 Бой под Желобком: подробности

Погибли двое наших бойцов, 19 получили ранения различной тяжести и контузии. Сначала официально заявили об одном погибшем. Тело второго забрали только на следующий день.
Ход боевых действий
1-й и 2-й батальоны 93-й механизированной бригады на широком фронте вышли на ряде участков к бахмутской трассе. Это продвижение осуществлялось на протяжении последних 8 месяцев на разных участках. Бои 7 июня получили резонанс в результате паники российского командования, ряда контактных боев в этот день между небольшими боевыми группами пехоты и применения российской артиллерии.
Атаки производились двумя небольшими ударными группами численностью до взвода каждая, сформированными в составе батальонов. Был занят ряд тактически важных позиций, а также маленькое село Желобок из двух десятков домов на самой трассе и находящийся там опорный пункт противника. Наша артиллерия подготовку атаки не осуществляла, танки не применялись. Однако группы добровольцев все равно пошли вперед.
Наша пехота в очередной раз доказала свое превосходство над российскими наемниками. Боевое охранение противника из состава "14-го батальона территориальной обороны" и "4-й мотострелковой бригады" было частично уничтожено, частично разбежалось. В этой фазе боя у наших потерь не было.
Однако, поскольку атака осуществлялась небольшими силами и с ограниченными целями, через несколько часов российские наемники пришли в себя и подтянули к месту боя тактические резервы из состава "4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" оккупантов. Контратака была отбита. Обнаружив, что действия украинских войск носят локальный характер, противник скорректировал огонь артиллерии. И тут пошли потери. Наши оставили за собой несколько домов в северной части Желобка - южнее, ближние к трассе. Их пришлось оставить, поскольку захваченные позиции противника надежного укрытия от артогня не обеспечивали.
Артиллерия врага подавлена не была, к сожалению. Огонь наши батареи вели, но только в ответ на российский обстрел, и, к сожалению, пехоту прикрыть не удалось. Однако подошедшие резервы противника свою порцию получили.
Тактические резервы врага сосредоточились для контратаки, но сделать ничего не смогли. Хорошо отработали наши минометные батареи.
Даже по сообщениям противника, их потери намного больше наших.
Результаты боя
93-я бригада продолжила продвижение вперед и занятие "серой зоны". Российские наемники полностью проиграли борьбу за "серую зону" в этом районе. Созданы условия для проведения дальнейших операций - в частности, заняты несколько прекрасных рубежей для разгрома противника на ряде участков.
Итоги
Российские войска можно успешно бить. Здесь, в районе Желобка и Крымского, это доказано в который раз. Однако, чтобы делать это профессионально, нужна воля, грамотное планирование и применение несколько больших сил на более широком фронте. Противник значительно уступает нам в силах, однако за счет маневра и сосредоточения скудных резервов на угрожаемых направлениях оказывает сопротивление. Контактных боев наемники не выдерживают.
На данный момент известно имя одного нашего погибшего воина - это 32-летний Владимир Лайков из села Голубовка Днепропетровской области.
Вечная память павшим смертью храбрых в бою за крохотный кусочек украинской земли на Луганщине...
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
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фельдмаршал Порошенко свю ссыкливость.
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Увага! На цій сторінці придуркi з ФСБ Расiйськой Фiдарацii. Тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі, вкидають на цей ресурс лайно за 11 руб. 80 коп. i проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів Утiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
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Надто на фоні феєричних промов Суки Мармеладної, син котрої "учасник АТО".
Господи, на все воля твоя. Наділи кожному за справи його ... В тому числі за луаквство, брехню, злодійство і Гріх з цим пов"язаний.
Слава Героям....
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нормально повоевали вояки за пару метров на кладбище!
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Пора давно понять (я об этом еще года 2 назад писал), что характер нынешних боевых действий на Украине, напоминает боевые действия 1-й мировой войны. И бои под Авдеевкой, и нынешние, описаные Бутусовым, боевые столкновения, отправляют всех "военных стратегов" к уставам начала века: продвижение вперед, есть перенесение вперед огня артиллерии (близко по смыслу немецкому "наставлению по вождению войск" 30-х годов). Под Авдеевкой подразделения ВСУ были выбиты из ВОПов исключительно огнем артиллерии (при всем, вы, хохлы, ужасно не любите такой инструмент, как БСЛ). В описываемых событиях, успех ВСУ был нивелирован огнем артиллерии. То, что наступали группами во взвод (а батальон прикрывал) - правильно. Это на редкость разумная тактика: батальон огнем фланги может обеспечить вполне. Но "барраж" по фронту (пока пехота не окопалась) может поставить только артиллерия. В батальоне ее не хватит (минометная батарея), в бригаде тоже (минДН и АДН: любители могут открыть советские уставы и почитать, остальных прошу поверить на слово). По этой причине, любой "рывок" пехоты должен обеспечиваться созданием АГ для его (рывка) поддержки и обеспечения, и формированием артиллерийскогог штаба с назначением артиллерийского начальника, ответственного за обеспечение артиллерийского наступления (его принципы тоже описаны в уставах и наставлениях). Все остальное - лабуда и трата жизней.
Заранее извинирте, анонимайзер не позволяет исправить ошибки и ответить на возражения.
Фантом 4, привет.
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