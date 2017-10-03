 Адвокаты обвиняемых в теракте под Радой не добились отвода судьи. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд не установил нарушений при автораспределении дела.
Выяснилось, что двое судей в то время болели, у части судей закончились полномочия, некоторые были в отпуске, а судья Линнык уже превысил количество рабочих часов.
Также судья решил, что утверждения адвоката о влиянии на суд нардепа Антона Геращенко являются необоснованным допущением.
Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.
По факту событий 31.08.2015 в марте этого года в Николаеве к 6 годам тюрьмы был осужден активист "Свободы" и доброволец АТО Геннадий Дубров. Его обвинили в нанесении ударов сотрудникам правоохранительных органов, а также попытке похищения депутата облсовета.
В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.
В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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Одним-кидание гранаты в толпу-хулиганство, другим......... (читайте выше). Как-то непонятно с квалификацией))) Плюс, у подсудимых невидно никаких смягчающих обстоятельств....... И не больные они, и нет у них на иждивении несовершеннолетних детей и престарелых родителей((( И нет положительных характеристик от соседей и участкового...... Короче-конченые уголовники, которые пошли в АТО для удовлетворения своих низменных инстинктов (простите Пацаны-это сарказм) и жажды наживы....... Я правильно понимаю наше "правосудие"?????????? Панове порохоботы- просветите меня ????
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