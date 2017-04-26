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"Через 5 лет ситуация будет совсем другая - будут нормальные дороги. А еще через 5 лет мы будем гордиться украинскими дорогами"
В. Гройсман, премьер-министр Украины
(А еще через пять лет мы снова начнем латать украинские дороги)

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 26.04.2017
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 Гройсман (42)
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Цензор.НЕТЦитаты"Через 5 лет ситуация будет совсем другая - будут нормальные дороги. А еще через 5 лет мы будем гордиться украинскими…
 
 
 
 
 
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