 ИСТОРИЯ МУЖЕСТВА И ПРЕДАТЕЛЬСТВА. ХРОНИКИ ФЕВРАЛЯ 2015-ГО

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В промежутках между боевой работой я пытаюсь писать хроники в facebook, связь иногда пробивалась.Ситуация по Дебальцево:1. Отбита атака на Новогригоровку (северная окраина Дебальцево)2. Уничтожено 5 танков, 1 БМП, 2 танка повреждены (одного утаскивали с поля боя) пехоту никто не считал, валяется по полям, и раненые контуженые ищут куда отойти.3. Взят в плен танкист и еще несколько террористов (танкист ранен)4. Потерь с нашей стороны нет, не убитыми не ранеными (у одного бойца вывих лодыжки после прыжка в траншею ), хотя в бою применялась все типы вооружения (артиллерия, РСЗО, авиация противника)5. В обороне участвовали 40 бат, 25 бат, 30 бат, артиллерия 128 бригады.6. На настоящий момент осталось бродить по кустам разрозненные группы террористов по 3-5 человек которые пытаются выйти из окружения.В это день мне пришлось поставить бутылку для естественных нужд возле своего рабочего стола у карты, отойти я от него не мог ни на минуту, кофе и еду мне приносили прям на карту, "каспер" даже где то умудрялся доставать пиво и редбул, предположительно в соседнем магазине, который разворотило попаданием снаряда. Город уже был похож на руины. Вся наша техника которую мы прятали позади здания была посечена осколками, мы лишились мобильности и придвигаться могли только пешком.Радиостанции разрывались, все просили помощи артиллерии, некоторые вызывали уже огонь на себя, вести контрбатарейную борьбу уже было практически не возможно.Я принял решение на своем направлении работать по приоритету:1. Наступающая пехота2. Большое скопление наступающей техники.3 Ствольная артиллерия противника свыше 122 мм.Блуждающие минометы и РСЗО, предположительные места скопления и сосредоточения, а также разведанные опорные пункты противника не трогать, работает только по тому, что видим и можем корректировать в непосредственной близости наших боевых порядков.Это конечно же не всем нравилось, в радиостанциях эпизодически проскакивало "где бл#дь арта, нам щас п#зда всем будет", "у меня уже трое 300-тых", "вижу запуски градов, азимут ххх, почему по ним не работают".Такие сообщения и просьбы "почистить зеленку", "вижу один танк", пришлось игнорировать, хотя в радиостанцию я выдавал "принял, ждите вы на очереди" или "справляйтесь своими средствами, будет возможность помогу".Приходилось успокаивать панику, от таких воплей в станциях сильно падает моральное настроение как своих, так и соседних подразделений, также приходилось иногда показательно стрелять по таким заявкам (мол видите вот она арта все нормально, жить будем) но это было исключение когда совсем уж совсем плохо с моралью было. Постоянно поддерживали бойцов, из того что мне запомнилось, командир РОПа "Зозо" и командир 40-го ОМПБ, теми же методами, что и я - "На артиллерию координаты передали ждите залпа".Но и это не всегда удавалось, несколько залпов и сразу перенос огня на другую цель, даже если не попали, главное подавить наступление. Я не знаю, как было в Сталинграде, но мне кажется, что это именно оно, если вы смотрели фильм или читали книгу властелин колец то можно это наступление ассоциировать с наступлением полчищ орков, которые не кончаются и лезут из Мордора через несколько узких проходов. По моим предположения сейчас уже трезво оценивая обстановку против нас были силы в 30 раз превосходящие по живой силе, технике и артиллерии.В моем направлении против нас работало 2 дивизиона РСЗО, 2 дивизиона ствольной артиллерии свыше 122мм, и один "Тюльпан" 240 мм. Минометы и артиллерию до 122 мм я даже не берусь считать ее было очень много.Этой ночью противник смог закрепится на восточной окраине Новогригоровки (северная окраина Дебальцево) приблизительно в 500 м от позиций 40-го бата. Заняли 2 дома, выбить оттуда мы их так и не смогли.Я побывал развалить дом артиллерией, но ввиду износа стволов, отсутствия припасов и жесткой контр батарейной борьбы после нескольких залпов отказался от этой идеи, понимая что нужно экономить припасы и стрелять ночью крайне опасно. Все снаряды легли рядом, но попасть в квадрат 6м кв. не получилось, о подготовке при стрельбе речь уже не шла, а за полную подготовку я вообще молчу.Ночью из этих домов россияне вытащили раненых, поднесли БК и миномет.В течении следующего дня я, комбат 40-го бата и комбриг 128 бригады просили помощь у сектора, хотя бы один танк для того что бы развалить дом, дали его к вечеру, но на нем не работали приборы ночного видения, а было уже темно, в итоге он оказался бесполезно слепой.***Этих двух домов не было видно с позиции 40-ки, но хорошо видно мне пока было светло, я предал координаты и описание где один из них стоит командиру РОПА 40-киОн на свой страх и риск отправил танк под прикрытием пехоты.Предположительно (визуально также не видели, но видимость была ограничена, всех мы не видели) противотанковых средств у них не было т.к. это была штурмовая группа о чем я сообщил их задачей группы было закрепится на окраине села для развития наступления (организовать плацдарм), но у них наверняка были РПГ22\26 (мухи) и в темноте могли обойти танк по частному сектору, но этого они не сделали. Танк вышел на позицию для огня и сделал несколько залпов, попав в другой дом, после этого откатился на исходную позицию. Больше пробовать он не стал, было слишком опасно.Позже при отступления я понял, что на минометном расчете у них работали профессиональные артиллеристы, а не шахтеры и трактористы которые знали всю таблицу стрельбы, и стреляли не так как большинство наших на максимальном заряде регулируя дальность установкой прицела.К слову эта таблица была и у меня, но я ее на память помнил тоже только для максимального заряда, для того что бы если убьют или ранят командира расчета можно было продолжать вести бой, а в боевых условиях естественно читать ее никто не будет. Я первый раз столкнулся с тем что мина летит не 45 полетных секунд. Позже этот миномет разбил мою группу и гонял нас по всему полю, так же я понял, где сидел корректировщик.Утром противник выдвинулся из Санжаровки и занял высоту 307.9 создав там свой опорный пункт, так же противник оседлал дорогу Артёмовск-Дебальцево в районе Логвиново. Танки явно не наши. Из-за халатности штаба сектора по дороге продолжает перемещение не предупреждённый личный состав. В результате в плен попадает замполит 40 ОМПБ и 3 секретчика. Гибнут и попадают в плен другие военнослужащие. Всего до 20 человек.В целом день прошел так же как и предыдущий. У нас потерь нет.***Обстрелы не прекращаются, 2 дивизиона РСЗО и 2 дивизиона ствольной артиллерии калибром больше 122мм перепахивают Дебальцево и окрестности стреляют абы куда, затишье означает начало штурма пехоты, контрбатарейную борьбу вести практически невозможно стоит густой туман при минусовой температуре, вообще такую особенность климата я видел только там, на улице -20 и туман на вытянутую руку нихрена невидно. По опыту контрбатарейную борьбу ведем по звуку сопряженкой, эффективность такого огня низкая но по радиоперехвату слышно что иногда попадаем.Штурм позиции ОП "Изя" с трех сторон под прикрытием тумана, стрелковый контактный бой), подошли близко 150-250 м. Направление главного удара со стороны ст. Депрерадовка. Атака отбита. У 40 ОМПБ есть потери: 1 - "300".Под ж/д мостом между ОП "Мойша" и БП 4001/2. Зачистка своими силами (бой с пехотой противника). Восточная часть Дебальцево. 40 ОМПБ несет потери и отходит к ОП "Мойша"Первая попытка штурма горотдела милиции Дебальцево ДРГ противника. Погиб начальник горотдела милиции полковник Юханов Евгений Георгиевич.Один из НП докладывает о пролете авиации предположительно СУ25, запросил сектор и комбрига 128й узнать чья авиация, ответ – наших в воздухе нет. Собрал ПЗРК передал управление кому то из бойцов, попросил Толика прикрыть "Шмелем" (РПО) если танк выедет и с докладом оперативному:– щас я его п#здану, он меня за#бал, полез на крышу.Оперативный– мак, прекращай, бюджета Украины не хватит рассчитывается за танки, а то еще самолет.Пока залез на пятый этаж он уже пролетел, подождал полчаса, больше падла летать не хотел, ПЗРК на всякий случай оставил на крыше.Одновременно с пролетом авиации прилетел пакет ураганов, с южного направления что не характерно для нашего участка фронта легло все рядом, сначала думал что самолет отстрелялся, бойцы говорят, ракеты в земле торчат позади здания, отправил сфотографировать, оказалось - маршевые двигатели от РСЗО.Корректировщик с крыши докладывает о группе пехоты которая заходит в спину ОП 40 ОМПБ, тогда мне эти 5 минут казались вечностью, я думал, что полчаса, по всем подразделениям пытался узнать, чья пехота, отправил на крышу 2 пулемета и АГСника, предупредил ребят впереди, что к ним заходят в спину неизвестная группа, но местность такая, что когда они их увидят, то уже будет поздно, доклад с крыши: еще минута - и мы их не достанем, зайдут ребятам в спину, разрешите открыть огонь, - все молчали или говорили наших там нет. После команды "огонь на поражение" начала разрываться одна из станций – нас зажали, обстреливают с крыши. Это были свои, - отставить огонь это свои. Хоть бы не поубивали, первая мысль. Доклад с крыши - в нашу сторону красная ракета, - не стрелять это свои скорей всего, - дать ракету в ответ и держать на прицеле, при приближении старшего сопроводить в штаб.Это была группа Татарина, они не знали, что у меня тут КНП. Все живы, у одного простелена каска выше головы, у второго приклад на автомате, чудом не положили. Обнялись обрисовал им обстановку, оставили мне пару "ШМЕЛЕЙ" к тому моменту у меня кончились все противотанковые средства кроме РПГ22 (мухи), хотя их и было то всего 5 фаготов, из которых не один не полетел ввиду старости батарейки на маршевом двигателе, ушли в сторону поселка 8 Марта на разведку.С большой земли начинается штурм Логвиново, подразделениями 30, 79, 1, 44-й, 95-й бригад и батальона "Донбасс". Штурм характеризуется отсутствием координации действий подразделений на поле боя. Большинство участников не понимала свою роль и задачу, не имела связи с соседями и артиллерией. В связи с неизбежным на поле боя изменением обстановки, бой принял хаотичный характер. Семенченко успевает написать на фб, что населенный пункт практически полностью освобождён. Но после контратаки танковой роты из состава 5-й (бурятской) танковой бригады армии РФ штурмующие отошли на исходные позиции. Танки и пехота противника по-прежнему стоят на занятых высотах, оседлав "дорогу жизни" Дебальцевской группировки ВСУ.

Ко мне в штаб пришли местные гражданские, в соседнем доме с осколочным ранением местная женщина истекает кровью, просят эвакуации. Отказал - эвакуация невозможна техника разбита вызывать под обстрелом и городскими боями все равно что послать на смерть да и везти некуда дорога под контролем противника, отправил бойцов перевязать и узнать состояние, вернулись, сказали - тяжелая.Самоходчики, стоявшие в Чернухино, покидают свои позиции. Отходят вглубь населённого пункта и закрепляются там (предположительно на территории Чернухинской исправительной колонии № 23). Между Чернухино и отошедшим блокпостом 40 ОМПБ появляется брешь в обороне которую локализовать нечем и второго эшелона нет. Происходит инфильтрация противника в поселок на окраине.***С утра относительное затишье, противник перегруппировывается, все источники говорят о введении многочисленных резервов армии РФ, стало очевидно что наступление наемников и местных "трактористов" захлебнулось.Личный состав из СМИ и соцсетей узнает что Логвиново не наше, и все чаще задает вопросы осторожно подходя по одному под предлогом мак надо поговорить- Маклауд, мы в окружении? - в глазах читаются первые признаки паники и страха.Приходится успокаивать.- ну во-первых, помимо Логвиново есть еще маршрут, показываю на карте полевую дорогу мимо Нижнего Лозового, во-вторых, Логвиново деблокируют с большой земли (на тот момент я был уверен что это обязательно должно случиться) и в-третьих, не ссыте, мне не впервой в окружении быть, в случае чего уйдем полями, дороги я знаю, но перед этим спалим все, что будет заходить в город.Продолжаются хаотичные попытки отбить Логвиново, как и прежде нет ни координации, ни эффективного управления этим мероприятием.В целом день прошел относительно спокойно, обстрелы артиллерией сократились на 50% от активной фазы и носят беспокоящий характер.***Начался очередной штурм Логвиново. Силами подразделений 30-й ОМБр, 24-й ОМБр, 79-й ОАЭМБр, подразделения батальона "Донбасс" НГУ, а также танкистов 1-й ОТБр и 92-й ОМБр. Подразделения ВСУ и НГУ зайдя в часть с. Логвиново не смогли удержать позиции и вышли из боя, контроль над трассой остался у россиян.Позиции бывшего базового лагеря гсадн-128 в Чернухино занимают танки и пехота противника и пробуют атаковать базовый лагерь 40 ОМПБ между Чернухино и Дебальцево.Наткнувшись на минные поля, ведут обстрел танками.Противник ввел в бой свежие резервы регулярной армии РФ.Из радиоперехвата слышны новые позывные и характерный российский говор.Артиллерия противника опять начала работать не умолкая, перерыв в работе означает наступление пехоты.Штурм позиции ОП "Изя" с трех сторон под прикрытием танков и артиллерии. Направление главного удара со стороны ст. Стрелочный/ Пингвины. Наша артиллерия в ответ не работает. Работаем своими силами. Атака отбита. У 40 ОМПБ потери: 1 - "300".Ударом РСЗО "Ураган" и тактической ракеты Точка-У накрыт район сосредоточения противника на птицефабрике на севере Чернухино, чем была сорвана подготовка штурма Дебальцево. Данные были получены оперативным путем. (всю ночь горело и полследующего дня, рвалось б/к, небо светилось)Справедливо было бы заметить что противник посылал туда на убой свои подразделения регулярно по несколько раз на день, где мы их качественно перепахивали, позже в интернете я нашел фото кладбища в этом районе, судя по всему по замыслу командования противника, эта птицефабрика была плацдармом и районом сосредоточения который мы успешно просчитали.Осколками постоянно режет кабеля к антеннам связи, из-за чего пропадает связь с соседними подразделениями, до некоторых опорников кроме этой связи больше никакая уже не достает, и в такие моменты они вообще остаются без связи.

На фото редкие снимки за 12.02 и 18.02, по ним можно увидеть разницу и плотность артогня, а также основное направление артподготовки.***На ОП "Мойша" для зачистки пос. Октябрьский прибывает группа НГУ 10 чел. (вместо 40!) на БРДМ + 1 танк. При подходе группа понесла потери 2 – 200х и 4- 300х. Сводный отряд БМП-1 40 ОМПБ+БРДМ НГУ + танк 17 ОТБр выдвигается на зачистку. Несет потери (5 – 200х, 3 - 300х) и НГУ, забрав раненых, уходит.ОП "Кацо" север Дебальцево атакован со стороны пос.8 марта и с северо-востока по железке. Позиции разбиты.Одновременно идет атака на мое КНП "1-й, Маклауд" юго-западней ОП "Кацо".К тому времени у меня на КНП находится артразведка 25 ОМПБ + 5 человек связистов обслуживающих батальонный ретранслятор 40 ОМПБ + 4 арт корректировщика 128 ОГПБр + 5 человек остатков минометной батареи 25 ОМБП уничтоженной на ОП "Изя", которые вышли из окружения по ЖД после получения моего приказа отойти, в связи с невозможностью выполнять боевую задачу, 2 миномета были разбиты прямыми попаданиями, трубы в решето, раненых эвакуировали на большую землю, средние потери составляли 1-300 каждые полчаса, восполнять личный состав нечем.Возвращаясь назад, отдельно хочу рассказать о ребятах из 128-й, когда я уходил на ротацию из Дебальцево, КНП не являлась боевым порядком и не было нанесена ни на одну карту, но расположение было настолько удачное для работы что оставлять такую хорошую позицию с налаженной инфраструктурой и системой связи было преступлением, по договоренности со 128-й бригадой они заняли эту позицию посадив там 6 человек арт корректировщиков, я оставил им все что было нужно для автономного существования, продовольствие, БК, связь, карты, штаб, оптические приборы и т.д., там же на тот период стояло подразделение роты глубинной разведки 54ОРБ которые ко мне прибились чуть раньше поняв насколько удачная позиция в стратегическом смысле. Старшими от 54ОРБ был Дикий, они по сути выполняли роль охраны объекта и разведки местности в округе от 128-й Ромашка, так потом это название и прилипло к КНП. Чуть позже до активной фазы, когда я приехал восстанавливать работу сети НП КНП, с которой ребята немного не справились, после прибытия они были приятно удивлены меня опять увидеть и моральное настроение явно поднялось, но Ромашка с воспалением легких уехал в госпиталь, а его бойцы перешли ко мне в подчинение т.к. у меня после ротации некомплект личного состава был около 50%, а 54-ка снялась на ротацию и боевое охранение имеющимися силами организовать было практически невозможно. Чуть позже я вернул их целыми их командирам на "Поляну", дальнейшая судьба неизвестна.Выстрелом снайпера убит командир опорника 40 ОМПБ находящегося в 500х метрах впереди меня, личный состав деморализован, снайпера обнаружили и подавили арт огнем, после почти прямого попадания пошкандыбал в посадку, думаю не выжил по характеру движения волочил ногу и очевидно было что тяжело ранен и контужен.Личный состав ОП "Кацо" самостоятельно отходит ко мне на КНП, командир убит связи практически нет, позиция разбита нет ни одного целого блиндажа и подвоза припасов, пополнялись они у меня слава богу запас я себе сделал, но в отличии от меня у них автоматы были 5,45 немного этого калибра осталось от 54-ки, это было правильное решение старшего который принял командование.В сектор идет доклад о фактически полном окружении опорников "Изя" и "Мойша" в самом Дебальцево. Справедливо было бы заметить, что в сектор я и 128-я докладывали двумя днями раньше о необходимости отводить их и занимать городскую оборону также про необходимость отвода Кацо на мои позиции, т.к. уже тогда было понятно что в результате образовавшейся бреши в обороне между Чернухино, проходит инфильтрация противника в тыл этих позиций.Долго сомневался, но побоялся брать на себя ответственность:По ситуации было понятно, что позиции 40 ОМПБ уже окружены и если сейчас их не вывести, то больше возможности не будет, так и случилось, связи ни со штабом ни с комбатом у них уже практически не было, была со мной и через меня, но тоже эпизодическая, обстановкой по сути в их секторе уже кроме соседей никто не владел. Долго думал самостоятельно отдать им приказ об отходе и занятии городской обороны, но подразделение не мое... побоялся.Сейчас, уже смотря с дистанции 2 года, понимаю, что ошибся, на общую картину они уже не влияли, а спасти от плена и прикрыть при отходе еще можно было, нужно было брать ответственность…По разведданным получаю оперативную информацию, что впереди меня в поселке "8 марта" уже сконцентрировано до роты пехоты при поддержке танка, как позже выяснилось, эта численность была приуменьшена, там было 300 человек и 2 танка, но и они боялись штурмовать мое КНП т.к. думали, что нас там рота, а не 25 человек без единого противотанкового средства за исключением "мух". Если бы танки выехали и начали разбирать мое здание, то и ответить было бы нечем, КНП прекратило бы существовать, в лучшем случае, за полчаса.У личного состава начинается паника на фоне попавших в окружение 2 опорников, решил построить, обрисовать обстановку и довести боевой приказ:Боевая задача была следующей: в 2 часа ночи выйти на ОП "Зозо", оттуда первым конвоем выйти в район Троицкого и организовать новый КНП, попутно закинуть ребят из 128-й на ОП Валера.Артразведка +4 арткорректировщика 128 ОГПБр +5 человек остатков минометной батареи 25 ОМБП ввиду невозможности продолжать корректировать огонь отходит в глубину города, с перспективой выйти на ОП "Зозо", по дороге группу корректированным артогнем разбивают на 2 части, часть доходит до ОП "Зозо", вторая часть занимает оборону в городе в районе Хлебокомбината.В образовавшийся разрыв между КНП и ОП "Изя" вдоль ж/д ветки начинает проходить техника противника. Заходит сводный отряд призрака 300-350 бойцов***Артразведка 25 ОМБП +4 арт корректировщика 128 ОГПБр +5 человек остатков минометной батареи 25 ОМБП ввиду невозможности выполнять боевые задачи и продолжать корректировать огонь по моему приказу покидает КНП.Это решение я принял после того как ОП "Кацо" 40 ОМПБ который стоял в 500х метрах впереди меня отошел ко мне на КНП, раньше я отойти не мог, тогда бы и они попали в окружение, но они оказались неглупыми и приняли правильное решение.В 2 часа ночи мы выдвинулись в глубину города, с перспективой выйти на ОП "Зозо", личный состав я поделил на 2 группы, впереди боевое охранение за ними я с первой группой, за мной на расстоянии предельной видимости (стоял туман) Толик со второй группой.Со стороны пос. Новогригоровка услышали звук танка и еще какой-то тяжелой техники приближающегося к нам, понятно было что это свои, но взаимодействия с подразделениями выполняющие свои задачи уже не было никакого, каждый выполнял свои задачи и не понимал, где свои, где противник, я дал команду себя не обнаруживать, залегли технику пропустили, хотя я и предупредил заранее ОП "Зозо", что выхожу к ним с указанием численности, но была высока вероятность ошибки идентификации и нас бы обстреляли свои.На подходе к пос. Новогригоровке перешли через насыпь, по которой туда проходила дорога и спустились в негустую посадку и тут началось самое интересное.Залп миномета из крайних домов в поселке которые занял противник о которых я писал ранее, и я понимаю что это в нашу сторону, до этого тишина стояла гробовая.- Рассредоточиться, в укрытие.Хотя и укрываться негде, в посадке оставаться нельзя, если снаряд попадет в ветки накроет всех сверху, а впереди чистое доле и до Новогригоровки еще метров 500 до крайних домов, а до позиции еще дальше – залегли в поле, лежим, на улице -17.Второй залп легло ближе, я сразу понял, что сделали "вилку", но мы находились в мертвой зоне ее невидно ниоткуда, ни из города ни из промсектора, а в Новогригоровке с нашей стороны наши должны быть.Я тут же сообразил что нас срисовал корректировщик еще на выходе, он был в соседнем от нашего КНП здании метров 100 от нашего штаба, но пока мы отходили видимо боялся корректировать по нам т.к. была вероятность что накроют и его, или долго готовились. Лежать было бесполезно рано или поздно пристрелялись бы, я скомандовал подъем и уходим из зоны поражения.Еще 2 залпа, легло метрах в трех от меня, осколком срезало планшетку с картами радиостанциями телефонами запасными аккумуляторами компасом и прочим барахлом который я посчитал нужным взять, из подсумка повылетали магазины, их я собирать не стал т.к. в автомате стоял барабан на 75, пока собирал это все по полю вторая часть группы как и было запланировано рванула на ОП "Зозо".Плотность огня увеличивается, я принимаю решение со своей группой укрыться в промзоне района Хлебокомбината, до него ближе и плотность огня в ту сторону меньше. Миномет нас по пяткам сопроводил до самой пром зоны, как только скрылись за забором обстрел тут же прекратился. По качеству работы миномета я сразу понял что за ним стоит не "тракторист" и не "шахтер" наши только кадровые артиллеристы так умеют, мобилизированные стреляют по-другому. Сначала при приближении снаряда падали на землю, потом уже плюнули устали падать и так тяжело в зимних шмотках брониках с БК и по пахоти бегать ))) хотя и ложилось все рядом не больше 10 метров.По дороге встречаем десантников в тоннеле под мостом, которые пытаются связаться со штабом и уточнить задачу, что им делать и кто их сюда пристал, местность они не знают, обстановку тоже.Мы к тому периоду уже практически все не спали и не ели больше 2-х суток, не потому что не было что, а потому что некогда было ввиду активных боевых действий и постоянных штурмов, десантники поделились едой, у них в 5-литровых бутылках были холодные вареники, наверно, самые вкусные, которые я ел в жизни, на тот момент мне так показалосьНочью этого же дня, это мост займет противник и выбить его уже не удастся, это была стратегически важный объект, который соединял две части города и имел непробиваемое для артиллерии укрытие.Если бы я промедлил с отходом до вечера, мы также оказались бы в окружении, и этот мост уже вряд ли прошли бы.На ОП "Изя" под прикрытием плотного тумана начинается контактный бой – нападение штурмовых групп идет с трех сторон. Бой продолжается 2,5 часа. Атака успешно отбита, потерь нет. Боеприпасы на исходе (подвоза нет с 07.02.15 г.)На ОП "Кацо" утром прибывает взвод 95 ОАМБр 23 человека на 3 БТР с замкомбата 40 ОМПБ Щербиной (Сват). Задача: произвести деблокаду ОП "Изя" пробив коридор от КНП. Десантники сталкиваются с превосходящими силами противника и танками. Наша активность провоцирует атаку противника, в которой 95 ОАМБр несет потери: 1 – 200, 3 – 300.Противник несёт существенные потери в живой силе. Уничтожена одна из штурмовых групп противника. Командир группы взят в плен.По его карте с нанесённой задачей боевого дня производится серия артиллерийских налётов, что существенно снижает боевую активность противника в этот день.По району сосредоточения противника в Чернухино нанесен удар РСЗО "Ураган"“Сьогодні ж стало відомо, що в районі Чорнухине Перевальського району на Луганщині (в 3 км від Дебальцеве) підрозділу 19-ї окремої мотобригади (п. Супутник, м. Владикавказ) при проведенні бойового розгортання були накриті артилерійсько-ракетним ударом великої щільності. Втрати особового складу і техніки уточнюються.”

В ночь с 14-15.02.15 г. на ОП "Кацо" прибывает группа 8 полка СпН. Задача: пробить кольцо окружения (коридор) от КНП к ОП "Изя". Силами 95 ОАМБр (23 человека), РГ 8 ПСпН (15 человек) и НГУ.





***

После неудачной попытки моей группы выйти на ОП "Зозо" 40 ОМПБ в Новогригоровку и полученной информации о том, что конвои на большую землю больше ходить не будут ввиду того, что их обстреливают, я принял решение выходить на "Поляну" к 128-й бригаде, но плотность артобстрелов города не позволяла безопасно перемещаться пешком, город буквально засыпало снарядами.



15.02.2015



Ночь



Связался со 128-й бригадой сообщил что буду выходить к ним со своей группой, также мне сообщили что в 00.00 в связи с начавшимся "перемирием" пришла телеграмма ГШ про “припинення вогню”. По каждому факту открытия огня требуется запрос разрешения сектора. Запрещено стрелять при условии "что не стреляют по вам".

Связался ОП "Зозо" 40 ОМПБ уточнил, сколько человек из второй группы к ним добралось (дошли все)











Утро



К тому моменту мы из Хлебокомбината переместились в Депо, где нашли заброшенное бомбоубежище, как позже выяснилось, мой прогноз оказался верным, после "перемирия" плотность арт огня уменьшится и можно будет относительно безопасно добраться до "Поляны" там мы решили передохнуть и немного согреться на улице мы уже находились около суток при -17, даже удалось пару часов поспать. Бомбоубежище было сырым и мерзким, но там не было отрицательной температуры, ребята в складах депо рядом нашли паяльную лампу и слили бензин из какой-то машины в боксах, удалось и погреться, и разогреть сухпай. Выставил боевое охранение на верху и отрубился не помню на сколько.

Когда проснулся выяснилось, что Толик взял бойца 128й бригады и решил вернутся на КНП за аккумулятором т.к. в боксах стоял грузовой автомобиль без него и можно было на нем передвигаться.

С рассветом мы выдвигаемся на "Поляну", перед этим я сообщил маршрут, по которому буду выходить, чтобы свои не открыли огонь на подходе.



"Поляну" такой я еще не видел, все было перепахано артиллерией, горящая или догорающая техника по всюду, рядом догорает БТР в котором постоянно рвется БК, на позициях практически никого нет все прячутся по блиндажам.

Оставил личный состав возле первого блиндажа поставил задачу держать в этом месте оборону и ждать подхода второй группы, сам забрал 4х бойцов 128 бригады с которыми выходили и отправился в штаб узнать обстановку и передать их в бригаду. Им сразу же нашли применение и отправили к остаткам батареи.

06.00 - ОП "Изя" и ОП "Мойша" полностью окружены противником. Они уже были никому не интересны и их уже практически не трогают, их судьба решена. Это к слову о том, что "окружения не было", помимо общего еще куча локальных.











День



06.00-08.00 ОП "Мойша".

В Дебальцево и поселок Октябрьский в разрыв на юге со стороны Чернухино заходит (без боя) группа пехоты общей численностью до 300 человек. 40 ОМПБ докладывает, наблюдает, не стреляет. Работа артиллерии заблокирована сектором.

10.00-13.10 Ожидается прибытие НГУ. Задача: пробить кольцо окружения (коридор) от моего КНП к ОП "Изя".

95 ОАМБр покидает ОП "Кацо" ссылаясь на приказ на отход от командования бригады (г. Житомир). Через Нижнее Лозовое уходит на большую землю.



НГУ не пришла. Погибает м-р Вакуленко. Харатин попадает в плен у 40го ОМПБ.

Спецназ без огневой поддержки начинает бой, атака захлебывается, забирает 3 – 300х.

Противники по рации погибшего Вакуленко выходят в эфир – запрашивают переговоры. Связь дискредитирована, противник слушает и выходит на все наши каналы. Собственно, как позже выяснилось, почти вся связь всего сектора была дискредитирована, т.к. в Логвиново попадали в плен и были убиты бойцы разных подразделений с радиостанциями своих подразделений, я это знал и по станции общался на никому не понятном языке, понимали только те, кто понимает с полуслова, с кем постоянно работал.



В штабе было тепло, и постоянно прибывали командиры подразделений за информацией и сообщали свои новые позиции на которые приходилось отойти, другой связи кроме как посыльными уже практически не было. С ребятам попавшими в окружение у меня еще была связь но эпизодическая, из штаба удалось еще пару раз отработать остатками артиллерии по их заявке.

Сектор отдает приказ НШ 128 ОГПБр занимать оборону в городе с указанием линии обороны и улиц, не владея обстановкой в т.ч. занять оборону под ЖД мостом в городе где уже находится ОП противника. НШ 128 ОГПБр, исходя из моей информации о состоянии линии фронта в городе принимает решение о переносе линии обороны в городе на предложенный вариант мною вариант на 2 квартала ближе к нашим позициям. Линия обороны в городе была смещена. Также было доложено в сектор о необходимости выбить противника из-под моста, т.к. это стратегически важная точка сообщения, без нее оборона города невозможна.













В Дебальцево разбит конвой 3 ПСпН и 101 БрГШ. Попали в плен 9 военнослужащих 3 ПСпН и 101 БрГШ.

Захарченко – в Дебальцево дает интервью LifeNews, в том месте где мы ночевали несколькими часами ранее.

Начинает штурм моего КНП, там находится Толик, боец 128-й бригады, и остатки 40го ОМПБ, которые отошли днем ранее ко мне.

Противник со своей стороны описывает это так:

"На следующее утро после переселения в него, приехали "элэнэровцы". Прямо у нашего дома выгрузили из "Уралов" людей. По ним было видно, что экипированы они очень плохо. Я бы сказал, как обсосы одеты. Построили их: "На первый-второй рассчитайсь! Нале-во! Шагом марш!" Я у них спрашиваю: "Ребята, вы куда? – Вон туда. – А зачем? – На зачистку. – А вы знаете, что там, где противник? – Ну, где-то там, далеко." Ушли. Начинается в том направлении бой, длится несколько часов. Мы тоже постреляли. Закончился бой, узнаем у соседей, что там случилось. "Да вот побили ваших." Узнаем, как и что, выясняется, что пошли они мимо какого-то здания, а их там как в тире и расстреляли. Спрашиваем, кто стрелял, говорят, что не знают, наверно, "укропы".

Командир роты 25-го мотопехотного батальона, которая там сидела у украинцев, как-то там подал знак, чтобы вступить в переговоры. Пришли к нам "элэнэровцы", мол, сходите на переговоры. Ну, мы выдвинулись вдвоем. Подходим к зданию банно-прачечного комбината, где украинцы сидели, напротив него общежитие какое-то, а между ними что-то типа скверика, засаженного деревьями. Был засажен, потому что деревья осколками посрубало. И лежит там куча народу убитого. Вышел к нам украинский командир. Говорит, мол, так и так давайте вы нас отпустите, а мы стрелять не будем. Мы говорим, что не можем его отпустить. Он предложил тогда: "Ну хоть трупы своих заберите." Лежало там человек 15, может больше, не считал. Начали мы вдвоем трупы таскать. Когда донесли одного до "элэнэровцев", то его кто-то узнал и говорит: "Эх, Витька, Витька… Что ж ты туда полез…" Я еще удивился, говорю, мол, война ж ведь, чего спрашивать. А он в ответ: "Так он ж водителем был." Я еще тогда сам подумал, что странно как-то, водитель, а в бой пошел. После обеда опять переговорили с командиром роты 25-го батальона, он попросил время на раздумье до утра. Человек, который со мной был, решил им разрешить подумать. Лучше бы, конечно, этого не делал, там часа на раздумья вполне бы хватило. В 6 утра я заметил на улице троих местных с авоськами, которые шли в тот разрушенный магазин, спросил у них, как и что. Они и сказали, что, мол, "укропы" то еще ночью бежали, с которыми мы договаривались. Я не поверил поначалу, стали потихоньку к их позициям подбираться, подвоха ждали. В итоге зашли в это здание, а там пусто."

Командир роты это Толик, только роты там отродясь не было от силы 12 человек – они этого не знали, зато мы знали что перед нами на расстоянии выстрела 300 – 350 с техникой.



15.00-16.00 ПЕРЕГОВОРЫ в пос. Октябрьском. ПЕРЕГОВОРЫ на НП “Ромашка”. На предложение сдаться – были посланы подальше со встречным предложением, попросили забрать убитых - разрешили.

На большую землю собирается колонна с ранеными, в нее я посадил первую группу вторая еще к тому моменту не доехала, по дороге их обстреляли но в целом добрались успешно.

Это был последний конвой, который более-менее удачно доехал до большой земли полевыми дорогами (направлениями), после него конвой с припасами в районе Нижней Лозовой попадает в засаду и полностью уничтожен, 16 февраля погибает командир группы специального назначения 3-го отдельного полка спецназначения Юрий Бутусов.

Становится понятно что окружение оформлено и конвоев больше не будет, также попыток деблокады окруженной группировки тоже не будет.



В районе Луганского замечены ТОС-1 "Буратино" — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72, страшное оружие, есть вероятность что "новая" линии фронта может измениться.



Для окруженных позиций 40 ОМПБ приходит приказ вышестоящего командования - держаться, на провокации не поддаваться. Ждать приезда ОБСЕ на позиции.

Ночью Толик забрал 2-ю группу бойца 128й бригады и прихала на поляну на газоне с пробитыми колесами.

Раненых и убитых свозят на "Поляну" они уже не помещаются в блиндажи, принимается решение отправить еще один конвой.

Вечером через пос. Новогригоровка в сторону Нижнее Лозовое движется колонна на большую землю. Уже известно, что Нижнее Лозовое занято противником, а выше находятся минные поля бывшей нашей позиции "РОЗА" которые расставлялись для ее обороны, варианта 2-а или ехать по своим же минным полям, или с боем пробиваться через Нижнюю Лозовую.

Тогда общаясь с командиром группы 101 бригады охраны ГШ, которая вела конвой, договорились ехать через поселок, он пехоту противника не боялся, говорит прорвемся, а поверху и минные поля и артой накроют.

Пока формировалась колонна вспомнил что звонила Olena Stadnik, когда еще были на КНП, говорит, ты Васю домой живым верни, это наш арткорректировщик Василь Стефурак.

Я скомандовал личному составу по машинам, сам сел на первую броню с командиром подразделения 101-й бригады и забрал с собой Васю в надежде что со мной целее будет, собственно, так и случилось. Пока все рассаживались, обнаружил, что нет Каспера, отправил Толика его искать по блиндажам.











В колонне было 2 БТР, 2 Урала, 1 бензовоз(пустой), в кузове раненые и убитые в броне раненые.



Продолжение этого дня следует ….



