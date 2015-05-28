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 Отберут ли у России чемпионат мира по футболу?

Е.Кузьменко

Хозяин Кремля, премьер Великобритании, 13 влиятельных сенаторов США, руководитель УЕФА – вот далеко не полный список участников этой драки. Коррупционный скандал в ФИФА выходит на новые рубежи.


Давайте честно признаемся друг другу: в обычных обстоятельствах Украине не было бы дела до международного скандала в ФИФА. Ну, подумаешь, коррупция в верхах мирового футбола; у нас у самих ее - пруд пруди. Причем, по большей части, коррупции безнаказанной, в лучшем случае - сбежавшей в Россию и дальнее зарубежье. А в худшем - здесь на воле спокойно разгуливают свои клюевы и киваловы, так с какой стати нас должны заботить проблемы какого-то Блаттера?

Но в ход событий вмешалась война с Россией, и теперь коррупционный скандал вызывает в Украине живейший интерес. Идея отъема ЧМ по футболу у страны-агрессора выглядит чрезвычайно привлекательной. Эмоциональные люди с восторгом представляют себе обидный щелчок по носу Кремлю; прагматики же "советуют" сделать это в самый последний момент: пускай Россия сперва построит дорогостоящие стадионы и гостиницы; пускай ее коррупционеры украдут из огромных оргбюджетов по максимуму средств - и лишь тогда Кремль дОлжно лишить прав на проведения главного футбольного форума планеты.

Если попытаться сравнить два этих подхода, точка зрения прагматиков выглядит более эффективной: в условиях, когда из России на Донбасс нескончаемым потоком идут новейшее вооружение и живая сила, нельзя пренебрегать возможностью распорошить финансовый ресурс неприятеля. Эмоциональный же порыв заслуживает дискуссии в куда большей мере: все-таки загнанный зверь вдвойне опасен. В особенности, если он избавлен от необходимости камуфлировать свою агрессию дорогостоящими спортивными зрелищами.

Но все это пока - из разряда дележки шкуры неубитого медведя. От будущего вернемся к настоящему. Так следует ли нам рассчитывать на то, что путинский режим лишат чемпионата мира по футболу-2018?

На этот счет "Цензор.НЕТ" поинтересовался мнением руководителя отдела зарубежного футбола портала UA -Футбол Владимира Мыленко.

"До начала этой "активной фазы" расследования вероятность того, что ЧМ-2018 отберут у России была, на мой взгляд, невелика, - признается журналист. - Потому что де-факто речь шла об аргументе "Россия - агрессор".

Теперь же, когда в ФИФА наконец-то (и здесь каждый вменяемый человек может и должен употребить это слово, ведь Авеланж и его преемник Блаттер действительно довели организацию до такой ручки, что и в Украине бы позавидовали) расшевелили это коррупционное осиное гнездо, вероятность этого растет. И Россия, и Катар могут приостанавливать строительство стадионов, поскольку их будущее очень и очень туманно. Вряд ли это произойдет завтра или через неделю - да и, в принципе, для нового руководства ФИФА перенесение ЧМ-2018 где-то осенью 2017-го абсолютно не станет проблемой. В Англии, о которой обычно идет речь в контексте вопроса "Куда перенести?", всего-то и нужно будет, что напечатать билеты и договориться с хозяевами отелей. Я, конечно, утрирую - но в целом инфраструктура там давным-давно готова и успешно эксплуатируется. (О 2022-м, где Катар "победил" США, можно говорить то же самое. Что, кто-то не верит, что в Штатах за 4-5 лет разберутся с подготовкой современных стадионов, которых, к слову, уже сейчас больше, чем в России?)

Показательна в этом плане реакция "из-за поребрика" - как от простых болельщиков, так и от напрямую заинтересованных персон. Как говорится, "знает кошка, чье сало съела". Думаю, в ближайшие месяцы мы еще много интересного услышим".

К сказанному Мыленко добавим: новостные ленты уже полны "интересным" по этой теме. Реакцию "поребрика" действительно несложно было предугадать: Владимир Путин, к примеру, сперва "отморозился" фразой о том, что "нас это не касается". Блефует, конечно, на самом деле касается - и в первую очередь: Россия находится под подозрением в подкупе за право провести ЧМ-2018…

В унисон со своим президентом высказываются другие официальные лица; так, глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что нет даже смысла обсуждать возможность переголосования по определению страны-организатора. Министр спорта РФ Виталий Мутко (помните его знаменитый косноязычный спич "Лет ми спик фром май харт") и вовсе заявил, что что россияне всегда действовали в рамках закона и готовы "показать все".

Но это - лишь отдельные нейтральные комментарии, с лихвой перекрываемые заявлением российского МИДа. Чего стоит, например, такая формулировка: "Вновь настоятельно призываем Вашингтон прекратить попытки вершить суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам и следовать общепринятым международно-правовым процедурам". Осталось добавить несколько строк про "заокеанских ястребов" и "пентагоновскую военщину" - и получится классическая агитка в духе "холодной войны" второй половины ХХ века…

Любопытно, однако, что в данном конкретном случае без американцев действительно не обошлось. Еще в апреле, то есть до того, как коррупционный скандал в ФИФА вышел на новый уровень, 13 влиятельных сенаторов США обратились к президенту ФИФА Йозефу Блаттеру с "настоятельной рекомендацией" пересмотреть решение о предоставлении права России на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В своем письме сенаторы подчеркнули, что если разрешить проведение ЧМ в России, "это станет неуместной поддержкой престижа путинского режима в то время, как это должно быть осуждено".

В ФИФА тогда отреагировали незамедлительно: дескать, чемпионат следует провести в России. Аргументы выглядели популистски-декоративно: тут и обобщающий тезис про то, что "бойкот спортивных турниров или политика изоляции или конфронтации - не самые эффективные способы решения проблем"; и смехотворная уверенность в том, что "проведение турнира может стать мощным катализатором для конструктивного диалога между народами и правительствами, помогая привнести социальные изменения". Как же, мы все хорошо помним один такой "диалог" и его последствия: сразу же по окончании Олимпийских Игр в Сочи Владимир Путин приступил к силовой аннексии Крыма…

Сейчас, однако, ситуация резко изменилась: руководство ФИФА находится в глубоком партере, а инициатива находится в руках его многочисленных оппонентов.

Прежде всего, это - УЕФА, не стесняющееся в выборе выражений: здесь вам и "катастрофа для ФИФА, порочащая образ всего футбола в целом"; и признание того, что "УЕФА глубоко потрясен и опечален" происходящим. Плюс вполне конкретная угроза: "Предстоящий Конгресс ФИФА рискует превратиться в фарс, и поэтому европейские ассоциации должны будут тщательно подумать: может быть, им стоит вообще отказаться от посещения этого конгресса и тем самым сделать предупреждение системе, которая, если ее не остановить, в конце концов убьет футбол.

Завтра ассоциации-члены УЕФА проведут встречу перед Конгрессом ФИФА. На ней европейские ассоциации решат, какими должны быть следующие шаги, чтобы защитить футбол".

Еще более определенно высказывается британская пресса. Би-Би-Си цитирует авторитетного в прошлом форварда сборной Англии (а ныне - ключевого британского комментатора футбольных тем) Гарри Линекера: "Сейчас ведётся расследование не только в отношении ФИФА, но и по поводу заявок на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Многое будет зависеть от того, насколько гнилое и коррумпированное было голосование. Если выявятся значительные нарушения, то вряд ли останется другое решение, кроме как пересмотреть и переголосовать".

Активно держит эту тему на контроле и "Гардиан". Британское издание цитирует 85-летнего, но все еще влиятельного экс-президента УЕФА Леннарта Юханссона: тот безо всяких обиняков заявил, что ЧМ-2018 следует отобрать у России в пользу Англии. Характерная цитата: "Надеюсь, они пересмотрят эти решения. Блаттер сам сказал, что решение сдвинуться на восток было не совсем удачным. Уверен, что будет выдвинута инициатива принять новое решение".

И так - по всем английским СМИ. Пресса туманного Альбиона и без того известна своей зубастостью; вспомнить хотя бы, как в канун Евро-2012 она обвиняла украинских футбольных фанов в шашнях с нацистской идеологией. После чего британские фаны, которые все же отважились приехать в Украину, раздраженно говорили автору этих строк: "Наши "бумажные львы" раздули из мухи - слона, но негде правды девать: многих они отговорили ехать к вам. У нас очень злобная пресса: он снимает с работы премьер-министров и тренеров национальной сборной…".

Что тут можно сказать? Теперь эта зубастая пресса взялась за ФИФА. Не без конкретной цели, разумеется: отнять ЧМ-2018 у России и передать его Англии.

Итак, загибаем пальцы: американские сенаторы, УЕФА, британская пресса. И это только первые строчки списка тайных и явных противников проведения ЧМ в России…

Означает ли это, что окончательная обструкция Кремля на футбольном поле - вот-вот случится? Отнюдь. Но шансов на это становится все больше. Более того, своими агрессивными заявлениями и действиями во внутренней и внешней политике путинская власть усугубляет свое положение. Изолирующий самое себя режим, близкий к диктаторскому; и мировой, открытый для всех болельщиков футбольный форум - разве бывают на свете более взаимоисключающие понятия?

UPD: Этот материал был уже готов к печати, когда пришли свежие новости по скандалу: Владимир Путин назвал арест чиновников ФИФА в Швейцарии по запросу американских властей явной попыткой распространить юрисдикцию США на другие государства. В свою очередь, британский премьер Дэвид Кэмерон заявил о том, что Йозеф Блаттер должен уйти в отставку.

Конфликт вышел на новые, запредельно высокие, рубежи.


Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/r337977
 
   
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    еще не вечер. Пусть Путин хорошо вложится в постройку ненужных стадионов, за твои бабки...
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    Ну отберут у России ЧМ18, где проводить будут? В Конго?
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    Уже просто смирись что ФИФА в России проводить не будут. Не брызжи слюнями
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    Васелиска, ты возглавляешь ФИФА?) Откуда такая информация?
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    ФИФА и Блаттер оказались с зажатыми в тиски яйцами. Отменишь ЧМ в России, так Путин может рассказать, как оплачивал чиновникам ФИФА это решение. А это - тюрьма для чиновников и, прежде всего, для Блаттера.
    Вариант, что подпаляющее большинство стран Европы и Лат . Америки выходят из ФИФА и организуют свою международную футбольную федераци..
    Тогда у России есть шанс даже стать ЧМ по версии братков коррупционеров ФИФА, выиграв у Свазиленда, Буркина Фасо, Монголири и Сейшельских островов.
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    ...причём тут уже спорт?!! Россию провоцируют всё больше и больше, того, и гляди, третью мировую развяжут, из-за большинства таких вот ненормальных казусов, как в экономических вопросах, так уже, и в большом спорте!?! Отберут ли у России чемпионат мира по футболу? - Цензор.НЕТ 7863

    _
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    Коли заберуть ЧС в кацапії, то аква-стєрх скаже своїм мутантам, що з самого початку ідея проведення чемпіонату на расєі була неправильною, що економіку треба піднімати після затратної олімпіади в сочі, що він і сам не прихильник цього ЧС, що його неправильно інформували, що він пішов на поводу у...знайдеться швиденько не один винуватець. І зомбомаса одразу підхватить, заулюлюкає на таких-сяких сліпців нерозумних. Да нам і нє нужни еті Містралі, падумаєш!..
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    Кацапы надеются на проведение чемпионата, готовят Донбасс Арену к эвакуации в Бурятию.
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    Вильям Хил год назад принимал ставки на то что, будет ли ЧМ 2018 в ватакантри или же нет... видать уже тогда, кто-то очень серьёзно занимался этим вопросом, собственно, что не может не радовать)
    Хотя Я больше склонен верить тому, что параша голая ходить будет, но засыпет взятками всех и вся, дабы мундиаль был у них. Просто отсутствие времени на подготовку самого процесса дачи взятки, приведет к куче новых запалов, фэйлов и выявлении корупционеров в фифЕ. Что в свою очередь приведёт к байкотированию чемпионата всеми адэкватными странами.
    Концовка - бешеный попандос на чм, умноженый втрое местной откатной системой... И четыре команды: днр, лнр, ватастан и кимченЫн с своими зомби. Может Китай, дабы морально трупа поддержать, пришлёт 12 состав команды(а 12 , чтоб не опозорится случайно, и не выиграть столь трудный ЧМ).
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    Какие стадионы? Ну, разве для , как в ЧИЛИ? Им лагеря строить надо. Вы читали? Они вынесли предложение что строить стадионы будут заключенные.
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    Евгеша Кузьменко, умница, молодец, такую статью написал, всё взвесил) Приезжай в 2018 в Россию, на ЧМ, может ещё чего-нибудь допишешь
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    Англия уже нахуй послала ваш ЧМ. будете проводить чемпионат сборная рашки + десяток третьесортного отродья типа сборных катара,омана, папуа-новой гвинеи )))
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    граждане россияне, скажите, хоть один матч вашей говнолиги проходит без фанатских драк и потасовок??? на матчах одна гопота и шпана ...... семейные посещения стадионов уже в далекой истории.
    и КАК при вашей дикости проводить чемпионаты????
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    Ты бы урод ебало своё закрыл. И пошёл бы на рашинские сайты восхвалять окурка. И нефть с газом. Что бы вы без них делали. И что бы проводили без них. Ты блядь представляющий нацию моральных уродов несущую кругом кровь, смерть и разруху иди соси у кадырова. Зомбированое уродство ты что то ещё вякать смеешь. Да ваша нация проклята на века. Хрень чмошная. Мало вас кремлёвский карлик взрывал, травил. Уроды.
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    Не хозяин кремля, а кремлёвская крыса. Да пускай больше деньжат потратят. Он показывали как семью инвалида выселяют в калининграде, что бы стадион построить. Мудаки. Нация моральных уродов.
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    Эх рановато этот процесс затеяли. Надо было через годик-полтора, а уже потом закрывать мондиале, чтобы ботоксный как следует поистратился
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    крымский мост и мандауаль 2018 и вротенберг обскачет Слима..
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    К сожалению не отберут. блаттера переизбрали, все идет по плану, бабло победило всё.
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    Бабло побеждает всё, оно только не может победить того кто его печатает.
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