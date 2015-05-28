 Отберут ли у России чемпионат мира по футболу?





Давайте честно признаемся друг другу: в обычных обстоятельствах Украине не было бы дела до международного скандала в ФИФА. Ну, подумаешь, коррупция в верхах мирового футбола; у нас у самих ее - пруд пруди. Причем, по большей части, коррупции безнаказанной, в лучшем случае - сбежавшей в Россию и дальнее зарубежье. А в худшем - здесь на воле спокойно разгуливают свои клюевы и киваловы, так с какой стати нас должны заботить проблемы какого-то Блаттера?



Но в ход событий вмешалась война с Россией, и теперь коррупционный скандал вызывает в Украине живейший интерес. Идея отъема ЧМ по футболу у страны-агрессора выглядит чрезвычайно привлекательной. Эмоциональные люди с восторгом представляют себе обидный щелчок по носу Кремлю; прагматики же "советуют" сделать это в самый последний момент: пускай Россия сперва построит дорогостоящие стадионы и гостиницы; пускай ее коррупционеры украдут из огромных оргбюджетов по максимуму средств - и лишь тогда Кремль дОлжно лишить прав на проведения главного футбольного форума планеты.



Если попытаться сравнить два этих подхода, точка зрения прагматиков выглядит более эффективной: в условиях, когда из России на Донбасс нескончаемым потоком идут новейшее вооружение и живая сила, нельзя пренебрегать возможностью распорошить финансовый ресурс неприятеля. Эмоциональный же порыв заслуживает дискуссии в куда большей мере: все-таки загнанный зверь вдвойне опасен. В особенности, если он избавлен от необходимости камуфлировать свою агрессию дорогостоящими спортивными зрелищами.



Но все это пока - из разряда дележки шкуры неубитого медведя. От будущего вернемся к настоящему. Так следует ли нам рассчитывать на то, что путинский режим лишат чемпионата мира по футболу-2018?



На этот счет "Цензор.НЕТ" поинтересовался мнением руководителя отдела зарубежного футбола портала UA -Футбол Владимира Мыленко.



"До начала этой "активной фазы" расследования вероятность того, что ЧМ-2018 отберут у России была, на мой взгляд, невелика, - признается журналист. - Потому что де-факто речь шла об аргументе "Россия - агрессор".



Теперь же, когда в ФИФА наконец-то (и здесь каждый вменяемый человек может и должен употребить это слово, ведь Авеланж и его преемник Блаттер действительно довели организацию до такой ручки, что и в Украине бы позавидовали) расшевелили это коррупционное осиное гнездо, вероятность этого растет. И Россия, и Катар могут приостанавливать строительство стадионов, поскольку их будущее очень и очень туманно. Вряд ли это произойдет завтра или через неделю - да и, в принципе, для нового руководства ФИФА перенесение ЧМ-2018 где-то осенью 2017-го абсолютно не станет проблемой. В Англии, о которой обычно идет речь в контексте вопроса "Куда перенести?", всего-то и нужно будет, что напечатать билеты и договориться с хозяевами отелей. Я, конечно, утрирую - но в целом инфраструктура там давным-давно готова и успешно эксплуатируется. (О 2022-м, где Катар "победил" США, можно говорить то же самое. Что, кто-то не верит, что в Штатах за 4-5 лет разберутся с подготовкой современных стадионов, которых, к слову, уже сейчас больше, чем в России?)



Показательна в этом плане реакция "из-за поребрика" - как от простых болельщиков, так и от напрямую заинтересованных персон. Как говорится, "знает кошка, чье сало съела". Думаю, в ближайшие месяцы мы еще много интересного услышим".



К сказанному Мыленко добавим: новостные ленты уже полны "интересным" по этой теме. Реакцию "поребрика" действительно несложно было предугадать: Владимир Путин, к примеру, сперва "отморозился" фразой о том, что "нас это не касается". Блефует, конечно, на самом деле касается - и в первую очередь: Россия находится под подозрением в подкупе за право провести ЧМ-2018…



В унисон со своим президентом высказываются другие официальные лица; так, глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что нет даже смысла обсуждать возможность переголосования по определению страны-организатора. Министр спорта РФ Виталий Мутко (помните его знаменитый косноязычный спич "Лет ми спик фром май харт") и вовсе заявил, что что россияне всегда действовали в рамках закона и готовы "показать все".



Но это - лишь отдельные нейтральные комментарии, с лихвой перекрываемые заявлением российского МИДа. Чего стоит, например, такая формулировка: "Вновь настоятельно призываем Вашингтон прекратить попытки вершить суд далеко за пределами своих границ по своим правовым нормам и следовать общепринятым международно-правовым процедурам". Осталось добавить несколько строк про "заокеанских ястребов" и "пентагоновскую военщину" - и получится классическая агитка в духе "холодной войны" второй половины ХХ века…



Любопытно, однако, что в данном конкретном случае без американцев действительно не обошлось. Еще в апреле, то есть до того, как коррупционный скандал в ФИФА вышел на новый уровень, 13 влиятельных сенаторов США обратились к президенту ФИФА Йозефу Блаттеру с "настоятельной рекомендацией" пересмотреть решение о предоставлении права России на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В своем письме сенаторы подчеркнули, что если разрешить проведение ЧМ в России, "это станет неуместной поддержкой престижа путинского режима в то время, как это должно быть осуждено".



В ФИФА тогда отреагировали незамедлительно: дескать, чемпионат следует провести в России. Аргументы выглядели популистски-декоративно: тут и обобщающий тезис про то, что "бойкот спортивных турниров или политика изоляции или конфронтации - не самые эффективные способы решения проблем"; и смехотворная уверенность в том, что "проведение турнира может стать мощным катализатором для конструктивного диалога между народами и правительствами, помогая привнести социальные изменения". Как же, мы все хорошо помним один такой "диалог" и его последствия: сразу же по окончании Олимпийских Игр в Сочи Владимир Путин приступил к силовой аннексии Крыма…



Сейчас, однако, ситуация резко изменилась: руководство ФИФА находится в глубоком партере, а инициатива находится в руках его многочисленных оппонентов.



Прежде всего, это - УЕФА, не стесняющееся в выборе выражений: здесь вам и "катастрофа для ФИФА, порочащая образ всего футбола в целом"; и признание того, что "УЕФА глубоко потрясен и опечален" происходящим. Плюс вполне конкретная угроза: "Предстоящий Конгресс ФИФА рискует превратиться в фарс, и поэтому европейские ассоциации должны будут тщательно подумать: может быть, им стоит вообще отказаться от посещения этого конгресса и тем самым сделать предупреждение системе, которая, если ее не остановить, в конце концов убьет футбол.



Завтра ассоциации-члены УЕФА проведут встречу перед Конгрессом ФИФА. На ней европейские ассоциации решат, какими должны быть следующие шаги, чтобы защитить футбол".



Еще более определенно высказывается британская пресса. Би-Би-Си цитирует авторитетного в прошлом форварда сборной Англии (а ныне - ключевого британского комментатора футбольных тем) Гарри Линекера: "Сейчас ведётся расследование не только в отношении ФИФА, но и по поводу заявок на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Многое будет зависеть от того, насколько гнилое и коррумпированное было голосование. Если выявятся значительные нарушения, то вряд ли останется другое решение, кроме как пересмотреть и переголосовать".



Активно держит эту тему на контроле и "Гардиан". Британское издание цитирует 85-летнего, но все еще влиятельного экс-президента УЕФА Леннарта Юханссона: тот безо всяких обиняков заявил, что ЧМ-2018 следует отобрать у России в пользу Англии. Характерная цитата: "Надеюсь, они пересмотрят эти решения. Блаттер сам сказал, что решение сдвинуться на восток было не совсем удачным. Уверен, что будет выдвинута инициатива принять новое решение".



И так - по всем английским СМИ. Пресса туманного Альбиона и без того известна своей зубастостью; вспомнить хотя бы, как в канун Евро-2012 она обвиняла украинских футбольных фанов в шашнях с нацистской идеологией. После чего британские фаны, которые все же отважились приехать в Украину, раздраженно говорили автору этих строк: "Наши "бумажные львы" раздули из мухи - слона, но негде правды девать: многих они отговорили ехать к вам. У нас очень злобная пресса: он снимает с работы премьер-министров и тренеров национальной сборной…".



Что тут можно сказать? Теперь эта зубастая пресса взялась за ФИФА. Не без конкретной цели, разумеется: отнять ЧМ-2018 у России и передать его Англии.



Итак, загибаем пальцы: американские сенаторы, УЕФА, британская пресса. И это только первые строчки списка тайных и явных противников проведения ЧМ в России…



Означает ли это, что окончательная обструкция Кремля на футбольном поле - вот-вот случится? Отнюдь. Но шансов на это становится все больше. Более того, своими агрессивными заявлениями и действиями во внутренней и внешней политике путинская власть усугубляет свое положение. Изолирующий самое себя режим, близкий к диктаторскому; и мировой, открытый для всех болельщиков футбольный форум - разве бывают на свете более взаимоисключающие понятия?



UPD: Этот материал был уже готов к печати, когда пришли свежие новости по скандалу: Владимир Путин назвал арест чиновников ФИФА в Швейцарии по запросу американских властей явной попыткой распространить юрисдикцию США на другие государства. В свою очередь, британский премьер Дэвид Кэмерон заявил о том, что Йозеф Блаттер должен уйти в отставку.



Конфликт вышел на новые, запредельно высокие, рубежи.







Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"

