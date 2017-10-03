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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (325) Нацполиция (8938) СБУ (14986) Донецкая область (4725)

 Четверо полицейских в зоне АТО разоблачены на вымогательстве $1,5 тыс. за непривлечение к ответственности по сфабрикованному делу, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на вымогательстве денег четырех полицейских в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что двое оперуполномоченных и двое работников участковой полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области полторы тысячи долларов США. За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное изнасилование знакомой", - рассказали в ведомстве.

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Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче потерпевшему материалов сфабрикованного против него уголовного дела.

Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли часть денег, полученных ранее от мужчины.

Четверо полицейских в зоне АТО разоблачены на вымогательстве $1,5 тыс. за непривлечение к ответственности по сфабрикованному делу, - СБУ 01Четверо полицейских в зоне АТО разоблачены на вымогательстве $1,5 тыс. за непривлечение к ответственности по сфабрикованному делу, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, двум полицейским уже объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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Это те, которые прошли Люстрацию? И прочие процедуры очищения полиции? Аброськин отбирал?
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Понять, простить, обнять и отпустить. Онижедетименты.
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А хата не украинская. В Карпатах хаты оббивали вагонной , а крыши крыли деревянной щепой, но не соломой.
Соломой крыли мазанки , но не в Карпатах (!) и их оббивали дранкой и штукатурили.
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Це Локотська республіка. Бревенчатая ізба. Кацапи, мем.
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Мусора есть мусора.И не что эту мерзость неисправит.
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не ровняйте это с немецкими оккупационными властями, те хоть порядок держали, а это банда которая только обдирать умеет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧетверо полицейских в зоне АТО разоблачены на вымогательстве $1,5 тыс. за непривлечение к ответственности по сфабрикованному делу, - СБУ. ФОТО
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