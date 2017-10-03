 Начальник конвоя ИВС Бахмутского отдела полиции пытался продать 7 кг ртути, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.
Сообщается, что третьим следственным отделом следственного управления прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, перевозка, пересылка, хранение или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ).
Так, в правоохранительные органы области обратился гражданин с информацией о том, что работник Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области намерен сбыть особо опасное вещество - ртуть.
"В понедельник, 2 октября, в ходе проведения спецоперации следователями прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО и Донецкого управления внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины "на горячем" задержан начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции, сразу после покупки у него особо опасного вещества - ртути, весом почти 7 кг", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при задержании у полицейского изъят заранее идентифицированы денежные средства в сумме 10 000 гривен, которые он получил от продажи ртути.
Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Фото: пресс-служба прокуратуры в Донецкой области
Досудебное расследование, которое проводят следователи прокуратуры, продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.
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если у вас 100% отбирают квартиру за долги - разбиваете по углам кучу термометров. на стенах пишете "квартира проклята" )) и пусть все кто там селятся сдыхают))
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Навевает.
)))
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почти 7. Значит полная.
)))
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Самое интересное. что кроме как во временно оккупированной Горловке, столько ртути взять больше и негде. Т.е. оно еще и с оккупантами дела имело...
Ну разве что где-то хранились еще древние, довоенные запасы. Но в такое очень трудно поверить с учетом цены на ртуть.
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нюхать низзя, а пить можно
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В древние времена и в раннем Средневековье врачи широко применяли для лечения сифилиса ртуть в виде мази и вдыхания паров. (С)
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