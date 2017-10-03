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 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
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 Нетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли. ФОТОрепортаж

В Польше произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие на ремонтируемом участке автомагистрали A4 в направлении Вроцлава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, недалеко от транспортных развязок Бжезимеж и Вроцлав Восток в машины, стоявшие в дорожном заторе, на полной скорости въехал грузовик. Погибли два человека, которые ехали в одном из легковых автомобилей, стоявших в пробке. Виновником ДТП является гражданин Украины. По информации полиции, мужчина употреблял перед этим алкоголь.

В результате ДТП погибли два жителя Подкарпатского воеводства. Обоим погибшим мужчинам было примерно по 30 лет. Еще четыре человека получили травмы, один - тяжелые.

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Полиция информирует, что автомобили стояли в пробке, поскольку неподалеку произошла другая авария. Украинский водитель грузовика не заметил машины и влетел в них на полной скорости. Протараненный легковой автомобиль въехал в другой грузовик, стоявший впереди.

Спасателям пришлось срезать крышу, чтобы вытащить людей из транспортного средства.

Как отмечается, в организме украинца было обнаружено 0,4 промилле алкоголя.

Нетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли 01Нетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли 02Нетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли 03Нетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли 04Нетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли 05

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в Польщі бидляк відповість по повній, бо в нас би відкупився
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любымие ими Е39 и С5 в состоянии мусор, тоже не очень надежные авто...
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Наверное все зависит от региона) Но в Киеве больше чем А6 С5 нет наверное ничего. Е39 на втором месте, 46 тоже много. Мерсов лупатых особо не видно. Но недавно под офисом киевским у нас стоялбляхер w210, крашеный кисточкой впервые такое чудище видел До этого помню в детстве так крашеный запорожец встречал
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в ЕС примерно 550 млн населения и все на еврономерах-и только гордая Украина на деу анусах по цене мерседеса
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твоя тоска понятна, но если вдруг снизят пошлины и отманят акциз на автошрот ты же станешь еще несчастней. Билив ми
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тепер відповість по Закону, хоча в Україні був випадок коли польського водія в такому ж стані швиденько кудись відвезли.
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випив не багато, десь пляшку пива, але цього достатньо щоб сісти по повній програмі.
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Скотина млять , шо еще можно сказать ..Скорее всего уснул тварь на секундочку за кермом и две жизни как ветром сдуло..
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бачу за управлінням каміонів зовсім молодих хлопців, не сумніваюсь у їх вмінні кермувати, та морально-психологічна частина підготовки, невід"ємна частина професіоналізму, значно шкутильгає - це і приводить до таких трагедій, і в нашій державі сьогодні з цим нічого не зробиш, бо за гроші можна купити і посвідчення на управління космічним кораблем; це велика біда, бо, коли бог дороги, каміонщик, таке творить, то що чекати від простих аматорів
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жах який.. Чи заснув за кермом, чи знепритомнів, бо 0,4 промілле це ні про що. Жах!!
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незабувайте про тахо -летів скоріше на відстій , ну і невстиг загальмувати .
В Голландії 0,3 проміле поріг отже це може також бути наслідком особливого травлення організму.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли. ФОТОрепортаж
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