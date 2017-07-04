ЖДЕТ СЫНА МАТЬ, А СЫНОВЕЙ - ЗЕМЛЯ
Русской матушке Светлане Агеевой вот только сейчас в голову пришло: это ужасно, когда люди стреляют друг в друга, потому что стрелять должен кто-то один, и она даже знает кто.
Светлана Агеева, учительница английского языка, мать ефрейтора, злодейски плененного на территории Украины, интервью "Гордону":
"Мы очень-очень ждем его возвращения. Надеемся, украинские власти пойдут навстречу... Кредит?.. Это совершенно не имеет значения! Там мелкая сумма, кроме того, я еще работаю. При чем тут кредит? Я категорически опровергаю, что сын уехал воевать за длинным рублем! За каким рублем? У нас не было таких проблем, чтобы из-за денег на смерть идти или на тяжелую работу какую-то. Да, в нашем регионе небольшие зарплаты, но мы всю жизнь так жили. И нам хватает, находим выход из положения. Официально заявляю: это неправда, у нас есть все!.. Братья стреляют друг в друга – вот что страшно. Мне просто вот сейчас в голову пришло: это ужасно, когда люди стреляют друг в друга. Мы, простые обыватели, ждем-ждем, смотрим на эти Минские соглашения. Это крик души... Очень тяжело, когда мы, один народ, стреляем друг в друга. Мы, например, по-доброму к вам относимся. У нас никогда не услышишь ничего такого по отношению к украинцам. Во всяком случае, там, где я живу, нет такой ненависти. А тут и в мой адрес, и в адрес сына матом: мол, такие-сякие. Очень страшно и неприятно такое слышать. Неприятно – это мягко сказано ".
Мягко говоря, Светлана Агеева была в шоке. Вот что, в частности, мягко писала Светлана злым украинцам в "Одноклассниках": "Мы - мрази, а вы белые и пушистые? Это ты выродок... Да, наверное тебя с автоматом трудно представить, ты только в сети сидишь и тявкаешь?", короче, а ну иди сюда, козел, ну, давай, иди, что, засцал, да? Сразу видно, что писала учительница большой русской грамотности, скорбящая мать, человек широкой души, привыкший относиться к украинцам по-доброму. И чем же отплатили ей за эту доброту украинцы? Как следует из переписки, как минимум, обозвали мразью, выродком и, судя по всему, тупой п # здой, хотя это уже совсем несправедливо, потому что сельская учительница английского языка в России - сам по себе человек очень уважаемый, хваткий и даже потенциально опасный.
Трудно объяснить, зачем российским детям в эпоху возвращения к истинным истокам цивилизации изучать такой бессмысленный и уродливый атавизм, как английский язык. Во-первых, в жизни он не пригодится, во-вторых, уже сейчас, осознавая весь рост вяличия вяликой России и ее вяликого президента Путина Владимира Владимировича, мир очень быстро переходит на русский, в-третьих, английский язык - это язык оголтелой русофобии, а также откровенной содомии, ибо не зря сказано в писании: "Сегодня ты английский сдал, а завтра гею в душе дал"; любой, кто изучает английский язык, - латентный национал-предатель. Таким образом, в условиях всеобщего национального прозрения профессия учителя английского становится в России вредной и непрестижной, в моду входят такие патриотические предметы, как писание гусиным пером, беглый счет на балалаечных струнах до цифры "три", усекновение розгами и основы слежки за тятей.
В подобной ситуации любой учитель английского, сумевший "найти выход из положения" и удержаться на плаву, не прибегая к "тяжелой работе" вопреки неумолимой поступи прогресса, очевидно, обладает незаурядными способностями к выживанию и наверняка держит в ежовых рукавицах половину районо, а может быть даже гонит самогон, что автоматически ставит перед ним раком все село включая окрестные болота.
Именно поэтому сын учительницы-самородка из села Топчиха по имени Виктор Агеев никак не мог поехать в Украину за длинным рублем: у мамы было все, даже кредит, но очень маленький, незначительный, на гусли, разве ж это кредит. Слишком уж хорошо жил Виктор, чтобы из-за длинного рубля на работу идти. На смерть он, впрочем, тоже не пошел, а просто поехал в Украину, чтоб самому там всех убивать, - а это же совершенно другое дело, что ж в нем плохого-то, наоборот хорошо, льготы. Мама любила Витю, Витя любил воевать, вот и отпустила навстречу счастью совершенно бескорыстно, пусть тешится дитятко, укроп косит.
Из передач Киселева и несколько разонравившегося, но тоже очень эротического Соловьева Светлана Агеева знала, что сыночку в Низалежнай ничего не грозит. Президентом там работает глупый алкоголик, погрязший в разврате, коррупции и международном попрошайничестве, премьер - еврейский фашист, вместо денег в Украине соль, вместо еды - снегири, вместо дров - ветераны великой отечественной войны (но надолго ль им хватит ветеранов-то без газа-то российского?), в Киеве бунт и погромы, народ мечтает о столице в городе Москва, армия - сборище наркоманов с палками и трусливых наемников НАТО, воюющих исключительно с мирным населением Донбасса, особенно с женщинами и детьми.
Иногда они, конечно, случайно попадают в донецких ополченцев, но стоит выйти в поле воображаемому русскому витязю, которого на украинской территории, конечно, нет, но вдруг заблудился или там еще чего, - вся укроповская шайка бежит с поля боя куда глаза глядят, неся тяжелейшие потери, и даже в каком-то смысле хорошо, что от этих фашистов еще хоть что-то осталось, - как раз хватит Витечке на пострелять, да на орден, да может на рупь какой длинный, хотя это уже, конечно, лишнее.
У самого Витечки на телевизор времени было немножко меньше, но замполит был тоже хороший. После Ерофеева и Александрова, выложивших укропам все военные тайны, только бы кровавые палачи оставили им хотя бы одну почку на двоих, командование сделало вывод, что перегибать палку с воспитательной работой среди личного состава отпускников тоже не стоит, ибо кто в него захочет, в такой отпуск. Однако увидев, в каком бодром темпе голодные и необученные хохлы перерезали и перестреляли разведгруппу во главе с супервитязем "Алексом", Витечка мгновенно вспомнил страшное, раскололся и вывалил кровавым рептилоидам все что знал, а у безутешной старушки-матери внезапно случился крик души про Минские соглашения, и как она ждет-ждет, и все никак, и что ж это такое делается, бабоньки, людей живых убивают-то, караул, Путин помоги.
Только сейчас в голову Светлане Агеевой пришла неожиданная и даже в некотором роде парадоксальная мысль: это ужасно, когда люди стреляют друг в друга. Ладно бы один стрелял, например, Витя Агеев, а другой падал и сдыхал, сука укропская, так нет же, отстреливается, в живого человека-то стреляет, в один народ, как же это тяжело. В брата стреляет-то, вот что страшно! Вот откуда такая ненависть у украинцев к русским-то? Русские к ним всегда с добром приезжают, а эти с ненавистью-то какой, еще и матом: мол, такие-сякие.
Очень страшно и неприятно такое слышать, и это еще мягко сказано.
Совесть потеряли укропы бешеные, у матери сына родного отняли, кровинушку невинную, а он всего-то и того, что дело военное любил, в жизни мухи не обидел, пороху не нюхал, только маршировал очень красиво, с огоньком, и честь отдавал, и так по-доброму он ее отдавал, что прапорщики рыдали, как малые дети, а один старый генерал даже надолго ушел под себя, - и что же, в плен его за это брать, за все добро-то?.. Остается лишь надеяться, что мудрые украинские власти пойдут навстречу славному мальчику и его безутешной матушке да возвернут на Алтай чадушко ненаглядное, неграми американскими в тюрьме не тронутое, на органы не пущенное, с трофеями не отобранными. И коли вернут матушке чадушко, благодарочка будет несусветная, и пожелание доброе, чтоб Владимвладимыч Путин убил всех хохлов проклятых, фашистов гребаных, чтоб ненавистью своею они к добрым русским людям удавилися.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсе следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ебанай матери Казахстанию? Лёхко! Пиздануть самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? Нехуй балавацца! Ани могут фсё!
По ибанутости с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг! - У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но(!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель - счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и неграм добро.(С)
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Кацапы - люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире - СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы захуярить ими апять жы Пиндосию. Тем самым кацапы аткрыли вечный перпетуум мобиле, но не хвастаюцца. Пачиму? Патаму что им пох. Они и ни на такое спасобны.
Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и заибались. Типерь у них на валне новый праэкт - Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни хуя ни смущаясь, внидряют его.
Абычна, кстатти, парадоксальность кацапскаго мышления замичают кацапские мыслители никацапскаго праисхаждения. «И гений, парадоксав друк…» - это Пушкин А.С. «Мертвые душы» - эта Гоголь, хохля. Хотя есть и исключения. «Умом Рассию ни понять…» Вот эта точна ф дырочьку сказано, ниибацца!
Виктор Цой, ептыть, работал качигаром. Он отапливал будку сторожа ящиками, которые этот самый сторож охранял. Паскольку Цой был нихуя ни русский, он с данного факта весьма хуел. А вот настащий кацап не хуел бы, а пил бы со сторожем водку и говорил на разные темы.
Кацапия - сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР - идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и дахуя причом. Парадокс? Нихуя. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.
Хоть Пиндосия жывет жырно, но это кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!
Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя. Ибо ф каждом из нас сидит кацап. Ни сдавайтесь.(C)
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даже кредит на гусли))))
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Две доцентши, одна курит, вторая разгадывает кроссворд.
- Мария Ивановна, - "Полный крах всех надежд" - шесть букв, вторая "и"...
Курящая долго думает, потом:
- Ну, не может быть! в газете?
- Да.
- "Пиздец" ?!
- Подходит...
Входит завкафедрой, профессорша.
- Софья Марковна, вот вы доктор наук! "Полный крах всех надежд", шесть букв, вторая "и" ?
- "Пиздец"! Однозначно!
- Ну не может же быть в российской газете - "пиздец"!
- Сейчас все может быть!
Входит аспирантка Машенька, юное невинное созданьице.
- Вот молодежь все знает! Машенька, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая "и"! У нас только один вариант - "пиздец"!
Машенька краснеет и шепчет:
- Фиаско.
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Браво!.....
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Я не знаю, как это можно прокомментировать...
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Мне понравился один кацапский пост,когда в Донецком аэропорту застрелили грушника Ждановича.")) как же так?Я не могу поверить...Опытный офицер,разведчик,прошел афган и 2чеченские ,а погиб от рук этих укропов,салоедов (мат).
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Посадить лет на 20.
А мамаша пусть всех русских матерей информирует,что так делать нельзя и убивать людей нехорошо (если в детстве своего сына не научила этому ).
Дать процессу мировую огласку.
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Но суть в том, что сначала надо поймать и доказать. В данном случае есть и то, и другое.
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немцы во время ВМВ, верят своему фюреру и уверены в полной безнаказанности, а также в том,что "все боятся Раши и дрожат перед ней".Лечение без лишений и жертв с
их стороны бесполезно, а иначе до мозгов просто не дойдет.
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Корреспондент Раша-брехун-ТВ(снимая TV) на встрече с пленным рашистом:"Витя, помаши маме ручкой!"Витя - только лицо крупным планом - плачет (вспомнил маму). Корреспондент (шепотом):"А он не может этого сделать: у него нет ручек, отрезали лютые бандеровцы".Конец репортажа для ватников.
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То же самое с даунбасовцами: поймали - кастрировать сразу, а чтобы не убивать, должен зарезать одного из любителей руцкага мира.
А старая тупорылая кацапо-сука пусть вернет украинским матерям их сыновей, которых убили в Украине кацапо-выблядки.
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Очень хотело фашистов стрелять!
И собралось. И пошло,как Мессия
Он на укропов. За Родину-Мать!
И на заданьи,чего там скрывать,
Витя усрался! Итить его мать...
Мама "укропов" ненАвидит люто-
"как же так можно,ну разве ж Вы люди"?...
Путэн сказал,шо мацковцких там нет!
Света. Ты делаешь Путе минет!!!
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Не "учительница" - УЧИЛКА.
Горе матери должно вызывать сочувствие - а вызывает, к огромному сожалению - только злорадство.
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Есть два государства, которые веками бродят по заколдованным кругам. Проблема в том, что одно из этих государств - наше, и наш круг пересекается с соседним и его полностью и наглухо исключает.
Есть такой психологический феномен, который называется эффект Розенталя, или, в более красивом варианте, "самоисполняющееся пророчество".
Если формулировать его максимально примитивно, то если вы воспринимаете ложную ситуацию как истинную, то это приводит к тому, что ложная ситуация становится истинной на самом деле. Например, если вам перед встречей с незнакомым человеком скажут, что он считает вас надменным ублюдком, то вы с огромной долей вероятности будете общаться так, что человек, на самом деле не думавший о вас плохо, и вправду выйдет со встречи с ощущением, что вы - самый что ни на есть надменный ублюдок, пишет Юрий Гудыменко. Ложная ситуация стала истинной. Ой!
Другой пример, более близкий для нас. Россия столетиями прокачивала своих граждан имперскими тезисами. Ну, вы в курсе: "кругом враги", "Украина - это Малороссия", "у России только два союзника - армия и флот" и так далее, и тому подобное.
По факту это привело к тому, что большинство россиян, с детства изучающих историю именно в этом, имперском ключе, перестают воспринимать проект "Россия", поданный в любом формате, кроме имперского.
Иначе говоря, для большинства населения России эта самая Россия не может существовать в любом виде, кроме как империей; руководство России, понимая эти настроения граждан, ведёт себя соответственно (Приднестровье, Грузия, Крым, Донбасс), что приводит - бинго! - к тому, что лозунги про "врагов кругом" становятся из лжи настоящим фактом.
В 1990-х годах ни Америка, ни Европа не были России врагами. Наоборот, России помогали изо всех сил, вливали деньги в экономику, кормили голодавших (без шуток, голодавших) россиян "ножками Буша", помогали писать планы перехода экономики от плановой к рыночной…
Со стороны это выглядело как помощь старому наркоману, попытавшемуся слезть с имперской иглы. Россия, казалось, действительно сможет бросить дурную привычку лезть в дела соседей по карте.
И иногда казалось, что у неё получится, что имперский наркотик останется в прошлом, а самая большая страна в мире сможет стать нормальным демократическим государством, достойным членом мирового сообщества, понятным жильцом в многоквартирном доме, с которым и поздороваться в подъезде не зазорно, и поболтать под сигаретку и пиво приятно, да и денег иногда можно занять.
Если вы ещё помните сотрудничество России с НАТО, публичное обсуждение возможного членства РФ в Евросоюзе, активную работу иностранных фондов - это всё вот тот период надежд. Даже явное вмешательство России в политику соседних государств (Приднестровье, Абхазия, Осетия) трактовалось оптимистично настроенными европейцами и американцами благожелательно: "Ну, разок укололся - ну бывает.
Это же ужасно сложно - вот так сразу взять и бросить. Надо по чуть-чуть. Но всё получится, мы верим. Один раз - не импераст". Ага, как же!
Вся эта конструкция моментально рухнула, когда завязавший наркоман сорвался окончательно. В 2014 году, после аннексии Крыма, когда всем сразу стало понятно, что Россия опять перевязала руку резиновым жгутом и с упоением колется, произошли сразу три вещи.
Во-первых, колоссально вырос рейтинг российского руководства. Все те самые пресловутые 86% населения, которые с детства не очень понимали, что Россия действительно может развиваться самостоятельно, без всяких там аннексий и принуждений к миру, и что "демократия" - это, оказывается, не ругательное слово, а реальный пусть к развитию страны…
Так вот, эти 86% населения радостно взвыли и провозгласили Путина новым Сталиным, а Россию - империей со всеми вытекающими из исколотых вен последствиями.
Во-вторых, то самое руководство, увидев растущие рейтинги, окончательно поняло, что доверие масс можно и нужно удерживать не реформами и демократией (это долго и финансово невыгодно для уважаемых людей, а то ещё, глядишь, всякие там ProZorro вводить придётся, а кооператив "Озеро" этого не поймёт), а тупо укреплением имперского мифа, и продолжили в том же духе. "Тем же духом" оказался наш Донбасс. Не повезло.
И в-третьих, как следствие из первых двух пунктов, очнувшийся цивилизованный мир охнул и начал оперативно прижимать Россиюшку к ногтю, дробить экономику санкциями, политиков - отчуждением от процессов, а военную силу - вливанием средств в Украину и армии стран НАТО.
Самоисполняющееся пророчество исполнилось. Страна, которая напророчила себе судьбу империи в кольце врагов, стала ею.
Снова. Точь-в-точь, как в 1917-м, когда относительно демократическое Временное правительство, провозгласившее Россию республикой, было свергнуто большевиками, что привело в итоге к появлению Советской империи и "холодной войне".
Бинго! Магия. Колдовство. И снова у России нет друзей, а есть только армия и флот. И снова кругом одни враги. И снова попытка притянуть к себе Украину, без которой Россия считает себя неполноценной. Классический случай исторической психиатрии. Закольцованная история, снова и снова. Again and again.
Проблема наша в том, что мы - часть пророчества России. "Без Украины нет России", - говаривал товарищ Троцкий в процессе заливания наших земель нашей же кровью. Наше же пророчество сформулировано недавно, а существует давно.
Вот оно: "Україна - це Європа". От той самой Анны Ярославны, которая, как и её сёстры, вышла замуж за европейских правителей в рамках евроинтеграции XI века, до нынешнего безвиза и стратегии "Украина в НАТО".
Это и Данила Галицкий, коронованный Папой; это и гетьманы, активно заручавшиеся поддержкой европейских стран; это и УНР с Брестским договором, и УПА, и два Майдана. Это простое пророчество, и наша задача сейчас - в очередной раз его исполнить.
А заодно исполнить и российское пророчество окончательно. Раз без Украины нет России - так пусть России не будет. Наши пророчества взаимоисключаемы. И пока у нас с нашим получается лучше, да будет так. Аминь!
Юрий Гудыменкоhttp://censoru.net/19962-ukraina-i-rossiya-dva-prorochestva.html
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