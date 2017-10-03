EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Общество
  2162  30
Все про:США (13532) украинцы (2606) капеллан (54)

 "Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь!" - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам. ФОТО

Со словами поддержки и вдохновения к украинскому народу обратилась уроженка Днепра Ольга Вестфолл, которая служила капелланом в регулярной Армии США, в регулярных Военно-Воздушных Силах США, а сейчас работает в самой большой больнице для ветеранов США штата Джорджия - Atlanta VAMC (Veterans Administration Medical Center).

Цензор.НЕТ приводит полный текст ее обращения, которое опубликовано на странице в Facebook

"Я родилась в конце 60-х в Днепре, Украина, где прожила большую часть своей жизни. Там я пришла к Христианской Евангельской вере (не религии!) пережив до этого много страданий, потерь, бедности, горя, став круглой сиротой в 19 лет. У меня была вера как у ребёнка, я очень хотела, чтобы Бог использовал меня в Своём служении, даже не представляя тогда, что выучу самоучкой английский до уровня переводчика, без денег, связей и блата попаду в Американский Университет (University), где получу две Магистратуры: 1. Теологии - Master of Divinity; 2. Консультировании - Human Services Counseling; выйду замуж за ветерана с 22 летним стажем Морского Флота США с которым у нас будет трое детей, двоих из которых мы усыновили из Украины (Севастополь - Украина!!!), потом стану капелланом в регулярной Армии США, затем в регулярных Военно-Воздушных Силах (ВВС) США, теперь в резерве ВВС и работая на полную ставку капелланом в самой большой больнице для ветеранов США штата Джорджия - Atlanta VAMC (Veterans Administration Medical Center).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт капелланства внедрили в Нацгвардии

Если бы мне кто-то ещё 20 лет сказал, что у меня будет такая интересная судьба, я бы не поверила и просто рассмеялась. Как так может быть, чтобы девушка с бывшей УССР вела военнослужащих и ветеранов Америки к Богу?!!! Но Богу всё возможно! Я не какая-то особенная, я просто доверяю Богу во всём. У меня тоже не всё легко, но в Своём Слове, Библии, Бог не обещал нам жизнь без проблем. Наоборот, Он говорил, что мы будем проходить через "огонь" и "воды", но всем, кто надеется на Него, Он гарантировал Своё присутствие и помощь (книга Исаии 43:2).

Хочу обратиться к моим землякам - украинцам: НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ и НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ! Помните: мы сильная, трудолюбивая, по натуре добрая нация, мы ценим свободу, справедливость и любим мир, когда на нас не нападают и ничего не отбирают. Мы чужого не возьмём, но и своё не отдадим!

Если у кому-то из вас приходят моменты отчаяния, безнадёжности, депрессия, тупиковое чувство безысходности, ведущие к мыслям о самоубийстве, отрекитесь от этих мыслей! Я вас понимаю, так как сама когда-то в молодости думала о суициде и даже был план. Слава Богу перед тем как его выполнить, я попала на служение в Евангельскую церковь, пришла к Христианской вере и в молитве отдав свою жизнь Богу отреклась от самоубийства. Представьте где я теперь работаю.... в одной из самых больших ветеранских больниц США, в психиатрическом отделе, куда к нам попадают ветераны с разными проблемами, включая суицидных. Я их понимаю, так как сама когда-то была "там", где они, но Бог изменил мою жизнь. Он может изменить и вашу жизнь, но вам надо сначала Ему довериться. Пока вы не откроете дверь сердца изнутри, ОН силой не войдёт. Поверьте, я не лучше кого-либо из вас. Бог принимает и прощает всех, кто к Нему обращается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Игры непокоренных": наша сборная завершила соревнования с 14 медалями

Пишу вам земляки об этом, так как понимаю, что вы живёте в постоянном стрессе уже 4-й год, когда с весны 2014 года РФ ввела свои войска в Крым, выставила 50+ тысячную армию на границе с Украиной начала засылать в Украину "зелёных человечков"-террористов/бандитов, оружие, военных, сумев расшатать часть Донбасса, ведя подлую гибридную войну из-за которой погибло и пострадало столько хороших ребят, поломано миллионы судеб. Я вместе с вами злая на врага, молюсь и надеюсь, что этот ужас российской войны скоро закончится, террористические группировки "лнр/днр" рухнут и в Украине будет мир.

Вам надо ЖИТЬ! В Украине много детей и вы им должны рассказать всю правду, всё что вы пережили. Пишите книги, автобиографии, рисуйте, творите искусство, несите в мир добро и красоту. Вы многое пережили, но не сломились! Не дайте врагу торжествовать количеством самоубийств, преступлений и завистью.

Бог вам дал жизнь не для того, чтобы вы её сами оборвали. От рождения до смерти, мы можем с Божьей силой оставить за собой след.

Украина имеет право защищаться, как и любая страна. Вы защищаете свою Родину - Украину, её территориальную целостность и суверенитет. Правда, международное право и мировая поддержка за вами! Поэтому не дайте врагу ликовать над вашими боевыми потерями и битвой друг с другом. Нам Бог дал родиться/жить в Украине, поэтому все мы, украинцы и друзья Украины, будем помогать друг другу, стоять вместе до победы!

Никогда не сдавайтесь!
Бог любит вас! Всё устроится и наладится!"

Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 01Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 02Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 03Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 04Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 05Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 06Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 07Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 08Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 09Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 10Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь! - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам 11


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у нас в Україні теж є свої капелани і Пастор))), він керує СНБО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь!"

Блин, как будто у нас есть какая-то альтернатива...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я тут хорошо устроилась, а вы не сдавайтесь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зависть это плохо - в этом ваша суть,цапы все такие)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
бога нету,значит придумаем
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо любить Украину из Штатов.Чего уехала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтоб любить яблоки не обязательно жить на яблоне !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а то нет ? ты посчитай сколько Украине штаты дали за 3 года денег бюджетных - и прозрей ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це від церкви протестантів. Вони посилають таких волонтерів по всьому світу. Знаю таких і тут.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вот молодец какая! любит родину на расстоянии!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
это же национальная мечта, свалить от седа! майдан за это стоял!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кацапы сюда лезут будто медом намазано, ну тупппые...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
европейцы не пришли, зарплаты и пенсии не принесли, остается только валить! не работать же начинать?!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а я на перегоне скота работаю!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
очень самокритично!
 показать весь комментарий
Ответить
 
У кожного свій шлях. Своя Доля і Недоля. Але кожен є тим, уим себе усвідомлює, і від цього залежить життя в Яві...

У кожного свій шлях...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор ответил дружным скулением тагильских зрадодротов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Не отчаивайтесь и не сдавайтесь"- все правильно.
Тем кто скулит и злобиться ,что ответить?- отчаивайтесь и сдавайтесь, хотя, по сути ,єто ваше нормальное состояние
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбщество"Не отчаивайтесь и никогда не сдавайтесь!" - капеллан ВВС США в резерве, уроженка Днепра Ольга Вестфолл обратилась к украинцам. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти