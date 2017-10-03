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Все про:Одесса (6033) снос (156) застройка (616)

 В Одессе сносят развалины дома, где жил Бунин. ФОТО

В дворе дома №44 по улице Пастера, сносят остатки флигеля, где в 1898 году проживали после венчания в Сретенской церкви нобелевский лауреат Иван Бунин и его первая жена Анна Цакни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Думской".

Сейчас о некогда красивом здании напоминает лишь угол стены.

Соседи флигеля относятся к происходящему неоднозначно. С одной стороны, люди рады тому, что исчезнут развалины, долгие годы привлекавшие бомжей и наркоманов. С другой, они опасаются, что на месте руин построят что-то высотное.

"Разумеется, никто просто так заниматься благотворительностью не будет - раньше ходили слухи, что тут будет двухэтажное здание, потом речь шла уже о четырех этажах, но что-то не срослось, теперь вроде как планируют еще выше, но точно неизвестно. Все окутано мраком", - говорит местный житель Игорь Федорович.

Мужчина добавил, что он и его соседи будут протестовать против любого строительства:

"Начнут сваи вбивать, и мы все к чертям собачьим рухнем в катакомбы. Не хотим мы тут строительства, пусть фонтан установят или маленькую мини-копию дома Бунина с музеем внутри".

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В Одессе сносят развалины дома, где жил Бунин 01


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В Одессе сносят развалины дома, где жил Бунин 03

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Восстановить этот дом явно не смогут. Впрочем высотку построят, учитывая стоимость квартир в Одессе, более дорогих по отношению к Киеву.
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Дом,в котором жил Тадеуш Костюшко,Филаделфия

В Одессе сносят развалины дома, где жил Бунин - Цензор.НЕТ 8717
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Сдаюся.Раз крыто соломою,значит - Вост.Европа.....
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А вот дом,в котором Тарас Григорич жил в ссылке,в Оренбурге,русня снесла.


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Этому кириленко я не верю .это уже не тот кириленко 2004 - го года .уже и землицы награбил и мерседес с водителем заимел , и дворец со скандалами строит .скурвилась ссука . стала обычной чиновничьей шлюхой .
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А. Довженко? но там по-моему не соломой крытая крыша, уже забыла, а может Т. Шевченко с такого ракурса трудно
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тут люди на культурные темы общаются, а ты влепил сюда эту какашку .
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Снос памятников архитектуры, уничтожение зеленой зоны, уничтожение Аркадии, застройка Одессы мафами и высотками, распил бюджета на тротуарной плитке и асфальте - все это дело рук этой какашки.
На сгоревшем детском лагере "Виктория" бабло пилил тоже он.
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Скорее пора нашему голове уйти ? Хотя много сделал.
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