 "Колобок-2. Как Саакашвили снова убежал от барыг. Но не от Курченко, несущего золотые яйца"

Ну, а поскольку большинство читателей наверняка весь день напролет читали новости и смотрели прямые включения телеканалов, я не буду рутинно пересказывать ход событий, но постараюсь сосредоточиться на своих наблюдениях и разговорах с героями прошедшего дня. И начну, пожалуй, с пьесы

ПРЯМО ПО ШВОНДЕРУ: "ЭТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР…"

Когда противостояние полиции и сторонников Саакашвили еще не вошло в активную газослезоточивую фазу, но авто с задержанным Михо уже было безнадежно заблокировано на улице Трехсвятительской, автор этих строк завел разговор с ближайшим соратником экс-президента Грузии Давитом Сакварелидзе.

Стоя в метре от микроавтобуса с разбитым лобовым стеклом, я задал первый вопрос:

- Откуда вы узнали об обыске?

- Ребята позвонили, сказали, что к нему вламываются в квартиру.

- Вы в этот момент были далеко?

- На Печерске, добирался минут 40. С Михаилом пообщаться не мог, поскольку глушили связь, не работал телефон, и он ни с кем не мог пообщаться. Поэтому пришлось реагировать вот таким образом. (И Сакварелидзе кивнул на заблокированную машину с Саакашвили внутри).

- Представители полиции с вами вот сейчас пытались связаться, чтобы найти выход из патовой ситуации?

- Нет, в основном дрались с нами и били.

- А если вернуться в грузинское прошлое, когда Михаил был Президентом, а вы – первым заместителем Генпрокурора. Как бы вы повели себя в ситуации, подобной сегодняшней? Поставьте себя на место Порошенко и Луценко.

- Ну, мы бы так глупо не действовали, - хмыкнул Сакварелидзе. - Мы уж если задерживали, то задерживали и везли человека.

- Хорошо, тогда как профессионал ответьте: что они сделали не так?

- Можно было позвать его на допрос – и там задержать, в здании. Мы так делали, а не из дома выгоняли – презрительно процедил Давит.

Г-н Сакварелидзе – далеко не ангел, но здесь с его словами можно согласиться. Помните, как в "Семнадцати мгновений весны" шеф гестапо Мюллер бросает фразу "Хитрый профессионал не пошел бы в приют"? Вот и в сегодняшней ситуации таких проколов можно было насчитать вагон и маленькую тележку. Например:

Хитрый профессионал не позволил бы Михеилу Саакашвили позировать с крыши – кстати, картинка получилась знатная, пускай и параноидальная. Бильд-редакторы газет всего мира радостно потирали руки. Хитрый профессионал провернул бы всю операцию куда быстрее, чем это сделали наши силовики. Такое ощущение, что снималось реалити-шоу, и задача была – не закончить прежде времени, а то все рекламные ролики не влезут… Хитрый профессионал учел бы то обстоятельство, что и улица Костельная, где расположена квартира Саакашвили, и улица Трехсвятительская, по которой его повезли – узенькие, своего рода бутылочное горлышко. Блокировать такие улицы – гораздо проще, чем, скажем, Крещатик или проспект Бажана. Более того: какой бы контингент полиции ты не перебросил в этот район, кардинального значения это не имеет: ему, контингенту, просто негде будет развернуться. Хитрый профессионал учел бы наличие в зоне конфликта десяток телекамер и не стал бы задействовать дубинки и слезоточивый газ на фоне римо-католического костела. Хитрый профессионал принял бы во внимание, что в 20 метрах от места стычки находится посольства Канады. Наконец, хитрый профессионал не предпринимал бы половинчатых решений: молоденькие полицейские в полном обмундировании то оттесняли активистов на флангах, то без видимых причин возвращались обратно. Обнаружить в этих перемещениях логику было весьма сложно. Хитрый профессионал не позволил бы сторонникам Михо вскрыть машину как консервную банку и отбить своего кумира. Саакашвили, показалось, сам не мог поверить своему счастью… И, наконец, – ну, в самом деле: хитрый профессионал просто вызвал бы подследственного в Генпрокуратуру – и там уже оформил задержание. Да, не столь драматично – зато дешево, надежно и практично. Ну, кто, спрашивается, планировал эту чудовищную по бездарности операцию?

Верный журналистской традиции, корреспондент "Цензор.НЕТ" попытался взять комментарий у руководителей киевской, и не только, полиции, расположившихся чуть выше по улице Трехсвятительской. И получил вежливый отказ: мол, не сейчас, потом. Мрачно смотрелись руководители – и их можно было понять: силовые структуры в целом и полиция частности – выглядели в этой истории по-идиотски. Точь-в-точь по цитате из Швондера: "Это какой-то позор…".

В какой-то момент, в очередной раз обходя окрестности, я наткнулся на западного журналиста, стримившего происходящее для какой-то своей аудитории.

- Этот человек опять избежал ареста! – ернически возглашал коллега. – И трудно сказать, чего здесь больше: удачливости Саакашвили или непрофессионализма украинской полиции!

Да уж. Было очень стыдно.

КОЛОБОК МИХО-2: ОН И ОТ ДЕДУШКИ УШЕЛ

В удачливости Михо и в самом деле не откажешь: второй раз подряд он ускользает от украинских правоохранителей. Прямо как тот колобок: и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. И еще раз уйду, и еще – кого бы вы там не прислали.

Отбив Саакашвили, восторженная толпа довела его сначала до партийного офиса в Музейном переулке, а потом – до палаточного городка под Верховной Радой. Все это время корреспондент "Цензора" шел рядом и внимательно наблюдал за Саакашвили. Того бросало из огня в полымя: на Майдане ему стало дурно; понадобилось вмешательство врача. Но стоило толпе усилить скандирование – и Михо расцветал. Его недоброжелатели часто говорят о наркозависимости экс-одесского губернатора. Возможно. Но ровно так же на Саакашвили влияет экстаз толпы. Он сразу заводится, тонус подскакивает в разы: подлинный адреналиновый маньяк. В один из таких моментов, уже на улице Грушевского, мне удалось задать ему пару вопросов.

- Как чувствуете себя, Михаил?

- Я чувствую себя очень возвышенно, просто потрясающие люди! Я видел, как они рисковали жизнью…- тут он шумно втянул ноздрями воздух – ради справедливости!

- Какие впечатление остались от трех часов сидения внутри машины с сотрудниками СБУ?

- СБУ-шники ругали эту власть последними словами! – сказал Саакашвили и засмеялся. – Ругали как сапожники, понимаете?

- Так уж и ругали?

- Ругали власть и говорили, что она их использует!

"Миша, Миша, ты хороший! Ты победишь всех этих тварей!" - пропела ему невесть откуда взявшаяся немолодая женщина в сиреневой куртке. – Миша, мы за тебя готовы сражааааться!".

Радостная улыбка расплылась по Мишиному лицу. Он враз позабыл о корреспонденте, с которым только что беседовал.

Есть такое понятие: животный магнетизм. Он зачаровывает – пускай, в случае с нынешним Саакашвили, и немногих. Но для того, чтобы отбить Михо у полиции – хватило. И вот он уже со ступенек костела кричит о неграмотных ублюдках и импичменте для Порошенко. И со счастливой улыбкой идет в палаточный городок на Грушевского.

И ведь это человек, вся карьера которого в Украине отмечена неудачами, провалами и фиаско. Реформы на Одесчине – провалились, десяток местных кланов сделали все, чтобы указать норовистому губернатору, что он им здесь – не указ. И последние месяцы в области Саакашвили пустил все на самотек. Некоторые одесские коллеги рассказывали даже: вошел в сговор. Тут сказать сложно: свечки не держал – не знаю.

А позорное подыгрывание Березенко на выборах по округу? А бесконечные сшибки с Аваковым? А странное согласие на то, чтобы его – президента-реформатора, некогда фигуру мирового масштаба – натравливали на Яценюка? А многочисленные слухи о кокаине? А шумная, нахрапистая митинговая мифология? А неразборчивость в медийных (канал NewsOne) и финансовых (совсем не в одном Курченко дело) связях? А хамство в адрес журналистов? А неумение сосуществовать с другими оппозиционерами? Вспомните, сколько партий и организаций тихо, но решительно отошли в сторону, как только стало ясно, что Михо неудержимо окукливает вокруг себя пространство…

И при этом – он до сих пор умудряется оставаться на плаву. Во-первых, тот самый животный магнетизм. А во-вторых, может, осознавая тысячу его слабостей, часть людей понимает, что противостоят ему – люди зачастую малопривлекательные, коварные, трусоватые. Не готовые поставить на карту все. А вот Михо – готов. Правда, насколько его хватит, этого драйва вперемешку с фартом – да еще и при скромном человеческом ресурсе?

Есть ощущение, что хватит ненадолго.

КУРЧЕНКО+МИХО=ЛЮБОВЬ. ИЛИ ПОДДЕЛКА?

Выступление Генпрокурора депутаты слушали внимательно. Корреспондент "Цензора" - тоже. Понравились дельные пояснения Юрия Витальевича в ходе презентации ролика с аудиодоказательствами. Не понравились – трескучие полуугрозы и сверхнамеки. В 2005-м, в бытность министром МВД, Луценко зазывал Рината Ахметова на чай и показывал "альбомчики", перемежая все это искрометными шутками. В 2017-м Генпрокурор перечисляет через запятую присутствовавших на месте побега Саакашвили депутатов (преувеличивая роль одних и не замечая других) и бросает председателю фракции "Самопомощи" Олегу Березюку:

- Думаю, що вам найкраще було б сьогодні вийти в центр Львова, стати на коліно, поцілувати Національний Прапор і скласти мандат як визнання політичної ганьби вашої сили, яка діє за гроші Москви! Знаю, що мужності... Знаю, що мужності у вас на це ніколи не вистачить, тому зустрінемося у слідчого і в суді!

А что депутаты – поверили ли они в истинность представленных СБУ и Генпрокурором доказательств?

Чисто визуально – скорее да, чем нет. "Демоппозиционеры" взирали на экран, где показывали "кино", с мрачными лицами. О той самой пресловутой неразборчивости Михо в финансировании знают все, и теоретически – все могло быть. А тут еще и голос Курченко многие вроде признали, и длительность разговоров вызывает уважение…

В общем, часть умеренных оппозиционеров в меру отмежевалась от взбалмошного Михо.

Правда, слегка подташнивало от показательных речей коалиционных политиканов. И от этих подчеркнутых пасов на ход Генпрокурору. Ну, это когда, не дожидаясь суда, называют Саакашвили и его соратников российскими шпионами и путинскими наймитами. Или когда лидер фракции БПП Артур Герасимов с видом Архимеда, только что сделавшего открытие, проницательно спрашивает:

- І, Юрій Віталійович, питання дуже просте. Після того, що все ми побачили, після отієї інформації, яку ми всі почули тут, наскільки, з вашої точки зору, і згідно доказів причетна ФСБ Російської Федерації до фінансування і підтримки діяльності команди Саакашвілі в Україні?

Как говорил один сатирик, "я понимаю,что все очень ясно, но зачем же так пошло?".

Ну, и давайте почитаем отклики на послание Генпрокурора. В них, к слову, все не так однозначно. Хотя и в целом – неблагоприятно для Михаила Николозовича Саакашвили.

Виктория Сюмар, "Народный фронт": - Было интересно. Конечно, никто не сомневается в подлинности этих пленок. Все эти кое-кем озвученные сомнения – это игра на публику, желание выйти с красивой миной при плохой игре. Но это сделать не удастся, улики достаточно доказательны.

Светлана Залищук , БПП: (об упоминании Генпрокурором своего имени в списках депутов, содействовавших Саакашвили в побеге) "Я вообще никоим образом не то что не мешала; в момент, когда он сбежал, мы вместе с журналистами вообще смотрели пресс-конференцию Луценко. Это же полностью абсурд! Но мы сейчас изучаем возможность подать на него в суд – возможно даже коллективно".

Андрей Лозовой, РПЛ: Верю ли я в подлинность записей о контактах с Курченко? Верю. О некоторых подобных контактах я и раньше знал – но без тех подробностей, которые были в этих роликах. Знал, что Саакашвили ищет деньги. Он встречался с очень многими ресурсными персонажами. В особенности во время своих поездок по областям. И то, что эти люди были аффилированы с Партией регионов, его не волновало. Ничего святого нет!

Сергей Лещенко, БПП: Я думаю, что с той стороны были пранкеры, которые просто всех развели. Ну,что – кто-то голос Курченко идентифицирует? Вот, если Курченко позвонит вам – вы его отличите от голоса любого депутата мужского пола? Я в этом сомневаюсь…

Олег Петренко (внефракционный депутат, член "Национального корпуса" присутствовал на улице Трехсвятительской в тот момент, когда Саакашвили отбили у силовиков): Да, конечно, хочется каких-то экспертиз этих записей, в том числе международных. Но я не думаю, что представившая эти пленки сторона занималась бы фальсификацией. То есть я допускаю, что это правда. Да это могло быть – брать деньги у Курченко, сотрудничать с ним.

Сергей Власенко, "Батькивщина": Вопрос не в том, верю ли я в что-то или не верю. Скажу одно: если бы у нас был минимально независимый суд, это легкие деньги для адвоката. Потому что когда вам показываю какие-то елки, частично чьи-то руки, и идет какая-то аудиодорожка непонятно о чем и непонятно как – в суде это точно не доказательство! Я – к великому своему сожалению! – в очередной раз увидел политика Юрия Луценко, а не Генпрокурора. И ответы были политические, и оценки. Я не увидел профессионала, а увидел политика. Хорошего, площадного, яркого, народного – но не генпрокурора.

Что сказали у нас во фракции? У нас есть профессионалы, которые могут оценить техническую сторону. И один из членов нашей фракции сказал: если бы у меня было соответствующее оборудование, я бы сделал получше.

Мария Матиос, БПП: А у меня эти записи не вызвали сомнений. Интуитивно есть ощущение, что это не фальсификация. Почему? Понимаете, сейчас очень сложно подать фальсификацию в прямой эфир. Потому что у специалистов есть возможность разобрать эти записи по кирпичикам. И я все-таки надеюсь, что Генпрокурор – человек очень ответственный. И что он думает перед тем, как что-то оглашать. Такие вещи не оглашаются просто так…

Ну, так что, поверим интуиции писательницы Марии Матиос? Или проклянем лживых "барыг" и доверимся пламенному Михо?

Решать – читателю…

Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"