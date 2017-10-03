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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (300) Волынь (662) налоговая (861) ГФС (3296)

 Налоговики на Волыни ликвидировали подпольную АЗС. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольной АЗС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины установлено, что в г. Луцк на земельном участке, право собственности на который принадлежит местному жителю, работает подпольная АЗС, где осуществляется смешивание, разлив и реализация дизельного топлива неизвестного происхождения без разрешительных документов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селе Ивано-Франковской области налоговики ликвидировали незаконную АЗС: стоимость изъятого - 750 тыс.грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 14,5 тонн дизельного топлива и оборудование для розлива. Общая стоимость изъятого составляет 490 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебных экспертиз.

Продолжаются следственные действия.

Налоговики на Волыни ликвидировали подпольную АЗС 01Налоговики на Волыни ликвидировали подпольную АЗС 02Налоговики на Волыни ликвидировали подпольную АЗС 03Налоговики на Волыни ликвидировали подпольную АЗС 04

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Легально открыть такой бизнес не реально для ЧПэшника!
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Скільки років працювала,а тепер на тобі-підпільна! Нічого,зараз занесуть зелених американських грошей,і все буде гаразд...
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А у нас в Северодонецке, такая же подпольная, возле автовокзала продолжает торговать дизтопливом "без рэрэшкод"...
Главное, какая крыша!!
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- А я то думаю, почему бакс взлетел сегодня до 27.10!
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В Запорожье, если не ошибаюсь, целая ночлежка сгорела вместе с людьми - и то ее никто не видел, а тут какая-то АЗС с одним автоматом для заправки
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а шо там с нефтебазой сгоревшей под Киевом и с нефтью пашинского? разоблачили? или это мелочь по сравнению с подпольной ( т.е.без крыши ) заправкой?
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офигеть!
а то что висит? перчатки одноразовые?
какая чистоплотность...
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Заправляю свого Т4 на подібних заправках. Наливають чесно, на відміну від мережевих АЗС (75л-до повного, тоді як на ВОГ, ОККО-80-82л), розхід палива-7,5л/100км-теж нормально. Ціна останній раз була 19грн/л. Там також заправляються великі фури по 1000л, і різний дрібязок типу-25-30л. Ніхто не жаліється. Не поступають податки у бюджет? А ,по моєму, різниці не видно- в 90-х дороги і то були кращі, принаймі на переферії.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Волыни ликвидировали подпольную АЗС. ФОТОрепортаж
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