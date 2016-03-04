 Леонардо да Путин

Ну, то есть, не у Путина, конечно, морда пропитая, а наоборот, у Владимира Владимировича лицо нежное, румяное, как у красной девицы, которую скоморохи на морозе горячими блинами отхлестали, - это у Депардье физиономия в любое время года такая, будто он всю жизнь бухал культовый лосьон "Боярышник", не отходя от прилавка. За эту морду да за русский дух на три метра любили его в России крепко, паспорт давали с мордовской пропиской, квартиру в Чечне и главную роль в сериале "Вытрезвитель", поговаривали даже о кинематографическом воплощении образа Владимира Владимировича Путина, но треснуло кимоно на заднице французского артиста в первом же дубле, и подкрался с тылу злой Рамзан, и убежал бездарный лягушатник из России впопыхах, прихватив с собой подаренную ушанку, и не смог наутро вспомнить, на чем Рамзан ее вертел.
С обидой и негодованием восприняли русские люди удар в спину со стороны неблагодарного Депардье, но потом решили, что так ему и надо, пусть походит голодный, ему полезно, а на хату в Мордовии и покруче охотники найдутся - вон Сигал приблудный вообще за бутылку кого хочешь играть готов, хоть самого премьер-министра Дмитрия Медведева, у которого гопники в подворотне хотели забрать айфон, так он им всем за это руки переломал, а главарю дал такого пенделя, что ногу потом вчетвером вытаскивали. Однако, если с мужественным образом Медведева проблем не могло быть изначально, то роль Путина, по понятным причинам, можно было доверить только звезде самой что ни на есть первой величины. Некоторое время всерьез рассчитывали на Брэда Питта и Анджелину Джоли (больше, конечно, на Анджелину, потому что она подходит по красоте и не боится силикона) - у главы Крыма господина Аксенова обещали им за это нарезать кусок земли в Евпатории, а то и в самом Джанкое, однако свободного куска не оказалось, и верная сделка накрылась медным тазом еще до того, как господин Аксенов сообщил о ней в Голливуд.
Потом на широкие экраны вышло новое кино про Джеймса Бонда, и озабоченные российские журналисты тут же приклепались к актеру Крэйгу с извечным русским вопросом: не хотел ли бы он сыграть Владимира Владимировича Путина? В конце концов, коренастый метросексуал Крэйг действительно чем-то напоминает президента России, а если еще и щечки силиконом поддуть да амфору в руки дать, то и вовсе станет Владимиру Владимировичу как брат-близнец. К тому же, всем известно, что в прошлом Владимир Владимирович был знаменитый суперагент с лицензией на покупки в магазине "Березка", работал в Германии завклубом, в котором проводил головокружительные вербовки уборщиц, а они в ответ хлестали его тряпкой по спине за то, что вечно лазил грязными ногами по помытому и проявлял болезненный интерес к детскому хору. А еще был остросюжетный эпизод, как майор КГБ Путин, перейдя на нелегальное положение, ехал по Дрездену и увидел мальчика Фридриха в маске сварщика, а надо сказать, что ему в клуб как раз нужен был сварщик заварить трубу в женском туалете, за которой майор прятал секретную документацию. Заманив мальчика Фридриха в свой служебный "Хорьх" томиком Энгельса, Владимир Владимирович завел с ним разговор, и оказалось, что мальчик Фридрих - вовсе не настоящий сварщик, а маску он на дороге нашел…
В общем, всякое бывает в карьере разведчика, а если бы Путина сыграл правильный актер Крэйг, то было бы еще лучше. Уже не Путин бы тогда бегал за отворачивающимся от него Обамой по кулуарам всевозможных международных мероприятий, делая вид, что у них важная беседа, - а вовсе даже наоборот; и жена китайского лидера, на которую Владимир Владимирович накинул одеяло прямо на саммите АТЭС, не стала бы отпихивать раздухарившегося белого дикаря, а взяла бы его за руку и самолично отвела в нумера; и на Брисбенском саммите Путина усадили бы не за столик для прислуги, а прямо на середину общего стола в большое блюдо с шампанским, и другие президенты становились бы в очередь, чтобы с ним выпить, а коалы водили бы вокруг него хоровод и пели песню про сени новые, кленовые, решетчатые.
Короче говоря, все было бы хорошо, если бы Крэйг вдруг не заявил российской прессе, что никакого Путина играть не собирается, потому как якобы не любит, когда его героя убивают в конце фильма. Русские люди, которые всегда были твердо уверены в том, что Путин, во-первых, бессмертен, а во-вторых, не родился еще в мире такой актер, который не мечтал бы сыграть Путина, были сильно уязвлены и, в конце концов, сделали вид, что не расслышали, хотя где-то в глубине души у них скребли кошки оголтелой русофобии.
И тут случилась удача: откуда-то вылез Ди Каприо со своим интервью газете "Welt", в котором без всякого принуждения со стороны заявил, что ему было бы "очень-очень-очень интересно" сыграть и Путина, и Распутина, и Ленина, и чуть ли не Крупскую, не говоря уже про Зюганова, потому что он "заворожен историей России". И в России, разумеется, тут же наступил праздник всеобщего поклонения герою "Титаника". Вспомнили про русские корни православного артиста, потому что его бабушка Индербиркен была импортирована из России, когда один из любимцев Ди Каприо затеял там свою революцию. Восхитились тем, что "все картины, в которых сыграл Ди Каприо, отличаются сложным, запутанным сюжетом, который в большинстве случаев остается не до конца понят зрителями", - взять, например, тот же "Титаник". Порадовались, что Ди Каприо, в отличие от других, - не гей и даже ни разу не пробовал, вот вообще никуда, а еще не любит Америку и однажды так хотел встретиться с Путиным, что летел на двух самолетах, и долетел, и встретился, и это он еще Кадырова не видел!
С тех пор судьба "Оскара" была предрешена. Известно, что Ди Каприо давно гонялся за вожделенной статуэткой, но всякий раз русофобское лобби Америки в последний момент отдавало ее какому-нибудь гомосексуалисту, негру или еврею. Путин, конечно, очень сочувствовал соотечественнику по бабушке, но считал церемонию вручения "Оскара" внутренним делом США и до поры до времени не вмешивался, не будучи до конца уверенным, действительно ли Ди Каприо хочет его сыграть или это просто такой разводняк (поговаривают, кстати, что сам Владимир Владимирович всегда мечтал, чтобы в его роли снялся Джеки Чан). Однако, когда Леонардо, окончательно отчаявшись дорваться до "Оскара" традиционным путем, официально заявил о своем желании воплотить образ Путина, в недрах Американской академии киноискусств стремительно заворочались тайные пружины, управляемые длинной рукой хозяина Кремля…
Триумф Путина и Ди Каприо стал закономерным итогом красивой и сложной геополитической комбинации России, поднявшейся с колен. Не случайно Министерство культуры РФ на этой неделе распространило свою знаменитую поздравительную открытку с Владимиром Владимировичем и его заокеанским другом: "Спасибо, Владимир Владимирович!" - "Да фигня, забудь!". На самом деле Путин, наверняка, ответил Ди Каприо другим, более изысканным русским словом, но Министерство культуры в силу того, что оно все-таки Министерство культуры, а не какая-нибудь прачечная, решило заменить его общеупотребительным эвфемизмом "фигня".
Ну а насчет "забудь" - так это и вовсе понятно, что шутка. Долг платежом красен, даже если болтливый Леонардо и понятия не имеет, что кому-то должен. Сыграет Путина - честь ему и слава, и квартира в Сыктывкаре, и "Лада-Калина" с персональным рулем, и симпатичная овца от Рамзана. А не сыграет или, что еще хуже, сыграет плохо - будет ему в натуре финал "Титаника", еще и с гирькой на ноге. С иностранцами, "завороженными историей России", такое время от времени случается. Просто они ее читают невнимательно.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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уж больно путин на голлума похож.
Та и в гарри поттере - тоже)
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1. Ди Каприо - хороший американский актер и Оскара он ЗАСЛУЖИЛ САМ - не нужно, даже в шутку, унижать такого. Звучит мелко.
2. Я думала, что Рыбников - очень творческий человек... А будучи таким, он бы сам, не хотел бы с'играть роли Путина, в западном фильме? Я, лично, очень бы хотела! И не из-за "любви", а чтобы показать его "лицо" как Я его вижу. И для этого, да - искала бы личных встрчь.
3. Актер - пытается впитать образ. В таком нет ничего необычного. Другое дело, что многие познают образ посмертно, через документу, а тут - пока Путин жив, есть шанс впитать живой образ. Это повод для смеха? Да, над теми кто смеется
4. Я тоже иностранка "зачарованная" историей России - это не означает что я "патриот" России. Я не русская, но знаю на Западе многих таких как Ди Каприо.. Нет стыда в изучении своих своих корней, тем более, когда ты от них больше не зависишь...
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Вы которые не русские , зачарованные росией , поезжайте туда пожить . Да не в Москву а в городок попроще . Выздоровление от зачарования пройдет месяца за два . Вернетесь домой живыми если повезет .
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Так что когда восточные славяне сообразили, что их вот так, постепенно, уже захватили варяги, то было несколько востаней в середине 800х годов... Т.е. призвание варягов править, которое якобы было в 862 году - никак не могло произойти - тогда Аскольд уже правил Киевом и оттуда делал набеги, зачем было звать Рюрика? Ситуация очень сильно напоминает на призвание хуйла в Крым "Путин, памаги!" )))
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До сих пор, никому не понятно, почему Украина подписала меморандум и выполнила его условия, без всяких гарантий, при этом НЕ вступила ни в ЕС, ни в НАТО! Ибо тепершней ситуации тогда небыло, но ее можно было легко предвидеть.
(Франция и Япония вообще отказались подписываться под такой расплывчатой формулировкой "гарантии", в ожидании дальнейших переговоров, которые Украина не продолжила)
Вся суть Меморандума (англ memorandum, сокращенно: memo) это "напоминание" - в данном случае, официальный рЕкорд переговоров, которые должны были вести к Соглашению. Т.е. Меморандум, только фиксирует процес переговоров на пути к общему Соглашению. Поэтому все и обалдели, от того, что посередине переговоров, Украина вдруг стала выполнять свою часть.... Поэтому и решили, что Украина просто торопится быстрее выйти из РФ и нехочет тянуть время с переговорами (сократить бюрократию), чтобы побыстрее впрыгнуть в ЕС и НАТО.
Так что все вопросы к украинским властям ...
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как-то раз, один к.э.н. (юрист) решил избавиться от ненавистного доллара, и
начал их скидывать, а покупать золото. по цене порядка 1600-1700 дол. за унцию.
В результате от части долларов избавился, и сидит на золоте, по цене порядка
1175 дол. за унцию, что является несомненным успехом, т.к. сумел превратить
доллары не то что в резаную бумагу, а в дым === кто не в курсе - это про Окурка
из Кацапстана.
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Я приду к нему домой и загляну в кастрюлю. Если там мясо - значит контра! ( 20 годы в России)
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https://petition.president.gov.ua/petition/21516
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""....
? -Так вот, в России многие считают, что чем старше ты становишься, тем больше похож на нашего президента. Если предложат сыграть Путина в кино, согласишься?
Крейг - Нет.
? - Что так категорично?
Крейг - Не люблю, когда мои персонажи погибают в конце фильма."" :D
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у вас тоже рашаТВ крутят?
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В который нельзя стрелять,даже если он завалил к тебе домой,обокрал его,изнасиловал дочку,приватизировал жену и увел корову. Вот,чтобы он не делал,но стрелять не смей.
Ьратский народ,понимаешь ли.
Второе на чем палятся тролли,это то,что Украина легла под ЕС и США.
Как же это плохо,когда легла,а еще и против братского народа.
Вот лежала бы себе под братской Россией и все было бы хорошо.
И третье-это про нациков. Тут троллей колбасит.
Про своих православных фашистов,они не слышат или считают это нормальным. Все эти шествия с криками Хайль! Это норма.
Но вот от фразы Слава Украины и обгадиться можно. Это нацизм,фашизм и даже страшнее коммунизма.
Три составляющие,которые нормальный человек,никогда не применяет.
Но их всегда используют тролли.
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!!!!!!!!!!!!!
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Но доказали на практике основатели "Искры"
(один из которых шнырял и на Капри;
оттуда есть и в Леонардо пол-капли),
Шо Московия,которая не СССРазу строилась,
Способна разваливаться очень быстро.
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