 Полиция задержала торговца оружием в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Нацполиции области Олега Золотоноши на странице в Facebook.
Злоумышленник задержан по ст.208 УПК Украины, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В ходе обыска у него изъято арсенал оружия: автомат АКС-74 калибра 5,45 мм; 4 ед. РПГ-26; 2 ед. РПГ-18; 40 ед. ВОГ-25; 17 гранат ГРД-5; 13 гранат Ф-1; 21 ед. УЗГМ-2; 2 гранаты РГО; 1 граната РГН; тротиловая шашка весом 600 гр.; 644 патрона калибра 7,62 мм. к АК; 3640 патронов калибра 7,62 мм. ЛПС (к СВД); 277 патронов калибра 5,45 мм. к АК; пулемет ПКТ калибра 7,62 мм.; пулеметная лента с патронами калибра 7,62 мм. ЛПС в количестве 18 ед.; снаряд калибра 30 мм.; патрон калибра 14,5 мм.;
4 сигнальные ракеты.
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На черном рынке оружия пулеметом или противотанковым гранатометом уже никого не удивишь...
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Хотя, пулеметами и раньше баловались.)))
Мне 62 года, а впору моей школьной юности помню чувака, который продавал МГ-43 и ведро патронов к нему за... 50 советских рублей. Пулемет был абсолютно годный. Только следы внешней коррозии, а так и ствол чистенький и детали затвора хоть куда. Такая низкая цена была только в связи с тем, что патроны были россыпью. Ленты не было. А необходимость вставлять патроны руками один за другим в пулемет конечно очень сильно снижала цену товара. )))
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Но возможные сообщники не должны знать, что одного из них уже повязали.
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(Бери вооружайся если жизнь дорога
Сегодня каждый ищет и находит рядом врага... (А.Крупнов, "Война" 1996 г.)
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