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 Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Опознан контрактник 34-й ОМСБр российской армии Арман Габасов, прикомандированный к незаконному формированию, действующему на территории оккупированных районов Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в новом материале международного разведывательного сообщества InformNapalm представлен детальный разбор по контрактнику 34-й отдельной мотострелковой бригады, который совмещает службу в ВС России с долгосрочными командировками на оккупированную часть Донбасса.

"В случае с Арманом Габасовым вроде бы нет прямых свидетельств, указывающих на его принадлежность к ВС РФ, но, проследив цепочку приведенных ниже фактов, нетрудно прийти к этому выводу", - говорится в материале.

Арман Габасов

Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 01


Больше известен как Рома Габасов, позывной "Казак". Дата рождения: 5 августа 1990 г. Родом с хутора Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области.

В социальных сетях: VK1 (архив профиля, альбома, контактов), VK2 (профиль неактивен с 2013 года), ОК1 (архивы профиля, альбома, контактов, профиль неактивен с ноября 2016-го), ОК2 (профиль неактивен с 2012 года), facebook (профиль неактивен с 2013 года).

Срочную военную службу проходил в 943-м реактивном артиллерийском полку (в/ч 21797, пос.Краснооктябрьский, Адыгея). Первый сверхсрочный контракт оформил в 2011 году в МСП 42-й мотострелковой дивизии в Чечне (была переформирована в 8-ю ОМСБр), где прослужил до 2013 года. В мае 2014 года Габасов, недолго побыв на гражданке, успел поработать охранником винодельческой компании "Абрау-Дюрсо", расположенной под Новороссийском.

"В августе 2014 года в судьбе Габасова отмечен новый поворот: в его социальном аккаунте появляется фотография военного палаточного лагеря с комментарием "Башин-Кала" - это село в Итум-Калинском районе Чечни (вероятно, место отбора и подготовки новоиспеченных контрактников), после чего следует полугодичная пауза - и ни одной новой фотографии. В январе 2015 года в его альбоме в первый раз промелькнул снимок с символикой "ДНР". В июне-августе 2015 года Габасов предстает в статусе российского военнослужащего на фоне т.н. автономного палаточного городка на полигоне "Кузьминский" в Ростовской области", - отмечают авторы расследования.

Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 02


После почти двухмесячной паузы начиная с октября 2015 года в альбоме Габасова появляется много снимков с "новоросской" тематикой. Чуть позже, в ноябре 2015-го, в его альбом были загружены несколько фотографий, на которых Габасов позирует в уставной камуфляжной форме ВС РФ с нарукавным шевроном 34-й отдельной горной мотострелковой бригады (в/ч 01485, Сторожевая-2, Зеленчукский р-н, Карачаево-Черкесская Республика).

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Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 03


"Спустя некоторое время, в марте и мае 2016 года, в альбоме Габасова появляются фотографии из очередной "украинской командировки". Эти и другие снимки, загруженные в период с осени 2016 года по сентябрь 2017 года, можно увидеть в альбоме Габасова на страничке его активного профиля VK, который он зарегистрировал после утраты доступа к своей страничке ОК", - говорится в расследовании.

Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 04


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Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 05Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 06Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 07Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 08


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"Таким образом, можно резюмировать: "боевик-доброволец" Габасов, воюющий на Донбассе (предположительно в НВФ "Призрак"), с августа 2014 года заключил второй по счету 3-летний контракт с ВС РФ. Это подтверждает ноябрьский снимок 2015 года, где Габасов позирует с шевроном 34-й горной бригады. Отдельным абзацем следует выделить другие важные наблюдения, например комментарии к его фотографиям за август 2015 года. В частности, комментарий "Сколько девушек у нас! а ты уехал! возвращайся! ", который оставила мать-одиночка Анастасия Курилова (в ОK: архивы профиля, альбома, контактов, в VK: архивы профиля, альбома, контактов), проживающая в г. Ясиноватая Донецкой области Украины, который с 2014 года находится под контролем российских оккупантов", - отмечают авторы расследования.


Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm 09

"С учетом этих комментариев можно сказать, что первая т.н. "украинская командировка" Армана Габасова в район Ясиноватой приходится на первую половину 2015 года. Начало второй командировки Габасова на Донбасс приходится на первую половину 2016 года - там он предположительно находится и по сей день", - говорится в публикации.

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Напоминаем, что в материалах InformNapalm описаны не только группы военных и отдельные лица, представляющие российскую армию и участвовавшие в боевых действиях на Донбассе на начальном этапе вторжения, но и кадровые военнослужащие, прикомандированные в ряды НВФ "Д/ЛНР" после подписания Минского протокола. Так называемые армейские корпуса комплектуются по смешанному принципу: за счет местных "повстанцев" (сепаратистов и колаборантов) и российских "добровольцев" (наемников), а также с привлечением кадровых российских военных, офицеров и контрактников. InformNapalm неоднократно фиксировал в составе НВФ "Новороссии" прикомандированных россиян из состава следующих соединений: ЮВО - 19-я ОМСБр см. 1 и 2 (Владикавказ, Северная Осетия), 18-я ОМСБр (Калиновская, Чечня), 136-я ОМСБр (Буйнакск, Дагестан), 7-я военная база см. 1, 2, 3 (Гудаута, оккупированная Абхазия, Грузия), 205-я ОМСБр (Буденновск, Ставропольский край), 8-я ОМСбргорная (Борзой, Чечня), 291-я АртБр (Троицкая, Ингушетия), 22-я Бр СпН; от ЦВО - 74-я ОМСБр (Югра, Кемеровская обл.), 23-я ОМСБр (Самара), 15-я ОМСБр "миротворческая" (Рощинский гарнизон Самарской обл.), 21-я ОМСБр (Оренбург), 28-я ОМСБр (Екатеринбург); 31-я ОДШБр ВДВ (Ульяновск), от подразделений Росгвардии ВВ МВД РФ и других силовых либо правоохранительных ведомств России.

34-я горная ОМСБр не раз попадала в поле зрения InformNapalm.

1. В контексте "ростовско-украинской командировки":
2. В контексте "новороссийско-сирийской командировки":
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Россия как поставляла так и будет поставлять боевиков. Вот только вопрос в том, что у нас главнокомандующий торгаш и трус, который считает, что может всех перехитрить......
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После сегодняшнего обвинения меня в безответственном отношении к дворовым котам, я буду помещать отчеты о каждом(!) кормлении. Сейчас оно двухразовое. Утреннее- было отрапортовано. Теперь- первая партия вечернего питается:

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у них что,ивановы,петровы и сидоровы выдохли,как мамонты? Куда не глянь - чуркистан сплошной..
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а вот и оно, переходное звено между обезьяной и человеком, ихтамнет называется...
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Министерство связи ДНР сообщило о нарушениях в работе мобильного оператора «МТС-Украина» на территории Республики.
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Хунта,фашисты,жидобандеровцы. Дайте связь!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОпознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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