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 Киевские новости
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Все про:Киев (18286) Метрополитен (499) МАФы (138)

 В столице массово сносят МАФы возле метро "Лесная". ФОТОрепортаж

В "Киевблагоустройстве" уверяют, что отношения к сносу киосков на станции метро "Лесная" не имеют.

В Киеве возле станции метро "Лесная" массово сносят МАФы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина ".

Отмечается, что возле станции метро начали массово исчезать несколько торговых точек, а также киоски, которые стояли возле рынка на ул. Киото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве у станции метро "Лесная" нашли тело мужчины

Как рассказывают местные жители, демонтаж начали на прошлой неделе. По их словам, все проходило тихо, продавцы реагировали крайне спокойно. Местные жители с пониманием относятся к демонтажу этих сооружений возле метро, однако не понимают, почему убирают киоски возле рынка.

В "Киевблагоустройстве" рассказали, что отношения к сносу киосков на станции метро "Лесная" не имеют, и отмечают, что этим занимается владелец земельного участка, где расположены торговые точки.

В столице массово сносят МАФы возле метро Лесная 01

В столице массово сносят МАФы возле метро Лесная 02

В столице массово сносят МАФы возле метро Лесная 03

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місце прикормили, тепер можна)) трц побудувати!
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ну конечно, ТРЦ ведь только на месте бывших рынков строят, иначе покупателя нет, ага.
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Это называется внутренняя оккупация Украины... жидами!
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Ещё бы БигБорды нафиг поубирать......Но как же политики без них со своими Харями, ведь скоро выборы.
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Бигморды раздражают еще больше чем ларьки.
Мало того,эти бигморды,еще могут и на голову упасть!
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Когда уже продуктовый рынок с проезжей части уберут. Эта дикая торговля на Лесовой осточертела уже. Вроде с одной стороны навели лад и всё равно торгуют во всех проходах. Хоть с машиной хоть пешком, каждый раз там ходить одно мучение. Редкостный быдлевник.
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обязательно, там уже есть один рошеновский магазинчик, после обеда хоть не заходи - всё разбирают, прикинь какая неприятность
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Защитники подобных помоек, вам нравятся такие бомжатники, хотите и дальше в дерьме жить?
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Тонкая душевная организация и обострённое чувство прекрасного? Визажист?
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Великий красноречивый философ. Это просто мы киевляне туповатые и недалёкие чтоб понять всю глубину этого отбитого мозга.
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При всей моей мягко говоря не любви к мудалику,снос МАФов которые везде,и повсеместно одобряю.
Реально около Лесной это вообще печальное зрелище.
Вонь,ларьки,грязь,колгосп.
И шикарный запах сцак.
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Краще зробили б нормальну розв'язку для громадського транспорту та навели порядок з припаркованими де попало автівками.
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Кличко НЕ СПОСОБЕН разрулить транспортные пробки в Киеве. И команда его из маленьких городов не профессиональна. Ну построят еще пять спор площадок и бабки будут радоваться. А ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТЕРЯЕТ ВРЕМЯ В ЖУТКИХ ПРОБКАХ. Вчера проезжала развязку около Демееевки в час пик- ЭТО ЖАХ.
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О Лесоврй . Сначала надо разобраться КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ СТРОИТЬ МАГАЗИНЫ КАПИТАЛЬНЫЕ ВПЛОТНУЮ К ДОРОГЕ. И автобусы паркуются на правой полосе и машины- это создает пробку на выезде и въезде в Киев. А сколько там постоянно аварий! И все изза идиотской планировки парковок и магазинов вдоль трассы.
Такое могли придумать только агенты хремля.
Зато им мешают киоски на свободой площади вдали от дороги.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ столице массово сносят МАФы возле метро "Лесная". ФОТОрепортаж
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