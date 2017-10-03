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 Фоторепортаж
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Памятка для россиянина, искушение Президента, депутат-саботажник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
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Памятка для россиянина, искушение Президента, депутат-саботажник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
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ПРОДАТЬ ЖЕНУ В СЕКС РАБСТВО (ЖИЗНЬ В РОССИИ) ---- посматрите это видео на ютуб , и поймите как меня тошнит от Росии и русских .

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ДУМАЮ В УКРАИНЕ КОНСТИТУЦИЯ И БИБЛИЯ ТАКЖЕ ФАНТАСТИКА ФАНТАСТИКИ
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Зачем пишешь с ошибками, ты же прекрасно владеешь русским языком
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Про депутата- каботажника - не понятно. ИМХО в Верховной Раде вообще все депутаты в потустороннем мире живут, в мире огромных зарплат, практически при коммунизме! С договорняками, обедами на 3 минимальных пенсий за раз и прочими маенькими прелестными атрибутами раскошной жизни!
Им плевать на народ, от их деятельности народу живется только хуже!
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Библия здесь при чём?
Пусть этот дерьмовый автор нарисует себя в аду..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПамятка для россиянина, искушение Президента, депутат-саботажник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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