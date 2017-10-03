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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Адвокаты обвиняемых в теракте под Радой не добились отвода судьи. ФОТО

Суд отказал адвокатам Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка в отводе судьи Виталия Циктича.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд не установил нарушений при автораспределении дела.

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Выяснилось, что двое судей в то время болели, у части судей закончились полномочия, некоторые были в отпуске, а судья Линнык уже превысил количество рабочих часов.

Также судья решил, что утверждения адвоката о влиянии на суд нардепа Антона Геращенко являются необоснованным допущением.

Адвокаты обвиняемых в теракте под Радой не добились отвода судьи 01

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Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.

По факту событий 31.08.2015 в марте этого года в Николаеве к 6 годам тюрьмы был осужден активист "Свободы" и доброволец АТО Геннадий Дубров. Его обвинили в нанесении ударов сотрудникам правоохранительных органов, а также попытке похищения депутата облсовета.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.


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Ну это ж не насиров, чтоб давать возможность судей менять. Кстати, где он? Шоколадная банда уже его выкупила ?
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О новый наследник судьи Юльки КИРЕЕВ.... тот теперь в розыске.. ну ну... а этого потом повесят на суку.....
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Да не было там ничего страшного под той зРадой...
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Рита, я тебе желаю, чтобы в твои трусы засунули гранату и она там рванула. И посмотрю, как "ничего страшного" от вывернутых кишок наружу. Там погиб мой родственник. И замажь рот г*вном и сопи молча!
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Родственник ? За таких родственников должно быть стыдно ! Он там шо делал,родственник твой,защищал воров от народа ? Ну тогда всё справедливо-кара Божья !
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Закон Всесленной еще никто не отменял....ходи и смотри под ноги
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Будут гибнуть враги Украины а меня ведёт Бог,мне незачем под ноги смотреть.
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Мадам. Не пеньтесь. Пацанчика конечно жалко, но кто его туда поставил и сколько Вы или родственники забашляли, чтобы мальца призвали в НГУ?????? А теперь кого-то хотите в чем-то обвинить?
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Ты дэбил? для того чтобы призвали в НГУ надо блат? мне Вас жалко...и печально за такое скудоумие(( А обвиняю и буду обвинять того, кто кинул гранату, и того, кто эту гранату положил в эту руку. Полагаю Гуменюк не бесплатно гранату бросал. За все содеянное надо отвечать.
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Во как пацанам накрутили))) Учитесь Киса........ Только как-то ассиметрично(((((
Одним-кидание гранаты в толпу-хулиганство, другим......... (читайте выше). Как-то непонятно с квалификацией))) Плюс, у подсудимых невидно никаких смягчающих обстоятельств....... И не больные они, и нет у них на иждивении несовершеннолетних детей и престарелых родителей((( И нет положительных характеристик от соседей и участкового...... Короче-конченые уголовники, которые пошли в АТО для удовлетворения своих низменных инстинктов (простите Пацаны-это сарказм) и жажды наживы....... Я правильно понимаю наше "правосудие"?????????? Панове порохоботы- просветите меня ????
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А как же все равны? Почему коррупционеры и сепары уже по 4 года меняют судей как перчатки а когда грохнули продажных мусоров которые защищали корыто Барыг то закон здесь перестал действовать.
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Все равны)) Но кто-то ровнее))) Мужик,давший в табло полицаю или погранцу (точно не помню) при историчесом прорыве границы-в СИЗО. Полковник (на пенсии, работает в СБ НАК Нафтогаз) руководивший Беркутом и поставлявший спецсредства на Майдан- под ночным домашним арестом Как-то так.........
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То-же и при Яныке было...... Девченка, мать двоих детей, поджарившая яичницу на вечном огне- в СИЗО. Рафик- заехавший ночью на стоянку возле клуба, в невменяемом состоянии, разбивший 11 машин и покалечивший людей- на подписке...........
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Грохнули-то вообще лошарика(((( Там нужно командира судить..... Кто на такие мероприятия срочников выгоняет?????????
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАдвокаты обвиняемых в теракте под Радой не добились отвода судьи. ФОТО
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