 Налоговики на Волыни ликвидировали подпольную АЗС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины установлено, что в г. Луцк на земельном участке, право собственности на который принадлежит местному жителю, работает подпольная АЗС, где осуществляется смешивание, разлив и реализация дизельного топлива неизвестного происхождения без разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 14,5 тонн дизельного топлива и оборудование для розлива. Общая стоимость изъятого составляет 490 тысяч гривен.
В настоящее время решается вопрос о назначении судебных экспертиз.
Продолжаются следственные действия.
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Главное, какая крыша!!
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а то что висит? перчатки одноразовые?
какая чистоплотность...
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