EN|RU|UK
Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
  16975  21
Все про:Каськив (257) Минобороны (4822) волонтеры (1678) Чорновол Татьяна (454)

 'Волонтерський десант'' в Міноборони зганьбив ''проффесіонал'' Каськіва

Т.Чорновол, блог на "УП"

Вчора заступник міністра оборони Юрій Гусєв, що очолював так званий "волонтерський десант" в Міноборони і керував закупівлями для армії, написав заяву на звільнення. Вважаю, що потрібно пояснити чому перебування цієї особи на важливій посаді було неприпустимим.

Про це пише народний депутат Тетяна Чорновол в блозі на УП.

Вчера замминистра обороны Юрий Гусев, возглавлявший так называемый "волонтерский десант" в Минобороны и руководивший закупками для армии, написал заявление об увольнении. Объяснил свое решение он тем, что в отношении его лично и офиса реформ Минобороны началась дискредитирующая "информационная атака", которая строится на обвинениях в причастности к коррупционным схемам и непрозрачности закупок МО. Сегодня народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол публикует статью, в которой утверждает, что Гусев стоит за коррупционным схемами при закупках Минобороны. Мы публикуем эту статью, а также готовы предоставить платформу для высказывания альтернативного мнения самому Юрию Гусеву.

Справа в тому, що Юрій Гусєв і ще кілька осіб, які прийшли з ним в Міноборони почали організовувати тендери під конкретного переможця, з яким було домовлено. Зокрема, Комітет нацбезпеки і оборони ВР, весною цього року зловив цих осіб, що прикривалися статусом "волонтерів" на завищенні ціни при закупівлі палива для армії (6 тисяч на тоні). Комітет зупинив "схему" - держава зекономила 130 млн. грн. Зараз, з цього приводу розслідується кримінальна справа.

Тоді ж тендерний комітет, що контролювався Гусєвим в першому кварталі 2015 закупав для армії бензин А-80, по-суті у ДП "Укргазвидобування" проте через мережу посередників, таким чином Міноборони "переплатило" 80 млн. грн. Я особисто "організовувала" Постанову Кабміну, щоб Міноборони закупало бензин у ДП напряму (як зараз відбувається), однак Гусєва і ко. у відповідь почали плести брудні інтриги - звинувачувати Комітет і мене особисто в усіх корупційних гріхах і при цьому продовжили самі ловитися на корупції, дискредитувати достойних людей в складі "волонтерського десанту", міністерство та міністра. Зокрема, зараз порушена кримінальна справа, щодо закупівлі квартир.

Хоча важливо сказати і про позитив: після скандалу з паливом, з квітня у "волонтерський десант", зайшло ще кілька нових достойних людей, результат - тендерний комітет Міноборони за півроку зекономив більше півмільярда гривень.

Тому звільнення Гусєва назріло давно. Він тримався на посаді, тому що вміло перекладав відповідальність за факти корупції на осіб зі своєї команди, що безпосередньо підписували документи.

Однак у мене особисто не має сумнівів, що за схемами, якими зганьбився "волонтерського десант" в Міноборони стояв саме Юрій Гусєв. Тому що у Гусєва великий досвід роботи в мега-системі "дерибану" державних коштів. Я взагалі не розумію, де були наші відомі ЛЮСТРАТОРИ, як можна було допустити на "господарку" армії особу, що працював на чільній посаді...сумнозвісного Нацагенства інвестицій Владислава Каськіва.

Юрій Гусєв спочатку був керівником департаменту в скандальному Нацагенстві, а в 2012 році став головою конкурсної комісії, щодо надання держпідтримки для реалізації нацпроектів.

Саме він очолював конкурсну комісію, що визнала фірму Каськіва "Боржава резорт" переможцем конкурсу на реалізацію нацпроекту зимової олімпіади "Олімпійська надія-2022" (проект Януковича для розпилу бюджетних коштів аналогічно "Євро-2012) Зараз, до речі, розслідується кримінальна справа, щодо заволодіння Каськівим державними коштами в розмірі 165 млн. грн., що були видані ТОВ "Боржова Резорт" в якості кредиту і виведені на офшори.

Гусєв засвітився у ЗМІ, як представник Каськіва на засіданні бюджетного комітету ВР, коли він протягував виділення Держагенству 100 мільйонів бюджетних коштів на GPS для "швидких", замість придбання самих "швидких". Це було перед самим Майданом.



документ


Причому, я маю всі підстави вважати, що старі зв'язки впливали на роботу Юрія Гусєва в Міноборони.

Це табличка, що показує зв'язок Гусєва з пулом компаній, що харчували і продовжують харчувати армію. Гусєв продовжив лобіював їх інтереси. Наприклад, в квітні мною було з'ясовано, що ціна послуг харчування з найбільшою них ТОВ "Геус-груп" була штучно завищена під час переговорної процедури на 20%. (Зараз ціни вирівняні).

Так само мені стало зрозуміло, чому Гусєв довгий час гальмував передачу "палива Курченка" в армію.

Справа в тому, що в свій час в схемах Каськіва активно приймала участь юридична фірма "Арцінгер". Зокрема, вона виграла на тендері 12 млн. грн. на організацію роад-шоу Нацагенства за кордоном. Цитую дослідження Аліни Пастухової та Дмитра Гнапа в "Українському тижні" за 2012 рік: "Адвокатська фірма "Арцінгер", яка організовувала роуд-шоу, отримала з бюджету мільйони на "джинсу" за кордоном. У цій фірмі так і не показали переліку публікацій, які вони мали розмістити. У самому Держагентстві з інвестицій після тривалих суперечок надали список статей, що ними так вихвалявся Каськів. Яким же було здивування автора, коли більша частина з них виявилася звичайним перекладом українських матеріалів на англомовних версіях вітчизняних інтернет-ресурсів. Чи не єдина публікація в провідному іноземному медіа про українські нацпроекти - на сайті агентства Bloomberg, і йдеться в ній про те, що в України немає грошей на будівництво LNG-термінала".

Я згадала сумнівну співпрацю Каськіва і "Арцінгер", тому що в часи Іловайської трагедії ця юридична фірма подалася на тендер "Роснафти" і підписала з російським паливним монстром зобов'язання про зняття арешту з "палива Курченка". Після цього "Арцінгер" задіяв всі свої важелі та старі зв'язки з часів роботи у Каськіва, зокрема і в тендерному комітеті Міноборони, щоб затримати передачу палива армії.

Це пояснює, чому Державне підприємство УТНП, що зберігає арештоване паливо ніяк не могло пробитися на тендер Міноборони. Зараз 17 тисяч тон "палива Курченка" по найнижчій ціні передано Міноборони.

Поступово стає зрозуміло, кому і навіщо потрібно було розгорнути брехливу інформаційну кампанія, щодо "палива Курченка" і чому в дискредитації активну участь взяли "святі люди" - волонтери, журналісти, громадськість. Виявляється одні "святі" - клієнти "Роснафти", другі Каськіва, треті Іванющенка...


Тетяна Чорновол, блог на УП
Источник: https://censor.net.ua/r362314
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А де були, відомі люстратори. допустивші Петю до трону?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А коим образом здесь упоминаецца Петя? И где он вообще упоминаецца (аргументированно, а не баба бабі сказала)?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ви почитайти закон про люстрацію? І хто під ню попадае? Хоча марно! З граматикою у вас проблеми? Попадиться багато незнайомих букв? Поясню по сільському! Під люстрацію попадають усі бувші чиновники режиму Януковича! У тім числі і міністри! А не двірники і прибиральниці!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ГДЕ ЭТА ГНОЙНАЯ ТВАРЬ КАСЬКИВ ПРЯЧЕТСЯ С НАГРАБЛЕНЫМИ В УКРАИНЕ БАБКАМИ ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подібні схеми нахабного грабунку України - як густа павутина восени.Усі з усіма пов"язані тісно. Так буде, доки хоча б з десяток грабіжників не запорторять до буцигарні. Може інші забояться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яка тюрма?!
Стріляти цих хапуг проклятих!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
каков поп-таков приход... что ждать о шоко-власти хорошего?
 показать весь комментарий
Ответить
 
От власти ничего хорошего ждать не стоит - на то она и власть. Не сидите, сложа руки и ожидая манны небесной, ибо закончите, как представители русского мира...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дмитрий Тымчук
4 ч ·

Относительно «отставки» замминистра обороны Украины
Заместитель министра обороны Ю.Гусев, сообщив о своем якобы имеющем место заявлении об отставке на основе мифической готовящейся пресс-конференции со стороны неких анонимов по его работе в Госагентстве инвестиций (хотя наши каналы в МО утверждают, что на 13.00 сегодняшнего дня (25.11.2015) в Минобороны никаких заявлений-рапортов за подписью Ю.Гусева об отставке не зарегистрировано), забыл об одном маленьком нюансе, касающейся его нынешней деятельности в МО.

А именно: 13 ноября с.г. Главной военной прокуратурой возбуждено уголовное производство (цитирую) «по факту неэффективного использования должностными лицами МО Украины средств, направленных на закупку и ремонт помещений для военнослужащих». Уголовное производство - по ст. 367 ч.2 УК Украины (службова халатність) № 42015000000002517. Пока в уголовном деле фамилия заместителя министра обороны Ю.Гусева не значится, но стоит напомнить, что за госзакупки в МО (в т.ч. закупки жилья) отвечает именно он.
Суть в том, что при 45-тысячной очереди на жилье в МО еще до начала АТО (сейчас явно больше), в 2015 году министерству было выделено на закупку квартир 1 млрд. 140,5 млн. грн. по програмне «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України», за которые до конца года планировалось приобрести порядка 2 тисяч квартир. К слову, Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороне приложил титанические усилия для «пробивания» подобного военного бюджета - ранее за все годы существования ВСУ такие средства на жилье никогда не выделялись.
В реальности до сентября этого года МО по совершенно непонятным причинам закупило 0 (ноль) квартир. С сентября и до начала ноября, по данным прокуратуры, было закуплено «аж» 75 квартир на сумму 119 млн грн. Факт в том, что до конца года МО при самих сильнейших потугах не реализует и половины выделенных средств. Теперь правоохранители пытаются понять, речь идет о халатности (хотя тут, очевидно, уместнее термин «саботаж») в Минобороны, либо о каких-то хитрых схемах.
P.S. К слову, рассказывая о «информационной атаке» на него, Ю.Гусев так и не объяснил, что сподвигло лично его «информацинно атаковать» Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороне, облив всех членов Комитета одним махом, выступая в Германии.
P.P.S. Интересная все же штука ФБ: пост Ю.Гусева о его якобы отставке «лайкнул» министр обороны С.Полторак. Поди пойми теперь: министр так попытался поддержать своего зама, или безумно рад его намерениям уйти в отставку…
 показать весь комментарий
Ответить
 
...тЕтянко-це все чудово ...-де посадки та конфіскат..., і це - не розкрита ТЕМА твого товариша сЕрежки ...., то го що хУшинський...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...звичайно - ні, її - однобоко , та тенденціозно викривати той - "злочинний режим"...., цей же свій...- білий та пушистий..., і головне чесний..., та професійний..., патріотичний, та проевропейський....
... і ти в цьому і не сумнівайся...- не можна..., іначе , або на війну - в ато ( у нас немає війни) , або - зрада, та посібник кремля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вешать на фонарных столбах на Хрещатике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Браво, это Гусев, которого так усердно пиарит Бирюков на фейсбуке. Примечательный факт, есть такой персонаж, друг Бирюкова, как Константин Лесник https://www.facebook.com/konsles который занимается обеспечением армии формой. Пишет регулярно на фейсбуке посты как ему сложно дается разработка ткани для формы, технических условий производства, как это трудо- финансово затратно, и сколько всего ему открылось нового и непонятного в производстве ткани.
Слышите, дилетант занимается разработкой ТКАНИ ДЛЯ ФОРМЫ!
И когда я ему задал вопрос, который приходит в голову любому нормальному человеку: почему он занимается РАЗРАБОТКОЙ ТКАНИ, а не привлекает специализированные институты легкой промышленности к этому, которые ответят на все его вопросы, был сразу отправлен в игнор. Ну не нравится господам, когда кто-то мешает работать ихним схемам и откатам... Кстати данный "лесник" живет весьма и весьма неплохо, вот бы волонтеры поинтересовались, откуда и за какие средства...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я давно казав -по всiй Україні - на стовпі на в'їзді суддя на виїзді з міста - прокурор
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоді втратимо повагу цивілізованого світу. Злодюги повинні сидіти в тюрмі, з конфіскацією усього майна їх та їхніх родичів-коханок-дідусь-бабусь....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угадайте в одного раза, куда он сядет: в тюрьму или в другое "схемное" кресло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дойдет и до тебя очередь, урод Бирюков, вместе с твоим дружком слабоумным пидарасом-Лесником, не волнуйся, антикоррупционное бюро уже на подходе.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТРезонансПолитика Украины'Волонтерський десант'' в Міноборони зганьбив ''проффесіонал'' Каськіва
 
 
 
 
 
 вверх