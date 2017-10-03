 Нетрезвый украинец устроил смертельное ДТП в Польше, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, недалеко от транспортных развязок Бжезимеж и Вроцлав Восток в машины, стоявшие в дорожном заторе, на полной скорости въехал грузовик. Погибли два человека, которые ехали в одном из легковых автомобилей, стоявших в пробке. Виновником ДТП является гражданин Украины. По информации полиции, мужчина употреблял перед этим алкоголь.
В результате ДТП погибли два жителя Подкарпатского воеводства. Обоим погибшим мужчинам было примерно по 30 лет. Еще четыре человека получили травмы, один - тяжелые.
Полиция информирует, что автомобили стояли в пробке, поскольку неподалеку произошла другая авария. Украинский водитель грузовика не заметил машины и влетел в них на полной скорости. Протараненный легковой автомобиль въехал в другой грузовик, стоявший впереди.
Спасателям пришлось срезать крышу, чтобы вытащить людей из транспортного средства.
Как отмечается, в организме украинца было обнаружено 0,4 промилле алкоголя.
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В Голландії 0,3 проміле поріг отже це може також бути наслідком особливого травлення організму.
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