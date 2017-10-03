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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Веселая компания" братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня Верховная Рада рассматривает судебную и пенсионную реформы.

На начало работы Рады в зале зарегистрировались 336 нардепов.

Сегодняшний рабочий день Рады начался с выступлений представителей фракций. В частности нардеп Рефат Чубаров (БПП) рассказал о ситуации в оккупированном Крыму: "48 крымчан стали политзаключенными. Ситуация ухудшается".

После этого нардепы продолжили рассматривать поправки в законопроект об изменениях в процессуальные кодексы, который запускает судебную реформу в действие. В итоге спустя семь пленарных дней после начала рассмотрения, нардепы одобрили принятие судебной реформы.

После этого нардепы решили сегодня работать до упора и без обеда, и приступили к рассмотрению пенсионной реформы. В ходе рассмотрения правок уже к пенсионной реформе в заседании объявляли 15-минутный перерыв из-за задымления. Позже выяснилось, что причиной задымления было замыкание в одном из пультов для голосования.

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 01

Нардеп Борислав Розенблат общается с коллегой.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 02

Михаил Гаврилюк (НФ, слева) и Юрий Тимошенко (НФ, справа).

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 03

Ефим Звягильский ("Оппоблок") здоровается с коллегой Хвичей Мепаришвили (НФ).

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 04

Антон Киссе ("Видродження", справа) с коллегой.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 05

Олег Ляшко (РП) о чем-то дискутирует со спикером Рады Андреем Парубием.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 06

Вице-спикер Оксана Сыроид подошла пообщаться к нардепам от "Самопомочи".

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 07

Наталья Королевская ("Оппоблок") прогуливается залом Рады, пока ее коллега Юрий Мирошниченко ("Оппоблок") изучает что-то в своем телефоне.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 08

После работы на прошлой недели с избирателями, согласно каледаря Рады, народные избранники активно общались друг с другом. В частнсоти, депутаты от БПП внимательно слушают своего коллегу.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 09

Сергей Власенко ("Батькивщина", слева), и Александр Абдуллин ("Батькивщина", справа).

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 10

Александр Бакуменко (БПП, в коричневом пиджаке) обнимается с коллегой.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 11

Александр Опанасенко ("Самопомич") делает селфи.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 12

"Веселая компания": Нардепы от "Оппоблока" Татьяна Бахтеева, Михаил Добкин (по центру, в белой рубашке), объявивший после сегодняшнего принятия судебной реформы о выходе из партии, и его брат Дмитрий Добкин (слева) над чем-то смеються.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 13

Александр Фельдман ("Воля народа") присоединился к разговору коллег.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 14

Дмитрий и Михаил Добкины.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 15

Мустафа Найем (БПП), Светлана Залищук (БПП) и Юрий Деревянко о чем-то бесседуют, пока их коллега Сергей Лещенко (БПП) что-то изучает в своем смартфоне.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 16

Лещенко пришел в Раду в носках с авокадо.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 17

Петр Сабашук (БПП) пришел сегодня в Раду в джинсовке.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 18

Сабашук и Сергей Куницын (БПП).

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 19

Бакуменко разговаривает по своим смарт-часам.

Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 20Веселая компания братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября 21

Сергей Кивалов ("Оппоблок") общается с коллегой Виктором Королем (БПП).



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толковая идея. Достойна воплощения в жизнь. На худой конец можно слегка отойти от традиционного сценария с домом профсоюзов и сжечь скотов прямо в Верховной Зраде.
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мене переповнює відчуття гидоти і ненависті, коли подивився на тик тупих, жирних, скотовиблядків
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Газенваген им. доктора Менгеля им точно поможет.
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Смотришь на эти морды , и в голове крутится такой вопрос , в ВР есть хоть один украинец ?
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допа младший йогой занялся - поза мудреца
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У добкина кнопка загорелась...
Аж глаза выпучил.
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судя по фото это типичные снобы, наркоманы, бл@ди, геи, ну и просто пид@ры. Что в принципе одно и тоже. Плачет по ним" Бабий Яр 2.0". Искренне прошу прощения за мой английский.
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А гаврилюк нехерово устроился! Вот ,что значит в нужном месте, в нужное время голой жопой засветить.
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Выкатить бы Максим, да очередью по этим тварям.....
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максимом можно не успеть- бомбой млять накрыть всех
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))) Ти там цих спочатку пошинкуй.
"Веселая кампания" братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября - Цензор.НЕТ 4461
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мне чего то вспомнился сразу сюжет из газотравкой кацапами в концертном зале "НОРД ОСТ". Газа напустить и патроны для фронта сберечь.
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Они все друг другу родные, только Народу спектакль показываю, что есть власть и оппозиция.
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Да уж. Здание с этими свиньями кацапские диверсанты трогать точно не будут. Скорее будут охранять своих "коллег".
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Какие мерзкие и жирные рожи. Особенно у окупационного блока ...
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Этот блок ничем не лучше и не хуже других, все дело лишь в пиаре.
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не, здание красивое его жаль. а нельзя ли их сжечь где то на стороне?
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Братан старшего добкина полез за косячком в носки!
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думаю от носков своих его больше штырит чем от косячка
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мерзота, но самая большая гадость- это гора гов-на звягильский, сам и вся семья ублюдочная живут в израиле и тут грабят народ, оно гаже дохлой крысы
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***
Дивлячись на типового українського депутата, чомусь хочеться йменувати його на англійський манер: Член парламенту...
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Блін, а шо там допа старшОй робить?! Воно ж дебільне нах!
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братья добкины уникальные штемпы. как говорят - два брата акробата, один муй другой лопата.
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и эти люди запрещают нам ковыряться в носу
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ну как можно было допкина младшего проводить в парламент, он ведь психически болен и наркоман, что это за депутаты? всех бы выжечь напалмом вместе со зданием рады
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"Россия заняла третье место по объему инвестиций в экономику Украины. В течение января-июня 2017 года инвесторы из РФ вложили в «незалежную» $ 4,4 млрд. Впереди нас только Кипр с показателем $ 9,9 млрд. (25,5% от общего объема) и Нидерланды - $ 6,3 млрд. (16,2%). Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил Госстат Украины. Мало того. По данным статистического ведомства, Россия остается крупнейшим торговым партнером «незалежной». Причем взаимный торговый оборот, как оказалось, растет." - А это уже вопрос не к жоппоблоку а к вождям Майдана...
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У кацапстані тільки офіційно зареєстрованих 4 млн. наших висококваліфікованих працівників з громадянством України. Ще з 10 млн., як мінімум українців без громадянства України. В принципі при таких розкладах при правильній координації та мотивації можна б було й РФ захопити, а ти дивуєшся, що вони сюди вкладаються. Завтра парашка розвалиться і вони переїдуть сюди.
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и куда же интересно они вложили? все отобрать немедленно.
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Ви ці фото показуєте, щоб рвотний рефлекс викликати?
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што бы больше пересечных громадян пошло повесилось)
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"Веселая кампания" братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября - Цензор.НЕТ 3869
- Какой кофылёк? (с)
лицо которое сегодня управляет государством, пишет для народа законы и рассказывает
как жить дальше ..и таких 96% в правительстве .. и как такая земля досталась идиотам ?
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Смотрю на их необременные разумом рожи, прикиды, и одна мысль приходит "да это же материал для психиатра!"
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младший добкин дрстает дозу из носка,но заметил палево...старший с нетерпением ждет результата,но пока слежку не увидел
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"Веселая кампания": Нардепы от "Оппоблока" Татьяна Бахтеева, Михаил Добкин (по центру, в белой рубашке), объявивший после сегодняшнего принятия судебной реформы о выходе из партии, и его брат Дмитрий Добкин (слева) над чем-то смеються.

============
Ну почему же "над чем-то"? Над нами.
И, кроме того, смеются пишется без мягкого знака.
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Оказывается Хвича в полтора раза толще Фимы (фото №3). А ведь когда-то Фима был первым...
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Глядя на фото, вспомнилось: в нашем домике - одни "комики"........(с)
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Лидируют в рейтинге идиотов (нычка в носке) как всегда два брата "клофелинщика"...
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Я свинья и ты - свинья,
Все мы, братцы, свиньи.
Нынче дали нам, друзья,
Целый чан ботвиньи.

Мы по лавочкам сидим,
Из лоханочек едим.
Ай-люли,
Ай-люли,
Из лоханочек едим.....к сожалению по другому не скажешь.
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сколько паразитов на шее народа! и вы еще ходите на выборы? 26 лет? вот потому они и смеются с нас!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Веселая компания" братьев Добкиных и Бахтеевой, Сабашук в джинсовке и разговор Бакуменко по смарт-часам: рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж
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