 Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Нацполиции области Олега Золотоноши на странице в Facebook.
"Сотрудники Управления уголовного розыска и следственного управления ликвидировали типографию по изготовлению фальшивых банкнот. Злоумышленники - 1968, 1982 и 1975 годов рождения задержаны в порядке ст.208 КПК Украины", - написал он.
В информации уточняется, что во время проведения обысков один из подозреваемых пытался утопить вещдоки в ванной.
Всего изъято более 100 фальшивых купюр номиналом по 200 и 500 грн., 21 заготовка для изготовления поддельных денег, 80 листов с напечатанными купюрами, компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства. Все направлено на экспертизу.
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