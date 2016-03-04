EN|RU|UK
Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 За рубежом
  111501  189
Все про:Путин (23178) Рыбников Василий (340)

 Леонардо да Путин

В.Рыбников

Культурная Россия одержала новую геополитическую победу над буржуазными Штатами: как выяснилось на этой неделе, длинная рука Москвы сделала так, чтобы в нынешнем году главный американский "Оскар" достался истинно русскому актеру Леонардо Ди Каприо – личному другу Владимира Владимировича Путина, сыграть которого в кино не погнушался бы сам Депардье, но больно уж морда у него пропитая.

Ну, то есть, не у Путина, конечно, морда пропитая, а наоборот, у Владимира Владимировича лицо нежное, румяное, как у красной девицы, которую скоморохи на морозе горячими блинами отхлестали, - это у Депардье физиономия в любое время года такая, будто он всю жизнь бухал культовый лосьон "Боярышник", не отходя от прилавка. За эту морду да за русский дух на три метра любили его в России крепко, паспорт давали с мордовской пропиской, квартиру в Чечне и главную роль в сериале "Вытрезвитель", поговаривали даже о кинематографическом воплощении образа Владимира Владимировича Путина, но треснуло кимоно на заднице французского артиста в первом же дубле, и подкрался с тылу злой Рамзан, и убежал бездарный лягушатник из России впопыхах, прихватив с собой подаренную ушанку, и не смог наутро вспомнить, на чем Рамзан ее вертел.

С обидой и негодованием восприняли русские люди удар в спину со стороны неблагодарного Депардье, но потом решили, что так ему и надо, пусть походит голодный, ему полезно, а на хату в Мордовии и покруче охотники найдутся - вон Сигал приблудный вообще за бутылку кого хочешь играть готов, хоть самого премьер-министра Дмитрия Медведева, у которого гопники в подворотне хотели забрать айфон, так он им всем за это руки переломал, а главарю дал такого пенделя, что ногу потом вчетвером вытаскивали. Однако, если с мужественным образом Медведева проблем не могло быть изначально, то роль Путина, по понятным причинам, можно было доверить только звезде самой что ни на есть первой величины. Некоторое время всерьез рассчитывали на Брэда Питта и Анджелину Джоли (больше, конечно, на Анджелину, потому что она подходит по красоте и не боится силикона) - у главы Крыма господина Аксенова обещали им за это нарезать кусок земли в Евпатории, а то и в самом Джанкое, однако свободного куска не оказалось, и верная сделка накрылась медным тазом еще до того, как господин Аксенов сообщил о ней в Голливуд.

Потом на широкие экраны вышло новое кино про Джеймса Бонда, и озабоченные российские журналисты тут же приклепались к актеру Крэйгу с извечным русским вопросом: не хотел ли бы он сыграть Владимира Владимировича Путина? В конце концов, коренастый метросексуал Крэйг действительно чем-то напоминает президента России, а если еще и щечки силиконом поддуть да амфору в руки дать, то и вовсе станет Владимиру Владимировичу как брат-близнец. К тому же, всем известно, что в прошлом Владимир Владимирович был знаменитый суперагент с лицензией на покупки в магазине "Березка", работал в Германии завклубом, в котором проводил головокружительные вербовки уборщиц, а они в ответ хлестали его тряпкой по спине за то, что вечно лазил грязными ногами по помытому и проявлял болезненный интерес к детскому хору. А еще был остросюжетный эпизод, как майор КГБ Путин, перейдя на нелегальное положение, ехал по Дрездену и увидел мальчика Фридриха в маске сварщика, а надо сказать, что ему в клуб как раз нужен был сварщик заварить трубу в женском туалете, за которой майор прятал секретную документацию. Заманив мальчика Фридриха в свой служебный "Хорьх" томиком Энгельса, Владимир Владимирович завел с ним разговор, и оказалось, что мальчик Фридрих - вовсе не настоящий сварщик, а маску он на дороге нашел…

В общем, всякое бывает в карьере разведчика, а если бы Путина сыграл правильный актер Крэйг, то было бы еще лучше. Уже не Путин бы тогда бегал за отворачивающимся от него Обамой по кулуарам всевозможных международных мероприятий, делая вид, что у них важная беседа, - а вовсе даже наоборот; и жена китайского лидера, на которую Владимир Владимирович накинул одеяло прямо на саммите АТЭС, не стала бы отпихивать раздухарившегося белого дикаря, а взяла бы его за руку и самолично отвела в нумера; и на Брисбенском саммите Путина усадили бы не за столик для прислуги, а прямо на середину общего стола в большое блюдо с шампанским, и другие президенты становились бы в очередь, чтобы с ним выпить, а коалы водили бы вокруг него хоровод и пели песню про сени новые, кленовые, решетчатые.

Короче говоря, все было бы хорошо, если бы Крэйг вдруг не заявил российской прессе, что никакого Путина играть не собирается, потому как якобы не любит, когда его героя убивают в конце фильма. Русские люди, которые всегда были твердо уверены в том, что Путин, во-первых, бессмертен, а во-вторых, не родился еще в мире такой актер, который не мечтал бы сыграть Путина, были сильно уязвлены и, в конце концов, сделали вид, что не расслышали, хотя где-то в глубине души у них скребли кошки оголтелой русофобии.

И тут случилась удача: откуда-то вылез Ди Каприо со своим интервью газете "Welt", в котором без всякого принуждения со стороны заявил, что ему было бы "очень-очень-очень интересно" сыграть и Путина, и Распутина, и Ленина, и чуть ли не Крупскую, не говоря уже про Зюганова, потому что он "заворожен историей России". И в России, разумеется, тут же наступил праздник всеобщего поклонения герою "Титаника". Вспомнили про русские корни православного артиста, потому что его бабушка Индербиркен была импортирована из России, когда один из любимцев Ди Каприо затеял там свою революцию. Восхитились тем, что "все картины, в которых сыграл Ди Каприо, отличаются сложным, запутанным сюжетом, который в большинстве случаев остается не до конца понят зрителями", - взять, например, тот же "Титаник". Порадовались, что Ди Каприо, в отличие от других, - не гей и даже ни разу не пробовал, вот вообще никуда, а еще не любит Америку и однажды так хотел встретиться с Путиным, что летел на двух самолетах, и долетел, и встретился, и это он еще Кадырова не видел!

С тех пор судьба "Оскара" была предрешена. Известно, что Ди Каприо давно гонялся за вожделенной статуэткой, но всякий раз русофобское лобби Америки в последний момент отдавало ее какому-нибудь гомосексуалисту, негру или еврею. Путин, конечно, очень сочувствовал соотечественнику по бабушке, но считал церемонию вручения "Оскара" внутренним делом США и до поры до времени не вмешивался, не будучи до конца уверенным, действительно ли Ди Каприо хочет его сыграть или это просто такой разводняк (поговаривают, кстати, что сам Владимир Владимирович всегда мечтал, чтобы в его роли снялся Джеки Чан). Однако, когда Леонардо, окончательно отчаявшись дорваться до "Оскара" традиционным путем, официально заявил о своем желании воплотить образ Путина, в недрах Американской академии киноискусств стремительно заворочались тайные пружины, управляемые длинной рукой хозяина Кремля…

Триумф Путина и Ди Каприо стал закономерным итогом красивой и сложной геополитической комбинации России, поднявшейся с колен. Не случайно Министерство культуры РФ на этой неделе распространило свою знаменитую поздравительную открытку с Владимиром Владимировичем и его заокеанским другом: "Спасибо, Владимир Владимирович!" - "Да фигня, забудь!". На самом деле Путин, наверняка, ответил Ди Каприо другим, более изысканным русским словом, но Министерство культуры в силу того, что оно все-таки Министерство культуры, а не какая-нибудь прачечная, решило заменить его общеупотребительным эвфемизмом "фигня".

Ну а насчет "забудь" - так это и вовсе понятно, что шутка. Долг платежом красен, даже если болтливый Леонардо и понятия не имеет, что кому-то должен. Сыграет Путина - честь ему и слава, и квартира в Сыктывкаре, и "Лада-Калина" с персональным рулем, и симпатичная овца от Рамзана. А не сыграет или, что еще хуже, сыграет плохо - будет ему в натуре финал "Титаника", еще и с гирькой на ноге. С иностранцами, "завороженными историей России", такое время от времени случается. Просто они ее читают невнимательно.


Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
Источник: https://censor.net.ua/r377583
 
   
    Комментировать
    Сортировать:
    в виде дерева
    по дате
    по имени пользователя
    по рейтингу
    Совет форумчанПравила форума
    Страница 2 из 2
    <<<1 2
     
    Смеx смеxом, а когда вышел первый фильм Бондианы с Крейгом (2006 г), то мировые СМИ решили, что выбор столь нетипичного актёра для Бонда неслучаен - выбрали поxожего на Путина.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    вот это было действительно смешно - Бонд погож на крысу?))))))))))))0
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Не знаю, что там решили мировые СМИ, но общая суть бондианы такова- бля я класно сплю под их паба пабам!!!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    помниться, хуйлопы истерить начали после выхода Властелина Колец...
    уж больно путин на голлума похож.
    Та и в гарри поттере - тоже)

     показать весь комментарий
    Ответить
     
    И это было. Растиражировали его по всем кассовым фильмам.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Прочитал прогноз в 0% для экономики и по­явился план задействования всего населен­ия,которое осталось после реформирования­.Первое :готовим все типографии,факсы,пр­интеры для 5-минутной выдачи справок,сви­детельств,паспортов,карт украинца ит,д.В­ся легкая промышленность и тяжелая со ср­едней вместе изготавливают все аксессуар­ы украинца( вышивании,шаровары,трембиты,­сумки,баулы,торбы и т.д.)Все это везется­ всеми поездами ,велосипедами,машинами,л­одками в места ОБЯЗАТЕЛЬНОГО переодевани­я туристов.Трассы с востока и юга на зап­ад готовятся заранее(по бокам заборчик 4­-5 м высоты и + вся наша армия,МВД,налог­овая и остальные тяжелоатлеты,что б тури­сты не расходились)Все пишевики с агроко­мплексом жарят и консервируют шкварки,ва­реники,варят борщ и водку в неограниченн­ых количествах.В это время в странах Аз­ии и Африки размещаем тысячи и тысячи ту­рагенств и рекрутинговых пунктов с краси­вой рекламой сытой Европы и по системе В­СЕ ВКЛЮЧЕНО НАЧИНАЕМ ДОСТАВКУ украинцев ­Европу(особый акцент на Сирию и Ливию )П­ример:словили СУЛЕЙМАНА КЕБАБА----на вых­оде с Украины----САШКО КОЛБАСЕНКО со все­ми справками !!!Получай буржуй гранату!!­!!!Контрабандисты по тысяче брали,а нам ­и по 500 хватит!И это с полным сервисом!­!!По прогнозам всех наших институтов и а­налитиков в течении двух,а может пяти ле­т украинцы станут титульной нацией всей ­Европы,а сама Европа. Будет предлагать ­пожизненное содержание в 2000-5000 тысяч­ евро каждому настоящему украинцу,в обме­н отказа от туристической деятельности.В­от такой вот
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Статья, как всегда, забавная, но я разачарована Рыбниковым, в первый раз, от этой статьи... хотя и понимаю, что написанное - для "внутреннего" применения, а я иностранка да еще американка... Вот что покоробило:
    1. Ди Каприо - хороший американский актер и Оскара он ЗАСЛУЖИЛ САМ - не нужно, даже в шутку, унижать такого. Звучит мелко.

    2. Я думала, что Рыбников - очень творческий человек... А будучи таким, он бы сам, не хотел бы с'играть роли Путина, в западном фильме? Я, лично, очень бы хотела! И не из-за "любви", а чтобы показать его "лицо" как Я его вижу. И для этого, да - искала бы личных встрчь.

    3. Актер - пытается впитать образ. В таком нет ничего необычного. Другое дело, что многие познают образ посмертно, через документу, а тут - пока Путин жив, есть шанс впитать живой образ. Это повод для смеха? Да, над теми кто смеется
    4. Я тоже иностранка "зачарованная" историей России - это не означает что я "патриот" России. Я не русская, но знаю на Западе многих таких как Ди Каприо.. Нет стыда в изучении своих своих корней, тем более, когда ты от них больше не зависишь...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    И много вас там таких "зачарованных" историей рашки?
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Несколько миллионов наберется... только из славистов и потомков белой эмиграции...
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Главное, не так колличество, а то что это культурный слой, который воспитывает других... Хотя, и просто колличества достаточно, и они имеют детей... размножение никто не отменял
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Белой акации цветы эмиграции ? Били вас большевички , да видимо недостаточно ибо не вся дурь вышла .
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Оскара ДиКаприо вымучил . Фильм где он играл ничем не примечателен . Очень слабенький . Кроме природы смотреть не на что .
    Вы которые не русские , зачарованные росией , поезжайте туда пожить . Да не в Москву а в городок попроще . Выздоровление от зачарования пройдет месяца за два . Вернетесь домой живыми если повезет .
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ди Каприо получил премию ЗА роль, а НЕ за фильм
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ничего особенного в его роли . Ничем не примечательна .
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Оланга, Вы очень хорошо изложили свое видение того, зачем Ди Каприо хочет сыграть диктатора, и я Вас поддерживаю! Сталина и Гитлера тоже многие хотели сыграть и сыграли, - но не у всех удачно получилось. Лео классный актер, всегда играет -как живет, у него выйдет я думаю правдивый Тупин, лишь-бы фильм был не пропагандистский.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Я не думаю, что речь идет о фильме Михалкова...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    если не секрет что вас в ней так очаровывает.обычно так говорят применительно к творчеству
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Я использовала слово 'очаровывает' Рыбникова, из статьи. Меня интересует древняя история, особенно, древних западных славян, периода восстаний против варягов. Об этом очень мало информации, поскольку история была сильно политизированой. И поскольку я шведка, мне очень интересна история викингов (часть из которых пошла в западную Европу, а часть в восточную) На Западе много следов викингов, а вот Россия веками была закрытой страной и только недавно, на короткое время, разрешили шведам, делать раскопки... В любом случае, там много интересного в любом пласте.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    какая же Вы невнимательная - там ведь про то, как "очаровывают гирькой"
    )
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Не, я перепутала слова, у Рыбникова "заворожен историей России"...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    понимаю только вот хочу заметить и совсем без политики что россия и ее история к славянам не относится разве что в контексте нападений на этих самых славян.так что или не то изучаете на самом деле или не там. и не совсем понятно какие восстания против варягов вы имеете в виду с уважением.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Конечно, русские - не славяне, само слово "росс" - скандинавское, означает "морской бандит", от этого слово "русский" - прилагательное к захваченным в рабство (в основном славянам), на пути из Скандинавии к Визнтии, а позже уже и от их военной базы на Ладоге, под названием Россия. Судя по раскопкам, россы уже освоили путь от Норвегии до Киева задолго до 860 года, и даже в византийской летописи сказано, что "киевский князь Аскольд" сделал набег на Константинополь в 860 году (а не позже, как утверждают русские источники). А если Аскольд тогда УЖЕ был князем Киевским, то получается, что это было ДО прихода к власти Рюрика, которого, якобы позвали править... Т.е. даже еще тогда, русским летописям уже незьзя было ветить! ))) И архиология подтверждает, что путь виконгов (варягов) прокладывался от Норвегии до Киева с начала 700х годов - дело в том, что от Севера до Юга нет прямого водного сообщения, а россы были сильны именно в морехосдтве. Поэтому, специально для этого пути, они модернизировали свои суда - сделали их более плоскими в дне - так можно было плыть по мелководным речкам... и изобрели бурлаков (из захваченного местного населения), чтобы тянули суда по мели, болотам и суше от одной реки к другой. Так незаметно, они окупировали огромную територию и стали собирать дань... строить перевалочные пункты... Викинги были известными работорговцами и вели этим путем толпы своего товара со всего мира - мы это знаем по раскопкам стоянок и курганов даже вокруг Москвы - там ДНК буквально, со все мира, включая Африку! Что и стало составной генофонда "русских".
    Так что когда восточные славяне сообразили, что их вот так, постепенно, уже захватили варяги, то было несколько востаней в середине 800х годов... Т.е. призвание варягов править, которое якобы было в 862 году - никак не могло произойти - тогда Аскольд уже правил Киевом и оттуда делал набеги, зачем было звать Рюрика? Ситуация очень сильно напоминает на призвание хуйла в Крым "Путин, памаги!" )))
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Извините, завелась я... ))) Русская история, на мой вгляд, действительно интересная... Вот например, русские говорят о своих уникальных изделиях, как огенбургские шали... Это действительно уникальное искусство, однако, чтобы развить такое, нужно много проб и ошибок - так развиваются все технологии. А в России нет истории развития этого искусства! За то оно есть в Ирландии )))) Как попали ирладские мастера на Урал и сохранили там не только технологии, но и традиционные ирландские вязальные узоры? Оказывается, когда в Европу стало захватывать христианство (это была политика, а не вера), то многие языческие племена подались через територию современной России на Восток (в Китай), но по дороге, осели на мало населенном Урале... так по крайней мере, об'ясняется ДНК в китайских, алтайских и уральских рыжеволосых мумиях, плюс чисто европейское прикладное искусство ... А насчет русского палеха - сложнее... Такие лаковые шкатулки делают в России, но опять же, нет истории развития техники, но она у арабов имеется. Каким образом арабское искусство стало "русским" - пока не очень ясно, но это будет еще одной интересной страницей русской истории )))
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Описка - ОРЕНБУРГские шали и кочечно, же ИРЛАНДСкие мастера...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Гипотеза мирации ирландских мастеров представляется мне избыточной. Технология плетения (pletin) достигла своего расцвета в кельтской культуре, - второй ярко выраженной пан-европейской культуре после трипольской. Просто в Ирландии память о ней сохранилась в форме сказаний, а в других местах - только в форме ремесел.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Так ирландцы же и есть кельты - это во-первых, а во вторых, ДНК рыжеволосых на Урале и по дороге в Китай, ирланский, ну и в третьих - традиционные узоры. Ирландские шали до сих пор делаются в ручную и они легко пропускаются через кольцо.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    "Русская" подлаковая роспись - явление того же порядка, что "русская" матрешка, "русская" гармошка, "русская" балалайка, "русская" водка, "русские" лапти и т.п.)))
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Вся "русская" "история" родом из 18-го века, когда летописи были переписаны, а оригиналы уничтожены; династические списки Екатерина-2 редактировала до конца своих дней. Тема эта хорошо раскрыта Белинским в "Стране Моксель". Слово "русь" (рудзь), насколько я помню, дословно значит "гребцы".
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    У викингов было несколько племен с разными названиями и они делали набеги в разных направлениях. "Гребцы" какраз "специализировались" по Франции и Британским островам. Правда, вернувшись в Скандинавию, между викингами был товарообмен из награбленного и поэтому, по их пути из Норвегии в Византию найдено много европейских артифактов.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Вообще-то есть много версий происхождения корня "рус"-"рос" и ни одна не принята, так сказать, официальной. Но ваша тоже интересна.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    спасибо, очень интересная историческая версия!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    гмм позже немного подискутируем если вы не против .читая ваш пламенный спич я ловил себя на мысли что факты вроде знакомые но логика их восприятия какая-то иная от слова совсем
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Да, конечно, буду рада в любое время
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    вот кацацапская безграмотная тупая сука тварь...а комменты этой твари - дЭбильны и просто поражают безграничностью ее идиотства!!!!!!!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Olanga Историю викингов поищите также в Украине, я лично наблюдал, как был случайно найден абсолютно новый , неношеный амулет - круглая привеска с тотемом -волком . Идентичная находится в Британском Музее в экспозиции украшений викингов. Пикантность ситуации в том , что эта привеска как и еще один абсолютно новенький артефакт викингов были найдены на месте мастерской , в которой они и были отлиты , находящейся на Западной Украине.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    В этом нет ничего удивительного - посмотрите на моду одежды знати на Украине, того времени, и сравните с традиционной одеждой ноевежской знати - викинги и свою моду привезли. Сейчас, на западных аукционах, продают очень много викинг артифактов и в основном все это из украинских раскопок. То что уже осев в Украине, они так же имели свои производства, для осевших варягов - тоже не удивительно... Вот, посмотрите здесь, большинство артифактов из Украины.. ну и из Латвии: http://www.ebay.com/sch/Antiquities-/37903/i.html?_nkw=viking+artifact&_frs=1
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Olanga))) Вопрос как американки! Вы когда подписывали будапештский меморандум, тем самый гарантировали одной стране челостность! Ну и как же вы будете пиндосы решать этот вопрос?

     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Вы задали очень хороший вопрос! В ответ, мне придется Вам посоветовать самому прочесть будапештский меморандум СО ВСЕМИ комментариями, как и я это сделала. В частности, он не был полностью подписанным, и в комментариях, американцы ожидали что это только начало переговоров - ожидались детали гарантий (само слово "гарантии" очень расплывчатое), однако, американская сторона, сразу предупредила о том, что никаких военных действий не будет гарантировать, во избежения войны в регионе. Все что может быть предложено, это военные консультации и то их не нужно, поскольку Украина собиралась в ЕС и НАТО, так что гарантии безопасности Украины будет автоматически, делом ЕС и НАТО. В комментариях так же написано, что к удивлению всех переговорщиков, Украина была удовлетворена меморандумом без торгов и всущности, без всяких гарантий, начала выполнять его НЕ доводя до Соглашения всех сторон - в комментариях был вывод: "Скорее всего, преоритетом Украины было подписать хоть Меморандум, чтобы скорее получить свободу от РФ"
    До сих пор, никому не понятно, почему Украина подписала меморандум и выполнила его условия, без всяких гарантий, при этом НЕ вступила ни в ЕС, ни в НАТО! Ибо тепершней ситуации тогда небыло, но ее можно было легко предвидеть.
    (Франция и Япония вообще отказались подписываться под такой расплывчатой формулировкой "гарантии", в ожидании дальнейших переговоров, которые Украина не продолжила)

    Вся суть Меморандума (англ memorandum, сокращенно: memo) это "напоминание" - в данном случае, официальный рЕкорд переговоров, которые должны были вести к Соглашению. Т.е. Меморандум, только фиксирует процес переговоров на пути к общему Соглашению. Поэтому все и обалдели, от того, что посередине переговоров, Украина вдруг стала выполнять свою часть.... Поэтому и решили, что Украина просто торопится быстрее выйти из РФ и нехочет тянуть время с переговорами (сократить бюрократию), чтобы побыстрее впрыгнуть в ЕС и НАТО.
    Так что все вопросы к украинским властям ...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Простите, когда писала, забыла русское слово : вместо "рЕкорд" будет понятнее ПРОТОКОЛ переговоров. Т.е. Меморандум, это только Протокол о Намерияниях переговоров, что должно было вести к Соглашения.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Уважаемая американка. Для того что бы Вы изменили свои взгляды на историю ,которую Вы читали и изучали (я думаю это была та сказка которую нам вливали в уши в детстве) и которой Вы "зачарованы" - Вам не мешало бы глубже изучить историю данной территории и племён её заселивших.. Ибо то что Вы знаете - история краденная и присвоенная. Тогда Вы с удивлением для себя обнаружите что Русь на свете всегда существовала только одна - КИЕВСКАЯ. Что , например Невский воспеваемый россиянами был чистокровным монголом, и это подтверждено фактами и артефактами, что некий Андрей Боголюбский имевший место в реальной истории Московии - был отпетым скотом и негодяем без всякой морали, что - русские - это не нация и уж тем более не славяне а не сформировавшиеся до сегодня племена с диким не развившимся менталитетом впитавшим в себя всё дерьмо и подлость этого мира..Оболваненная царём -убийцей и вором - толпа рабов у которых в генах издревле - подчиняться хану - посланнику богов. Убивать за хана.. Они ради хана убьют и съедят собственных детей , что они сейчас и делают косвенно когда им привозят из Украины тела их детей которые пошли убивать украинцев для "хана" и за деньги. И при этом молча накладывают в штаны и мочатся не говоря ни слова в страхе перед ФСБ (младшей сестрой НКВД - если Вы вообще знаете и помните что это) . Это мерзкое население рабов и есть Россия , за очень редким исключением состоящим из достойных людей -россиян по гражданству, многие из которых - по воле случая - выходцы из настоящих славян - русичей - из Украины. Вот история России..Которой Вы зачарованы.. А по поводу встречи актёра и убийцы.. Есть одна истина которую соблюдают люди достойные и себя уважающие.. Они НИКОГДА ,НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ДАЖЕ ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ не подадут руки (не при даме -иностранке будет сказано ) - пидорасу обсуждаемого ранга у которого эти самые руки по плечи в крови. Того кто это сделал на сегодня - сразу можно зачислять к людям недостойным. Это - то что нивелирует все заслуги любого человека. У Вас реально не американское понятие о жизни. А это уже мой вывод..
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Выпускник Ленинградского университета, с юрфака. Быль:
    как-то раз, один к.э.н. (юрист) решил избавиться от ненавистного доллара, и
    начал их скидывать, а покупать золото. по цене порядка 1600-1700 дол. за унцию.
    В результате от части долларов избавился, и сидит на золоте, по цене порядка
    1175 дол. за унцию, что является несомненным успехом, т.к. сумел превратить
    доллары не то что в резаную бумагу, а в дым === кто не в курсе - это про Окурка
    из Кацапстана.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    История, конечно, поучительная. Как можно работать в минус. Но я боюсь, что этот минус для страны моксель превратится в еще больший минус: золото скупалось за государственные (условно общественные) доллары, а вот золото, скорее всего, окажется на вполне частном счету (где-нибудь в Швейцарии или в Гонконге) окурка из мокселя.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    из всех искусств , для нас важнейшим , является - кино В. Ленин
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Только В. Ленин не уточнил стран производства...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Мало кто знает из какого контекста вырвана эта фраза: "В эпоху разрухи и повальной безграмотности из всех искусств, для нас важнейшим, является - кино. А фраза :"Учиться, учиться и ещё раз учиться..." своим продолжением имеет " военному делу настоящим образом!" Вот такой он - Ленин, от слова "лень", ведь ни одного дня не работал.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Мне не надо знать какого он происхождения!
    Я приду к нему домой и загляну в кастрюлю. Если там мясо - значит контра! ( 20 годы в России)
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    думаю, что теперь просто обязаны снять фильм , про героя революции Вальцмана
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    нет, даже наоборот скорее...а вот Вальцман - не нравится в том числе и за то , что шифруется
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Почему Вальцман? Скорее Липецкий или Шоколадный, на крайняк барыга.
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Рыбников! Пора бы и за нашего педрораста взяться,такая же беда,если не хуже.
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Заказ другой.
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Да, в очередной раз Рыбников "жжот". "Пропитая рожа" Депардье - как звучит!И надо же - пропил её мерзавец Шардоне и Бурбоном, а затам решил продолжить процесс русской водкой.Заметте, не горилкой, а водкой! Зрадник! Геть его! хттп://корреспондент.нет/украине/3542178-депарде-стал-персонои-нон-храта-в-украыне-смы. Одно только успокаивает свидомое сердце - свалил гад из России и паспорт российсйий выбросил, на что москали (вот радость то!) страшно обиделись. Хоть конечно, всё было совсем не так хттп://щщщ.кп.ру/даилы/26365.4/3246414/, но фельетонист говорит, а мы верим и смеёмся. И Ди Каприо. Забыл, зрадник, откуда корни его. Забыл, что бабушка была его "импортированна" из Одессы - древнего украинского города на исконно украинской земле! И не знает он верно, сколько щедрый чернозём украинский подарил талантов Голливуду! А это и Спилберг, и Хоффман, и ,да да, Сталлоне! Про Милу Йовович и говорить нечего, целиком наш продукт! Одумайся, Леонадро, вернись на историческую родину, а благодарный народ здашний предложит тебе роль в продолжении сериала "Гваддия" Можешь там и Путима сыграть - роль мерзавца у тебя должна получиться. А то у нас с актёрами то напряг - Зеленский то наш например, хоть и патриот вроде, а у москалей клятых всё одно снимается.https://nevnov.ru/439153-premera-filma-8-luchshih-svidanii-s-ukraincem-zelenskim-provalilas . Деньги, что тут поделаешь. Ну ты то, Леонардо, человек не бедный. Приезжай, а?
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Рыбникову желаешь?
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Василий, давай про наших, про отечественных мудаков. Нахрена нам кацапские. У нас в Украине их целый набор.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Українці, підпишіть петицію до Президента про заборону в Україні антиукраїнських організацій що фінансуються Кремлем та загрожують національній безпеці України:
    https://petition.president.gov.ua/petition/21516
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    http://www.maximonline.ru/longreads/interview/_article/bond-spectre/
    ""....
    ? -Так вот, в России многие считают, что чем старше ты становишься, тем больше похож на нашего президента. Если предложат сыграть Путина в кино, согласишься?
    Крейг - Нет.
    ? - Что так категорично?

    Крейг - Не люблю, когда мои персонажи погибают в конце фильма."" :D
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Интересно сколько путену обошлось подобное заявление ДиКаприо ? Бесплатно голивудские проститутки таким не разбрасываются . Леонардо должен себе давать отчет что деньги которые он получил от кремлевского гопника получены от проституции , торговли наркотиками и оружием . Хотя кто из голивудских шлюх об этом задумывается ?
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Дауны, во первых Леонардо Де Каприо отличный актер, и в фильмах снимался до ваших распей с Россией, так что на него Вы напраслину не возводите, а так к сведению, историю и России и Украины лучше изучайте и не пишите всякую туфту. А ваша русофобия это просто примитивное лобзание задницы Европы. Я не с России и со строны Вижу что идете вы к краху если нациков к власти привели и еще в своих же братьев стреляете. А троли что тут пишут на заказ, просто уморительны и бесхребетные. Адъёс
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    вот это говно у тебя в голове, дружище!!
    у вас тоже рашаТВ крутят?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Их,кстати,легко вычислять. Все начинается с фразы о братском народе.
    В который нельзя стрелять,даже если он завалил к тебе домой,обокрал его,изнасиловал дочку,приватизировал жену и увел корову. Вот,чтобы он не делал,но стрелять не смей.
    Ьратский народ,понимаешь ли.
    Второе на чем палятся тролли,это то,что Украина легла под ЕС и США.
    Как же это плохо,когда легла,а еще и против братского народа.
    Вот лежала бы себе под братской Россией и все было бы хорошо.
    И третье-это про нациков. Тут троллей колбасит.
    Про своих православных фашистов,они не слышат или считают это нормальным. Все эти шествия с криками Хайль! Это норма.
    Но вот от фразы Слава Украины и обгадиться можно. Это нацизм,фашизм и даже страшнее коммунизма.
    Три составляющие,которые нормальный человек,никогда не применяет.
    Но их всегда используют тролли.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    "С иностранцами, "завороженными историей России", такое время от времени случается. Просто они ее читают невнимательно. "

    !!!!!!!!!!!!!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    ГРОЗНО раССея с миром раССорилась...
    Но доказали на практике основатели "Искры"
    (один из которых шнырял и на Капри;
    оттуда есть и в Леонардо пол-капли),
    Шо Московия,которая не СССРазу строилась,
    Способна разваливаться очень быстро.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    чтож тогда мудазвоны фотки свои прячите)) боитесь где нибудь хапнуть по ним?)))
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    а безрукову что слабо педофильного шныря сыграть...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ди Каприо хорошо играет негативных персонажей. Чего только роль рабовладельца в Джанго Освобожденный стоит! Хуйло уже беды сделал достаточно, что бы быть в одном ряду с Гитлером, Лениным, Сталиным, ну и по росту с Наполеоном! Если Леонардо хорошо и по правде сыграет гбешную крысу, то можно будет его только поблагодарить и вручить очередной оскар.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Зря Леонардо это затеял,получится ,как и Путиным - ЦЕЗАРЬ,КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТ ДОКАЗЫВАТЬ ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ, ЧТО ОН ВСЁ УМЕЕТ- ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КЛОУНА !
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Теперь и к Ди Каприо может кличка хуйло прилипнуть. Потом не отмоется. Поаккуратней надо роли выбирать.
     показать весь комментарий
    Ответить
    Страница 2 из 2
    <<<1 2
    Цензор.НЕТРезонансЗа рубежомЛеонардо да Путин
     
     
     
     
     
     вверх