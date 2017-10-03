 Незапароленный смартфон и фото российских позиций: подробности ликвидации разведчика террористов "Востока" бойцами 51-й бригады в августе 2014-го. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на сайте Newwest.mediа пишет Родион Шовкошитный.
"В тогдашнем секторе "Д" шли тяжелые бои в районе Саур-Могилы. 30 июля 51-я бригада заняла новые позиции у села Петровское и Мануйловка. Разведчик террористического батальона "Восток" Дмитрий Мажавия, позывной "Лис", шел в Петровское с Чистякового (в то время - Торез). Шел, обходя Мануйловку, вне дорог, полем. Одет был в грязные черные спортивные штаны и темную футболку. В руках нес пакет. Пройдя лесопосадку, он неожиданно для себя вышел на блокпост 51-й БРГ. Правда, от блокпоста там было только название. Никаких фортификационных сооружений, мешков с песком, ящиков от патронов или еще чего-то такого не было. Был вырыт небольшой окоп на полметра и сверху насыпь из того, что вырыли... Днем там было 4-5 военных, ночью оставалось только двое из-за нехватки места для укрытия".
Лис наткнулся на секрет из двух украинских воинов в 30 метрах от блокпоста.
"Привет, мужики", - стараясь не выдать волнения сказал террорист и, останавливаясь, пошел дальше. В ответ с ним поздоровались на украинском языке. Общение быстро зашло в тупик. "Лис" или занервничал, или переоценил свои силы. Клея дурачка, будто что-то хочет подарить бойцам, он полез в пакет рукой и вытащил из него гранату Ф-1. Она полетела в бойцов. Под футболкой у него был пистолет Макарова, но применить его не успел. Сверху, с блокпоста, за этим всем через прицел АК тихонько наблюдали двое солдат и среагировали моментально. Четыре отверстия в теле прекратили существование жителя Донецка, поборника непонятно чего. Бойцы из секрета успели отскочить за небольшой насыпь и не пострадали от гранаты", - пишет автор.
Во время обыска у террориста нашли: о дин сенсорный телефон и два кнопочных, пластиковое удостоверение батальона "Восток", дорогие баллистические наушники, ПМ, схему улиц Петровского с нужным домом, нарисованную на клочке бумаги, имя жительницы Петровского, которая должна его принять.
Выяснились, что террорист имел контакты в командовании коллаборационистов, с офицерами РФ, чеченами и другими иностранцами. На смартфоне были фотографии и видео Саур-Могилы, где он снимал своих собратьев.
Кроме того, там были фото и видео систем залпового огня и САУ с российскими номерами и опознавательными знаками видео с кавказскими наемниками; видеофиксация артиллерийских обстрелов позиций ВСУ. "Лис" также сделал фото с 20 террористами на фоне самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона". Все это можно использовать как очередное доказательство российского вторжения в международных судах, считает Шовкошитный.
Данные со смартфона скопировал на флешку начмед 1-й бтгр 51-й БРГ Назарий Гординяк. Еще одну копию сделали на ноутбук военнослужащего 51-й БРГ Тараса Трифонюка. Журнал дополнительно переписали в тетрадь, скрины из которого изложены.
Однако часть данных из журнала звонков было потеряно. На следующий день село обстреляла артиллерия, и телефон, который заряжался в штабе, чтобы переписать то, что осталось, был уничтожен вместе со штабом и ноутбуком Трифонюка. В общем насчитали 22 "входных" только в штаб. Обстрелы велись по всему населенному пункту и объектам. По складам ПМ материалов, боеприпасах и технике.
"Флешку со всеми материалами передали на тот момент генералу из штаба АТО, - отмечает автор. - Где она теперь и добавлены ли материалы к хоть какому-то делу на международные суды - неизвестно. Я спрашивал об этом у одного из руководящих офицеров генштаба, там об этом случае ничего не знают. В то же время данные из журнала звонков были переданы в другие руки, более практичные. Номера телефонов других террористов из записной книги "Лиса" засекли. В один момент 28 из них собрались в одном месте и там, где собрались, там и погибли. От прогрессирующего сепаратизма, который смертельно вреден для здоровья. Дальнейшая судьба других абонентов неизвестна, но есть подозрение, что сложилась она не лучше тех 28 Из всех номеров активны лишь несколько. Могли избавиться от "семерок", а могли и умереть. Список перед публикацией перепроверен через контрразведку СБУ и центр "Миротворец" и вреда общественному благу не несет".
Как отмечает Шовкошитный, тело разведчика террористов впоследствии было передано его вдове через специальную миссию. Его похоронили 8 августа ребята из добровольческого батальона "Крым", которые накануне успешно взяли штурмом Саур-Могилу, вместе с добровольцами Юлдашева и Вьюгин (добровольческая рота "Сумрак"), десантниками 25-й БРГ и военными 51-й БРГ. Впоследствии Гординяк нашел добровольческую миссию, которая занимается поисками погибших, позвонил и указал место, где был похоронен террорист. Члены миссии выкопали тело и привезли вдове. У него были дочь и сын. По некоторым непроверенным данным, сын также был в террористической группировке на Саур-Могиле и также погиб.
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Это как так,кто то может научить?
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вроде бы одного завалили, а валяются трое
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я все розумію, і те, що практично дуже складно на лінії фронту у встановленому законом порядку фіксувати ці всі докази, але для міжнародних судів процедура фіксування доказів повинна бути витримана. Для цього потрібно викликати на місце слідчо-оперативну групу, 2-х пойнятих, тобто всю процедуру слідчих дій витримати. Звісно цього ніхто не робить! Але ж якщо хочемо, щоб у міжнародних судах наші докази мали юридичну вагу і доказову силу, і щоб з нас не сміялись по типу "що це в українців за докази - одні скріни з "вконтакте", то це треба робити чрез "не можу" і через "це не реально". Тобто завалили сєпара чи кацапа - викликайте слідчу групу (хоча б у тіх випадках, де це справді можливо), "пойнятих", свідків тощо, нехай оформлюють протоколи, слідчі дії проводять так як це проводять на цивільці при звичайному оформленні міста кримінальної пригоди. Бо офіційно, з юридичної точки зору, у нас не війна, а АТО. Тому всі правила цивільного часу щодо кримінального розслідування і щодо дотримання вимог Кримінально-процесуального Кодексу України повинні бути витрамані застосовані і до таких ситуацій. Інакше всі зібрані цінні докази - стають вже не доказами. Можливо для цього треба створювати мобільні слідчо-оперативні групи зі слідчих та криміналістів, які будуть на вахтовій основі завжди поруч з лінією фронту і будуть напоготові завжди виїхати на місце та зафіксувати у встановленому прядку подібні докази...
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Люблю утончённую русофобию))
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Чего стесняться? Удохленного кацапа? Или своих хераических баек через три года? Пистаболы!
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