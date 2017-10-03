 "Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь!" - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам. ФОТО

Цензор.НЕТ приводит полный текст ее обращения, которое опубликовано на странице в Facebook
"Я родилась в конце 60-х в Днепре, Украина, где прожила большую часть своей жизни. Там я пришла к Христианской Евангельской вере (не религии!) пережив до этого много страданий, потерь, бедности, горя, став круглой сиротой в 19 лет. У меня была вера как у ребёнка, я очень хотела, чтобы Бог использовал меня в Своём служении, даже не представляя тогда, что выучу самоучкой английский до уровня переводчика, без денег, связей и блата попаду в Американский Университет (University), где получу две Магистратуры: 1. Теологии - Master of Divinity; 2. Консультировании - Human Services Counseling; выйду замуж за ветерана с 22 летним стажем Морского Флота США с которым у нас будет трое детей, двоих из которых мы усыновили из Украины (Севастополь - Украина!!!), потом стану капелланом в регулярной Армии США, затем в регулярных Военно-Воздушных Силах (ВВС) США, теперь в резерве ВВС и работая на полную ставку капелланом в самой большой больнице для ветеранов США штата Джорджия - Atlanta VAMC (Veterans Administration Medical Center).
Если бы мне кто-то ещё 20 лет сказал, что у меня будет такая интересная судьба, я бы не поверила и просто рассмеялась. Как так может быть, чтобы девушка с бывшей УССР вела военнослужащих и ветеранов Америки к Богу?!!! Но Богу всё возможно! Я не какая-то особенная, я просто доверяю Богу во всём. У меня тоже не всё легко, но в Своём Слове, Библии, Бог не обещал нам жизнь без проблем. Наоборот, Он говорил, что мы будем проходить через "огонь" и "воды", но всем, кто надеется на Него, Он гарантировал Своё присутствие и помощь (книга Исаии 43:2).
Хочу обратиться к моим землякам - украинцам: НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ и НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ! Помните: мы сильная, трудолюбивая, по натуре добрая нация, мы ценим свободу, справедливость и любим мир, когда на нас не нападают и ничего не отбирают. Мы чужого не возьмём, но и своё не отдадим!
Если у кому-то из вас приходят моменты отчаяния, безнадёжности, депрессия, тупиковое чувство безысходности, ведущие к мыслям о самоубийстве, отрекитесь от этих мыслей! Я вас понимаю, так как сама когда-то в молодости думала о суициде и даже был план. Слава Богу перед тем как его выполнить, я попала на служение в Евангельскую церковь, пришла к Христианской вере и в молитве отдав свою жизнь Богу отреклась от самоубийства. Представьте где я теперь работаю.... в одной из самых больших ветеранских больниц США, в психиатрическом отделе, куда к нам попадают ветераны с разными проблемами, включая суицидных. Я их понимаю, так как сама когда-то была "там", где они, но Бог изменил мою жизнь. Он может изменить и вашу жизнь, но вам надо сначала Ему довериться. Пока вы не откроете дверь сердца изнутри, ОН силой не войдёт. Поверьте, я не лучше кого-либо из вас. Бог принимает и прощает всех, кто к Нему обращается.
Пишу вам земляки об этом, так как понимаю, что вы живёте в постоянном стрессе уже 4-й год, когда с весны 2014 года РФ ввела свои войска в Крым, выставила 50+ тысячную армию на границе с Украиной начала засылать в Украину "зелёных человечков"-террористов/бандитов, оружие, военных, сумев расшатать часть Донбасса, ведя подлую гибридную войну из-за которой погибло и пострадало столько хороших ребят, поломано миллионы судеб. Я вместе с вами злая на врага, молюсь и надеюсь, что этот ужас российской войны скоро закончится, террористические группировки "лнр/днр" рухнут и в Украине будет мир.
Вам надо ЖИТЬ! В Украине много детей и вы им должны рассказать всю правду, всё что вы пережили. Пишите книги, автобиографии, рисуйте, творите искусство, несите в мир добро и красоту. Вы многое пережили, но не сломились! Не дайте врагу торжествовать количеством самоубийств, преступлений и завистью.
Бог вам дал жизнь не для того, чтобы вы её сами оборвали. От рождения до смерти, мы можем с Божьей силой оставить за собой след.
Украина имеет право защищаться, как и любая страна. Вы защищаете свою Родину - Украину, её территориальную целостность и суверенитет. Правда, международное право и мировая поддержка за вами! Поэтому не дайте врагу ликовать над вашими боевыми потерями и битвой друг с другом. Нам Бог дал родиться/жить в Украине, поэтому все мы, украинцы и друзья Украины, будем помогать друг другу, стоять вместе до победы!
Никогда не сдавайтесь!
Бог любит вас! Всё устроится и наладится!"
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Блин, как будто у нас есть какая-то альтернатива...
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https://www.youtube.com/watch?v=L3H4uUMEz3M
https://www.youtube.com/watch?v=0_78iKJoYrQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xJ-kcfy6TE
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У кожного свій шлях...
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Тем кто скулит и злобиться ,что ответить?- отчаивайтесь и сдавайтесь, хотя, по сути ,єто ваше нормальное состояние
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