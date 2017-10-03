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Все про:задержание (6275) Нацполиция (8943) прокуратура (3217) ртуть (36) Донецкая область (4727)

 Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции задержан за продажу 7 кг ртути.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

Сообщается, что третьим следственным отделом следственного управления прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, перевозка, пересылка, хранение или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ).

Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура 01

Так, в правоохранительные органы области обратился гражданин с информацией о том, что работник Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области намерен сбыть особо опасное вещество - ртуть.

Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура 02

"В понедельник, 2 октября, в ходе проведения спецоперации следователями прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО и Донецкого управления внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины "на горячем" задержан начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции, сразу после покупки у него особо опасного вещества - ртути, весом почти 7 кг", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакет с 8 кг ртути обнаружен возле мусорного контейнера в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТО

Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура 03

Отмечается, что при задержании у полицейского изъят заранее идентифицированы денежные средства в сумме 10 000 гривен, которые он получил от продажи ртути.

Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура 04

Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура 05
Фото: пресс-служба прокуратуры в Донецкой области

Досудебное расследование, которое проводят следователи прокуратуры, продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.
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лайфхак.
если у вас 100% отбирают квартиру за долги - разбиваете по углам кучу термометров. на стенах пишете "квартира проклята" )) и пусть все кто там селятся сдыхают))
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он походу снег зимой эскимосам впарить может, талант однако ))))
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Наверно, просто мент. Еврей бы придумал какой-ньть более тонкий зехер. Например, снять лавэ за утилизацию этой самой ртути. Этакий круговорот ртути в природе.
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В Горловке в 60--80х у каждого пацана была своя бутылка ртути,игрались ей детки,медные монетки натирали,шарики по асфальту гоняли палочкой,и слушали в школе как патриоты выливали ртуть в землю,что бы она не досталась немцам.
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С 90х годов завалялась, "красной ртутью" так называемой торговал?
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Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути
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Самое интересное. что кроме как во временно оккупированной Горловке, столько ртути взять больше и негде. Т.е. оно еще и с оккупантами дела имело...
Ну разве что где-то хранились еще древние, довоенные запасы. Но в такое очень трудно поверить с учетом цены на ртуть.
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вокруг любой тяговой подстанции можно накопать старых ртутных выпрямителей . в советские времена их просто закапывали под забором. в самом маленьком кубиков 100 будет
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Кстати в гараже стоит банка и ртуть в воде,ну градусник бахнул и собрал.Вопрос куда ее у нас можно сдать,ну не выкидывать же яд все таки.Градусники продают ,а бой хрен куда сбагришь.
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Ртуть дезактивируется простой марганцовкай. Набросай её в воду и можешь хранить вечно!
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Хм. Что интересно ...сама ртуть не ядовита!!! Ядовиты ее пары.
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ЛЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА
В древние времена и в раннем Средневековье врачи широко применяли для лечения сифилиса ртуть в виде мази и вдыхания паров. (С)
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очень эффектно смотрится на ютубе как руки моют в ртути.....
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А зачем продавать или покупать ртуть? Что с нее в кустарных условиях можно сделать ? Просветите.,плиз.Я в юношестве делал ртутную антенну. Класная вещь , но к вечеру после включения ее ,приехали с военного аэродрома с поисковиком на крыше бобика.. Чуть не поймали, падлы. Но обошлось.
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Если исключить диверсии, с помощью ртути можно добывать золото из радиодеталей, микросхем и т. д.
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Э, тут нет глупых и доверчивых к россказням ПТУ-шников девушек.. Не надо только пиздеть про "ртутную антенну". Расскажи ещё, как красной ртутью торговал по 38 тыс $ за кило, но тут приехало ЦРУ и чуть не поймали, падлы. Но обошлось
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И что? тебя интересует цена или последствия? Его полно в официальной\неофициальной продаже. Относительно недорог. Может, ты его путаешь с цезием или полонием?
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От продажи песка ничем не отличается. Ты его точно с чем-то путаешь...
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Вот он, кризис непонимания.... Я пытаюсь намекнуть, что ртуть - это не колхицын, и её продажа НЕ УЖАСНЕЙ чем продажа висмута....
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бедные полиционэры.......... питаков на шлюх нехватает надо поднимать зарплату!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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