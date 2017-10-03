 В столице массово сносят МАФы возле метро "Лесная". ФОТОрепортаж

В Киеве возле станции метро "Лесная" массово сносят МАФы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина ".
Отмечается, что возле станции метро начали массово исчезать несколько торговых точек, а также киоски, которые стояли возле рынка на ул. Киото.
Как рассказывают местные жители, демонтаж начали на прошлой неделе. По их словам, все проходило тихо, продавцы реагировали крайне спокойно. Местные жители с пониманием относятся к демонтажу этих сооружений возле метро, однако не понимают, почему убирают киоски возле рынка.
В "Киевблагоустройстве" рассказали, что отношения к сносу киосков на станции метро "Лесная" не имеют, и отмечают, что этим занимается владелец земельного участка, где расположены торговые точки.
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Мало того,эти бигморды,еще могут и на голову упасть!
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Реально около Лесной это вообще печальное зрелище.
Вонь,ларьки,грязь,колгосп.
И шикарный запах сцак.
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Такое могли придумать только агенты хремля.
Зато им мешают киоски на свободой площади вдали от дороги.
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