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Скоро брехун-ТВ проведет в Крыму передачу на тему:"Если в кране нет воды...
Отгадайте, кто ее выпил?" Пора, чтобы скрыть истинную причину проблемы и запудрить мозги жителям.
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"Если в кране нет воды..." - На этот раз будут виноваты украинцы.
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Сильно много "роттенбергов" в окружении москвитского царя, поговорку могут и запретить...
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- Фамилия?
- Кац
- Национальность?
- До аннексии Крыма - еврей, после аннексии Крыма - русский.
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