 В Одессе сносят развалины дома, где жил Бунин. ФОТО

Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Думской".
Сейчас о некогда красивом здании напоминает лишь угол стены.
Соседи флигеля относятся к происходящему неоднозначно. С одной стороны, люди рады тому, что исчезнут развалины, долгие годы привлекавшие бомжей и наркоманов. С другой, они опасаются, что на месте руин построят что-то высотное.
"Разумеется, никто просто так заниматься благотворительностью не будет - раньше ходили слухи, что тут будет двухэтажное здание, потом речь шла уже о четырех этажах, но что-то не срослось, теперь вроде как планируют еще выше, но точно неизвестно. Все окутано мраком", - говорит местный житель Игорь Федорович.
Мужчина добавил, что он и его соседи будут протестовать против любого строительства:
"Начнут сваи вбивать, и мы все к чертям собачьим рухнем в катакомбы. Не хотим мы тут строительства, пусть фонтан установят или маленькую мини-копию дома Бунина с музеем внутри".
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На сгоревшем детском лагере "Виктория" бабло пилил тоже он.
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