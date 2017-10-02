 Главком вооруженных сил Швеции Бюден посетил зону АТО. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
"Во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция и поездки в район АТО были обсуждены вопросы активизации военно-политического диалога и уточнены перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции", - говорится в сообщении.
В зоне боевых действий внимание шведского генерала было обращено на критическое состояние объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших от обстрелов российско-террористических войск.
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко проинформировал генерала Бюдена о том, что пики нарушения режима прекращения огня в зоне АТО со стороны российско-террористических войск совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске, что говорит о давление Российской Федерации на переговорный процесс.
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