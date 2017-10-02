 Действующие главы департаментов Нацгвардии и Нацполиции координировали действия "Беркута" во время штурма Евромайдана, - Горбатюк (обновлено). ИНФОГРАФИКА

Он отметил, что установлена причастность к преступлениям против "евромайдановцев" действующих руководителя департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимира Гриняка, начальника и замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Игоря Бабича и Анатолия Серединского.
"Мы получили показания от некоторых командиров спецподразделений, в том числе и "Беркута", о том, что во время штурма Майдана их действия координировал по телефону Серединский", - отметил Горбатюк.
По его словам, именно Гриняк, Серединский и Бабич координировали действия правоохранителей во время штурма Майдана 18-19 февраля. Кроме того, именно Гриняк был назначен командиром сводного отряда МВД во время Евромайдана.
Начальник департамента спецрасследований заявляет, что на данный момент руководство МВД саботирует работу и не помогает привлечь виновных сотрудников к ответственности по делам Еврмоайдана.
Позже издание "Тексти" обнародовало инфографику предоставленную Департаментом спецрасследований о телефонных соединениях во время штурма Майдана 18-19 февраля генерала Владимира Гриняка, а также новых подозреваемых по этому делу - Сергея Поготова, Игоря Бабича и Анатолия Серединского.
На момент Революции достоинства все они занимали должности в Департаменте общественной безопасности МВД:
• Полковник Поготов был первым заместителем начальника Департамента общественной безопасности
• Генерал Гриняк - заместителем начальника Депаратмента общественной безопасности
• Полковник Серединский - занимал должность начальника отдела организации службы
• Полковник Бабич - был главным инспектором отдела организации службы.
Сейчас ситуация изменилась:
• Поготов не работает в Национальной полиции
• Гриняк - руководит Управлением по общественной безопасности в Нацгвардии
• Бабич стал руководителем Департамента превентивной деятельности Нацполиции - который, по сути, воспроизводит функции ликвидированного департамента общественной безопасности
• Серединский стал заместителем Бабича в этом департаменте.
Во время штурма Майдана, по словам Горбатюка, Поготов и Гриняк получали указания от высшего милицейского руководства министерства, а также милиции Киева и передавали их дальше - в том числе командирам "Беркута".
В частности, были предоставлены данные телефонии во время штурма Майдана 18 февраля до 24:00, предоставленные Департаментом спецрасследований на брифинге.
Согласно информации, Поготов был на связи с Гриняком и Серединским. Невероятное количество звонков ему также поступило от дежурной части ГАИ (въезд в Киев именно в эту ночь был закрыт). Кроме того, Гриняк был на связи с руководством Киевского городского главка и с киевским Управлением общественной безопасности, а также с Управлением массовых мероприятий.
Телефонные соединения Сергея Поготова 18 февраля во время штурма Майдана.
Гриняк получил 39 звонков от заместителя министра внутренних дел, а также более полусотни звонков от своего прямого руководства. Общался он и с управлением общественной безопасности Киева. Исходящих от Гриняка не так много. Указания для "Беркута", говорят следователи, он в основном передавал через Серединского и Бабича.
Некоторые телефонные соединения Гриняка в ночь штурма Майдана 18 февраля, до 24:00.
Но с командирами четырех подразделений "Беркута" Гриняк в ту ночь связь таки держал.
Некоторые телефонные соединения Гриняка в ночь штурма Майдана 18 февраля с командирами "Беркута", до 24:00.
В то же время подозреваемый Серединский контактировал с семью командирами подразделений "Беркута", руководством своего Департамента и киевской милицией:
Некоторые телефонные соединения Анатолия Серединського во время штурма Майдана до 24:00 18 февраля.
В то время Бабич до 24:00 поддерживал связь с тремя подразделениями "Беркута".
Некоторые телефонные соединения Сергея Бабича во время штурма Майдана 18 февраля до 24:00.
После 24:00 сохранилась подобная картина. Поготов находится на связи с руководством своего Департамента и киевской милиции, а также ГАИ и "Беркута".
Серединский контактирует с командирами шести региональных подразделений "Беркута".
Бабич после 00:00 19 февраля держал на связи командиров 9 региональных подразделений "Беркута"
Некоторые телефонные соединения Игр Бабича во время штурма Майдана 18-19 февраля, звонки после 00:00 19 февраля.
И все они, конечно, общались между собой.
Кроме того, на брифинге было отмечено, что координацию действий "Беркута" этими подозреваемыми подтверждают показания, собственно, некоторых командиров "Беркута" и других силовиков. Руководитель Департамента спецрасследований также напомнил, что положением о Департаменте общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины, утвержденным приказом МВД Украины от 31.05.2012 № 492 определено, что Департамент общественной безопасности, в том числе, осуществляет контроль за организацией работы и деятельности милиции особого назначения "Беркут".
Также на брифинге было продемонстрирован документ, согласно которого Гриняк назначен руководителем сводного отряда, в составе которого был "Беркут".
Гриняк во время Евромайдана вогзглавлял управление департамента общественной безопасности МВД. Серединский занимал должность начальника отдела организации службы общественной безопасности. Бабич был главным инспектором этого же отдела. Поготов занимал должность первого заместителя начальника департамента общественной безопасности.
Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности начальнику департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорю Бабичу. Во время Майдана Бабич занимал должность главного инспектора отдела Департамента общественной безопасности МВД.
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