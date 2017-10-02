 Опознан российский контрактник Габасов из 34-й ОМСБр, воюющий на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"В случае с Арманом Габасовым вроде бы нет прямых свидетельств, указывающих на его принадлежность к ВС РФ, но, проследив цепочку приведенных ниже фактов, нетрудно прийти к этому выводу", - говорится в материале.
Арман Габасов
Больше известен как Рома Габасов, позывной "Казак". Дата рождения: 5 августа 1990 г. Родом с хутора Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области.
В социальных сетях: VK1 (архив профиля, альбома, контактов), VK2 (профиль неактивен с 2013 года), ОК1 (архивы профиля, альбома, контактов, профиль неактивен с ноября 2016-го), ОК2 (профиль неактивен с 2012 года), facebook (профиль неактивен с 2013 года).
Срочную военную службу проходил в 943-м реактивном артиллерийском полку (в/ч 21797, пос.Краснооктябрьский, Адыгея). Первый сверхсрочный контракт оформил в 2011 году в МСП 42-й мотострелковой дивизии в Чечне (была переформирована в 8-ю ОМСБр), где прослужил до 2013 года. В мае 2014 года Габасов, недолго побыв на гражданке, успел поработать охранником винодельческой компании "Абрау-Дюрсо", расположенной под Новороссийском.
"В августе 2014 года в судьбе Габасова отмечен новый поворот: в его социальном аккаунте появляется фотография военного палаточного лагеря с комментарием "Башин-Кала" - это село в Итум-Калинском районе Чечни (вероятно, место отбора и подготовки новоиспеченных контрактников), после чего следует полугодичная пауза - и ни одной новой фотографии. В январе 2015 года в его альбоме в первый раз промелькнул снимок с символикой "ДНР". В июне-августе 2015 года Габасов предстает в статусе российского военнослужащего на фоне т.н. автономного палаточного городка на полигоне "Кузьминский" в Ростовской области", - отмечают авторы расследования.
После почти двухмесячной паузы начиная с октября 2015 года в альбоме Габасова появляется много снимков с "новоросской" тематикой. Чуть позже, в ноябре 2015-го, в его альбом были загружены несколько фотографий, на которых Габасов позирует в уставной камуфляжной форме ВС РФ с нарукавным шевроном 34-й отдельной горной мотострелковой бригады (в/ч 01485, Сторожевая-2, Зеленчукский р-н, Карачаево-Черкесская Республика).
"Спустя некоторое время, в марте и мае 2016 года, в альбоме Габасова появляются фотографии из очередной "украинской командировки". Эти и другие снимки, загруженные в период с осени 2016 года по сентябрь 2017 года, можно увидеть в альбоме Габасова на страничке его активного профиля VK, который он зарегистрировал после утраты доступа к своей страничке ОК", - говорится в расследовании.
"Таким образом, можно резюмировать: "боевик-доброволец" Габасов, воюющий на Донбассе (предположительно в НВФ "Призрак"), с августа 2014 года заключил второй по счету 3-летний контракт с ВС РФ. Это подтверждает ноябрьский снимок 2015 года, где Габасов позирует с шевроном 34-й горной бригады. Отдельным абзацем следует выделить другие важные наблюдения, например комментарии к его фотографиям за август 2015 года. В частности, комментарий "Сколько девушек у нас! а ты уехал! возвращайся! ", который оставила мать-одиночка Анастасия Курилова (в ОK: архивы профиля, альбома, контактов, в VK: архивы профиля, альбома, контактов), проживающая в г. Ясиноватая Донецкой области Украины, который с 2014 года находится под контролем российских оккупантов", - отмечают авторы расследования.
"С учетом этих комментариев можно сказать, что первая т.н. "украинская командировка" Армана Габасова в район Ясиноватой приходится на первую половину 2015 года. Начало второй командировки Габасова на Донбасс приходится на первую половину 2016 года - там он предположительно находится и по сей день", - говорится в публикации.
Напоминаем, что в материалах InformNapalm описаны не только группы военных и отдельные лица, представляющие российскую армию и участвовавшие в боевых действиях на Донбассе на начальном этапе вторжения, но и кадровые военнослужащие, прикомандированные в ряды НВФ "Д/ЛНР" после подписания Минского протокола. Так называемые армейские корпуса комплектуются по смешанному принципу: за счет местных "повстанцев" (сепаратистов и колаборантов) и российских "добровольцев" (наемников), а также с привлечением кадровых российских военных, офицеров и контрактников. InformNapalm неоднократно фиксировал в составе НВФ "Новороссии" прикомандированных россиян из состава следующих соединений: ЮВО - 19-я ОМСБр см. 1 и 2 (Владикавказ, Северная Осетия), 18-я ОМСБр (Калиновская, Чечня), 136-я ОМСБр (Буйнакск, Дагестан), 7-я военная база см. 1, 2, 3 (Гудаута, оккупированная Абхазия, Грузия), 205-я ОМСБр (Буденновск, Ставропольский край), 8-я ОМСбргорная (Борзой, Чечня), 291-я АртБр (Троицкая, Ингушетия), 22-я Бр СпН; от ЦВО - 74-я ОМСБр (Югра, Кемеровская обл.), 23-я ОМСБр (Самара), 15-я ОМСБр "миротворческая" (Рощинский гарнизон Самарской обл.), 21-я ОМСБр (Оренбург), 28-я ОМСБр (Екатеринбург); 31-я ОДШБр ВДВ (Ульяновск), от подразделений Росгвардии ВВ МВД РФ и других силовых либо правоохранительных ведомств России.
34-я горная ОМСБр не раз попадала в поле зрения InformNapalm.
1. В контексте "ростовско-украинской командировки":
- Подразделение 34-й МСБР (горной) в составе сил вторжения 14.01.2015
- Военнослужащие 34-й ОМСБр ВС РФ на Донбассе 13.01.2016
- На Донбассе выявлен новый МТ-ЛБ ВМ/К 34-й отдельной мотострелковой бригады ВС России 12.10.2016
- Любовь выдала донбасскую командировку 34-й ОМСБр 28.10.2016
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