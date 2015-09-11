 Минус полтора миллиона: кто из украинцев не сможет проголосовать 25 октября

Точное число переселенцев, или "внутренне перемещенных лиц", установить трудно, поскольку не все они регистрируются в соответствующих госорганах. Главным образом это либо люди, которые бегут из "ЛДНР" на подконтрольные законным властям территории страны, либо жители "серой зоны" и прифронтовых территорий, спасающиеся от военных действий; наконец, есть выехавшие из Крыма.
В конце июля ООН заявила, что количество переселенцев в Украине перевалило з 1,4 млн. Если и после этого сохранялась динамика, наблюдавшаяся в предыдущие месяцы, то сейчас их вполне может быть 1,5 млн. Это десятая часть от количества избирателей, принявших участие в прошлогодних парламентских выборах. В какую сторону изменится поток к 25 октября, когда состоятся местные выборы (и изменится ли вообще), сказать пока трудно. Но, в любом случае, имеем огромное количество граждан, которые, по действующему закону, не смогут проголосовать 25 октября.
Кстати, голосовать также не смогут военнослужащие (если только они не проходят службу прямо в своих родных громадах) и заключенные. Об этом прямо сказано в п. 7 ст. 3 закона "О местных выборах", и, учитывая, что выборы именно местные, это вполне логично. С переселенцами, которых на порядок больше, чем военных и заключенных вместе взятых, ситуация иная.
С одной стороны, закон прямо (и даже неоднократно, в разных статьях) запрещает любые "прямые или непрямые привилегии или ограничения избирательных прав" на основе как, например, расы или имущественного положения, так и "на основании места проживания". Но с другой, избирателями, по тому же закону, являются только граждане, зарегистрированные в соответствующих громадах, населенных пунктах, районах, областях. Проще говоря, чтобы голосовать на выборах мэра Киева, мало жить в Киеве - надо иметь там регистрацию. Таким образом, переселенцы из процесса выпадают.
С июля в Верховной Раде лежит три законопроекта, призванных исправить ситуацию. Один инициирован депутатами от "Відродження" Виталием Хомутынником и Виктором Бондарем. Они предлагают позволить переселенцам проголосовать на выборах 25 октября (но только на них) по месту фактического проживания, согласно справке о взятии переселенца на учет.
Еще один (инициатор - нардеп Юлия Левочкина, в соавторстве еще с восемью депутатами от Оппоблока) тоже говорит о "справке переселенца": есть отметка Миграционной службы - можешь голосовать. Причем не только на этих, но и на всех следующих выборах, в том числе общенациональных. Это, однако, сопряжено с техническими трудностями: на самом деле органы Миграционной службы могут (и вполне законно) отмечать в справке не фактический адрес проживания переселенца, а свой адрес или адрес органа соцзащиты. Получится большая путаница.
Наконец, есть проект, который не связанные с его подготовкой депутаты часто называют "проектом Таруты", хотя его готовили еще восемь парламентариев от коалиции и представители ряда общественных организаций. Согласно этому проекту, переселенец не позже чем за 15 дней до выборов может обратиться в органы Госреестра избирателей с просьбой о смене избирательного адреса. После соответствующей проверки госорган может удовлетворить эту просьбу, и гражданин получает возможность голосовать на любых выборах (не только ближайших) по новому адресу. При этом снова сменить избирательный адрес переселенец сможет не ранее чем через год.
Однако небольшое исследование Цензор.НЕТ показало, что каждый из этих проектов, как и вообще идея вернуть переселенцам право голоса, имеют минимальные шансы на реализацию. Источники в ЦИК и парламенте сообщили, что ни там, ни там не ведутся никакие "подготовительные работы" в направлении возврата переселенцам права голоса. Как заявил один из депутатов БПП, специализирующийся на избирательном законодательстве, одна из причин тому - что "до 30 %" граждан, зарегистрировавшихся на подконтрольных Украине территориях по эту сторону фронта, на самом деле живут по ту сторону .
Координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, соавтор третьего из перечисленных выше законопроектов, утверждает, что также слышала подобную аргументацию - причем не только от депутатов, но и от президента. По ее словам, в конце июля, встречаясь с активистами общественных организаций, Петр Порошенко "заявил, что линию размежевания с оккупированными территориями пересекают 1 млн 25 тыс. человек, которые пользуются, в частности, возможностью получения социальных выплат от Украины".
Как говорит г-жа Айвазовская, глава государства уверен, что эти люди могут проголосовать под видом переселенцев и тем исказить итоги выборов в некоторых регионах. При этом, отмечает эксперт, официально по состоянию на 1 августа было выдано лишь 665 тысяч пропусков через "линию размежевания", и откуда взялась названная президентом цифра в миллион двадцать пять тысяч, остается неясным.
На самом деле в большинстве регионов концентрация переселенцев невелика, и заметной роли в итогах голосования они бы не сыграли. Исключение составляют Донецкая, Луганская и Харьковская области. Поданная ниже инфографика представлена ООН еще два месяца назад, и абсолютные цифры с тех пор изменились, но пропорции - вряд ли.
Однако, указывают эксперты, участие переселенцев в голосовании не изменило бы заметно его результаты. Причина проста - их настроения в общем соответствуют настроениям окружающих. Как подчеркивает Ольга Айвазовская, если уж человек выехал, допустим, из Донецка во Львов, то он, весьма вероятно, имеет патриотические настроения (на практике нередко более радикальные, чем у большинства тех же львовян). Граждане же, переехавшие, предположим, в Краматорск, разделяют тамошние "тренды". Как говорила по этому поводу в комментарии Цензор.НЕТ директор Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива социолог Ирина Бекешкина, " на Востоке мы имеем в электоральном плане "выжженное поле". Кто там остался - будут голосовать или за власть, или за Оппоблок".
Читайте об этом: "ЗРАДА", КОММУНАЛКА И БЕССИЛИЕ ВЛАСТИ: КТО И С ЧЕМ ИДЕТ НА ВЫБОРЫ
К этому можно добавить, что многие вообще не пойдут голосовать. Даже на внеочередных парламентских выборах в урны попало менее половины напечатанных ЦИК бюллетеней, а явка на местных выборах обычно ниже, чем на национальных. Кстати, это тоже одна из причин, по которым сторонники идеи дать переселенцам право голоса считают беспочвенными опасения властей. Так, Ольга Айвазовская утверждает, что на парламентских выборах, когда переселенцы имели право зарегистрироваться и проголосовать, этим правом воспользовались всего лишь 30 тысяч из них.
Вообще говоря, снижение явки - традиционный инструмент фальсификаций (вернее, облегчения фальсификаций). Но г-жа Айвазовская, чья организация давно наблюдает за выборами, не считает, что неучастие переселенцев в голосовании серьезно повлияет на уровень злоупотреблений. Для нее и ее коллег проблема голосов переселенцев - чисто правовая, поскольку и Конституция, и международные нормы запрещают подобную дискриминацию.
А фальсификации будут наверняка, хотя бы потому, что никто не наказан за прошлые. Но это уже не относится к проблеме голоса переселенцев, услышать который власти пока не хотят.
Александр Михельсон, Цензор.НЕТ
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Материалы по теме: Местные выборы 2015
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Глупо в Мариуполе например избирать Донецкий горсовет
(тем более,что там уже какие то обезьяны заседают)
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пусть там голосуют
а не там,куда они выехали
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А ничо, что и в Вашем городе такое может произойти? Ничо, что Ваши пожилые родители и Ваш маленький ребёнок могут очутиться под взрывами?
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и это говно в Днепре задушили
а Вы смотрели ТВ российское и говорили (нечего майданить - НАДА РАБОТАТЬ)
Работайте
у Вас ГОВНО победило
Свою резервацию Вы создали своими собственными руками
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Но дело не в этом. ЮжМаш кто просрал? Скажешь я?
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И что Вас на Березинке лишают права голоса ???
проголосуете за своего Вилкула - не бойтесь
Кстати Вилкул - это та тварь,что завезла гопников из Кривого Рога
Вот эти уроды ,что меня били возле Днепр Арены
Инструктаж титушек в Днепропетровской ОГА
(и я их тоже)
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За те побои Коломойша сполна уже наверное шекелей насыпал премиально?
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Да,ты угадал ее взгляды. Да,она будет голосовать за Вилкула. И да,она,наверняка,не очень то и любит Украину.
Но она ведет себя достойно. А вы?!
Вот и возникает вопрос,а кто тут ватник?
Вы с ней по другому не пробовали? Фактами и логикой.
Или не знакомы с такими явлениями? Так зачем?
И я тоже временно живу в Днепре.
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Я их терпеть не могу. Но при любом раскладе,надо оставаться Человеком.
Она,в первую очередь женщина.
Ватник это вторично.
Пока она не понимает. Слишком зомбирована и сто пудово ненавидит Украину.
Но возможно.ее дети будут другими. Как бы она не старалась.
Да и с ней не все потеряно. Если она не тролль конечно.
Таких на сайте город дп юа,вагон и тележка.
И все славят Вилкула.
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А по приезду - конечно насыпал
только не шекелей,а швейцарских франков
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Еще раз подчеркну - ВЫБОРЫ - МЕСТНЫЕ
свою Партию Терриконов - выбирайте у себя на Донбассе
Хватит ....
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Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження (ст.2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні").
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Е**ные твари.
И Куликов. И Бондаренко. И все те, благодаря кому ни один знаковый рыг-кровопийца не сел в тюрьму. Е**ные твари".
Борислав Береза:
"Меня удивляют люди, которые возмущены появлением Бондаренко на "Свободе слова". А то, что Лена Бондаренко на свободе, никого не удивляет? Все нормально? После того, что она говорила о воинах ВСУ, она появилась на одном из центральных каналов. Почему? Потому, что появление Бондаренко в эфире - это проверка общества - утрутся или дадут в ответ в морду. Утрутся - значит можно начинать возврат всех рыгов на ТВ и опять качать свои темы.
Поздравляю, господа, это начало реванша рыгов".
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Люди себя спасали!!!
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Сначала,эти люди,привели к власти ссученного уголовника и сына фашистского полицая Чивокуня,так,назло Украине,большинство из которых,ее просто ненавидят.
Потом эти люди,сделали сына фашистского полицая и племянника карателя из зонгдер-команды СС (брат отца Овоща,был за эти дела,повешен по приговору ВК ВС БССР,где он сжигал деревни и убивал гражданское население),держитесь крепче,ГЛАВНЫМ АНТИФАШИСТОМ страны!!!
Под его командованием титушки и Беркут,уничтожали фашистов,под которыми подразумевали украинских патриотов.
Потом,когда у них ничего не получилось и они осиротели лишившись главного вора страны,они решили позвать очередного ПАПУ,чтоб он их спас от бандеровцев.
У крысчан даже получилось. А у этих людей с Лугандонии нет.
И вот они,удрав от бомб и снарядов с той территории,где благодаря им идет война,начинают творить все тоже самое,прикрываясь соплями,что мол они не хотят войны.
Но дураками то они остались. И своими действиями,они стараются привести эти регионы к войне. А Вилкул-это война. Не сейчас так потом. Уж он то со своим папочкой,в первых рядах путлеровцев будет. И все его действия только на поддержку агрессии.
Ему власть нужна. Он из рыгоАналоОральной сволочи не за тем удрал,чтоб воровать прекратить. Он наследником был. У Овоща.
И он в команде Левочкина и Бойко,наиболее опасен.
По хорошему,таких как он,веревкой лечат.
Все ли с Лугандонии на митинги ходили и орали путынприди? Нет конечно.
патриотов и там достаточно было и есть.
Вот когнда будут выборы в Донецке и Луганске,они,получившие горький опыт быдла у власти,придут и проголосуют за свою местную власть.
Всем удачи.
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Отменить "институцию прописки" к хреням собачим !!!!
А на местные выборы я имею право пойти как гражданин Украины либо по МЕСТУ РАБОТЫ (официяльно) что налоговая не знает где я плачу налоги? ... Либо по месту регистрации моей недвижимости... Притом я бы не ограничивал права на выбор в нескольких местах ...
Ну имею я квартиру в одном районе, Дачу в другом, а работаю в третьем ... И ВСЕМ трем районам я плачу налоги!!! Хочу иметь право выбора сразу во всех 3-х !!! (не обязанность а именно право! )
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На местах должны голосовать только жители Громады - они и переселенцам помогают тоже за свой счёт !!!
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Анечку.
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ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОРОШЕНКА П.А.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ , ВИЧЕРПАВ ПРАКТИЧНО ВСІ ЗАСОБИ ДІАЛОГУ З ВЛАДОЮ, ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВАС З НАПОЛЕГЛИВИМ ПРОХАННЯМ ДОБРОВІЛЬНО СКЛАСТИ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ НЕ ДОПУСТИТИ СОЦІАЛЬНОГО ВИБУХУ З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ.
СУСПІЛЬСТВО НЕ МОЖЕ ВИКОРИСТАТИ МИРНУ ПРОЦЕДУРУ ВАШОГО ЗМІЩЕННЯ З ДЕРЖАВНОЇ ПОСАДИ, ОСКІЛЬКИ ВИ ТА ВАША ПРАВЛЯЧА ПАРТІЯ ЗАБЛОКУВАЛИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ "ЩОДО ІМПІЧМЕНТУ ПРЕЗИДЕНТА", ЩО НЕ ДОВЗВОЛЯЄ НАРОДОВІ УКРАЇНИ СКОРИСТАТИСЯ СВОЇМ КОНСТИТУЦІЙНИМ ПРАВОМ ФОРМУВАННЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.
В порушення ст. 103 Розділу 5 Конституції України ,а саме Президент України не може мати інший представницький мандат, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку Ви займаєте шосте місто серед українських олігархів , керуєте активами вартістю 1,3 млрд. долларів, здійснюєте підприємницьку діяльність, контролюєете найбільшу політичну партію " Блок Петра Порошенка" в Верховній раді України та низкою засобів масової інформації.
Вами допущені стратегічні помилки в ході війни з Росією, що призвело до значної кількості загиблих громадян України , втрати значної частини теріторій Донецької та Луганської областей, реалізації так званих "мінських угод" в інтересах країни -агресора. Чисельні кадрові помилки - призначення голови Національного банку України Гонтаревої, міністра Зброених сил України Гелетея, начальника Генштаба ЗСУ Муженка , генерального прокурора України Яреми, нанесли серьйозні іміджеві та матеріальні збитки державі. Підприемства, які належать вам на правах приватної власності, продовжують здійнювати свою діяльність в Росії з відповідною сплатою податків країні-агресору. В державі реально не проводяться реформи, люстрація, корупція досягла загрозливих масштабів, не притягнуті до відповідальності посадові особи поперднього кримінального режиму та не повернуті до бюджету значні фінансові активи вкрадені злочинним угрупуванням Януковича та його оточення. Проголошення АТО а не війни з Росією не дозволяє у повному обсязі залучити міжнародну допомогу та викристати внутрішні резерви мобілізації згідно до чинного Законодаства України. В умовах реальної війни, продовжується торгово-економічне співробітництво з країною агресором, анексованим Кримом та так званими ЛНР та ДНР, що підриває імідж України та підвищує боездатність ворога.
Голосовуання 31 серпня Верховною радою України за внесення змін до Конституції України в умовах війни щодо фактичної федерелізації частини Луганської та Донецької областей, встановлення диктатури зі знишенням народовладдя шляхом введеня інституту префектів- смотрящіх з прокурорсько-наглядовими повоноваженнями фактично є зрадою народу України.
НАРОДУ НЕ ДОЗВОЛИЛИ ВИСЛОВИТИ СВОЮ ДУМКУ ЩОДО ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ ЧЕРЕЗ ВСЕНАРОДНИЙ РЕФЕРЕНДУМ.
Ви не чуете голосу народу, звернень до ВАС моральних авторитетів у тому числі совісті нації Степана Хмари, Левка Лукьяненка,декларючи прихильність до демократії фактично намагатетесь знишіти своїх політичних аппонентів, використовуючи як і попередній злочинний режим Януковича адміністративний ресурс та правоохоронні органи.
Ви привели Україну до поразки у війні з Росією, втрати значних теріторій Луганської та Донецької областей, затяжної політичної та єкономічної кризи, не виконали ні однії передвиборчої обіцянки.
ЗА ТАКИХ УМОВ ВИМАГАЄМО З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ПРИЙНЯТИ ВИВАЖЕНЕ РІШЕННЯ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО СКЛАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ІНТЕРЕСАХ НАРОДУ УКРАЇНИ ..
Відповідь просимо надати у стислі терміни на електронну адресу у звязку з загостренням соціально-політичної ситуації в державі!!!!
Ваша відставка дозволить припинити кровопролиття в Україні , приймить чоловіче рішення!!!!
Слава Україні!!!!!Боже бережи Україну!!!!!....
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Так вот Лена,для того,чтобы это не случилось,необходимо голосовать ТОЛЬКО по месту жительства,постоянного.
А то вы действительно и здесь армагедон устроите.
С вашими взглядами и вашим Вилкулом,Левочкиным,Бойко и некоторыми краснопузыми,это не трудно.
Тут своего отребья хватает. И все поживиться хотят.
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Вопрос, кто будет главой сельсовет?! Правильно, член Партии регионов!
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Смотрите здесь:
http://videopay.net/video/pFaMsFbQEeWJ_JNAGpT1tw?t=93
Рекомендую смотреть до конца и обратите внимание,что слева от человека,который говорит на русском,стоят два автоматчика,которые тоже говорят на русском.
И за кадром слышны русские голоса.
Некоторые подозревают постановку?
Господа!Если вы видите фонтанчик за головой,то это не значит,что это постановка.
Пуля с АК,прошибает рельс! А уж башку на сквозь,как два пальца.
Детям и нервным женщинам не смотреть.
И да! Это не в Лугандонии воевать. Но вот тех кто воевал в Лугандонии,сейчас перебрасывают туда. В Сирию.
Впрочем,смотрите.
А потом зайдите на сайт город дп юа и посмотрите вопли счастья за Вилкула.
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А сама бомба - чипляємо скотчем на сміттєвий бак шмат шпалер з надписом: "Імпічмент Порошенку!", - і бажано підписати назву міста. І обов'язково у мережу.
Будьяка імпровізація вітається, але без порушень закону. Облудний шахрай - це наша торічна помилка. Помиляються усі. Але помилку треба виправляти. Виправляти усім миром. Імпічмент або добровільна відставка!..
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В любом случае реванш голубых вполне вероятен. Хотя бы потому что нынешняя власть оказалась еще большим говном чем попередники
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-Списки голосующих кто будет составлять?
-Выехавшие в Россию считаются местными или уже нет? Их кто-нибудь избавил от местной прописки? Это огромное поле для фальсификаций.
-допустим, что переселенцы, находящихся на территории Украины, не имеют право участия в выборах. Как добиться симметричной утраты права голосования для тех, кто переехал жить в Россию? Россия никаких списков не предоставляет.
уважаемый ЦЕНЗОР, сделайте пожалуйста статью по этой теме.
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