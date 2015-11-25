 'Волонтерський десант'' в Міноборони зганьбив ''проффесіонал'' Каськіва

Про це пише народний депутат Тетяна Чорновол в блозі на УП.
Вчера замминистра обороны Юрий Гусев, возглавлявший так называемый "волонтерский десант" в Минобороны и руководивший закупками для армии, написал заявление об увольнении. Объяснил свое решение он тем, что в отношении его лично и офиса реформ Минобороны началась дискредитирующая "информационная атака", которая строится на обвинениях в причастности к коррупционным схемам и непрозрачности закупок МО. Сегодня народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол публикует статью, в которой утверждает, что Гусев стоит за коррупционным схемами при закупках Минобороны. Мы публикуем эту статью, а также готовы предоставить платформу для высказывания альтернативного мнения самому Юрию Гусеву.
Справа в тому, що Юрій Гусєв і ще кілька осіб, які прийшли з ним в Міноборони почали організовувати тендери під конкретного переможця, з яким було домовлено. Зокрема, Комітет нацбезпеки і оборони ВР, весною цього року зловив цих осіб, що прикривалися статусом "волонтерів" на завищенні ціни при закупівлі палива для армії (6 тисяч на тоні). Комітет зупинив "схему" - держава зекономила 130 млн. грн. Зараз, з цього приводу розслідується кримінальна справа.
Тоді ж тендерний комітет, що контролювався Гусєвим в першому кварталі 2015 закупав для армії бензин А-80, по-суті у ДП "Укргазвидобування" проте через мережу посередників, таким чином Міноборони "переплатило" 80 млн. грн. Я особисто "організовувала" Постанову Кабміну, щоб Міноборони закупало бензин у ДП напряму (як зараз відбувається), однак Гусєва і ко. у відповідь почали плести брудні інтриги - звинувачувати Комітет і мене особисто в усіх корупційних гріхах і при цьому продовжили самі ловитися на корупції, дискредитувати достойних людей в складі "волонтерського десанту", міністерство та міністра. Зокрема, зараз порушена кримінальна справа, щодо закупівлі квартир.
Хоча важливо сказати і про позитив: після скандалу з паливом, з квітня у "волонтерський десант", зайшло ще кілька нових достойних людей, результат - тендерний комітет Міноборони за півроку зекономив більше півмільярда гривень.
Тому звільнення Гусєва назріло давно. Він тримався на посаді, тому що вміло перекладав відповідальність за факти корупції на осіб зі своєї команди, що безпосередньо підписували документи.
Однак у мене особисто не має сумнівів, що за схемами, якими зганьбився "волонтерського десант" в Міноборони стояв саме Юрій Гусєв. Тому що у Гусєва великий досвід роботи в мега-системі "дерибану" державних коштів. Я взагалі не розумію, де були наші відомі ЛЮСТРАТОРИ, як можна було допустити на "господарку" армії особу, що працював на чільній посаді...сумнозвісного Нацагенства інвестицій Владислава Каськіва.
Юрій Гусєв спочатку був керівником департаменту в скандальному Нацагенстві, а в 2012 році став головою конкурсної комісії, щодо надання держпідтримки для реалізації нацпроектів.
Саме він очолював конкурсну комісію, що визнала фірму Каськіва "Боржава резорт" переможцем конкурсу на реалізацію нацпроекту зимової олімпіади "Олімпійська надія-2022" (проект Януковича для розпилу бюджетних коштів аналогічно "Євро-2012) Зараз, до речі, розслідується кримінальна справа, щодо заволодіння Каськівим державними коштами в розмірі 165 млн. грн., що були видані ТОВ "Боржова Резорт" в якості кредиту і виведені на офшори.
Гусєв засвітився у ЗМІ, як представник Каськіва на засіданні бюджетного комітету ВР, коли він протягував виділення Держагенству 100 мільйонів бюджетних коштів на GPS для "швидких", замість придбання самих "швидких". Це було перед самим Майданом.
Причому, я маю всі підстави вважати, що старі зв'язки впливали на роботу Юрія Гусєва в Міноборони.
Це табличка, що показує зв'язок Гусєва з пулом компаній, що харчували і продовжують харчувати армію. Гусєв продовжив лобіював їх інтереси. Наприклад, в квітні мною було з'ясовано, що ціна послуг харчування з найбільшою них ТОВ "Геус-груп" була штучно завищена під час переговорної процедури на 20%. (Зараз ціни вирівняні).
Так само мені стало зрозуміло, чому Гусєв довгий час гальмував передачу "палива Курченка" в армію.
Справа в тому, що в свій час в схемах Каськіва активно приймала участь юридична фірма "Арцінгер". Зокрема, вона виграла на тендері 12 млн. грн. на організацію роад-шоу Нацагенства за кордоном. Цитую дослідження Аліни Пастухової та Дмитра Гнапа в "Українському тижні" за 2012 рік: "Адвокатська фірма "Арцінгер", яка організовувала роуд-шоу, отримала з бюджету мільйони на "джинсу" за кордоном. У цій фірмі так і не показали переліку публікацій, які вони мали розмістити. У самому Держагентстві з інвестицій після тривалих суперечок надали список статей, що ними так вихвалявся Каськів. Яким же було здивування автора, коли більша частина з них виявилася звичайним перекладом українських матеріалів на англомовних версіях вітчизняних інтернет-ресурсів. Чи не єдина публікація в провідному іноземному медіа про українські нацпроекти - на сайті агентства Bloomberg, і йдеться в ній про те, що в України немає грошей на будівництво LNG-термінала".
Я згадала сумнівну співпрацю Каськіва і "Арцінгер", тому що в часи Іловайської трагедії ця юридична фірма подалася на тендер "Роснафти" і підписала з російським паливним монстром зобов'язання про зняття арешту з "палива Курченка". Після цього "Арцінгер" задіяв всі свої важелі та старі зв'язки з часів роботи у Каськіва, зокрема і в тендерному комітеті Міноборони, щоб затримати передачу палива армії.
Це пояснює, чому Державне підприємство УТНП, що зберігає арештоване паливо ніяк не могло пробитися на тендер Міноборони. Зараз 17 тисяч тон "палива Курченка" по найнижчій ціні передано Міноборони.
Поступово стає зрозуміло, кому і навіщо потрібно було розгорнути брехливу інформаційну кампанія, щодо "палива Курченка" і чому в дискредитації активну участь взяли "святі люди" - волонтери, журналісти, громадськість. Виявляється одні "святі" - клієнти "Роснафти", другі Каськіва, треті Іванющенка...
Тетяна Чорновол, блог на УП
16975 21
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Стріляти цих хапуг проклятих!!!
Ответить
Ответить
Ответить
4 ч ·
Относительно «отставки» замминистра обороны Украины
Заместитель министра обороны Ю.Гусев, сообщив о своем якобы имеющем место заявлении об отставке на основе мифической готовящейся пресс-конференции со стороны неких анонимов по его работе в Госагентстве инвестиций (хотя наши каналы в МО утверждают, что на 13.00 сегодняшнего дня (25.11.2015) в Минобороны никаких заявлений-рапортов за подписью Ю.Гусева об отставке не зарегистрировано), забыл об одном маленьком нюансе, касающейся его нынешней деятельности в МО.
А именно: 13 ноября с.г. Главной военной прокуратурой возбуждено уголовное производство (цитирую) «по факту неэффективного использования должностными лицами МО Украины средств, направленных на закупку и ремонт помещений для военнослужащих». Уголовное производство - по ст. 367 ч.2 УК Украины (службова халатність) № 42015000000002517. Пока в уголовном деле фамилия заместителя министра обороны Ю.Гусева не значится, но стоит напомнить, что за госзакупки в МО (в т.ч. закупки жилья) отвечает именно он.
Суть в том, что при 45-тысячной очереди на жилье в МО еще до начала АТО (сейчас явно больше), в 2015 году министерству было выделено на закупку квартир 1 млрд. 140,5 млн. грн. по програмне «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України», за которые до конца года планировалось приобрести порядка 2 тисяч квартир. К слову, Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороне приложил титанические усилия для «пробивания» подобного военного бюджета - ранее за все годы существования ВСУ такие средства на жилье никогда не выделялись.
В реальности до сентября этого года МО по совершенно непонятным причинам закупило 0 (ноль) квартир. С сентября и до начала ноября, по данным прокуратуры, было закуплено «аж» 75 квартир на сумму 119 млн грн. Факт в том, что до конца года МО при самих сильнейших потугах не реализует и половины выделенных средств. Теперь правоохранители пытаются понять, речь идет о халатности (хотя тут, очевидно, уместнее термин «саботаж») в Минобороны, либо о каких-то хитрых схемах.
P.S. К слову, рассказывая о «информационной атаке» на него, Ю.Гусев так и не объяснил, что сподвигло лично его «информацинно атаковать» Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороне, облив всех членов Комитета одним махом, выступая в Германии.
P.P.S. Интересная все же штука ФБ: пост Ю.Гусева о его якобы отставке «лайкнул» министр обороны С.Полторак. Поди пойми теперь: министр так попытался поддержать своего зама, или безумно рад его намерениям уйти в отставку…
Ответить
Ответить
Ответить
... і ти в цьому і не сумнівайся...- не можна..., іначе , або на війну - в ато ( у нас немає війни) , або - зрада, та посібник кремля...
Ответить
Ответить
Слышите, дилетант занимается разработкой ТКАНИ ДЛЯ ФОРМЫ!
И когда я ему задал вопрос, который приходит в голову любому нормальному человеку: почему он занимается РАЗРАБОТКОЙ ТКАНИ, а не привлекает специализированные институты легкой промышленности к этому, которые ответят на все его вопросы, был сразу отправлен в игнор. Ну не нравится господам, когда кто-то мешает работать ихним схемам и откатам... Кстати данный "лесник" живет весьма и весьма неплохо, вот бы волонтеры поинтересовались, откуда и за какие средства...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Существует и действует секретная программа МВД Украины "#Антилидер".
Ответить