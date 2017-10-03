EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Фоторепортаж
  896  8
Материалы по теме:
Все про:армия (8230) военнослужащие (4016)

 В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих. ФОТОрепортаж

В ВСУ представили обувь для военнослужащих нового образца.

Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Офицеры, служившие до войны на Востоке, хорошо помнят в чем они ходили и надевали на ноги к повседневной форме одежды. И это назывались туфли, которые всем выдавали по выпуску из института или уже в части. И в этом нужно было ходить каждый день со страхом, чтобы они не слетели с ноги при строевом шаге, а об их удобной подошве и массе в войсках до сих пор ходят легенды. Но прошли времена, и те туфли теперь можно будет увидеть только в музее, на складах, или у офицеров, которые себе их оставили на память. Да, и в старых было не обязательно ходить - многие шили себе на заказ по тому же фасону и ГОСТу. А отныне по этому же ГОСТу мы приняли именно такую версию "полуботинок хромовых" и ниже можете сравнить как было и как стало, при этом на фото "старые" туфли, в которых никто не ходил", - рассказали в управлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ. ФОТОрепортаж

В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 01

Неношеные туфли старого образца.

В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 02В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 03

Новые туфли для военнослужащих, сделанные по тому же ГОСТу.

В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 04В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 05В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 06В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 07В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 08В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 09В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 10В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 11

В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих 12
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот бы Главнокомандующего заставить ходить в таких штеблетах,особенно в загран поездках))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
штабисты давно их не берут, предпочитают Италию или Германию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+1
и того 144+1 = 145 новых рехформ.
Країна майбутнього, з молочними ріками та шоколадними берегами, майже поруч!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В этих туфлях должен ходить барыга кабмин и ВР - бренд МО это круто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
синульки паРшинського і рюкзакова виготовляв гАв нодави.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ ВСУ представили новые туфли для военнослужащих. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти