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 Полиция задержала торговца оружием в Запорожье. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно со спецподразделением "КОРД" задержали жителя Запорожья 1980 года рождения, который занимался сбытом оружия и боеприпасов на территории области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Нацполиции области Олега Золотоноши на странице в Facebook.

Злоумышленник задержан по ст.208 УПК Украины, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе обыска у него изъято арсенал оружия: автомат АКС-74 калибра 5,45 мм; 4 ед. РПГ-26; 2 ед. РПГ-18; 40 ед. ВОГ-25; 17 гранат ГРД-5; 13 гранат Ф-1; 21 ед. УЗГМ-2; 2 гранаты РГО; 1 граната РГН; тротиловая шашка весом 600 гр.; 644 патрона калибра 7,62 мм. к АК; 3640 патронов калибра 7,62 мм. ЛПС (к СВД); 277 патронов калибра 5,45 мм. к АК; пулемет ПКТ калибра 7,62 мм.; пулеметная лента с патронами калибра 7,62 мм. ЛПС в количестве 18 ед.; снаряд калибра 30 мм.; патрон калибра 14,5 мм.;
4 сигнальные ракеты.

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Идет четвертый год войны...

На черном рынке оружия пулеметом или противотанковым гранатометом уже никого не удивишь...
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ПС
Хотя, пулеметами и раньше баловались.)))
Мне 62 года, а впору моей школьной юности помню чувака, который продавал МГ-43 и ведро патронов к нему за... 50 советских рублей. Пулемет был абсолютно годный. Только следы внешней коррозии, а так и ствол чистенький и детали затвора хоть куда. Такая низкая цена была только в связи с тем, что патроны были россыпью. Ленты не было. А необходимость вставлять патроны руками один за другим в пулемет конечно очень сильно снижала цену товара. )))
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Не розповідайте,я місця собі не знайду потім.Цеж колекційна річ,та і їсти воно непросить...
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MG-43 випустили у 2001 році, а Ваш знайомий продавав або MG-34 або MG-42
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Да покажите наконец фото!!!!!!!!! Страна должна своих героев!!! А так все это выглядит на фейковые акции для того что бы убедить в своей нужности и профпригодности. Любой может выложить фото еще покруче.
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Страна конечно должна знать своих героев.
Но возможные сообщники не должны знать, что одного из них уже повязали.
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Нихреново так парниша вооружился...
(Бери вооружайся если жизнь дорога
Сегодня каждый ищет и находит рядом врага... (А.Крупнов, "Война" 1996 г.)
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Зато главный оружейный барон муженко подыскивает новую жертву(склад БП).Думаю к лету оно будет слышно.
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Такого треба щимити.Я непроти чорного ринку набоїв,адже менти і дозвільна система наживаються на громадянах в офіційних місцях продажу вчетверо-вп"ятеро(це моя суб"єктивне судження)-але за гранатомети,гранати та кулемет треба жарити.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала торговца оружием в Запорожье. ФОТОрепортаж
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