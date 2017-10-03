 "Веселая компания" братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж

На начало работы Рады в зале зарегистрировались 336 нардепов.
Сегодняшний рабочий день Рады начался с выступлений представителей фракций. В частности нардеп Рефат Чубаров (БПП) рассказал о ситуации в оккупированном Крыму: "48 крымчан стали политзаключенными. Ситуация ухудшается".
После этого нардепы продолжили рассматривать поправки в законопроект об изменениях в процессуальные кодексы, который запускает судебную реформу в действие. В итоге спустя семь пленарных дней после начала рассмотрения, нардепы одобрили принятие судебной реформы.
После этого нардепы решили сегодня работать до упора и без обеда, и приступили к рассмотрению пенсионной реформы. В ходе рассмотрения правок уже к пенсионной реформе в заседании объявляли 15-минутный перерыв из-за задымления. Позже выяснилось, что причиной задымления было замыкание в одном из пультов для голосования.
Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Нардеп Борислав Розенблат общается с коллегой.
Михаил Гаврилюк (НФ, слева) и Юрий Тимошенко (НФ, справа).
Ефим Звягильский ("Оппоблок") здоровается с коллегой Хвичей Мепаришвили (НФ).
Антон Киссе ("Видродження", справа) с коллегой.
Олег Ляшко (РП) о чем-то дискутирует со спикером Рады Андреем Парубием.
Вице-спикер Оксана Сыроид подошла пообщаться к нардепам от "Самопомочи".
Наталья Королевская ("Оппоблок") прогуливается залом Рады, пока ее коллега Юрий Мирошниченко ("Оппоблок") изучает что-то в своем телефоне.
После работы на прошлой недели с избирателями, согласно каледаря Рады, народные избранники активно общались друг с другом. В частнсоти, депутаты от БПП внимательно слушают своего коллегу.
Сергей Власенко ("Батькивщина", слева), и Александр Абдуллин ("Батькивщина", справа).
Александр Бакуменко (БПП, в коричневом пиджаке) обнимается с коллегой.
Александр Опанасенко ("Самопомич") делает селфи.
"Веселая компания": Нардепы от "Оппоблока" Татьяна Бахтеева, Михаил Добкин (по центру, в белой рубашке), объявивший после сегодняшнего принятия судебной реформы о выходе из партии, и его брат Дмитрий Добкин (слева) над чем-то смеються.
Александр Фельдман ("Воля народа") присоединился к разговору коллег.
Дмитрий и Михаил Добкины.
Мустафа Найем (БПП), Светлана Залищук (БПП) и Юрий Деревянко о чем-то бесседуют, пока их коллега Сергей Лещенко (БПП) что-то изучает в своем смартфоне.
Лещенко пришел в Раду в носках с авокадо.
Петр Сабашук (БПП) пришел сегодня в Раду в джинсовке.
Сабашук и Сергей Куницын (БПП).
Бакуменко разговаривает по своим смарт-часам.
Сергей Кивалов ("Оппоблок") общается с коллегой Виктором Королем (БПП).
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Аж глаза выпучил.
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Дивлячись на типового українського депутата, чомусь хочеться йменувати його на англійський манер: Член парламенту...
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- Какой кофылёк? (с)
лицо которое сегодня управляет государством, пишет для народа законы и рассказывает
как жить дальше ..и таких 96% в правительстве .. и как такая земля досталась идиотам ?
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Ну почему же "над чем-то"? Над нами.
И, кроме того, смеются пишется без мягкого знака.
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Все мы, братцы, свиньи.
Нынче дали нам, друзья,
Целый чан ботвиньи.
Мы по лавочкам сидим,
Из лоханочек едим.
Ай-люли,
Ай-люли,
Из лоханочек едим.....к сожалению по другому не скажешь.
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сироты?
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