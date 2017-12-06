 Блокировка налоговых накладных: предприниматели судятся с властью

Но спустя несколько недель предприниматели стали не только чаще судиться за разблокировку накладных, но и решили в судебном порядке потребовать признания незаконными и недействующими отдельных положений приказа Минфина, который и стал камнем преткновения.А сегодня выходят на всеукраинскую акцию протеста с требованием отменить систему автоматической блокировки.

КТО ОКАЖЕТСЯ В "ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА"?

"Это актуальный вопрос, требующий действительно совместного обсуждения с обществом, представителями бизнеса, экспертами, парламентариями, правительством и принятия взвешенного решения, чтобы эта тема не продолжала оставаться нерешенной", – отметила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, резюмируя диалог, который состоялся во время комитетских слушаний между депутатами, чиновниками Минфина и представителями бизнес-сообщества.

А вскоре в ГФС заявили об изменениях в системе мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков (СМКОР). Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. председателя ГФС Мирослав Продан. "Уверен, что это значительно уменьшит количество остановленных налоговых накладных добросовестных налогоплательщиков и сделает невозможным регистрацию схемного кредита за счет манипуляции с товарами", – отметил он.

В Минфине тоже прокомментировали появление нового приказа и уверили, что работают над усовершенствованием системы. В сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, говорится о том, что эти изменения призваны устранить искажения показателей первичных документов во избежание алгоритма мониторинга и участия в схемах формирования и использования фиктивного кредита. Кроме того, за счет автоматической регистрации технологических карт значительно уменьшится количество плательщиков реального сектора, подпадающих под мониторинг.

А вот представители бизнеса заявляют, что новации Минфина, в том числе и те, которые нарабатывались совместно после комитетских слушаний, лишь обостряют ситуацию. Об этом "Цензор.НЕТ" рассказала координатор группы "Бизнес Help" Оксана Згурьева. По ее словам, представители бизнеса действительно были включены в рабочую группу при Минфине, задача которой заключалась в устранении проблем в системе мониторинга для реального бизнеса и обеспечении эффективной работы по пресечению фиктивного НДС. Было проведено три встречи рабочей группы, но единственный шаг, который был сделан навстречу бизнесу, – это снижение порога "проходной" налоговой нагрузки с 5% до 2%. Также есть положительные изменения в формуле расчета. Она стала более понятной, но по-прежнему несет в себе ограничение коэффициента наценки.

"В остальном ситуация для предпринимателей ухудшается в разы. Например, вместо возможности квартального изменения критериев вводится произвольный интервал, а сами критерии могут меняться хоть каждую неделю. И предприятие не будет понимать, за что оно заблокировано в этот раз, – объясняет Згурьева. – Одновременно с этим вводится возможность ручной точечной разблокировки. Мне это напоминает рыбалку сетями, когда ловят всех рыб, а отпускают из сетей только тех, кого надо отпустить. Причем решение принимается на основании "критериев реальности", которые не будут обозначены как публичные, а значит, будут давать поле для избирательного подхода и злоупотреблений. К тому же, даже при соответствии этим критериям судьба предприятия полностью зависит от решения руководителя ГФС, т.к. он не обязан снять блокировку, а только имеет право это сделать.

Требование бизнеса конкретизировать причину отказа в рассмотрении документов, которая ранее формулировалась как "недостаточно документов", казалось бы, вылилось в измененную и детализированную форму решения комиссии, в которой указывается вид недостающего документа. Но вопиющим фактом стало то, что ГФС и Минфин не желают способствовать снижению уровня заблокированных накладных, и в противовес детализации заявили, что "нарисовать можно любые документы".

По ее словам, вводится еще одна формальная причина отказа в регистрации накладной. Официально – "высокая группа риска". Фактически – манипулятивный инструмент без какой-либо аргументации. Тем более, что критерии, по которым будет определяться, почему предприятие в ней оказалось, закрытые. А в случае наступления такой причины экспертами Минфина предлагается налоговую накладную оставить заблокированной, а на предприятие, подавшее этот документ на регистрацию, отправить проверку ГФС, рамки которой будут простираться далеко за пределы одной хозяйственной операции по налоговой накладной. В частности, предлагается проводить проверку складов и осуществлять инвентаризацию.

Она также обратила внимание на то, что после каждого заблокированного документа на предприятие может прийти внеплановая проверка. "Представители бизнеса были категорически против внедрения подобных новаций, так как это приведет к усилению давления на бизнес и массовым злоупотреблениям в сфере мониторинга, в т.ч. и коррумпированным", – считает Оксана Згурьева.

Комментируя изменения, которые уже внесены в приказ Минфина, координатор группы "Бизнес Help" отметила, что введенные изменения на самом деле очень странно написаны и еще более губительно реализованы.

"Теперь предприятия блокируются еще и там, где изменений в уплате НДС не возникает, – в расчетах корректировки. ГФС настаивает на том, что теперь один "нулевой" расчет корректировки должен разбиваться на два документа: один, с положительной суммой НДС, регистрирует продавец, второй, с отрицательной, – покупатель. Несложно догадаться, что таким образом операция с суммой НДС, равной нулю, превращалась в две разные по модулю суммы, отрицательная из которых блокировалась, не давая уменьшить налоговые обязательства, а положительная успешно регистрировалась, добавляя в налоговую нагрузку продавца еще и сумму по расчету корректировки. То, что мы имеем на сегодняшний день, – это своеобразный конкурс "Придумай, как еще обокрасть предпринимателей". И победителей здесь не будет", – подытожила она.

Предприниматели жалуются на то, что до сих пор не создан кол-центр, куда можно было бы обратиться и получить внятные разъяснения относительно алгоритма блокировки и детальную расшифровку базовых показателей, почему это произошло. Поэтому в случаях, когда накладная остановлена системой, приходится действовать вслепую, предоставляя десятки различных документов, чтобы убедить комиссию, что не пытался обмануть государство. Но убедить удается далеко не всегда. А обжаловать решение комиссии ГФС предприниматели вынуждены уже в судах.

УДАСТСЯ ЛИ ОТМЕНИТЬ ПРИКАЗ МИНФИНА?

Как объяснил "Цензор.НЕТ" налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании "ADA Group" Андрей Тамошюнас, это относительно новая категория дел для судебной системы. Из-за отсутствия практики вышестоящих судебных инстанций до сих пор нет единого мнения относительно надлежащего ответчика по делу – ГФС или комиссия ГФС, которая принимает соответствующее решение. Поэтому безопаснее привлекать к участию в деле двух ответчиков. А если решение суда первой инстанции предприятие не удовлетворит, ему придется запастись терпением, поскольку процедура обжалования может затянуться.

"Хотя КАСУ и предусматривает нормы о "разумных сроках" рассмотрения дел, практика вносит свои коррективы и в этот вопрос. К примеру, самое первое судебное решение по данной категории дел было принято 17 августа текущего года, но оно до сих пор не пересмотрено в суде апелляционной инстанции, – говорит Андрей Тамошюнас. – К такому положению дел приводят и перегруженность судов, и требование коллегиального рассмотрения данной категории дел, и затягивание процессов фискалами".

Как правило, ГФС придерживается правила обжалования решений судов до последней инстанции, так что получение позитивного решения окружного админсуда не гарантирует его немедленное исполнение. Кроме того, по словам Андрея Тамошюнаса, помог налоговикам в этом и Кабмин, который пунктом 20 "Порядка ведения ЕРНН" предусмотрел исполнение вступившего в силу судебного решения лишь после совершения дополнительных действий (проведения проверок, предусмотренных п.12). К тому же, судебный спор с фискалами – процедура не только утомительная по времени, но и затратная в финансовом плане. Притом что под систему автоматической блокировки попадают преимущественно предприятия малого и среднего бизнеса, то есть субъекты, не обладающие большими оборотами.

"Кроме того, нет единой позиции и по размеру судебного сбора. Наиболее распространенным подходом является следующий: 1600 грн за исковые требования об отмене решения комиссии ГФС и обязательства зарегистрировать НН в ЕРНН как за одно требование неимущественного характера. Таким образом, если, к примеру, у плательщика заблокирована регистрация 30 НН на общую сумму 300 тыс. грн. (в т.ч. НДС – 50 тыс. грн.), то за обращение в суд нужно будет уплатить 48 тыс. грн. При этом некоторые суды считают, что за разблокировку каждой НН нужно и вовсе уплачивать по 3200 грн. (т.е. за каждое исковое требование по 1600 грн), – рассказывает адвокат.

Выиграть, как утверждает Андрей Тамошюнас, бизнесу удается более чем в 90% случаев. Но все-таки настаивает, что по причинам, указанным выше, основной акцент обжалования "блокировок" нужно делать на административной процедуре, а в суды обращаться лишь в крайнем случае.

Пока же предприниматели решили объединить усилия и судиться с Минфином. "В Окружном админсуде г. Киева находится на рассмотрении дело о признании незаконными и недействующими отдельных положений приказа Минфина № 567. На сегодняшний день суд привлек к процессу около 10 компаний в качестве третьих лиц на стороне истца. Следующее заседание по делу назначено на 12 декабря", - продолжает юрист.

В том же суде, по его словам, находится на рассмотрении дело об обжаловании постановления КМУ от 26.04.2017 № 341 "О внесении изменений в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных". На сегодня судом отказано в удовлетворении ходатайства истца об обеспечении иска путем приостановления исполнения указанного постановления КМУ. В связи с этим была подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 07.12.2017 года. Следующее же заседание по "основному" делу назначено уже на январь следующего года.

Также подготовлен комплекс административных исков об обжаловании всего приказа Минфина № 567, постановления КМУ от 29.03.2017 г. № 190 и других профильных нормативно-правовых актов.

В большинстве предприниматели выступают за то, чтобы отменить существующую систему автоматической блокировки накладных. Но эксперты считают, что дело не только в системе, а в совокупности факторов, так повлиявших на сложившуюся ситуацию. По мнению юриста Андрея Вигиринского, идея сама по себе хорошая, и от нее не откажутся. Вопрос в том, насколько обучаема такая система и насколько быстро удастся минимизировать необходимость человеческого вмешательства.

"Когда возникает вопрос обжалования решения комиссии ГФС в суде, это не только время, но и потеря репутации перед контрагентами, а зачастую штрафные санкции по контрактам, ведь часто договора содержат условия применения штрафных санкций, в случае, если налоговые обязательства/кредит не были вовремя зарегистрированы, – отметил эксперт. - Все это время честный сектор экономики должен пополнять свой единый казначейский счет реальными деньгами, вытянув их с оборота. А само обжалование займет несколько месяцев, до момента получения судебного решения.

Схемщикам проще. Используя проторенную дорожку в аппарат областной инспекции или в ГФС, они могут договориться о принятии решения комиссией в их пользу, тем самым легализируя переворот (ломку кредита), и в последующем их операции будут автоматически регистрироваться. Такой же результат может иметь и получение судебного решения за определенную мзду".

По словам Андрея Вигиринского, реальный бизнес страдает, потому что он как раз и является тем, кто чувствует проблемы, и должен их преодолевать. В отличие от жуликов, которые – в случае блокировки предыдущей накладной – всегда могут найти другой налоговый кредит. Они же проводят виртуальные операции и от них не страдают наемные работники, которых часто просто нет.

"Можно на ситуацию глянуть и по-другому, более широко. Тень – это ж не только фиктивный НК, это и ФОПы, и импортеры, которые реализуют товар за наличные, а бумаги продают минимизаторам. Представив, что этого нет, можно было бы говорить о вине системы, и исключительно ее", – полагает он. И подчеркивает, что отменять систему нельзя. Но ее стоит перевести в тестовый режим, чтобы устранить все недостатки.

"Хуже всего то, что даже тем, кто прошел процедуру обжалования и доказал неправомерность блокировки, сейчас аналогичные накладные останавливают, - говорит Андрей Вигиринский. – Это свидетельствует о том, что система не работает так, как это предусмотрено нормативными документами, что явно не идет на пользу бизнесу, который терпит убытки. Может таким путем Минфин к концу года решил наполнить бюджет, но резать по живому - это ложный путь. Затянулся режим испытаний и экспериментов. Нужно вернуть ее в тестовый режим, до того момента, пока сами разработчики не проанализируют свои ошибки, иначе это мартышкин труд фискальной службы, бизнеса, дополнительные расходы времени и ресурсов. Спустя 5 месяцев с момента начала работы так система функционировать не должна".

Пока отменять систему или переводить ее в тестовый режим в Минфине не собираются. Продолжают ее дорабатывать на ходу.

Сколько еще времени, сил и финансовых ресурсов уйдет на судебные тяжбы с государством - тоже непонятно. Но предприниматели не намерены сдаваться, отстаивая свои права. Они организовали всеукраинскую акцию протеста, призвав политические и общественные силы объединиться, чтобы не дать уничтожить украинское свободное предпринимательство. В Киеве акция пройдет под зданием, где находится Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, по адресу Липская 3. В группе "Бизнес Help" активисты также сообщают, что выйдут на всеукраинскую акцию протеста возле облсоветов в Харькове, Днепре, Полтаве, Запорожье и во Львове.

Татьяна Бодня, для "Цензор.НЕТ"