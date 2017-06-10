 Бой под Желобком: подробности

Погибли двое наших бойцов, 19 получили ранения различной тяжести и контузии. Сначала официально заявили об одном погибшем. Тело второго забрали только на следующий день.1-й и 2-й батальоны 93-й механизированной бригады на широком фронте вышли на ряде участков к бахмутской трассе. Это продвижение осуществлялось на протяжении последних 8 месяцев на разных участках. Бои 7 июня получили резонанс в результате паники российского командования, ряда контактных боев в этот день между небольшими боевыми группами пехоты и применения российской артиллерии.Атаки производились двумя небольшими ударными группами численностью до взвода каждая, сформированными в составе батальонов. Был занят ряд тактически важных позиций, а также маленькое село Желобок из двух десятков домов на самой трассе и находящийся там опорный пункт противника. Наша артиллерия подготовку атаки не осуществляла, танки не применялись. Однако группы добровольцев все равно пошли вперед.Наша пехота в очередной раз доказала свое превосходство над российскими наемниками. Боевое охранение противника из состава "14-го батальона территориальной обороны" и "4-й мотострелковой бригады" было частично уничтожено, частично разбежалось. В этой фазе боя у наших потерь не было.Однако, поскольку атака осуществлялась небольшими силами и с ограниченными целями, через несколько часов российские наемники пришли в себя и подтянули к месту боя тактические резервы из состава "4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" оккупантов. Контратака была отбита. Обнаружив, что действия украинских войск носят локальный характер, противник скорректировал огонь артиллерии. И тут пошли потери. Наши оставили за собой несколько домов в северной части Желобка - южнее, ближние к трассе. Их пришлось оставить, поскольку захваченные позиции противника надежного укрытия от артогня не обеспечивали.Артиллерия врага подавлена не была, к сожалению. Огонь наши батареи вели, но только в ответ на российский обстрел, и, к сожалению, пехоту прикрыть не удалось. Однако подошедшие резервы противника свою порцию получили.Тактические резервы врага сосредоточились для контратаки, но сделать ничего не смогли. Хорошо отработали наши минометные батареи.Даже по сообщениям противника, их потери намного больше наших.93-я бригада продолжила продвижение вперед и занятие "серой зоны". Российские наемники полностью проиграли борьбу за "серую зону" в этом районе. Созданы условия для проведения дальнейших операций - в частности, заняты несколько прекрасных рубежей для разгрома противника на ряде участков.Российские войска можно успешно бить. Здесь, в районе Желобка и Крымского, это доказано в который раз. Однако, чтобы делать это профессионально, нужна воля, грамотное планирование и применение несколько больших сил на более широком фронте. Противник значительно уступает нам в силах, однако за счет маневра и сосредоточения скудных резервов на угрожаемых направлениях оказывает сопротивление. Контактных боев наемники не выдерживают.На данный момент известно имя одного нашего погибшего воина - это 32-летний Владимир Лайков из села Голубовка Днепропетровской области.

Вечная память павшим смертью храбрых в бою за крохотный кусочек украинской земли на Луганщине...