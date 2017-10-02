 Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , в новом материале международного разведывательного сообщества InformNapalm представлен детальный разбор по контрактнику 34-й отдельной мотострелковой бригады, который совмещает службу в ВС России с долгосрочными командировками на оккупированную часть Донбасса."В случае с Арманом Габасовым вроде бы нет прямых свидетельств, указывающих на его принадлежность к ВС РФ, но, проследив цепочку приведенных ниже фактов, нетрудно прийти к этому выводу", - говорится в материале.

"В августе 2014 года в судьбе Габасова отмечен новый поворот: в его социальном аккаунте появляется фотография военного палаточного лагеря с комментарием "Башин-Кала" - это село в Итум-Калинском районе Чечни (вероятно, место отбора и подготовки новоиспеченных контрактников), после чего следует полугодичная пауза - и ни одной новой фотографии. В январе 2015 года в его альбоме в первый раз промелькнул снимок с символикой "ДНР". В июне-августе 2015 года Габасов предстает в статусе российского военнослужащего на фоне т.н. автономного палаточного городка на полигоне "Кузьминский" в Ростовской области", - отмечают авторы расследования.

После почти двухмесячной паузы начиная с октября 2015 года в альбоме Габасова появляется много снимков с "новоросской" тематикой. Чуть позже, в ноябре 2015-го, в его альбом были загружены несколько фотографий, на которых Габасов позирует в уставной камуфляжной форме ВС РФ с нарукавным шевроном 34-й отдельной горной мотострелковой бригады (в/ч 01485, Сторожевая-2, Зеленчукский р-н, Карачаево-Черкесская Республика).

"Спустя некоторое время, в марте и мае 2016 года, в альбоме Габасова появляются фотографии из очередной "украинской командировки". Эти и другие снимки, загруженные в период с осени 2016 года по сентябрь 2017 года, можно увидеть в альбоме Габасова на страничке его активного профиля VK, который он зарегистрировал после утраты доступа к своей страничке ОК", - говорится в расследовании.

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