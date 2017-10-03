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Все про:Запорожье (1622) Нацполиция (8938) фальшивомонетчики (71) Запорожская область (622)

 Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в изготовлении фальшивых денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Нацполиции области Олега Золотоноши на странице в Facebook.

"Сотрудники Управления уголовного розыска и следственного управления ликвидировали типографию по изготовлению фальшивых банкнот. Злоумышленники - 1968, 1982 и 1975 годов рождения задержаны в порядке ст.208 КПК Украины", - написал он.

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В информации уточняется, что во время проведения обысков один из подозреваемых пытался утопить вещдоки в ванной.

Всего изъято более 100 фальшивых купюр номиналом по 200 и 500 грн., 21 заготовка для изготовления поддельных денег, 80 листов с напечатанными купюрами, компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства. Все направлено на экспертизу.

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Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожье, - Нацполиция 01Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожье, - Нацполиция 02Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожье, - Нацполиция 03Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожье, - Нацполиция 04Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожье, - Нацполиция 05

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А когда будет что задержана Организованная Преступная группировка аферистов, мошенников, рехформаторов в АП, КМ, ВР ?!?
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Щось Запор почав часто з"являтись в новинах...
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рехформи ......
кожен день в новинах і в пресі Запоріжжя ,Запоріжжя,та Запоріжжя. вбивства,грабунки ,підпали
слава сабакафу!
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