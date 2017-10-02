 Действующие главы департаментов Нацгвардии и Нацполиции координировали действия "Беркута" во время штурма Евромайдана, - Горбатюк (обновлено). ИНФОГРАФИКА

Об этом на брифинге сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини Он отметил, что установлена причастность к преступлениям против "евромайдановцев" действующих руководителя департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимира Гриняка, начальника и замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Игоря Бабича и Анатолия Серединского."Мы получили показания от некоторых командиров спецподразделений, в том числе и "Беркута", о том, что во время штурма Майдана их действия координировал по телефону Серединский", - отметил Горбатюк.По его словам, именно Гриняк, Серединский и Бабич координировали действия правоохранителей во время штурма Майдана 18-19 февраля. Кроме того, именно Гриняк был назначен командиром сводного отряда МВД во время Евромайдана.Начальник департамента спецрасследований заявляет, что на данный момент руководство МВД саботирует работу и не помогает привлечь виновных сотрудников к ответственности по делам Еврмоайдана.Позже издание " Тексти " обнародовало инфографику предоставленную Департаментом спецрасследований о телефонных соединениях во время штурма Майдана 18-19 февраля генерала Владимира Гриняка, а также новых подозреваемых по этому делу - Сергея Поготова, Игоря Бабича и Анатолия Серединского.На момент Революции достоинства все они занимали должности в Департаменте общественной безопасности МВД:• Полковник Поготов был первым заместителем начальника Департамента общественной безопасности• Генерал Гриняк - заместителем начальника Депаратмента общественной безопасности• Полковник Серединский - занимал должность начальника отдела организации службы• Полковник Бабич - был главным инспектором отдела организации службы.Сейчас ситуация изменилась:• Поготов не работает в Национальной полиции• Гриняк - руководит Управлением по общественной безопасности в Нацгвардии• Бабич стал руководителем Департамента превентивной деятельности Нацполиции - который, по сути, воспроизводит функции ликвидированного департамента общественной безопасности• Серединский стал заместителем Бабича в этом департаменте.Во время штурма Майдана, по словам Горбатюка, Поготов и Гриняк получали указания от высшего милицейского руководства министерства, а также милиции Киева и передавали их дальше - в том числе командирам "Беркута".В частности, были предоставлены данные телефонии во время штурма Майдана 18 февраля до 24:00, предоставленные Департаментом спецрасследований на брифинге.Согласно информации, Поготов был на связи с Гриняком и Серединским. Невероятное количество звонков ему также поступило от дежурной части ГАИ (въезд в Киев именно в эту ночь был закрыт). Кроме того, Гриняк был на связи с руководством Киевского городского главка и с киевским Управлением общественной безопасности, а также с Управлением массовых мероприятий.Гриняк получил 39 звонков от заместителя министра внутренних дел, а также более полусотни звонков от своего прямого руководства. Общался он и с управлением общественной безопасности Киева. Исходящих от Гриняка не так много. Указания для "Беркута", говорят следователи, он в основном передавал через Серединского и Бабича.Но с командирами четырех подразделений "Беркута" Гриняк в ту ночь связь таки держал.В то же время подозреваемый Серединский контактировал с семью командирами подразделений "Беркута", руководством своего Департамента и киевской милицией:В то время Бабич до 24:00 поддерживал связь с тремя подразделениями "Беркута".После 24:00 сохранилась подобная картина. Поготов находится на связи с руководством своего Департамента и киевской милиции, а также ГАИ и "Беркута".

Серединский контактирует с командирами шести региональных подразделений "Беркута".

Бабич после 00:00 19 февраля держал на связи командиров 9 региональных подразделений "Беркута"

Некоторые телефонные соединения Игр Бабича во время штурма Майдана 18-19 февраля, звонки после 00:00 19 февраля.



И все они, конечно, общались между собой.

Кроме того, на брифинге было отмечено, что координацию действий "Беркута" этими подозреваемыми подтверждают показания, собственно, некоторых командиров "Беркута" и других силовиков. Руководитель Департамента спецрасследований также напомнил, что положением о Департаменте общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины, утвержденным приказом МВД Украины от 31.05.2012 № 492 определено, что Департамент общественной безопасности, в том числе, осуществляет контроль за организацией работы и деятельности милиции особого назначения "Беркут".Также на брифинге было продемонстрирован документ, согласно которого Гриняк назначен руководителем сводного отряда, в составе которого был "Беркут".