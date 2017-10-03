 Четверо полицейских в зоне АТО разоблачены на вымогательстве $1,5 тыс. за непривлечение к ответственности по сфабрикованному делу, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что двое оперуполномоченных и двое работников участковой полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области полторы тысячи долларов США. За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное изнасилование знакомой", - рассказали в ведомстве.
Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче потерпевшему материалов сфабрикованного против него уголовного дела.
Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли часть денег, полученных ранее от мужчины.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, двум полицейским уже объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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детименты.
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Соломой крыли мазанки , но не в Карпатах (!) и их оббивали дранкой и штукатурили.
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