задержан при попытке скрыться с места преступления. 11 февраля, после возбуждения уголовного дела, также был задержан и Дейдей. Подсудимые Дейдей и Ляховольский свою вину в совершении преступлений полностью признали. 23 марта 2012 года Суворовский районный суд города Одессы приговорил Евгения Дейдея и Алексея Ляховольского к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение без конфискации имущества (с отсрочкой на три года). Осуждённые должны были являться в органы уголовно-исполнительной системы в течение испытательного срока и, согласно постановлению Любашевского районного суда Одесской области от 6 апреля 2015 года, Ляховольский был освобождён от назначенного наказания. Дейдей с конца 2013 года стал скрываться от органов, однако не был объявлен в розыск. После начала акций протестов на Украине Евгений Дейдей стал сотником 7-й сотни «Самоообороны Майдана". А это что? "Злочинна влада" предвидела путь в дупутаты и заранее фабриковала дела?
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Не забывайте, что этот, сегодня обласканный мальчик, практически не воевал на передовой и красовался на параде в Киеве со своим Киев-1 и со своим вооружением, бронетехникой и воинами, тогда когда настоящие патриоты благодаря нехватке этого батальона на передовой попали в окружение и понесли невиданные потери, кроме того имиджу наших сил был нанесен непоправимый удар. И я думаю, об этом Дейдея тоже нужно спросить. Хорошо спросить. А еще есть связь между Киев-1 (командир Дейдей) и уголовным фигурантом расследования ФБР, которое инициировал Леня Длинный в США, и как я надеюсь украинских правохранителей в отношении владельца сети Пузата Хата господина Вячеслава Константиновского, который упоминается как участник и исколнитель ряда заказных убийств. Вот такая интересная связь.
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Спасибо за инфу ребята. Догадывался,что имеем дело с подонком,а сейчас лишний раз в этом убедился.
Не зря Бернард Шоу говорил: Патриотизм,последнее прибежище негодяя.
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Просто нужно было брать пример с Лещенко. Тот сказал, что одолжил у Притулы, мамы, любимого человека и т.п. Вот и вопросов к нему никаких нет)
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Так він і взяв приклад з Лещенка і "позичив" гроші у свого помічника. треба брати за шкірку в першу чергу "позичальників".
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Холодницкого и Сытника все утроивало, когда Сереня расскзаывал про якобы одолженные деньги, и ничего не смущало. А сейчас Холодницкий уже возмущается, что "В Україні створюється механізм, за яким можна "легалізувати" кошти, отримані незаконним шляхом."
Сами ведь этот механизм запустили)
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Ну Сережка же друг Сытника, ему получается можно и все дозволено))) Так что пойду подружусь с Сытником))
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так у нас не только Лещенко отмазывают, а еще и Залищук, Шабунина! такая тройка борцунов с коррупцией отличная нарисовалась
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хахаха прям мушкетеры, не хватает им только Д'артаньяна)) А ребятки за 2 года хорошее состояние себе заработали, раз могут себе позволить квартиры элитные покупать и дома строить))
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ну так квартирка то у Сережи почти на 200 квадратов, это вам целые апартаменты! видимо хорошо Лещенко отрабатывал все заказы российского олигарха, если позволил себе не только такую дорогую квартиру купить, но еще и на не менее дорогой отдых в Испанию поехать
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До этого еще и Италия была)
Просто в Испанию он улетел отдыхать всмето работы в комитете по продиводействуб коррупции, где он еще и председатель)
Подумал, что никуда эта коррупция не денеться, а ему нужно срочно позагорать)
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Так правильно, Холодницкий сам является частью этого механизма, практически основное его звено
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Так а их тоже отмывают автоматически. Подельники ж тоже в доле и знают, что переживать нечего. Серёжа рад для своих стараться
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все бы ничего если бы реально Сережа был честным и жил лишь на зарплату, на самом же дел еще тот жук и всегда найдет на чем нажиться и под кого поиграть
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так сейчас вот оказывается, что все эти схемы с легализацией доходов показал нашим депутатам Сергей Лещенко) можно уже называть его "схемой Лещенко" - когда просто говоришь, что занял денежки и показываешь типа договор-расписку) крутая тема) просто супер. И этот человек нам рассказывал как с коррупционерами бороться нужно?
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Согласен с вами, эту кашу заварил Сережка, но проблема в другом, что САП и НАБУ в свое время сами закрыли глаза на эту "схему Лещенко")) Теперь вот не нужно жаловаться, сами открыли ящик Пандоры.
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все они за одно и кроют друг друга при любой возможности, поэтому коррупция и процветает
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К сожалению, НАБУ за два года своей работы превратилось в мозговой центр коррупциионных схем, а заодно и придумывают как отмазывать друзей и потенциальных спонсоров от коррупционных скандалов
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ну теперь и посмотрим на изобретательность всех этих антикоррупционных органов и как они будут выгораживать поступки Лещенко и других борцунов с коррупцией, которые пилят гранты
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Так проще, нашёл себе олигарха, который спонсирует, покупает за его счёт квартиры, а себя выгораживает разными историями о даче в долг
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ты же не считаешь в таких случаях, грубо говоря, каждую копейку…Джерело:https://ua.censor.net.ua/r446405

а матами можна???? ***ть "х.... собі в нього "копійки"...
це не то що якась паралельна реальність...це якось взагалі поза межами часу й простору...
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Игорь Линчевский: "Да, я реально одолжил деньги Дейдею. Эти деньги у меня задекларированы во всех налоговых декларациях, уплачены все налоги. Эти деньги я лично передавал Дейдею для жены. Первоначально был устный договор, когда я привозил, двумя частями, кстати, привозил эти деньги в Киев, я передавал, жена, я с ней не знаком, по-моему находилась в машине"

Прикольно, одалживать незнакомой женщине почти 3,5 миллиона гривен)
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Лапоть, он Дейдею одалживал деньги, а тот жене передал. Что не понятно?
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Пробляді з ВР почали відчувати на своїй спині подих Лук"янівського СІЗО, тому і не дають рішення по Дейдею.
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И не дадут... Потому как следующим может стать практически КАЖДЫЙ "народный" депутат (90%)! А оно им надо?! И ведь ещё многие наши граждане до сих пор недоумевают, - "почему" мы так плохо живём? Потому и "выживаем", что гены хорошие, - другие народы давно бы вымерли, если бы имели у себя во главе таких "хитросделанных чудотворцев", - к тому же "недоторканих"!
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Ех , а зовсім недавно за написане, що нф і панамські патріоти , разом з окупаційним блоком і на додачу з радикалами , є професійними кидалами , каталами і крадіями з великої дороги , можна було на тиждень бути заблокованим , а тут сам кореспондент це підтверджує. А як же , "аби не Батьківщина і Свобода ? " .
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Общалась с этим Дейдеем на ФБ. Абсолютный гопник. Речь гопника. Повадки гопника.
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Так он со всем лишнехромосомными общается так, они другого языка не понимают
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перед законом все должны быть ровны и не имеет значения кто ты и в какой партии, лишь тогда в стране и наступит порядок когда начнут все жить одинаково
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Так должно быть в нормально цивилизованной стране, а у нас если ты друг/товарищ президента, то тебе закон не писан. Сколько было поводов взяться за тех же Кононенко и Гонтареву, но НАБУ не хочет ими заниматься, ну или не разрешают их трогать)))
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НАБУ только для видимости провело обыск в НБУ и то, когда Гонтаревой небыло на месте, что бы не дай Бог сделать что то не то))) Но на обысках процесс и закончился
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ну так Гонтарева человек Гаранта, как ее могут задеть, она же почти как священный человек
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Олена,священых человеков не бывает. Только священная корова.
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мінус - Регламентний комітет ВР має намір захищати нардепів, навіть ціною втрати залишків "обличчя"
плюс - ми бачимо те, що може стати основою створення нормальної держави. Такого не було раніше і вже не вдасться привчити нас мовчати знов.
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Что-то такое ляпнул Хололдницкий, совсем не подумав о последствиях! как же теперь в ходе всех этих скандалов будет оправдывать Сережу Лещенко и его покупку квартиры на деньги мамы, девушки, Притулы! там развод такой покруче МММ будет
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Скоро наверное народную премию придумают "Схема Лещенко" и будут ежегодно вручать лучшим из лучших во лжи))) Вот Сережка молодец, новый тренд ввел))
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Лещенко ведь был достаточно хорошим журналистом, когда работал в УП, а потом как пошел в депутаты, то совсем потерял какое либо уважение, только тем и занят, что охотиться за деньгами
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Лещенко видимо брал уроки у Ющенко - в вопросах потери рейтинга! Так стремительно рейтинг терял только он! Сергей за этот год показал свою настоящую натуру обществу - и радует что это случилось сейчас, а не когда он уже был бы наверху!
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Всё бы ничего, но больше похоже на замыливание глаз. Где представления по Бойко, по Дубневичам ребятки на миллиардах сидят, но НАБУ с ГПУ к ним не спешат совсем.
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А я думаю, что в наших учебных заведениях должен быть такой предмет, как история борьбы с коррупцией, где все истории Лещенко, будут рассматриваться, как яркий пример классических коррупционных схем
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сняли бы неприкосновенность со всех, не было бы таких эпизодов. Интересно, а зачем им неприкосновенность, если все остальные такие хрупкие в смысле закона. Надо быть вместе с народом, тогда они и будут Верховной Владой, а не просто з....
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Да пускай снимут неприкосновенность со всех депутатов. Как и обещают обычно перед выборами
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Если за Дейдея заступаются такие люди, как Шахов, то это 100% Дейдея засвет. Он родной для бывших рыгов. А вообще достаточно посмотреть на лицо этого фейкового полевого командира, с бегающими крысиными глазками и многое становится ясно без слов. Это явный пример того, что наверх всплывает го-но.
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Не зря ты мутным ником подписался под своей муйней - в совке стукачи подписывались "Доброжелатель"
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Этот тот который за бандитизм срок получил ?
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Дуже багато людей в Україні знають про те що Дейдей є класичним бандитом. Участь в АТО для нього лише спосіб узаконити мародерство і віджим.
Бридко дивитись на депутатів ВР які обілюють бандитів.
Але чому дивуватися коли більшість членів цього комітету самі нечисті перед законом.
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