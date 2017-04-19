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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 132855

"У России нет проблем с голодом, у нее мировоззренческие проблемы - она не верит в демократию и права человека"
П. Порошенко, президент Украины
(В России эти слова признаны матерными и за них уже сажают в тюрьму)

28
230
 
 19.04.2017
  10231
 Порошенко (112)
 ТОП недели

Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

87
390
 
 Гайдамака
18.06.2017
  3770
 Путін (1558)

Українці сподіваються, що наступна пряма лінія в Путіна буде на кардіограмі.

81
586
 
 Олександр
16.06.2017
  4438
 Путін (1558)

Смотрю я на нашу Галактику.
100 миллиардов звёзд.
10 миллиардов планетных систем.
И надо же было поселить русских на одной планете с нами!!!

74
1286
 
 YV
18.06.2017
  2458
 Росія (6672)

Он вышел из подворотни. Но стал президентом страны. А потом затащил в подворотню страну.

73
982
 
 YV
18.06.2017
  3898
 Путін (1558)

- В чём разница между РФ и ИГИЛ?
- В степени ответственности... ИГИЛ берёт на себя ответственность даже за теракты, совершённые не ею, а РФ не берёт на себя ответственность даже за те, что организовала и провела лично...

72
476
 
 Гайдамака
19.06.2017
  3477
 Росія (6672)

Достижение Путина за 17 лет: Европа обогревается сибирским газом, а Сибирь – дровами!

71
071
 
 ot63
20.06.2017
  3219
 Путін (1558)

Путин рассказал Оливеру Стоуну, как впервые встал на коньки в 60 лет, но лично меня больше интересует, в каком возрасте он их отбросит.

69
271
 
 Кот
17.06.2017
  2808
 Путін (1558)

Говорят, в ночь на Ивана Купала, Наталье Поклонской во сне явился Государь Николай II, весь такой нарядный, в парадном мундире и сказал:
- СУКА, ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

66
1278
 
 YV
16.06.2017
  3291
 Росія (6672)

Путин о внуках: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови..."

У потомственных чекистов кровь принцев может быть только на руках.

65
1176
 
 YV
18.06.2017
  2625
 Путін (1558)

-Почему в российских протестах участвует столько молодых людей?
-Просто те, кто родились при президенте Путине, не хотят при нём же и умереть.

65
267
 
 ot63
18.06.2017
  2900
 Путін (1558)

Украинцы! Честного президента хотите нанять? И депутатов? Откажитесь от гречки на выборах и от отключения мозгов в момент голосования. Жизнь она, вообще, как супермаркет. Выбор огромен, ассортимент рулит, но впереди касса и за все надо платить.

62
163
 
 ot63
21.06.2017
  2634
 вибори (1036)

Удачный бизнес Оливера Стоунa: снял фильм "Comandante" о Фиделе Кастро - тот вскоре помер, снял фильм об Уго Чавесе "Mi Amigo Hugo" - тот тоже помер, лёгкая рука... Покупайте попкорн, смотрите "The Putin Interviews"

62
668
 
 санитар шестой палаты
22.06.2017
  2178
 Путін (1558)

Самый короткий анекдот от Путина:

Медведчук - украинский националист.

61
263
 
 Злой казак
16.06.2017
  2919
 Медведчук (99), Путін (1558)

Россиянина спрашивают:
- Вы Пушкина читали?
- Нам некогда читать Пушкина - мы им гордимся!

60
363
 
 Старый зольдат
21.06.2017
  1846
 Росія (6672)

Путин в Росии - лучшая прививка от царя в Украине.

60
363
 
 ot63
19.06.2017
  3546
 Путін (1558)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты"У России нет проблем с голодом, у нее мировоззренческие проблемы - она не верит в демократию и права человека" П.…
 
 
 
 
 
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