 Справа Каськіва: "У день екстрадиції я міг полетіти в будь-якому напрямку". Репортаж

Побачити Каськіва після Панами хотіло чимало журналістів. 1 листопада Печерський суд обрав йому запобіжний захід без присутності преси. Генпрокурор Луценко похвалився екстрадицією, опублікувавши фото екс-чиновника у Фейсбук. Сам Каськів парирував у тому ж Фейсбуці, що екстрадиція була добровільною. Щоправда, купити квиток екс-чиновник вирішив аж через рік, коли Панама ухвалила рішення про його екстрадицію. Простіше кажучи, Каськів згодився на спрощену процедуру, коли дізнався, що його видають.

У Панамі екс-чиновника виявили ще в серпні 2016. "Панама, Коста-Рика і Ямайка – країни, які я запланував відвідати в літню відпустку", - пояснював своє місцезаходження сам Каськів. Нагадаємо, що після подій Євромайдану він виїхав з України і певний час жив в Австрії, де значився керівником інвестиційної компанії.

Хорошу звістку ГПУ про екстрадицію Каськіва затьмарила невелика сума застави у 160 тис. грн, що як альтернативу до тримання під вартою визначив український суд. Причина була проста – Каськіву вручили підозру по епізоду про розтрату 7,5 млн грн на закупівлі послуг реклами. Приїхавши в Україну ще до вироку суду, гроші він демонстративно компенсував.

Водночас, за підрахунками журналістів, в часи Каськіва Держінвестпроект видав позики, наближеним до керівництва компаніям на 260 млн грн. Розслідування цих епізодів було передано Національному антикорупційному бюро. Відтак саме від нього в ГПУ порадили чекати нових підозр Каськіву. Однак невелику суму застави прокурор все ж оскаржив.

Інформація про апеляцію з’явилася на сайті суду. Але засідання двічі переносили – 13 і 23 листопада, оскільки суд першої інстанції ніяк не міг передати документи.

4 грудня, коли телекамери під дверима залу суду вже не чергували, близько 11 години розпорядник поцікавилась явкою учасників: "У справі Каськіва?" На її заклик підійшло двоє чоловіків. Пізніше з’ясується, що один із них прокурор, а інший – адвокат.

Всі є.

І Каськів?

І Каськів.

Пробую заговорити з адвокатом, але він уникає розмови. "Чому Ви не відповідаєте? Я журналіст, збираюся бути присутньою у судовому засіданні". Він реагує лаконічно: "Це Ваше право".

Сам Каськів з’являється у коридорі суду тільки через три години – саме з таким запізненням розпочався розгляд справи. Підозрюваний піднявся в зал засідань за дзвінком адвоката в останній момент.

4 грудня Каськіва в суді представляли два адвокати – Віктор Єрмолаєв і Ярослав Толкачов. Раніше ЗМІ писали, що Єрмолаєв вніс половину із 7,4 млн грн – йдеться про суму збитків, яку інкримінують Каськіву і яку він добровільно компенсував державі після повернення із Панами. Пізніше Єрмолаєв повідомив, що насправді це були гроші Каськіва.

Головуючий суддя Валерій Лашевич встановлює особу підозрюваного:

Владислав Володимирович КаськІв? (помилково наголошує на останньому складі, – ред.)

Так.

Ви народилися 1 грудня 1973 року в смт. Мельниця Подільська Борщівського району, Тернопільська область, громадянин України, вища освіта, одружений, зареєстрований у м.Києва, вул.Лютеранська,28-а. Раніше не судимий. Правильно?

Так, Ваша честь.

Суддя Лашевич озвучує суть апеляційної скарги, нагадує, що 1 листопада Печерський суд призначив Каськіву запобіжний захід з альтернативою у вигляді 160 тис. грн застави. Після цього прокурор ГПУ Василь Мальований подав скаргу, в якій вимагав збільшити заставу до 480 тис. грн.

Крім того, 23 листопада до суду надійшли доповнення до апеляційної скарги. Прокурор попросив визначити дію ухвали до 21 грудня, коли спливає строк дії досудового розслідування. Чинна ухвала припиняє діяти 9 грудня.

ЗАХИСТ ПРОТИ

"Я не вважаю, що це є доповненням до апеляції. Це нові апеляційні вимоги, які відрізняються кардинально від первісної апеляційної скарги, суттєво погіршують становище мого підзахисного. Вони подані поза межами строку на апеляційне оскарження", - сказав адвокат Єрмолаєв.

Прокурор Мальований, хоча йшлося саме про його скаргу, говорив небагато.

"Ми не бачимо ніякого погіршення умов, які вказані в моїй апеляційній скарзі. Лише враховуючи, що слідчим суддею було визначено строк дії запобіжного заходу до 9.12. Разом з тим, строк досудового розслідування спливає 21.12… Прошу ухвалити нову ухвалу, якою застосувати до Каськіва В.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування… з альтернативою у вигляді застави в розмірі 480 тис. грн", - сказав прокурор.

Адвокат Толкачов узявся переконувати суддів, що Каськів виконує покладені на нього обов’язки.

"З часу застосування запобіжного заходу підозрюваний жодним чином не переховувався від органів досудового слідства. Це підтверджується викликами до слідчого, копії яких я хочу долучити… Перший виклик в усному режимі. Далі виклики за повістками. Є відмітки, коли особа з’являлася", - сказав адвокат Толкачов.

Захист переконує, що Каськів не тікатиме, і долучає підтвердження того, що він здав документи для виїзду за кордон.

"Не зазначено в апеляційній скарзі, які саме документи, речі можуть навіть теоретично бути спотворені, знищені або сховані. Крім того, це суперечить матеріалам клопотання. Неодноразово розслідування цього кримінального провадження зупинялося на підставі того, що зібрані абсолютно всі докази. Прокурор не наводить, які ще мають бути зібрані документи, які обставини встановлені, якщо прокуратура навіть у ЗМІ декларує, що все зібрано, все готово для передачі до суду. Наступний ризик – це незаконний вплив на свідків у кримінальному провадженні. Стороні захисту не відкривалися ані у вигляді додатків до клопотання, ані в іншому вигляді, протоколи про допит жодного свідка. Тому незрозуміло, на яких свідків навіть теоретично може впливати підозрюваний, якщо свідків по кримінальному провадженні не заявлено", - сказав у своєму виступі адвокат Ярослав Толкачов.

На думку адвоката, у ГПУ достатньо часу для розслідування і вона може вкластися у строки, які суд визначив для дії обов’язків Каськіву, тобто до 9 грудня. Толкачов повідомив, що остання слідча дія відбулася 17 листопада – допитали підозрюваного.

Зрештою, у прокурора є законна можливість звернутися із клопотанням про продовження строку обов’язків. Поки ще не пізно.

Поки виступав адвокат, конвой, щоб не втрачати часу, провів в "акваріум" підозрюваного в іншій справі.

Виникають аналогії. Поки Каськів рік коротав у Панамі його земляк і фігурант інвестиційних схем Держінвестпроекту Іван Радик рік провів у СІЗО, не маючи змоги внести 13 млн грн застави.

Компанія "Сапфір Фінанс", директором якої був Радик, отримала 82 млн грн від ДП Нацпроект "Повітряний експрес". Частину цих коштів слідство шукає досі. Підлеглий Каськіва Геннадій Дьяченко, який очолював "Повітряний експрес, перебуває у розшуку. Відтак на лаві підсудних опинився тільки Радик.

У жовтні цього року, якраз коли Каськів активно збирався в Україну, Радик перестав говорити зі своїм адвокатом і реагувати на запитання суддів. У листопаді засідання з цієї причини довелось відкласти.

Адвокат Ярослав Яцишин наполягає на судово-психіатричній експертизі клієнта. Він повідомив про неадекватну поведінку Радика: неврівноваженість, що він відмовляється від їжі, став неохайний, а раніше безпідставно скаржився на переслідування з боку правоохоронних органів.

КАСЬКІВ: Я ЧОТИРИ РАЗИ ПРОПОНУВАВ СЛІДСТВУ СПІВПРАЦЮ

Суд дає слово Владиславу Каськіву.

"Більше місяця тому я повернувся в Україну в рамках добровільної екстрадиції. До цього я протягом трьох років чотири рази письмово направляв листи із пропозиціями про співпрацю слідству! Інтерпол ще рік тому відмовив Україні в моєму розшуку. Тобто я майже рік міг вільно пересуватися світом. В мене практично протягом всього часу перебування в Панамі був закордонний паспорт, але я жодного разу не скористався для виїзду будь-куди.

Я добровільно вніс кошти, які незалежно від кінцевого рішення суду повністю відповідають сумі інкримінованих збитків, і це я зробив, щоб ніхто не міг спекулювати на тему, що я наніс збитки державі.

Навіть у день моєї добровільної екстрадиції не існувало жодної заборони, щоб я міг полетіти у будь-якому напрямку іншому, ніж в Україну. Але я сьогодні стою перед Вами, прийнявши рішення про добровільну екстрадицію, з готовністю до розгляду суду.

Ми звернулися з проханням невідкладно передати справу в суд. Напевно, це об’єктивно після п’яти років розслідувань. Навіть присуджена на сьогодні застава не має сенсу. У нас іде повноцінна співпраця з прокуратурою. У мене немає жодного мотиву уникати слідства, і я глибоко зацікавлений в якнайшвидшому судовому розгляді моєї справи", - зазначає Каськів у своєму виступі.

Поки судді перебували в нарадчій, вдалося поставити кілька запитань нашому герою, але відповіді на більшість із них були однаковими.

Пане Каськів, чому Ви тільки тепер погодились на добровільну екстрадицію? Чому рік чекали в Панамі?

Я прийняв рішення, що ще не час давати коментарі, але я їх обов’язково надам.

А коли саме дасте?

Як тільки вирішу, що прийшов час (посміхається)

Тоді розкажіть щось непов’язане зі справою. Австрійська компанія Ozario GMBH які інвестиційні проекти реалізовує в Україні? (31.01.2017 Каськів ліквідував цю компанію)

Я вирішив не давати коментарів.

Чому? Як це може зашкодити?

Це не стосується справи. Прийняв таке рішення. Колись, як буде правильний час і правильні обставини.

Що цю компанію пов’язували з Фірташем – це не правда?

Це Ваші припущення.

А Ваше яке припущення?

… (Каськів розводить руками)

А чим це завадить, якщо Ви назвете інвестпроекти, що ця компанія реальна, а не фіктивна?

Я все сказав, що на сьогодні вважаю за доцільне.

А $600 тис. застави в Панамі – це свої кошти Ви внесли.

… (Каськів зітхає) Ну очевидно, що мої. Ви ж самі це розумієте.

Тобто Ви як колишній державний службовець мали кошти, щоб внести таку заставу?

Ви ж журналіст маєте всі права, щоб досліджувати всі обставини. Сподіваюся, якщо Ви це зробите, Ви для себе виявите відповіді абсолютно очевидні.

Було б непогано, якби Ви, скажімо так, допомогли нам у цьому.

Я лише можу обіцяти, що обов’язково прокоментую…

Каськів не встиг договорити. Секретар суду попросила всіх встати. У зал зайшли судді, щоб зачитати ухвалу. Ймовірно, він мав закінчити репліку тим, що прокоментує, коли настане зручний для нього час.

Після засідання Каськів, пересвідчившись, що усе залишилося без змін, уже не хотів говорити. Мовчки, у компанії адвоката Єрмолаєва він вийшов з приміщення суду.

Але, схоже, незабаром, ми знову побачимо його в суді і вже у статусі обвинуваченого. Цілком можливо, що розслідування щодо Каськіва буде закінчено найближчими днями. Питання тільки в тому, чи буде справа для нього єдиною.

Ірина Салій, Цензор.НЕТ