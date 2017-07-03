 РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ПОДПОЛКОВНИКА АЛЕКСАНДРА БОЙКО: МОМЕНТ БОЯ И РАНЕНИЙ СПЕЦНАЗОВЦА СНЯТЫ НА ЗАКРЕПЛЕННУЮ НА НЕМ КАМЕРУ

На данный момент "Цензор.НЕТ" удалось узнать об этой трагедии многие детали, и самое главное - нам удалось посмотреть видео боя и ранения Бойко, оказания ему помощи и эвакуации.Итак, Александр Бойко был заместителем командира отдельного отряда разведки специального назначения "Вега" в/ч № 2250 Западного территориального управления Национальной гвардии, базирующегося в Ивано-Франковске. В отряде он также занимал должность командира 2-й поисково-разведывательной группы. До перехода в Нацгвардию Бойко служил в 8-м полку спецназа ВСУ.31 мая штаб АТО издал боевое распоряжение группе Бойко о проведении поиска разведгрупп противника в районе Попасная, Катериновка, Золотое. Поиск был проведен по запросу 24-й механизированной бригады в связи с возросшей активностью разведгрупп противника в серой зоне в этом районе. Спецназ Нацгвардии постоянно выполняет боевые задачи на передовой в составе Сил специальных операций штаба АТО, задание было вполне обычным, выполнялось многократно.В составе группы Бойко было 15 бойцов, многие из них - молодые ребята с небольшим опытом.Для данного выхода Бойко как командир принял решение взять с собой всего 5 бойцов. В том числе - троих молодых, однако, прошедших курс подготовки. В таком составе группа выходила первый раз. Остальные бойцы остались на базе. Все решения по определению состава группы принимал сам Бойко как замкомандира отряда и командир группы.Расследованию очень помогает наличие уникального свидетельства - видеофиксации событий.Подполковник Бойко закрепил на себе видеокамеру и осуществлял постоянную запись. Камеру сняли с Александра при отходе, и сейчас она приобщена к материалам уголовного дела. Так что все обстоятельства этой истории запечатлены детально, что дает надежду на качественное и всестороннее выяснение объективного хода событий.Я смотрел запись. Она будет представлена и на суде.Хорошо видно как шла группа. Первым шел опытный боец-пулеметчик. За ним шел сам Бойко. Группа передвигалась в густом лиственном лесу, по пересеченной местности, вне дорог и тропинок.Шли осторожно, грамотно, с необходимой дистанцией, контролем обстановки, командир контролировал движение. Было утро, примерно 11 часов, но густые лесные тени хорошо маскировали группу, и на дистанции в 20 метров силуэты разведчиков уже были малозаметны. Видимость и слышимость видеосъемки - очень высокого качества, видео снятое Александром о его боевом выходе позволяет смотреть его, как в кино...Внезапно с направления на 9 часов группа была обстреляна из стрелкового оружия. Они не были на открытой местности, увидеть их было нелегко. Очевидно, разведгруппа противника сумела обнаружить силуэты и открыла огонь. Это было большое невезение для наших бойцов - видимость была крайне ограниченной из-за листвы.Однако по той же причине обстрел противника продолжался недолго и не был прицельным. На видео видно, как открыли огонь наши и как сам Александр бьет из своего автомата. Но противника было плохо видно, и, отстреляв рожок, командир прекратил стрельбу. И тут же упал на землю.Получив ответный огонь, противник, очевидно, отошел, потому что вскоре все стихло, и по нашим уже не стреляли. Вскоре к Александру начали подбегать бойцы. На записи видно, что он получил серьезные ранения. Была видна рана на одной ноге, разорвана пулей голень, но видно были и другие раны. Состояние было тяжелым, потому что Бойко ничего не говорил и не стонал. Его руку подняли - и она упала. А затем было видно: на раны на ногах были наложены турникеты, и его начали нести.Но затем группа распалась. Опытный пулеметчик откололся по каким-то причинам от группы и вышел к своим сам. А еще один опытный боец остался с тремя новичками. Они говорят сейчас, что командир группы погиб. Поэтому тело командира оставили. С него сняли оружие и важные виды экипировки, включая видеокамеру. Когда снимали камеру, мелькнуло лицо.Мотивация почему оставили тело: "Он погиб, нести тело в условиях возможного преследования противником могло привести к гибели всех".Все вышедшие уже прошли проверку на полиграфе, психолог утверждает, что они все верят, что видели гибель командира.Однако затем на место, где оставили тело Бойко, вышли одна за другой две другие группы спецназа. Они обнаружили предметы экипировки подполковника Бойко, которые однозначно указывали, что тело оставили в этом месте. Но тела там не было.Сумел ли прийти в себя тяжелораненый офицер и уползти? Был ли взят в плен? Или российские наемники спрятали тело, чтобы его не удалось найти? Почему группа распалась? Можно ли оправдать оставление тела командира?После исчезновения и безуспешных поисков, в районе был объявлен режим перемирия. Поскольку место боя и оставления тела находится близко к позициям российских наемников, то противник за время перемирия прочесал местность своими силами. Однако российское командование заявило, что тела Бойко они не обнаружили. Есть основания подозревать, что это ложь.Детальная информация необходима, чтобы исключить в дальнейшем такие печальные случаи. К сожалению, не раз во время войны наши разведгруппы оставляли своих бойцов и командиров, но ведь не зря сказано: "спецназ своих не бросает", "возвращается всегда столько бойцов, сколько уходит". В бою случается всякое. Но оправдать оставление своего командира будет крайне сложно. Как минимум с моральной точки зрения, а в плане юридической ответственности это дело может стать прецедентом. Также сложно будет оправдаться тем генералам, кто отвечает за боевую подготовку спецназа Нацгвардии, кто отвечает, чтобы таких ситуаций более не возникало в ходе боевых операций.Теперь на эти вопросы должно ответить следствие.На данный момент никакой информации о местонахождении Александра Бойко и его состоянии нет."Цензор.НЕТ" продолжает контролировать ход расследования этого трагического случая, верим и надеемся на лучшее...