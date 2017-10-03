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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1697) Киев (18296) налоговая милиция (1656) ГФС (3296)

 Налоговики ликвидировали незаконный склад алкоголя в Киеве. ФОТОрепортаж

Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры ликвидировали подпольный склад ликероводочных изделий и изъяли почти 600 литров алкоголя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины было установлено, что в одном из гаражных боксов в Днепровском районе г.Киева незаконно хранятся с целью сбыта подакцизные товары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики Киевщины ликвидировали два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

По результатам обысков, проведенных по решению суда в гаражном боксе и автомобиле Mitsubishi Pajero, которым подакцизные товары транспортировались с целью сбыта, из незаконного оборота изъято почти 600 литров ликероводочных изделий (коньяк, водка, вино, шампанское, ликер, текила, виски, ром, вермут, джин, бурбон и др.), без марок акцизного налога, в том числе водку, разлитую в тетрапак и пластиковые емкости.

Общая стоимость изъятых ликеро-водочных изделий превышает 565 тыс. грн.

Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

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разговариваю сегодня с соседкой бабулька божий одуванчик. спрашивает у меня,ты новости не смотрел? правда, что захарченко посадили? я в ступоре? что ей ответить и не знаю...
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І це СКЛАД? Схоже пацани від жінок приникали, щоб було з чим на рибалку чи шашлики поїхати. На склад не тягне явно.
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