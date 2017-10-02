 "Награда нашла героя": на могиле российского генерала Асапова появились флаги террористов "ДНР", - журналист. ФОТОфакт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook блогер и автор расследований InformNapalm Антон Павлушко.
"Удивительным образом на могиле российского генерала Асапова появились флаги "Новороссии" и "ДНР", хотя погиб он в Сирии, но ее флага там нет. Напомним, что официально Асапова воевал только на стороне Асада и не командовал первым армейским корпусом "ДНР", - пишет Павлушко
Вместе с тем, об этом также сообщает российский журналист Андрей Мальгин в своем блоге под заголовком "Награда нашла героя".
"Ну вот. Похоронили погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова. И воткнули в могилу флажок "ДНР. Почему? А потому что под фамилией прикрытия "Примаков" генерал Асапов командовал 1-м армейским корпусом Министерства Обороны ДНР", - пишет Мальгин.
Асапов и Путин
"А что такое 1-й армейский корпус ДНР? А это 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, свыше 18 тысяч человек. Так называемый "1 АК ДНР" имеет на вооружении почти 350 танков, 600 БМП, 250 пушек, 130 РСЗО. Большое хозяйство. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Может, из могилы генерал ответит", - заключает российский журналист.
Напомним, генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Валерий Асапов был уничтожен в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ.
В марте 2016 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что боевиками "1-го армейского корпуса ДНР" руководит кадровый офицер российской армии генерал-майор Валерий Асапов.
По информации разведки, в июле 2015 года Асапов был отправлен в "служебную командировку" в Ростов-на-Дону. С августа 2015 года он был командующим "1-м армейским корпусом" (Донецк) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ (фамилия прикрытия - Примаков). За непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины указом президента РФ от 11 июня 2016 года №276 Асапову было присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
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что радоваться что оно подохло в Сирии ?
его должен был украинский снайпер снять
вот тогда точно - ЕГО ТАМ НЕТ - навсегда уже
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Кого он защитил?
Где он отстоял мир?
Кому принес покой?
Чьи жизни спас?
Чью свободу сохранил?
Где фото его скорбящих товарищей по оружию?
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Сообщают, что отряд воюющей на стороне Асада Хезболлы подвергся авиаудару, когда ехал отвоевывать у ИГИЛ нефтяное месторождение Т-3, откуда бармалеи недавно факнули асадитов.
7 200-х (в т.ч. полевой командир Ашик Аббас), 25 300-х. И уже никто никуда не едет, бо не на чем.
И кто же это мог сделать? )))
У ИГИЛ авиации нет. Американцы теперь принципиально не бомбят на правом берегу Евфрата. Остается одно из двух. Либо асадиты, либо кацапы по своим зафигачили. )))
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теперь вам, граждане днр это будет приходить в снах, и звать вас к себе в гости... насовсем
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Вообще интересно: подозреваемые в покушении на министра «ДНР» оказались боевиками «ЛНР»
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да? и х... с ним!
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грохнули его под вечер а ночью шакалы пустыни всё мясо и растащили...
свинособаке собачья смерть...
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