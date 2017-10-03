Памятка для россиянина, искушение Президента, депутат-саботажник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Границы у России есть
Памятка
Искушение
Церковь и государство - едины!
Фантастика
Саботажник
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Им плевать на народ, от их деятельности народу живется только хуже!
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Пусть этот дерьмовый автор нарисует себя в аду..
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