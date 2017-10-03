 В ВСУ представили новые туфли для военнослужащих. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Офицеры, служившие до войны на Востоке, хорошо помнят в чем они ходили и надевали на ноги к повседневной форме одежды. И это назывались туфли, которые всем выдавали по выпуску из института или уже в части. И в этом нужно было ходить каждый день со страхом, чтобы они не слетели с ноги при строевом шаге, а об их удобной подошве и массе в войсках до сих пор ходят легенды. Но прошли времена, и те туфли теперь можно будет увидеть только в музее, на складах, или у офицеров, которые себе их оставили на память. Да, и в старых было не обязательно ходить - многие шили себе на заказ по тому же фасону и ГОСТу. А отныне по этому же ГОСТу мы приняли именно такую версию "полуботинок хромовых" и ниже можете сравнить как было и как стало, при этом на фото "старые" туфли, в которых никто не ходил", - рассказали в управлении.
Неношеные туфли старого образца.
Новые туфли для военнослужащих, сделанные по тому же ГОСТу.
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и того 144+1 = 145 новых рехформ.
Країна майбутнього, з молочними ріками та шоколадними берегами, майже поруч!
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