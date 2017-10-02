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 "Награда нашла героя": на могиле российского генерала Асапова появились флаги террористов "ДНР", - журналист. ФОТОфакт

На могиле российского генерала Валерия Асапова, который командовал "1-м армейским корпусом" террористического формирования "ДНР" и принимал участие в боевых действиях в Сирии, появились флаги сепаратистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook блогер и автор расследований InformNapalm Антон Павлушко.



Награда нашла героя: на могиле российского генерала Асапова появились флаги террористов ДНР, - журналист 01


"Удивительным образом на могиле российского генерала Асапова появились флаги "Новороссии" и "ДНР", хотя погиб он в Сирии, но ее флага там нет. Напомним, что официально Асапова воевал только на стороне Асада и не командовал первым армейским корпусом "ДНР", - пишет Павлушко


Награда нашла героя: на могиле российского генерала Асапова появились флаги террористов ДНР, - журналист 02

Вместе с тем, об этом также сообщает российский журналист Андрей Мальгин в своем блоге под заголовком "Награда нашла героя".

"Ну вот. Похоронили погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова. И воткнули в могилу флажок "ДНР. Почему? А потому что под фамилией прикрытия "Примаков" генерал Асапов командовал 1-м армейским корпусом Министерства Обороны ДНР", - пишет Мальгин.


Награда нашла героя: на могиле российского генерала Асапова появились флаги террористов ДНР, - журналист 03
Асапов и Путин

"А что такое 1-й армейский корпус ДНР? А это 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, свыше 18 тысяч человек. Так называемый "1 АК ДНР" имеет на вооружении почти 350 танков, 600 БМП, 250 пушек, 130 РСЗО. Большое хозяйство. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Может, из могилы генерал ответит", - заключает российский журналист.

Напомним, генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Валерий Асапов был уничтожен в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ.
В марте 2016 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что боевиками "1-го армейского корпуса ДНР" руководит кадровый офицер российской армии генерал-майор Валерий Асапов.

По информации разведки, в июле 2015 года Асапов был отправлен в "служебную командировку" в Ростов-на-Дону. С августа 2015 года он был командующим "1-м армейским корпусом" (Донецк) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ (фамилия прикрытия - Примаков). За непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины указом президента РФ от 11 июня 2016 года №276 Асапову было присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
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потрыбно було йому ще при його скотинячому житты ты прапорцы в сраку запхати! Здохло падло.
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Касьянов верно написал
что радоваться что оно подохло в Сирии ?
его должен был украинский снайпер снять
вот тогда точно - ЕГО ТАМ НЕТ - навсегда уже
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Сколько генералов и полковников зачистили в рашке со времён войны в Приднестровье....ниточки к кремлю, конкурентов убирают, опасных свидетелей. Отработал на кремлядей, и билет тебе от карлика с кгб-фсб в Ад чертям помогать, с убийцами подельниками перемигиваться из котла в котёл.
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Так кацапским, ДегеНиРским, лугандонским флагам самое место, на кладбище, как и жителям этих клоак.
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генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Валерий Асапов был уничтожен в Сирии


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Когда уже второй персонаж с фото сдохнет? с удовольствием ему вотку такой же флаг в его дупу.
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Чувак з рогами, приймай наступного клієнта до своєї пекельної сауни
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Налетайте Украинцы, ваша тема. Как вы вчера обсуждали полкана который окочурился в сирии, я в ужас пришёл. Вас эта тема беспокоит больше чем внутри украинские дела. Ставлю сто баксов против одной гривны, что глобально ничего не измениться даже если у вас получиться шойгу зажмурить. Отдельное спасибо за утилизацию бичей типа гиви моторолл. А всяких полканов и ихтамнетов которые за деньги будут с удовольствием убивать и сирийцев и украинцев и русских и грузин и всех подряд вам вагонами подвезут.
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Та... фигня. Не приглашай. Ты мне лучше скажи, чего это Верховный ваш, лично награждавший этого генерала, на похороны его не пришел? Мог бы уделить минутку-другую. Остальной генералитет- оценил бы. И проникся. А тут... что-то не так. Как там у вас? Какие слухи ходят, по этому поводу? Поделись.
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Да я почём знаю? Я в эти круги не вхож. А что бабки в автобусе говорили меня вообще не трогает. Короче мне вооще всё пох. Ты лучше скажи мне, неужели вы думаете что реально можете орков победить, только честно ответь.
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Честно. Лови честно: мы не сможем выиграть в этой войне. Но! Вот вы- можете её проиграть. Верховный ваш- подконтролен. Как и наш. Это- честно. Потому, проиграем все. Оптом и в розницу. И в первую очередь- я и мои коты. Занадто вы близко, к моим окнам. Потому- опасны. Как вы нас уже за.бали, ты б тока знал.
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Да наши паханы её уже проиграли, меня допустим интересует как они будут из всего этого дерьма вылазить что бы не потерять лицо перед быдломассой. Боюсь процесс может на десятилетия затянуться. Вспомним восточную европу. Окачурились Сталин хрущев брежнев андропов черненко, а них ничего не менялось только хуже становилось. Боюсь Украину может ждать такой сценарий. Западная Украина будет развиваться вместе с западом а восточная и крым десятилетия будет в говне барахтаться вместе с нами. В любом случае спасибо за честный ответ.
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Да не за что. А вот похороны генерала, вместе с многочисленными отставками губернаторов, командующего ВКС, за кома Черноморского флота РФ- вот это- самое интересное. Похоже на чистку, перед большими событиями. По крайней мере- именно так(!) поступал товарищ Сталин. Шо у вас по этому поводу болтают??? Честность- на честность, лады?!
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Я примерно столько же знаю сколько и Вы так как сейчас нахожусь в Украине, но вообше я житель Красноярского края, у нас 3 дня назад губернатор Толоконский под гавно пинка получил, подробности я знаю так же из средств масс инф. из интернета. Да всё это херьня. Если они все враз сдохнут отвечаю ничего не поменяется, тем более вряд ли эти события повлияют на Украину.
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скажи-ка, дядя-шнобель, за что этому хенералу с рожей сантехника вы принесли столько цветов?
Кого он защитил?
Где он отстоял мир?
Кому принес покой?
Чьи жизни спас?
Чью свободу сохранил?
Где фото его скорбящих товарищей по оружию?
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та высдыхали бы вы все оптом... Достали уже... Или хоть бы ваши самки резко бесплодными стали..
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Ага! Дождался я! Тот есть, подтверждения того, что тут- не всё чисто. Я- о похоронах генерала. Верховный- не появился. А когда этого генерала грохнули, я написал, если кто помнит: случай, как с Эрвином Роммелем. Его Фюрер тоже наградил... Но! На похороны- не пришел. Изменил уму Эрвин Роммель... Давно это было...
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Про Сирию, где зашкварился Асапов.
Сообщают, что отряд воюющей на стороне Асада Хезболлы подвергся авиаудару, когда ехал отвоевывать у ИГИЛ нефтяное месторождение Т-3, откуда бармалеи недавно факнули асадитов.
7 200-х (в т.ч. полевой командир Ашик Аббас), 25 300-х. И уже никто никуда не едет, бо не на чем.
И кто же это мог сделать? )))
У ИГИЛ авиации нет. Американцы теперь принципиально не бомбят на правом берегу Евфрата. Остается одно из двух. Либо асадиты, либо кацапы по своим зафигачили. )))
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а осиновый кол? забыли?...
теперь вам, граждане днр это будет приходить в снах, и звать вас к себе в гости... насовсем
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Ну, "Вася Шевченко", прямо "с языка снял"... Только хотел предложить заменить крест дубовый на кол осиновый... Кстати, судя по фамилии, он - точно не славянин... Скорее всего - татарин... Так почему крест? Поставили бы столбик-обелиск с двухголовым стервятником - вернее было-бы...
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Новости Донбасса‏ @novostidnua 18 мин.18 минут назад
Вообще интересно: подозреваемые в покушении на министра «ДНР» оказались боевиками «ЛНР»
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так нету там свинособаки... мина его в щент порвала... в Сирии шакалы растащили...
грохнули его под вечер а ночью шакалы пустыни всё мясо и растащили...
свинособаке собачья смерть...
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в аду русскоязычных притесняют, путин послал, моторолла попросил.
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на могилі воєнного злочинця терористичні тряпочки. скрепна композиція
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дык игил то кацапский, поэтому кацапы убили кацапа. а вообще то этот генерал был не умнее сеньки моторолы, если думал,что ему позволят жить
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Награда нашла героя": на могиле российского генерала Асапова появились флаги террористов "ДНР", - журналист. ФОТОфакт
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